    Zdravje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Prednost zavarovalno-asistenčnih storitev je podpora asistenčnega centra, v katerem strokovni svetovalci in zdravstveno osebje strankam uredijo pregled v nekaj dneh in jim pomagajo pri organizaciji zdravljenja. FOTO: Shutterstock
    Prednost zavarovalno-asistenčnih storitev je podpora asistenčnega centra, v katerem strokovni svetovalci in zdravstveno osebje strankam uredijo pregled v nekaj dneh in jim pomagajo pri organizaciji zdravljenja. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    17. 9. 2025 | 06:00
    7:52
    Bolniki se pri organizaciji specialističnega zdravljenja pogosto srečujejo z izzivi, povezanimi z dolgimi čakalnimi dobami, negotovostjo pri razporejanju terminov in pomanjkanjem informacij, nejasnimi navodili in nezmožnostjo aktivnega upravljanja svojega zdravljenja. Težava je tudi, da je termin na pregled določen daleč vnaprej, kar posamezniku otežuje usklajevanje z vsakdanjimi obveznostmi.

    Pogosto ni jasno, katera storitev sodi pod katero medicinsko področje in kako se nanjo pripraviti – predvsem kadar gre za zahtevnejše diagnostične postopke, kjer je prisoten tudi strah pred bolečino in negotovostjo glede poteka. Poleg čakalnih dob je pomemben dejavnik tudi nizka zdravstvena pismenost prebivalstva, pogosto gre za pomanjkanje praktičnih izkušenj v sistemu.

    Ljudje ne vedo, kaj pomeni določena napotitev, kakšne so njihove možnosti, kaj lahko pričakujejo od pregleda in kako poteka celoten proces. Mlajši se pri tem pogosto zanašajo na podporo staršev, večje težave pa opažamo pri starejših – tudi zaradi hitrega digitalnega razvoja v zdravstvu. Zanje so ovira spletne prijave, portali za oddajo dokumentacije, e-pojasnila, tudi uporaba osnovnih pojmov, kot je optično branje dokumenta, naštevajo v zavarovalnicah.

    Vsi ti izzivi vodijo do napak, zaradi katerih se zdravstvena obravnava samo še podaljšuje. Pacienti procesa naročanja velikokrat ne izpeljejo do konca, »vtipkajo podatke, naročila pa ne potrdijo, tako da čakajo na termin, ki ga v resnici nikoli niso prejeli,« navajajo v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici.

    Raziskava Prems 2024 je pokazala, da 15 odstotkom bolnikov po obisku specialistične ambulante v javnem zdravstvu ni bilo jasno, kako se bo nadaljevalo njihovo zdravljenje. Raziskavo Prems bodo izvajali tudi letos, in sicer med 22. septembrom in 9. novembrom, med pacienti v zdravstvenih dejavnostih urologija, pulmologija, diabetologije, endokrinologije in presnovnih bolezni, dermatovenerologije, gastroenterologije, otorinolaringologije ter diabetologije.

    Pogost zaplet je tudi neupoštevanje navodil za pripravo na diagnostične postopke, ko pacient na preiskavo kljub navodilom ne pride tešč ali pa uživa živila, ki jih pred preiskavo ne bi smel. »Če pacient teh navodil ne razume ali jih prezre, je pregled lahko neuspešen in ga je treba ponoviti, kar podaljša pot do diagnoze ter dodatno obremeni zdravstveni sistem,« poudarjajo.

    V Prvi osebni zavarovalnici pa dodajajo, da posamezniki, ko so v stiski ali se mudi, pogosto sami sklepajo, h kateremu specialistu bi se morali naročiti, pri čemer se pogosto odločajo na podlagi informacij s spleta ali umetne inteligence. »To lahko vodi do napačne izbire in posledično daljšega zdravljenja,« opozarjajo.

    Podpora asistenčnih centrov

    Kot odgovor na te in še druge izzive, s katerimi se pri manevriranju skozi zdravstveni sistem od napotnice do zdravstvene storitve srečujejo pacienti, sta obe omenjeni zdravstveni zavarovalnici v okviru ponudbe dodatnih zdravstvenih zavarovanj oblikovali tudi asistenčne storitve.

    »Ko se pacient znajde v stiski, ima asistenca strokovnjaka večplastne učinke. S strokovnega vidika so preiskave uspešnejše, izvidi zanesljivejši, diagnostika natančnejša in ukrepanje hitrejše, saj pacient prejme jasna navodila. Dodatne razlage mu zmanjšajo tesnobo, povečajo občutek varnosti, navodil pa ne dojema kot breme, ampak kot pomoč pri doseganju boljših rezultatov.

    To vodi v večje zaupanje in pripravljenost za sodelovanje. Če so pacienti ustrezno pripravljeni, je manj odpovedanih in ponavljajočih se pregledov, transparentna komunikacija pa krepi odgovornost in zaupanje med pacientom, izvajalcem in zavarovalnico,« naštevajo v Vzajemni.

