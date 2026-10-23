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    Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

    Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
    V Nektarju Naturi so razvili tudi točilni sistem, ki s pametnimi funkcijami poenostavlja delovanje, podpira trajnostne cilje in povečuje zadovoljstvo gostov. FOTO: arhiv Nektarja Nature
    Galerija
    V Nektarju Naturi so razvili tudi točilni sistem, ki s pametnimi funkcijami poenostavlja delovanje, podpira trajnostne cilje in povečuje zadovoljstvo gostov. FOTO: arhiv Nektarja Nature
    Milka Bizovičar
    23. 10. 2026 | 05:00
    12:02
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    Ko v podjetju Nektar Natura govorijo o mednarodni prisotnosti, o tem razmišljajo v najširšem pomenu besede. Z njihovimi sokovi in drugimi napitki si postrežejo gostje tudi najprestižnejših hotelskih verig ob zajtrku ali pa se z njimi osvežijo čez dan, uporabljajo pa jih tudi po svetovnih oceanih. Lani je namreč podjetje razširilo portfelj strank tudi na operaterje ladij križark, zdaj pa se že lahko pohvali s pomembnima priznanjema iz tega segmenta.

    »Naša ponudba obsega skupek produktov, ki predstavljajo eno sestavljeno rešitev za naše kupce,« je povedal Tomaž Lah, ki je podjetje ustanovil pred nekoliko več kot 30 leti. Ukvarjajo se z razvojem pijač in točilnih naprav, iz katerih uporabniki – denimo gostje hotelov in križark – te pijače natočijo. Ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom. Takšen pristop omogoča, da se pri razvoju hkrati upoštevajo okus pijače, delovanje opreme in potrebe osebja, ki jo uporablja.

    Direktor in ustanovitelj podjetja Tomaž Lah. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Direktor in ustanovitelj podjetja Tomaž Lah. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Lah je prve podjetniške korake naredil v domači garaži, pri razvoju podjetja pa so pomembno vlogo imeli sodelavci in partnerji z znanji s področij proizvodnje, tehnike in financ. »Bili smo še zelo mladi in iskali smo svojo prihodnost. Rekli smo si, da poskusimo nekaj ustvariti,« je opisal začetke podjetja, ki ga je registriral pod imenom Opoj sokovi.

    Od vsega začetka je ekipo gnala vizija, da zasnujejo multinacionalno podjetje v Sloveniji, ki bo dobro izhodišče za kakovostne in sposobne kadre. »Zavzeti zaposleni, uspešno poslovanje, znanje in dobri pogoji za delo so med seboj povezani. Rast podjetja mora ustvarjati možnosti tudi za ljudi, ki jo omogočajo,« je razkril osnovno filozofijo direktor podjetja iz Kamnika.

    Prisotni na več kot 40 trgih

    Hrvaška je bila med prvimi tujimi trgi, na katere so vstopili. Podjetje se je razvijalo skupaj z lokalnim poslovnim partnerjem in njegovo hotelsko dejavnostjo,« je opisal. Sledila je širitev na Češko in postopna na druge trge. Z razvojem podjetja se je uveljavilo novo ime, Nektar Natura.

    Pri vstopanju na nove trge iščejo ljudi s podjetniškimi kompetencami in ambicijo za dolgoročen razvoj. Pomembna sta poznavanje lokalnih kupcev in sposobnost zagotavljanja podpore v njihovem okolju.

    Sestava sadnih surovin se med letinami spreminja, zato jo analizirajo in po potrebi prilagajajo recepture, da ohranjajo dogovorjene lastnosti končnih pijač. FOTO: arhiv Nektarja Nature
    Sestava sadnih surovin se med letinami spreminja, zato jo analizirajo in po potrebi prilagajajo recepture, da ohranjajo dogovorjene lastnosti končnih pijač. FOTO: arhiv Nektarja Nature

    Poslovanje zato razvijajo z lokalnimi ekipami in partnerji, način sodelovanja pa prilagajajo posameznemu trgu. Zdaj so prisotni v že več kot 40 državah, večinoma iz Evrope, kupce pa imajo tudi v ZDA, v Združenih arabskih emiratih in na Maldivih.

    »Ko se podjetje razvija, se pojavlja veliko priložnosti. Ključno je, da večini teh priložnosti rečeš ne, zato da ostaneš zvest svoji ideji in poslovnemu modelu, ki si si ga zamislil na začetku,« je dodal Lah. Pri širitvi je poleg prodajnega potenciala pomembno, ali podjetje na novem trgu lahko zagotovi kakovostno oskrbo in podporo.

