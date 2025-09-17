Pacient v stiski ne sme ostati sam

Bolniki se pri organizaciji specialističnega zdravljenja pogosto srečujejo z izzivi, povezanimi z dolgimi čakalnimi dobami, negotovostjo pri razporejanju terminov in pomanjkanjem informacij, nejasnimi navodili in nezmožnostjo aktivnega upravljanja svojega zdravljenja. Težava je tudi, da je termin na pregled določen daleč vnaprej, kar posamezniku otežuje usklajevanje z vsakdanjimi obveznostmi.

Pogosto ni jasno, katera storitev sodi pod katero medicinsko področje in kako se nanjo pripraviti – predvsem kadar gre za zahtevnejše diagnostične postopke, kjer je prisoten tudi strah pred bolečino in negotovostjo glede poteka. Poleg čakalnih dob je pomemben dejavnik tudi nizka zdravstvena pismenost prebivalstva, pogosto gre za pomanjkanje praktičnih izkušenj v sistemu.

Ljudje ne vedo, kaj pomeni določena napotitev, kakšne so njihove možnosti, kaj lahko pričakujejo od pregleda in kako poteka celoten proces. Mlajši se pri tem pogosto zanašajo na podporo staršev, večje težave pa opažamo pri starejših – tudi zaradi hitrega digitalnega razvoja v zdravstvu. Zanje so ovira spletne prijave, portali za oddajo dokumentacije, e-pojasnila, tudi uporaba osnovnih pojmov, kot je optično branje dokumenta, naštevajo v zavarovalnicah.

Vsi ti izzivi vodijo do napak, zaradi katerih se zdravstvena obravnava samo še podaljšuje. Pacienti procesa naročanja velikokrat ne izpeljejo do konca, »vtipkajo podatke, naročila pa ne potrdijo, tako da čakajo na termin, ki ga v resnici nikoli niso prejeli,« navajajo v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici.

Raziskava Prems 2024 je pokazala, da 15 odstotkom bolnikov po obisku specialistične ambulante v javnem zdravstvu ni bilo jasno, kako se bo nadaljevalo njihovo zdravljenje. Raziskavo Prems bodo izvajali tudi letos, in sicer med 22. septembrom in 9. novembrom, med pacienti v zdravstvenih dejavnostih urologija, pulmologija, diabetologije, endokrinologije in presnovnih bolezni, dermatovenerologije, gastroenterologije, otorinolaringologije ter diabetologije.

Pogost zaplet je tudi neupoštevanje navodil za pripravo na diagnostične postopke, ko pacient na preiskavo kljub navodilom ne pride tešč ali pa uživa živila, ki jih pred preiskavo ne bi smel. »Če pacient teh navodil ne razume ali jih prezre, je pregled lahko neuspešen in ga je treba ponoviti, kar podaljša pot do diagnoze ter dodatno obremeni zdravstveni sistem,« poudarjajo.

V Prvi osebni zavarovalnici pa dodajajo, da posamezniki, ko so v stiski ali se mudi, pogosto sami sklepajo, h kateremu specialistu bi se morali naročiti, pri čemer se pogosto odločajo na podlagi informacij s spleta ali umetne inteligence. »To lahko vodi do napačne izbire in posledično daljšega zdravljenja,« opozarjajo.

Podpora asistenčnih centrov

Kot odgovor na te in še druge izzive, s katerimi se pri manevriranju skozi zdravstveni sistem od napotnice do zdravstvene storitve srečujejo pacienti, sta obe omenjeni zdravstveni zavarovalnici v okviru ponudbe dodatnih zdravstvenih zavarovanj oblikovali tudi asistenčne storitve.

»Ko se pacient znajde v stiski, ima asistenca strokovnjaka večplastne učinke. S strokovnega vidika so preiskave uspešnejše, izvidi zanesljivejši, diagnostika natančnejša in ukrepanje hitrejše, saj pacient prejme jasna navodila. Dodatne razlage mu zmanjšajo tesnobo, povečajo občutek varnosti, navodil pa ne dojema kot breme, ampak kot pomoč pri doseganju boljših rezultatov.

To vodi v večje zaupanje in pripravljenost za sodelovanje. Če so pacienti ustrezno pripravljeni, je manj odpovedanih in ponavljajočih se pregledov, transparentna komunikacija pa krepi odgovornost in zaupanje med pacientom, izvajalcem in zavarovalnico,« naštevajo v Vzajemni.

