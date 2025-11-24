Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Danes si je težko predstavljati čase, ko smo glasbo poslušali z avdiokaset in s svinčnikom previdno navijali trak, če se je zapletel. Walkman je bil simbol svobode, prvi korak v svet, kjer smo lahko svojo najljubšo pesem vzeli s seboj na avtobus, v šolo ali na sprehod. Televizorji so imeli škatlaste zaslone in družine so se zvečer zbrale ob enem samem programu. Da smo se s kom slišali, je bilo treba stati ob telefonu, pritrjenem na steno, prvi mobilni telefon pa je bil pravo čudo, večji od današnjega daljinca.

V tridesetih letih se je svet spremenil bolj, kot bi si lahko predstavljali. Zaslon, ki je bil nekoč redkost v dnevni sobi, nas danes spremlja na vsakem koraku, od zapestja do avtomobila. Internet, ki je bil sprva le tiho čudo kablov in modemov, danes povezuje milijarde ljudi v realnem času. Fotografije, ki smo jih nekoč nosili razvijat, zdaj shranjujemo v oblaku in delimo v trenutku. V teh desetletjih se je preoblikovalo vse: način dela, komuniciranja, učenja, zdravljenja in skrbi za lastno telo.

Tudi zobozdravstvo je v tem času doživelo svojo revolucijo. Iz časa, ko so odtise jemali z mavcem in so bili postopki dolgotrajni ter neprijetni, smo prešli v obdobje digitalnih 3D-posnetkov, natančnih skenerjev in implantatov, ki jih je mogoče načrtovati z mikrometrsko natančnostjo. Tehnologija je odprla vrata personalizirani obravnavi, hitrejšemu celjenju in udobju, o katerem smo nekoč lahko le sanjali.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA ste v dobrih rokah. FOTO: Leon Vidic

Tako kot je walkman prinesel svobodo poslušanja, je digitalna stomatologija prinesla svobodo nasmeha, brez strahu in bolečin. Posebno mesto na tej revolucionarni poti ima tudi klinika Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, ki že več kot tri desetletja združuje izkušnje, strokovnost in inovacije ter piše zgodbo o napredku.

Ko je prihodnost postala sedanjost

Ko se ozremo nazaj, se zdi neverjetno, kako hitro je tehnologija iz znanstvene domišljije postala del vsakdana. Tisto, kar smo v devetdesetih spremljali v znanstvenofantastičnih filmih, danes uporabljamo brez razmisleka. Umestno je reči, da je prihodnost postala sedanjost.

Zobozdravstvo je bilo nekoč preprosto, a tudi omejeno. Mavčni modeli, analogna diagnostika in dolgotrajni postopki so zahtevali veliko potrpljenja. Danes vse to nadomeščajo digitalni 3D-posnetki, računalniško vodeno načrtovanje in implantati, ki so izdelani po meri vsakega pacienta. Tako kot so računalniki nadomestili pisalne stroje, so sodobne zobozdravstvene tehnologije nadomestile klasične pristope in ustvarile novo dobo natančnosti, hitrosti in udobja.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je razvoj del njihove filozofije dela. Vsaka inovacija je usmerjena k boljšemu počutju pacienta, vsak novi postopek k večji varnosti in zaupanju. Digitalno načrtovanje zobnih vsadkov, 3D-tisk zobnih nadomestkov in popolna vizualizacija končnega rezultata, še preden se zdravljenje sploh začne – vse to je danes resničnost, ki jo pri Ortoimplantu živijo vsak dan.

dr. Zdenko Trampuš že od začetka stavi na napredno tehnologijo. FOTO: Blaž Samec

Tri desetletja zaupanja in inovacij

Čeprav nam dandanes tehnologija narekuje tempo, je prava vrednost izkušenj in doživetij še vedno močno povezana z zaupanjem. To pa ni nekaj, kar nastane čez noč. Gradi se z znanjem, z leti dela in s spoštovanjem do vsakega posameznega pacienta. Prav zato je Ortoimplant DENTAL SPA v zadnjih tridesetih letih postal sinonim za implantološko odličnost in za kliniko, ki se loti tudi tistih primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi.

