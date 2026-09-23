Napaka je čakati, dokler zelo ne boli

Strah pred zobozdravnikom pomembno vpliva na naše ustno zdravje, kažejo pred kratkim objavljeni izsledki zadnje nemške nacionalne raziskave o ustnem zdravju. S strahom se povečujeta tako število nezdravljenih kariesov kot izgubljenih zob.

Dobra četrtina Nemcev v starostnih skupinah 35–44 let ter 65–74 let se boji zobozdravnika, približno vsak deseti oziroma vsak dvanajsti občuti celo fobijo, pri čemer je med takšnimi več žensk.

V starejši skupini sta bila z naraščanjem anksioznosti jasno opazna trend zmanjševanja števila pozdravljenih zob in naraščanje števila nezdravljenih kariesov oziroma manjkajočih zob, več je bilo potreb po zdravljenju parodontoze ter nenadomeščenih manjkajočih zob, so raziskovalci povzeli v članku, objavljenem v Quintessence Internationalu.

Starejša britanska nacionalna raziskava pa je razkrila, da ima skoraj 40 odstotkov odraslih, ki jih je strah zobozdravnika, vsaj en nezdravljen karies, medtem ko je med tistimi, ki k zobozdravniku gredo brez skrbi, takšnih 27 odstotkov. Resni zapleti zaradi nezdravljenega kariesa so bili pri njih več kot dvakrat pogostejši.

Cene, čakalne vrste in strah pred vrtanjem

Strah pred zobozdravnikom pomembno zmanjša verjetnost obiska pri njem, ljudje se temu izogibajo in pogosteje čakajo, dokler nimajo hudih bolečin. To je povezano s potencialno višjimi stroški zdravljenja, pomembno pa vpliva tudi na kakovost življenja in prav tako na splošno zdravje posameznika.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v raziskavi leta 2023 ugotovil, da 60 odstotkov odraslih obišče zobozdravnika vsako leto. Približno vsak 12. med tistimi, ki zobozdravnika niso obiskali, kot vzrok navaja strah ali slabo izkušnjo. Kar 17 odstotkov jih pri zobozdravniku ni bilo že več kot dve leti.

Preventivnih obiskov je zelo malo, ljudje prihajajo zaradi zdravljenja. Pri tem sicer NIJZ poudarja, da se na preventivnem pregledu pogosto izkaže, da pacient potrebuje neko zdravljenje, ki se na tem pregledu tudi začne, tako da se takšni obiski obravnavajo že kot zdravljenje. Po drugi strani pa tri četrtine ljudi ne gre k zobozdravniku, ker menijo, da ga ne potrebujejo.

Hkrati je po navedbah Eurostata (podatki za leto 2024) štiri odstotke prebivalstva v Sloveniji, starejšega od 16 let, povedalo, da so potrebovali zobozdravnika, vendar ga niso obiskali, med najpomembnejšimi vzroki pa so bile predolge čakalne vrste in previsoke cene.

Ustno zdravje vpliva tudi na splošno zdravje

Ozaveščenost o pomenu ustne higiene in zdravja zob se povečuje, kar ugotavljajo tudi v Zavarovalnici Triglav, ki je ena od ponudnic dodatnih zdravstvenih zavarovanj, med njimi tudi kritja stroškov zobozdravstvenih storitev.

»Ljudje vse bolj prepoznavajo pomen finančne varnosti ob višjih cenah zobozdravstvenih storitev, zlasti samoplačniških. Za slednje se odločajo tudi zaradi dolgih čakalnih dob v javnem sistemu in večje ozaveščenosti o pomenu ustnega zdravja za splošno zdravje posameznika.

Ustna votlina je namreč pogosto prvo mesto, kjer se pokažejo znaki različnih zdravstvenih težav, zato zdravje zob ni zgolj estetsko vprašanje, ampak pomemben del skrbi za celostno zdravje posameznika,« naštevajo vzroke za večanje zanimanja za takšno zavarovanje.

Vse bolj zanimivo je tudi za delodajalce, ki kolektivno obliko sklenejo za zaposlene in njihove družinske člane. S tem želijo predvsem pomagati zaposlenim, da so jim brez dodatnih visokih stroškov dostopne zobozdravstvene storitve, ko jih potrebujejo. Vse bolj pa zavarovanja postajajo del dolgoročne kadrovske strategije, ugotavljajo v zavarovalnici.

Podjetja si s tem gradijo blagovno znamko delodajalca, ki skrbi za zdravje zaposlenih, kar se v tekmi za kadre lahko izkaže kot dodaten adut.

Največkrat po zalivke in prevleke

V praksi zavarovanci pri zavarovalnici najpogosteje uveljavljajo stroške za zalivke, prevleke in slikanje zob, zavarovanje pa v splošnem krije stroške diagnosticiranja, zdravljenja, preventive in protetike.

V primeru raka ustne votline, kjer je potrebna protetika, nudi nadomestilo, krije zobnoprotetično rehabilitacijo, ki je potrebna zaradi poškodb v nezgodi. Ob tem pa poudarjajo, da je ob sklenitvi zavarovanja pomembno, da so zobje zdravi, obzobna tkiva pa neprizadeta.

»Če se v nezgodi poškoduje zob, ki pred tem ni bil zdrav oziroma ustrezno zdravljen in dokončno oskrbljen, stroški zobozdravstvenih storitev na takšnem zobu niso kriti iz zavarovanja.«

Še posebej poudarjajo pomen preventive in rednih zobozdravstvenih pregledov, kar omogoča zgodnje odkrivanje težav in s tem manj zahtevnejših posegov, preprečevanje zapletov, ki lahko vodijo do izgube zob in drugih zdravstvenih posledic.

»Kronična vnetja v ustni votlini, predvsem parodontalna bolezen, so povezana s povečanim tveganjem za različne sistemske bolezni. Raziskave kažejo povezave med slabim ustnim zdravjem in nekaterimi srčno-žilnimi boleznimi, saj lahko dolgotrajna vnetja prispevajo k vnetnim procesom v organizmu,« dodajajo.