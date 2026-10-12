Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

Napotnico imate, zdaj bi radi čim prej izvedeli, kaj povzroča vaše težave in kako jih zdraviti. A med preverjanjem prostih terminov ugotovite, da boste morali na odgovore počakati še več mesecev. Vmes življenje teče naprej, hodite v službo in skrbite za družino, čeprav vas bolečina ali druga težava pri tem ovira.

Oznaka »hitro« na napotnici še ne pomeni, da boste kmalu sedeli v specialistični ambulanti. Po podatkih na dan 30. septembra 2026 je povprečna čakalna doba na prvi prosti termin pri ortopedu znašala približno 141 dni pri oznaki »hitro« in 90 dni pri oznaki »zelo hitro«. Pri prvem dermatološkem pregledu je bila še daljša: pri oznaki »hitro« približno 338 dni oziroma dobrih 11 mesecev, pri oznaki »zelo hitro« pa približno 122 dni oziroma štiri mesece. Pri nevrologu je povprečna čakalna doba na prvi pregled z oznako »zelo hitro« znašala približno 138 dni oziroma štiri mesece in pol. Čakanje pri posameznem izvajalcu je lahko krajše ali daljše od teh povprečij.

Če zaradi bolečine težko spite, delate ali opravljate vsakdanja opravila, si želite izvedeti, kaj je narobe in kako si lahko pomagate, zato začnete razmišljati tudi o samoplačniškem pregledu. S tem pa se pojavi še vprašanje, koliko bodo stali pregled in morebitne nadaljnje preiskave.

Od prvega pregleda do naslednjega koraka Pot do pregleda vam lahko olajšata zavarovanji Specialisti in Specialisti+ Zavarovalnice Triglav, ki omogočata dostop do specialističnih pregledov in krijeta dogovorjene zdravstvene storitve zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, kadar so medicinsko utemeljene. Zavarovanje Specialisti vključuje specialistične preglede, enostavne diagnostične preiskave in enostavne ambulantne posege, zahtevne diagnostične postopke in zdravila na beli recept, ki jih v okviru obravnave predpiše specialist. Med preiskavami so denimo magnetna resonanca, računalniška tomografija, gastroskopija in kolonoskopija. Letna zavarovalna vsota znaša 3000 evrov, mesečna premija pa se začne pri 13,95 evra. Zavarovanje Specialisti+ poleg tega vključuje izbrane posege v sklopu dnevne obravnave in ambulantno rehabilitacijo. Letna zavarovalna vsota znaša 30.000 evrov, mesečna premija pa se začne pri 15,95 evra. Pri obeh zavarovanjih je za zdravila na beli recept na voljo do 300 evrov letno, pri Specialisti+ pa za ambulantno rehabilitacijo do 350 evrov. Končna premija je odvisna od vaše starosti.

Mateja je skrbela sprememba na koži

Spremembe na koži je dobro pravočasno pokazati zdravniku, saj je za zanesljivo oceno lahko potreben tudi specialistični pregled. FOTO: Depositphotos

Matej je na nadlakti opazil znamenje, ki se je začelo spreminjati. Ker ni vedel, ali je sprememba nevarna, je obiskal osebnega zdravnika, ta pa ga je napotil k dermatologu. Že pol leta pred pojavom težav je imel sklenjeno zavarovanje Specialisti, zato je poklical Zdravstveno točko, kjer so mu uredili termin pregleda pri dermatologu, ki je znamenje pregledal in zaradi netipične oblike priporočil odstranitev ter preiskavo tkiva. Na Zdravstveni točki so mu pomagali organizirati tudi nadaljnjo obravnavo.

Izvid je pokazal, da je bila sprememba benigna. Matej si je oddahnil, saj je končno dobil odgovor na vprašanje, ki ga je skrbelo. Stroške odobrenih storitev v okviru dogovorjenega kritja je izvajalcem poravnala zavarovalnica.

Stroški Matejeve obravnave so skupaj znašali 420 evrov: dermatološki pregled z dermatoskopijo 120 evrov, izrez kožne tvorbe 200 evrov in patohistološka preiskava 100 evrov. Ker so bile storitve odobrene in znotraj dogovorjenega kritja zavarovanja Specialisti z letno zavarovalno vsoto 3000 evrov, jih je zavarovalnica poravnala brez doplačila.

Simon je po poškodbi potreboval tudi poseg

Pri poškodbah kolena so za postavitev diagnoze lahko potrebne dodatne preiskave. FOTO: Depositphotos

Simon si je med rekreacijo poškodoval koleno. Po nerodnem zasuku ga je močno zabolelo, koleno pa je kmalu oteklo. Ker težave niso popustile in mu je že hoja po stopnicah povzročala bolečine, je obiskal zdravnika in ta ga je napotil k ortopedu.

Imel je sklenjeno zavarovanje Specialisti+, zato je poklical Zdravstveno točko, kjer so mu pomagali urediti specialistični pregled. Ortoped ga je napotil na magnetno resonanco in mu predpisal protibolečinsko zdravilo. Preiskava je pokazala poškodbo sprednje križne vezi in meniskusa, zato mu je priporočil artroskopijo kolena.

Po odobritvi so mu na Zdravstveni točki uredili termin za poseg, pozneje pa tudi za kontrolne preglede in predpisano fizioterapijo. Simon se je tako lahko posvetil okrevanju in vajam, s katerimi je po navodilih fizioterapevta postopoma izboljševal gibljivost in moč kolena.