Ko se posameznik znajde v stiski, je ključno, da ne ostane sam, pa dodajajo v Prvi, kjer storitve asistenčnega centra zagotavljajo 24 ur na dan, vse dni v letu. Pravijo, da pacienta spremljajo skozi celoten proces, obveščajo ga o terminih in po potrebi poiščejo najprimernejšega izvajalca v njihovi mreži – bodisi po njegovi izbiri bodisi najbližjo možnost.

Njihovi sodelavci v asistenčnem centru »primer obravnavajo takoj, opravijo strokovno triažo in zagotovijo pregled pri ustreznem ter dostopnem specialistu. Zavarovancem zagotavljamo organizacijo pregledov v največ desetih delovnih dneh, v primerih resnejših diagnoz pa poskrbimo za pospešeno obravnavo, nadaljnje posege in rehabilitacijo,« so povedali.

V Vzajemni ugotavljajo, da njihova asistenca posameznikom v okviru zdravstvenih zavarovanj najpogosteje pomaga pri organizaciji storitev pri zdravnikih specialistih ter pri izvedbi diagnostičnih postopkov, kot so rentgen, ultrazvok, MR, CT in laboratorijske preiskave.

Kot posebno prednost izpostavljajo hitrost obravnave in pojasnjujejo, da 70 odstotkov storitev strankam uredijo ob prvem klicu, preostale pa v povprečju v štirih urah od prejema zdravstvene dokumentacije. Za organizacijo storitve potrebujejo napotnico ali izvid zdravnika, če pa pacient tega nima, »lahko v okviru zavarovanja organiziramo pregled pri pooblaščenem zdravniku splošne medicine – pogosto tudi prek telefona ali video povezave«, so pojasnili.

Namesto na splet po nasvet k stroki

Poleg asistenčnih centrov, ki bolnikom pomagajo do ustreznih zdravstvenih storitev, je pomembna tudi dostopnost zdravstvenega osebja na daljavo. V Zavarovalnici Triglav podobno kot v Prvi zdravstveni zavarovalnici spomnijo, da iz javno dostopnih podatkov izhaja, da veliko ljudi podatke o bolezni, zdravljenju oziroma zdravju išče na spletu.

Splet je postal prva točka stika z zdravjem, še posebno, ko je dostop do zdravnika otežen ali dolgotrajen. Posamezniki se po nasvet obračajo tudi na spletne forume in k umetni inteligenci. Vse to pa ne more nadomestiti osebnega posveta z zdravnikom ali specialistom. FOTO: Shutterstock

»Splet je postal prva točka stika z zdravjem, še posebno v času, ko je dostop do zdravnika oziroma specialista otežen ali dolgotrajen. Posamezniki se po nasvet obračajo tudi na spletne forume in z novimi spletnimi orodji tudi k umetni inteligenci,« poudarjajo.

Toda vse to ne more nadomestiti osebnega posveta z zdravnikom ali specialistom in posledično kakovostne zdravstvene obravnave. V dodatnih zdravstvenih zavarovanjih v Zavarovalnici Triglav ponujajo tudi zavarovanje Zdravnik 360, s katerim si posameznik zagotovi pogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine, pediatrom, psihiatrom, ginekologom ali psihoterapevtom.

Poleg pogovora zdravnik oziroma specialist lahko poda tudi razlago izvida ali diagnoze, svetuje glede nadaljnjega zdravljenja in podobno, predlaga lahko tudi pregled pri specialistu, termin pa lahko organizira zavarovalnica.

Povpraševanje po tem zavarovanju se v zadnjih letih povečuje, podobno kot po preostalih dodatnih zdravstvenih zavarovanjih in storitvah. Tudi kolektivnih, še pojasnjujejo v omenjeni zavarovalnici ter dodajajo, da največje zanimanje sicer zaznavajo pri zavarovanjih, ki po dostopnih cenah omogočajo hitrejši dostop do specialističnih zdravstvenih storitev, diagnostike, fizioterapije in posegov.

Sicer pa tudi v Zavarovalnici Triglav poudarjajo pomen asistenčnega centra, v okviru katerega strokovni svetovalci in zdravstveno osebje strankam uredijo pregled že v nekaj dneh in jim pomagajo pri organizaciji poteka zdravljenja.