    Kot najbolj nenavadno lokacijo, kjer stojijo njihovi točilni sistemi s ponudbo njihovih pijač, je navedel enega od otokov v Bahamih, ki ni dostopen širši javnosti – je v zasebni lasti in nima letalske povezave.

    Proizvodnjo imajo v Kamniku ter v Bosni in Hercegovini. Ta razporeditev jim omogoča prilagajanje dobavnim potem in pogojem dostopa do različnih trgov. Odločitve o proizvodnih lokacijah so povezane tudi s carinskimi in drugimi pogoji poslovanja, ki vplivajo na konkurenčnost ponudbe.

    Razvoj glede na potrebe kupcev

    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    V ponudbi imajo več kot 200 pijač in različic okusov, od sadnih sokov in drugih negaziranih ter gaziranih pijač do mešanic za koktajle in zamrznjene napitke. Različice posameznih okusov omogočajo prilagajanje pričakovanjem kupcev na različnih trgih. »Ustvarjamo na primer 37 različic okusa pomaranče, 24 okusov jabolka, 13 pijač z okusom ananasa in sedem napitkov cole,« je pri tem naštel pa poudaril, da sta v živilski panogi varnost in dosledna kakovost temeljni zahtevi.

    »Standardi so tu zelo visoki. Zdi se mi, da se po tej plati vse bolj približujemo farmaciji. V Nektarju Naturi poudarjamo sledljivost, preverjanje vhodnih surovin in standardizirane proizvodne postopke. Sestava sadnih surovin se med letinami spreminja, zato jo analizirajo in po potrebi prilagajajo recepture, da ohranjajo dogovorjene lastnosti končnih pijač.«

    Pri razvoju upoštevajo odzive hotelirjev in drugih kupcev, pijače predstavljajo na degustacijah in sejmih. »Če je dovolj velika baza kupcev, ki si želijo prilagojen napitek, ga naredimo,« pojasnjuje Lah. Preference okusov se razlikujejo tudi med trgi, zato enaka ponudba povsod ne doseže enakega odziva.

    Izkušnje kažejo, da na severu Evrope raje posegajo po kislih napitkih, kot je okus grenivke, v južni Evropi ter na Bližnjem vzhodu pa pogosteje izbirajo zelo sladke. Prilagajajo tudi točilne naprave. Hotel pri zajtrku potrebuje drugačno rešitev kot igralnica ali prireditveni prostor.

    Vlaganja v razvoj in ljudi

    Razvoj izdelkov in opreme zahteva nenehna vlaganja. Lah konkurenčnost povezuje z zmožnostjo, da podjetje kupcu ponudi več uporabne vrednosti ter izboljšuje svoje izdelke, storitve in organizacijo. Uspešno poslovanje omogoča nadaljnja vlaganja v proizvodnjo, razvoj in širitev podpore kupcem.

    Od 80 do 90 odstotkov dobička, ki ga ustvarijo ob prihodkih, ki zdaj znašajo od 60 do 70 milijonov evrov na leto, vložijo nazaj v podjetje, ki zdaj zaposluje približno 350 ljudi. Od tega jih polovica dela v Kamniku, preostali pa drugod po svetu.

    Ob rasti mednarodne skupine se povečuje pomembnost razvoja sodelavcev. V podjetju želijo združevati samostojnost pri delu z odgovornostjo za rezultate in sodelovanjem med ekipami. Delo mora biti opravljeno pravočasno in skladno z dogovorjenimi standardi.

    Vzdrževanje in servis sta pomemben steber ponudbe. FOTO: arhiv Nektarja Nature
    Vzdrževanje in servis sta pomemben steber ponudbe. FOTO: arhiv Nektarja Nature

    V proizvodnji pa tudi s strogimi standardi živilske industrije, kjer je doslednost še posebej pomembna. Pri iskanju novih kadrov imajo dobre izkušnje, tudi fluktuacije tako rekoč ni, kar Lah pripisuje skrbi podjetja za primerne pogoje in plačilo, dobre odnose ter možnosti učenja sodelavcev. »Naloga vodstva je ustvarjati okolje, v katerem sodelavci lahko prevzemajo odgovornost in dolgoročno razvijajo svoje sposobnosti,« je poudaril.

    Vsakodnevno delo temelj zaupanja

    Podjetje ima zdaj več kot 40.000 strank, predvsem so to hoteli, restavracije, igralnice in križarke. Po svetu imajo skupaj nameščenih več kot 50.000 točilnih sistemov. Razvili so deset tipov, od pametne samočistilne naprave, kjer si gost prek zaslona izbere želeno pijačo ter količino, ki se bo natočila v kozarec, do preprostejše izvedbe s pipicami ali tipkami ter rešitve za koktajle in zamrznjene pijače (granite).

