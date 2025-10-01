Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

O priložnostih, ki se odpirajo na področju upravljanja, o inovacijah in drugih vidikih učinkovitosti so se z moderatorko izr. prof. dr. Petro Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pogovarjali mag. Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve Osebne zavarovalnice, mag. Robert Cugelj, direktor Diagnostičnega centra Bled in doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.

Pacient mora imeti zaupanje v sistem, in to je ključno, kar lahko ponudijo zaposleni, se je uvodoma dotaknil pomena kadrov v zdravstvu doc. dr. Marko Jug. Izkazovati morajo predanost in zavzetost, zavedati se morajo, da je delo, ki ga opravljajo, pomembno, in da je pot, po kateri hodijo, težka in da so oni edini, ki jo lahko prehodijo. »To jim nudi notranje zadoščenje, njihova izgorelost pa izhaja iz frustracije, če njihovo delo ne obrodi sadov,« je poudaril.

Mag. Robert Cugelj je poudaril pomembnost vključevanja zaposlenih v spremembe, da imajo možnost dajanja idej. S tem čutijo, da je njihov prispevek pomemben. Pozval je vodstva, da gredo med zaposlene, se pogovarjajo z njimi, pa ne samo z zdravniki, tudi z ostalim osebjem. Z majhnimi pozornostmi jim je treba pokazati, da so pomembni in to vpliva na njihovo zadovoljstvo in tudi zavzetost.

Vir financiranja cokla digitalizacije

Tudi pri uvajanju digitalizacije je pomembno, da zaposleni čutijo, da je uspeh na tem področju odvisen tudi od njih. Jug je izpostavil izziv javnih zavodov pri vlaganjih v nove tehnologije, ker to morajo financirati iz poslovanja. »Ko tehtaš, ali boš denar namenil težko bolnemu pacientu ali ga boš vložil v nov informacijski sistem, je odločitev jasna,« je dejal. Dokler bodo investicije odvisne od teh sredstev, bo zelo težko slediti tehnološkim potrebam in trendom in pozval državo, da najde drug vir za to.

Cugelj je pojasnil, da v njihovem zavodu digitalizacijo uvajajo na treh področjih, in sicer pri optimizaciji notranjih procesov, zdravljenju pacientov, kjer je uvajanje bolj zahtevno zaradi moralno etičnih načel, ter pri spremljanju pacientov.

Potreben nadzor nad kakovostjo storitev

V nadaljevanju so se gostje okrogle mize dotaknili kakovosti v zdravstvu, v povezavi s katero zelo so izrazili velika pričakovanja do novoustanovljene agencije za kakovost ter plačevanjem storitev. Košarica zdravstvenih storitev je za paciente popolna, je ocenil Robert Ljoljo. Od agencije za kakovost pričakuje, da bo naslovila vprašanje kliničnih smernic glede kakovosti, »ZZZS plačuje storitve, vendar zelo težko nadzorujemo kako kakovostno so bile opravljene in tudi, ali je bila izvedena storitev sploh potrebna«.

Ocenil je, da bo korak v pravo smer novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je zdaj v državnem zboru. Omogočila bo, da bo zavod imel možnost preveriti, ali je bila neka storitev potrebna ali ne, »s tem računamo, da bomo največ naredili na povečevanju učinkovitosti,« je dejal.

V zdravstvu ni nikoli dovolj sredstev, ker servisiramo želje bolnikov, nato izvajalcev in šele potrem plačnika, je še dodal in ocenil, da »imamo v Sloveniji dovolj denarja za pokrivanje potreb, ki jih imajo pacienti, ne pa za pokrivanje njihovih želja. Narediti moramo korak naprej, da bomo odgovorno ravnali pri tem in vire usmerjali tja, kjer je res potrebno. Samo tako bo posameznik prejel vse potrebne storitve, ki jih bo potreboval«.

Zadovoljstvo odvisno od zaupanja

Nataša Hajdinjak je pojasnila, da so zavarovalnice razvile dodatna zdravstvena zavarovanja zaradi potreb na trgu, ker prebivalstvo ne uspe pravočasno dostopati do zdravstvenih storitev, čeprav so v košarici. Zavzela se je za jasno razmejitev, da bi posameznik jasno vedel, katere storitve lahko dobi iz javnega zdravstva in katere si naj zagotovi na druge načine. »Danes to ni jasno, in to, da pacienti plačujejo iz žepa za storitve, ki jih zagotavlja košarica, to ni učinkovita zdravstvena oskrba,« je poudarila in poudarila pomen izboljševanja zdravstvene pismenosti prebivalstva.

Zavarovalnice, katerim je sicer zadovoljstvo njihovih strank s storitvami pomembno, prav tako pričakujejo pozitivne vplive agencije za kakovost. Kajti, kot se je strinjala, »učinkovit sistem ni odvisen od želja bolnika ampak od njegovih potreb. Tega ne moremo ustrezno nagovoriti in imamo velika pričakovanja od strokovnega organa, da se bo ukvarjal s kakovostjo storitev ne glede na to, od kje je zdravje financirano.

Zadovoljstvo pacienta je odvisno od tega, koliko zaupa izvajalcu, to je ključno, je poudaril Jug, Ljoljo pa zagotovil, da se kakovost v zdravstvu ne bo plačevala dodatno, »želimo pa spodbujati, da programe dobijo tisti izvajalci, ki jih najverjetneje opravljajo najbolj kakovostno,« je predstavil načrtovani model plačevanja storitev. Jug je ob tem opozoril, da je kakovost opravljanja storitev treba spremljati v primerljivih ustanovah in kot primer spomnil, da bolnišnice sprejemajo paciente z različno težkimi boleznimi.