    Ko se posameznik znajde v stiski, je ključno, da ne ostane sam, pa dodajajo v Prvi, kjer storitve asistenčnega centra zagotavljajo 24 ur na dan, vse dni v letu. Pravijo, da pacienta spremljajo skozi celoten proces, obveščajo ga o terminih in po potrebi poiščejo najprimernejšega izvajalca v njihovi mreži – bodisi po njegovi izbiri bodisi najbližjo možnost.

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Njihovi sodelavci v asistenčnem centru »primer obravnavajo takoj, opravijo strokovno triažo in zagotovijo pregled pri ustreznem ter dostopnem specialistu. Zavarovancem zagotavljamo organizacijo pregledov v največ desetih delovnih dneh, v primerih resnejših diagnoz pa poskrbimo za pospešeno obravnavo, nadaljnje posege in rehabilitacijo,« so povedali.

    V Vzajemni ugotavljajo, da njihova asistenca posameznikom v okviru zdravstvenih zavarovanj najpogosteje pomaga pri organizaciji storitev pri zdravnikih specialistih ter pri izvedbi diagnostičnih postopkov, kot so rentgen, ultrazvok, MR, CT in laboratorijske preiskave.

    Kot posebno prednost izpostavljajo hitrost obravnave in pojasnjujejo, da 70 odstotkov storitev strankam uredijo ob prvem klicu, preostale pa v povprečju v štirih urah od prejema zdravstvene dokumentacije. Za organizacijo storitve potrebujejo napotnico ali izvid zdravnika, če pa pacient tega nima, »lahko v okviru zavarovanja organiziramo pregled pri pooblaščenem zdravniku splošne medicine – pogosto tudi prek telefona ali video povezave«, so pojasnili.

    Namesto na splet po nasvet k stroki

    Poleg asistenčnih centrov, ki bolnikom pomagajo do ustreznih zdravstvenih storitev, je pomembna tudi dostopnost zdravstvenega osebja na daljavo. V Zavarovalnici Triglav podobno kot v Prvi zdravstveni zavarovalnici spomnijo, da iz javno dostopnih podatkov izhaja, da veliko ljudi podatke o bolezni, zdravljenju oziroma zdravju išče na spletu.

    Splet je postal prva točka stika z zdravjem, še posebno, ko je dostop do zdravnika otežen ali dolgotrajen. Posamezniki se po nasvet obračajo tudi na spletne forume in k umetni inteligenci. Vse to pa ne more nadomestiti osebnega posveta z zdravnikom ali specialistom. FOTO: Shutterstock
    Splet je postal prva točka stika z zdravjem, še posebno, ko je dostop do zdravnika otežen ali dolgotrajen. Posamezniki se po nasvet obračajo tudi na spletne forume in k umetni inteligenci. Vse to pa ne more nadomestiti osebnega posveta z zdravnikom ali specialistom. FOTO: Shutterstock

    »Splet je postal prva točka stika z zdravjem, še posebno v času, ko je dostop do zdravnika oziroma specialista otežen ali dolgotrajen. Posamezniki se po nasvet obračajo tudi na spletne forume in z novimi spletnimi orodji tudi k umetni inteligenci,« poudarjajo.

    Toda vse to ne more nadomestiti osebnega posveta z zdravnikom ali specialistom in posledično kakovostne zdravstvene obravnave. V dodatnih zdravstvenih zavarovanjih v Zavarovalnici Triglav ponujajo tudi zavarovanje Zdravnik 360, s katerim si posameznik zagotovi pogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine, pediatrom, psihiatrom, ginekologom ali psihoterapevtom.

    Poleg pogovora zdravnik oziroma specialist lahko poda tudi razlago izvida ali diagnoze, svetuje glede nadaljnjega zdravljenja in podobno, predlaga lahko tudi pregled pri specialistu, termin pa lahko organizira zavarovalnica.

    Povpraševanje po tem zavarovanju se v zadnjih letih povečuje, podobno kot po preostalih dodatnih zdravstvenih zavarovanjih in storitvah. Tudi kolektivnih, še pojasnjujejo v omenjeni zavarovalnici ter dodajajo, da največje zanimanje sicer zaznavajo pri zavarovanjih, ki po dostopnih cenah omogočajo hitrejši dostop do specialističnih zdravstvenih storitev, diagnostike, fizioterapije in posegov.

    Sicer pa tudi v Zavarovalnici Triglav poudarjajo pomen asistenčnega centra, v okviru katerega strokovni svetovalci in zdravstveno osebje strankam uredijo pregled že v nekaj dneh in jim pomagajo pri organizaciji poteka zdravljenja.

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Petra Došenović Bonča: Kako lahko sodobni zdravstveni sistemi uspešno delujejo

    Izzivi: digitalna transformacija, delovna sila in zasuk od merjenja opravljenih storitev in obravnavanih pacientov k spremljanju doseženih zdravstvenih izidov.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    dodatno zdravstveno zavarovanjezdravstvene storitveosebni zdravnikičakalne vrstedigitalizacijaČakalne dobeZdravje 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