Kot implantološki center, specializiran za zdravljenje najtežjih oblik brezzobosti, uporabljajo vrsto naprednih metod, s katerimi so premaknili meje zobozdravstva. Rešitev All-on-4 omogoča popolno obnovo zobnega loka z le štirimi vsadki, kar pacientu povrne funkcionalnost in estetiko v izjemno kratkem času. Za tiste z večjo izgubo kostne mase so na voljo metoda Zygoma All-on-4, pri kateri se implantati sidrajo v ličnico, ter pterigoidni implantati, ki izkoriščajo trdnejšo kostno strukturo v zadnjem delu zgornje čeljusti. Pri popolni resorpciji čeljustne kosti se kot rešitev uporabljajo transnazalni in subperiostalni implantati, individualno izdelani z natančnostjo 3D-tiska, kar zagotavlja popolno prilagoditev anatomiji posameznika.

Takšne metode omogočajo, da pomanjkanje čeljustne kosti nikoli ni ovira za nov nasmeh.

SPA prostor za hitrejšo in učinkovitejšo regeneracijo. FOTO: Leon Vidic

Ko se zobozdravstvo sreča z regeneracijo

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je vsak vsadek, vsaka kirurška tehnika in vsaka 3D-simulacija del širše zgodbe, v kateri ima enako pomembno mesto tudi regeneracija, tako telesna kot čustvena. Prav zato so v kliniki razvili protokol DENTAL SPA, edinstven koncept zobozdravstvene obravnave, ki presega meje klasične medicine.

Ta pristop združuje vrhunsko implantološko diagnostiko z elementom, ki je v zobozdravstvu redkost – sprostitvijo. Prvi obisk vključuje funkcionalno-diagnostični pregled, ortopan 2D-diagnostiko, digitalno 3D-diagnostiko (CBCT RTG), specialistično obravnavo in izdelavo terapevtskega načrta.

Posebnost protokola DENTAL SPA je tudi možnost analgosedacije, pri kateri je poseg opravljen v stanju zmanjšane zavesti pod nadzorom anesteziologa. Pacient ne občuti bolečine in nelagodja, zato mnogi doživijo poseg skoraj kot izkušnjo počitka, ne kot stresno operacijo.

Ko se zdravljenje zaključi, se proces regeneracije šele začne. V okviru tretmajev DENTAL SPA so pacientom na voljo limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija in intravenska suplementacija, ki podpirajo hitrejše celjenje in splošno dobro počutje. Posebno mesto v protokolu ima hiperbarična kisikova terapija (HBOT), to je postopek, pri katerem se v hiperbarični komori vdihava čisti kisik pod povišanim tlakom. Terapija dokazano pospešuje celjenje, zmanjšuje tveganje zapletov in izboljšuje regeneracijo tkiv.

Zaupanje in izkušnje ekipe Ortoimplant DENTAL SPA ostajata temelj vsakega novega nasmeha. FOTO: Leon Vidic

Trideset let z razlogom Tri desetletja napredka, razvoja in predanosti so Ortoimplant DENTAL SPA oblikovala v kliniko, ki združuje najboljše iz dveh svetov – tehnološko odličnost in človeško toplino. V kliniki vedo, da je nasmeh več kot le estetski cilj. Je izraz zdravja, samozavesti in življenjskega zadovoljstva. Zato k vsakemu pacientu pristopijo individualno in z občutkom. Njihova filozofija je preprosta: vsaka oseba, ki prestopi prag klinike, si zasluži občutek varnosti, razumevanja in strokovnosti. Prav zato pacienti z vsega sveta pravijo, da se v Ortoimplantu ne počutijo kot številke, temveč kot del zgodbe, ki vrača nasmeh in dostojanstvo. Če ste pripravljeni na spremembo, si privoščite svoj zobozdravstveni oddih v Zagrebu in naredite korak k življenju brez bolečin in omejitev. Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike. Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA