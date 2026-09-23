Peti vodilni vzrok smrti, polovica bolnikov nima diagnoze

Alzheimerjeva bolezen je ena najdražjih bolezni, zaradi potrebe bolnikov po dolgotrajni oskrbi in njihovi odvisnosti od pomoči. V Sloveniji so stroški približno milijardo evrov na leto, v Evropi pa 500 milijard evrov. Večji del teh stroškov nastane v pozni fazi bolezni, ko so bolniki popolnoma odvisni od drugih, sta v pogovoru o demenci kot nevidni epidemiji dolgožive družbe poudarili psihiatrinja dr. Polona Rus Prelog in Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija.

Več kot pet odstotkov bolnikov z alzheimerjevo boleznijo zboli pred 65. letom starosti, ko so še v delovnem procesu. Pomembno je te bolnike prepoznati in jim nuditi ustrezno podporo, kar lahko vključuje prilagoditve na delovnem mestu in zgodnje upokojevanje.

Najnovejša zdravila še niso dostopna v Sloveniji

Alzheimerjeva bolezen je bila prvič diagnosticirana pred več kot 120 leti, ko je nemški psihiater Alois Alzheimer prepoznal nevrohistopatološke značilnosti bolezni pri pacientki Augusti Deter. Pri starosti 50 let je začela kazati hude simptome pozabljivosti in hitrega poslabšanja kognitivnih funkcij, je poudarila dr. Polona Rus Prelog, ki vodi geronto-psihiatrični oddelek Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Alzheimer je po njeni smrti pri starosti 55 let opravil obdukcijo možganov in odkril nevrohistopatološke značilnosti, ki so še danes ključne za razumevanje bolezni. Amiloidne plake in nevrofibrilarne pentlje, skupki beljakovin, ki se kopičijo ob bolezni, so danes še vedno osrednji del raziskav in razvoja novih zdravil, je poudarila dr. Polona Rus Prelog. Te patološke spremembe vodijo do nevrodegeneracije in do simptomov, kot so izguba spomina, dezorientacija in spremembe v vedenju.

V Sloveniji je trenutno približno 40.000 bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, do leta 2050 pa naj bi jih bilo 67.000, je povedala dr. Polona Rus Prelog. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po trenutnih ocenah ima alzheimerjevo bolezen eden od devetih ljudi, starejših od 65 let, je povedala dr. Polona Rus Prelog. Na svetovni ravni je ocenjeno, da je prizadetih približno 55 milijonov ljudi, projekcije pa kažejo, da se bo ta številka do leta 2050 potrojila. V Sloveniji je trenutno približno 40.000 bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, do leta 2050 pa naj bi jih bilo 67.000. Alzheimerjeva bolezen je peti vodilni vzrok smrti, pri čemer polovica bolnikov nima postavljene diagnoze.

Po dveh desetletjih brez večjih prebojev so v zadnjih letih odobrili več novih zdravil, usmerjenih proti amiloidnim plakom in nevrofibrilarnim pentljam. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je od leta 2021 do 2024 odobrila tri monoklonska protitelesa za zdravljenje alzheimerjeve bolezni, Evropska agencija za zdravila pa jih je odobrila lani. Ta zdravila prinašajo novo upanje za bolnike, spremenila naj bi način zdravljenja in obvladovanja bolezni. Niso pa še dostopna v Sloveniji, kjer so trenutno na voljo predvsem simptomatska zdravila, po terapiji, ki je bila nazadnje odobrena leta 2002.

Pomemben preboj je bil dosežen tudi na področju prepoznavanja dejavnikov tveganja. Lancetova delovna skupina je identificirala 14 dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni, med njimi kardiovaskularno zdravje in duševno počutje. Ključno obdobje za preventivne ukrepe so srednja leta, ko je mogoče z ustreznimi ukrepi zmanjšati tveganje za razvoj bolezni, je dejala dr. Polona Rus Prelog.

Zelo pomembna je zgodnja diagnoza

Podpora bolnikom z alzheimerjevo boleznijo in njihovim svojcem je ključnega pomena, saj bolezen prinaša številne izzive in stiske, je poudarila Štefanija L. Zlobec. Pri tem pa so v veliko pomoč organizacije, kot je Spominčica Alzheimer Slovenija, ki ima tudi pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti, zmanjševanje stigme, spodbujanje k zgodnji diagnozi, saj je zgodnja postdiagnostična podpora ključna za kakovostno obvladovanje bolezni.

Pomembno je, da država vzpostavi sistemsko urejene rešitve, ki bodo vključevale strokovno usposobljeno osebje za dolgotrajno oskrbo na domu, je poudarila Štefanija L. Zlobec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stroški zdravstvene oskrbe, ki vključujejo neformalno oskrbo, namestitev v ustanovah in pogoste hospitalizacije, so visoki, plačujejo pa jih najprej svojci in nato država. Pomembno je, da država vzpostavi sistemsko urejene rešitve, ki bodo vključevale strokovno usposobljeno osebje za dolgotrajno oskrbo na domu, je poudarila Štefanija L. Zlobec.

Slovenija je leta 2016 sprejela prvo nacionalno strategijo za obvladovanje demence, ki je bila pripravljena na pobudo Spominčice. Tako je za leto dni prehitela Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). ki je leta 2017 sprejela globalno strategijo za obvladovanje demence; ta je bila lani podaljšana do leta 2031. V evropskem parlamentu pravkar poteka podpisovanje pobude za prednostno obravnavo demence, ki je ves čas odrinjena na stran, v naslednjem zdravstvenem načrtu EU, kar bo omogočilo dodatna sredstva za raziskave in podporo, je še povedala Štefanija L. Zlobec.