Stroški njegovega zdravljenja so skupaj znašali 4370 evrov: trije pregledi 250 evrov, zdravilo na beli recept 20 evrov, magnetna resonanca 250 evrov, artroskopija kolena 3500 evrov in fizioterapija 350 evrov. Zavarovalnica je odobrila vse storitve in v celoti krila stroške, saj ti niso presegli dogovorjenih omejitev zavarovanja Specialisti+. Letna zavarovalna vsota znaša 30.000 evrov, od tega je za zdravila na beli recept na voljo do 300 evrov, za ambulantno rehabilitacijo pa do 350 evrov.

Tudi iskanje termina lahko prepustite drugim Če potrebujete specialistično obravnavo, lahko vsak delavnik med 8. in 18. uro pokličete Zdravstveno točko na 01 2864 000 ali se oglasite prek spletnega obrazca. Pomagajo vam pri izbiri izvajalca, rezervaciji termina in organizaciji nadaljnjih odobrenih preiskav. Po izdaji soglasja za storitev vam zavarovalnica v svoji mreži zagotovi vsaj en termin obravnave v največ 10, za poseg pa v največ 20 delovnih dneh. Na Zdravstveno točko se lahko obrnete tudi, če napotnice še nimate. V okviru zavarovanj Specialisti in Specialisti+ vam je na voljo pogovor z zdravnikom družinske medicine na daljavo. Če ugotovi medicinsko utemeljeno potrebo po specialistični obravnavi, vam lahko uredijo termin. Kadar je najprej potreben klinični pregled, vas usmerijo k osebnemu zdravniku.

Specialistična obravnava tudi za otroka

Ob otrokovi bolezni ali poškodbi si želite čim prej izvedeti, kaj je narobe in kako mu lahko pomagate. Z zavarovanjem Specialisti+ lahko zavarujete otroka že od rojstva. Če potrebuje specialistično obravnavo, vam pomagajo poiskati ustreznega izvajalca in urediti termin, vi pa se lahko bolj posvetite svojemu otroku.

Več možnosti za zdravstveno obravnavo

Obe zavarovanji krijeta dogovorjene storitve v Sloveniji, Specialisti+ pa tudi v državah Evropske unije, kar vam omogoča širšo izbiro izvajalcev.

Na voljo je tudi kolektivna oblika zavarovanja za zaposlene. Delodajalci lahko zaposlenim omogočijo zavarovanje, ki jim zagotavlja hitrejši dostop do zdravstvene obravnave.

O zavarovanju razmislite pravočasno

Ker predhodna stanja niso krita, je o zavarovanju dobro razmisliti, še preden se pojavijo zdravstvene težave. Za bolezni velja trimesečna začetna čakalna doba, za poškodbe zaradi nezgode, ki se zgodi po začetku zavarovanja, pa te čakalne dobe ni.

Včasih najprej potrebujete nekoga, ki vam razloži izvid

Za posvet z zdravnikom se ni treba vedno odpraviti v ambulanto. Z zavarovanjem Zdravnik 360 ga lahko pokličete ali se z njim povežete po videoklicu, število posvetov na daljavo pa ni omejeno. FOTO: Depositphotos

Nova bolečina, vrtoglavica ali otrokova vročina lahko prinesejo tudi vprašanja, na katera sami težko odgovorite. Ali potrebujete pregled? Na kaj morate biti pozorni in kaj lahko storite doma? Namesto da odgovore iščete po spletu in se ob tem še bolj prestrašite, se lahko o svojih težavah pogovorite z zdravnikom.

Takšna vprašanja pri svojem delu srečuje tudi Nana Fartek, dr. med., specialistka družinske medicine, ki je pojasnila, da se zavarovanci nanjo obračajo zaradi bolečin v sklepih, okužb, novonastalih simptomov in skrbi glede okrevanja: »V tem primeru jih najbolj zanima, kdaj morajo k zdravniku in ali gre za kaj nevarnega.«

Takšno podporo vam omogoča zavarovanje Zdravnik 360, s katerim se lahko po telefonu ali videoklicu posvetujete z zdravnikom družinske medicine, pediatrom, psihiatrom ali ginekologom. Zdravniku opišete težave in svoje skrbi, on pa vam svetuje, kako ravnati naprej in ali potrebujete pregled v ambulanti. Pomaga vam lahko tudi razumeti izvid ali navodila za zdravljenje ter odgovori na vprašanja, ki so se vam porodila po obisku zdravnika.

Število nasvetov na daljavo, pisnih mnenj in asistenc ni omejeno, zato se lahko po pomoč obrnete tudi, če se vam pozneje porodi novo vprašanje. Zavarovanje lahko sklenete, če ste starejši od 18 let, uporabljate pa ga lahko tudi za svoje mladoletne otroke. Mesečna premija znaša 5,77 evra. Posvet na daljavo ne nadomešča nujne medicinske pomoči.

Preverite, kakšno pomoč želite imeti na voljo Pri izbiri med zavarovanjema Specialisti in Specialisti+ razmislite, ali želite, da vam ta poleg kritja specialističnih pregledov, zahtevne diagnostike in zdravil omogoča tudi kritje posegov in ambulantne rehabilitacije. Zdravnik 360 pa vam je lahko v pomoč pri vprašanjih, ki jih želite razjasniti v pogovoru z zdravnikom. Primerjajte zavarovanji Specialisti in Specialisti+ ter preverite zavarovanje Zdravnik 360. Tako boste že vnaprej vedeli, na koga se lahko obrnete in kakšno pomoč lahko pričakujete.

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