    Naprave odgovarjajo na specifične potrebe kupcev, ki se razlikujejo glede na dejavnost, v kateri delujejo, izbor pijač, pričakovani obseg porabe, razpoložljivi prostor ter način strežbe.

    Sodelovanje z mednarodnimi hotelskimi verigami je za podjetje potrdilo kakovosti in zanesljivosti. »Navdaja nas s samozavestjo, da delamo prav, kajti preden ima neki dobavitelj možnost vstopa s svojimi izdelki v širšo mrežo, hoteli preverjajo pijače, delovanje naprav, servis in sposobnost izpolnjevanja dogovorov. Za dobavitelja je to preizkus celotne rešitve v različnih okoljih,« je povzel Lah.

    Kupci pri tem presojajo izkušnjo svojih gostov in vsakodnevno delo zaposlenih. Prednost povezanega sistema je, da se pri pijačah, opremi in podpori lahko obrnejo na enega partnerja. Usklajen razvoj pijač in naprav pomaga zagotavljati ponovljiv okus ter zanesljivo pripravo.

    Premišljena širitev in razvoj na križarkah

    O strategiji rasti in širjenja na nove trge pravi, da ves čas iščejo nove trge in priložnosti, pri tem pa je osnovno vodilo ohranjanje kakovosti oskrbe ter obvladovanje poslovnih tveganj. Hitrost širitve prilagajajo proizvodnim in servisnim zmogljivostim ter razmeram na trgih. Priložnosti pogosto odpirajo tudi sedanji kupci, ki želijo enako rešitev uporabljati v svojih objektih v drugih državah.

    FOTO: arhiv Nektarja Nature
    FOTO: arhiv Nektarja Nature

    Med zanimivimi priložnostmi za nadaljnjo rast izpostavlja azijske trge in križarke. Njihova konkurenčna prednost v ozkem nišnem segmentu je v inovativni embalaži, ki omogoča trajnostno alternativo pijačam v steklenicah in pločevinkah. Na ladjah so prostor za skladiščenje, ravnanje z embalažo in organizacija preskrbe še posebej pomembni.

    Z njihovim sistemom pijačo pripravijo iz koncentrata in vode na mestu uporabe, kar zmanjša količino embalaže, njihova rešitev pripomore tudi k zmanjšanju uporabe plastike za enkratno uporabo, zagotavlja nadzor porcij, zmanjšuje porabo vode in energije ter tudi različna bremena povezana z logistiko. Lani, hitro po vstopu na ta nišni trg, je bilo podjetje že med finalisti za prestižno priznanje v svetovni industriji križarjenj za najbolj trajnostni izdelek v konkurenci dobaviteljev. Letos pa so zmagali v kategoriji za najboljši novi izdelek za rešitve za točenje pijač.

    Po Lahovih besedah ima to priznanje poseben pomen, saj potrjuje, da njihovi produkti visoke zahteve v industriji gostinskih storitev na ladjah za križarjenje, kjer morajo rešitve brezhibno delovati tudi pri velikem obsegu uporabe, biti prilagojene prostorskim omejitvam, izpolnjevati stroge trajnostne standarde in hkrati zagotavljati vrhunsko izkušnjo gostov.

    »Merila za podelitev te nagrade so jasna: inovativnost, izvirnost in potencial za preoblikovanje panoge. Vse to se povsem ujema z usmeritvami, ki jim sledimo pri vsakodnevnem delu,« je dejal.

    Servis je del celovite rešitve

    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    »Na ladje križarke seveda ne letimo s helikopterjem, na krovu imajo operaterji urejeno tehnično podporo, ki skrbi za vse naprave, ko je ladja na odprtem morju. Ko pa je zasidrana v katerem od evropskih pristanišč, se po potrebi vključimo mi z našimi predstavniki,« je Lah izpostavil še pomen vzdrževanja in servisa naprav.

    »Prva stvar je seveda, da z razvojem in proizvodnjo poskrbimo, da točilni sistemi delujejo zanesljivo ter da so preprosti za vzdrževanje. Zato veliko vlagamo v njihov razvoj ter stabilnost. V proizvodnih procesih pa poskušamo čim bolj odpraviti napake, ki so posledica človeškega dejavnika,« je še pojasnil.

    Tehnično podporo pa zagotavljajo z lokalnimi ekipami in servisnimi partnerji. Pri hotelskem zajtrku lahko že kratka prekinitev vpliva na izkušnjo gostov in delo osebja, zato sta hitra obravnava težav in ponovna vzpostavitev strežbe pomemben del ponudbe. Konkurenca v panogi je močna, dolgoročno zaupanje pa je odvisno od tega, kako dobro dobavitelj vsak dan izpolnjuje dogovore s kupcem.

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    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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