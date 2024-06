Milijarda ljudi po svetu ima težave zaradi izgube vseh zob

Z našim splošnim zdravjem je neločljivo povezano tudi naše ustno zdravje. In tudi zato je bil letošnji svetovni dan ustnega zdravja namenjen ozaveščanju o vplivu ustnega zdravja na sistemske bolezni.

Zdravje obzobnih tkiv je področje, na katerem je povezava ustnega in splošnega zdravja najbolj raziskana, kaže pa se v obeh smereh. Torej, nekatere sistemske bolezni se s svojimi znaki lahko najprej izrazijo v ustni votlini ali pa zdravje ustne votline lahko vpliva tudi na nekatera druga bolezenska stanja. Na Zdravniški zbornici Slovenije so zapisali, da so z ustnim zdravjem povezane bolezni srca in žilja, zapleti med nosečnostjo, presnovne motnje (sladkorna bolezen), osteoporoza, avtoimunska obolenja, bolezni dihal in celo Alzheimerjeva bolezen.

»S primerno skrbjo za ustno zdravje preprečujemo tudi nastanek bolezni v ustni votlini, ki lahko povzročijo izgubo zob. Izguba več zob zelo negativno vpliva na kakovost življenja in na samopodobo posameznika ter njegovo vsakodnevno delovanje,« še poudarjajo na zdravniški zbornici, na kateri letos že peto leto izvajajo projekt Ustno zdravje, s katerim ozavešča prebivalce o pomenu ustnega zdravja.

In koliko znašajo izdatki slovenskih gospodinjstev za zdravstvene storitve in blago? Po najnovejših podatkih Statističnega urada RS so ti izdatki leta 2022 znašali 700 milijonov evrov ali za 9,7 odstotka več kot leto pred tem. Neposredno iz žepa – z doplačilom oziroma samoplačniško – so gospodinjstva največ denarja porabila za zdravila in drugo medicinsko blago (56,9 odstotka), sledili so izdatki za ambulantne kurativne obravnave (37,7 odstotka), pri čemer so zobozdravstvene storitve predstavljale 11,1 odstotka vseh sredstev v obliki doplačil.

Rešitve tudi za najtežje primere

Ljudje iščejo zobozdravstveno pomoč prepogosto šele, ko občutijo nelagodje in bolečino, nadomeščanje zob pa lažje upravičijo z estetskimi argumenti kot zdravstvenimi, ugotavljajo zobozdravniki. Za vsakega posameznika pa je primarna skrb za lastno ustno higieno. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ustno zdravje opredeljuje kot pomemben sestavni del splošnega zdravja ter pogoj za blaginjo in splošno zdravje populacije. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2022 naj bi hude bolezni dlesni, ki so najpomembnejši vzrok za izgubo vseh zob, prizadela približno milijardo ljudi po vsem svetu.

Ustno zdravje ljudje dojemajo različno, zato imajo tudi pacienti različne potrebe in pričakovanja. Vse to se mora pokazati v individualni strokovni obravnavi. Z individualno strokovno obravnavo pri najtežjih primerih se ukvarjajo tudi v kliniki Ortoimplant Dental SPA v Zagrebu, ki jo je pred 30 leti ustanovil dr. Zdenko Trampuš, DDS. Pojasnjuje, da so osredotočeni na rešitve za ljudi, ki pridejo k njim z najtežjimi problemi in ki jim drugje niso mogli pomagati, kot so brezzobost ali težka atrofija čeljustne kosti.

»V kliniki Ortoimplant Dental SPA poskrbimo, da so pacienti izpostavljeni čim manjšemu stresu, saj se zelo dobro zavedamo strahu pred zobozdravnikom ali dentofobije. V kliniki, ki je Implantološki center odličnosti, najsodobnejše zobne tehnike in inovativne metode podpremo še s sproščujočimi dental spa tretmaji. To pomeni, da pred zobozdravstvenim posegom pri pacientu opravimo najprej limfno drenažo, saj poleg sprostitvenih učinkov ta pripomore tudi k zmanjšanju pooperativnega edema. Hkrati imamo za vse implantološke paciente tudi poseben implantološki protokol, katerega pomemben del je izvajanje postopka v analgosedaciji, ki ga nadzoruje anesteziolog,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da je prvi pregled, na katerem pacient izve vse o svojem ustnem zdravju, ob hkratnih predlogih za prilagojen načrt zdravljenja, brezplačen.

»Pacient se sam odloči, ali bo postopek nadaljeval ali ne. Do zdaj smo pomagali že več kot 15.000 pacientom, od katerih je bilo več tisoč tudi iz Slovenije,« pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš, DDS, ki tudi nenehno izpopolnjuje svoje znanje. Po njegovih besedah lahko že omenjeni protokol izvedejo tudi pri pacientih, ki imajo sladkorno bolezen, osteoporozo ali kakšno drugo bolezen, ki je lahko kontraindicirana za nadomestitev kosti.