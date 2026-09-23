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    Zdravje

    Peti vodilni vzrok smrti, polovica bolnikov nima diagnoze

    Alzheimerjeva bolezen: Več kot pet odstotkov bolnikov zboli pred 65. letom starosti, ko so še v delovnem procesu.
    V Sloveniji so stroški približno milijardo evrov na leto, v Evropi pa 500 milijard evrov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    V Sloveniji so stroški približno milijardo evrov na leto, v Evropi pa 500 milijard evrov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andreja Žibret
    23. 9. 2026 | 14:40
    23. 9. 2026 | 14:52
    5:36
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    Alzheimerjeva bolezen je ena najdražjih bolezni, zaradi potrebe bolnikov po dolgotrajni oskrbi in njihovi odvisnosti od pomoči. V Sloveniji so stroški približno milijardo evrov na leto, v Evropi pa 500 milijard evrov. Večji del teh stroškov nastane v pozni fazi bolezni, ko so bolniki popolnoma odvisni od drugih, sta v pogovoru o demenci kot nevidni epidemiji dolgožive družbe poudarili psihiatrinja dr. Polona Rus Prelog in Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija.

    Več kot pet odstotkov bolnikov z alzheimerjevo boleznijo zboli pred 65. letom starosti, ko so še v delovnem procesu. Pomembno je te bolnike prepoznati in jim nuditi ustrezno podporo, kar lahko vključuje prilagoditve na delovnem mestu in zgodnje upokojevanje.

    Najnovejša zdravila še niso dostopna v Sloveniji

    Alzheimerjeva bolezen je bila prvič diagnosticirana pred več kot 120 leti, ko je nemški psihiater Alois Alzheimer prepoznal nevrohistopatološke značilnosti bolezni pri pacientki Augusti Deter. Pri starosti 50 let je začela kazati hude simptome pozabljivosti in hitrega poslabšanja kognitivnih funkcij, je poudarila dr. Polona Rus Prelog, ki vodi geronto-psihiatrični oddelek Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

    Alzheimer je po njeni smrti pri starosti 55 let opravil obdukcijo možganov in odkril nevrohistopatološke značilnosti, ki so še danes ključne za razumevanje bolezni. Amiloidne plake in nevrofibrilarne pentlje, skupki beljakovin, ki se kopičijo ob bolezni, so danes še vedno osrednji del raziskav in razvoja novih zdravil, je poudarila dr. Polona Rus Prelog. Te patološke spremembe vodijo do nevrodegeneracije in do simptomov, kot so izguba spomina, dezorientacija in spremembe v vedenju.

    V Sloveniji je trenutno približno 40.000 bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, do leta 2050 pa naj bi jih bilo 67.000, je povedala dr. Polona Rus Prelog. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    V Sloveniji je trenutno približno 40.000 bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, do leta 2050 pa naj bi jih bilo 67.000, je povedala dr. Polona Rus Prelog. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Po trenutnih ocenah ima alzheimerjevo bolezen eden od devetih ljudi, starejših od 65 let, je povedala dr. Polona Rus Prelog. Na svetovni ravni je ocenjeno, da je prizadetih približno 55 milijonov ljudi, projekcije pa kažejo, da se bo ta številka do leta 2050 potrojila. V Sloveniji je trenutno približno 40.000 bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, do leta 2050 pa naj bi jih bilo 67.000. Alzheimerjeva bolezen je peti vodilni vzrok smrti, pri čemer polovica bolnikov nima postavljene diagnoze.

    Po dveh desetletjih brez večjih prebojev so v zadnjih letih odobrili več novih zdravil, usmerjenih proti amiloidnim plakom in nevrofibrilarnim pentljam. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je od leta 2021 do 2024 odobrila tri monoklonska protitelesa za zdravljenje alzheimerjeve bolezni, Evropska agencija za zdravila pa jih je odobrila lani. Ta zdravila prinašajo novo upanje za bolnike, spremenila naj bi način zdravljenja in obvladovanja bolezni. Niso pa še dostopna v Sloveniji, kjer so trenutno na voljo predvsem simptomatska zdravila, po terapiji, ki je bila nazadnje odobrena leta 2002.

    Pomemben preboj je bil dosežen tudi na področju prepoznavanja dejavnikov tveganja. Lancetova delovna skupina je identificirala 14 dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni, med njimi kardiovaskularno zdravje in duševno počutje. Ključno obdobje za preventivne ukrepe so srednja leta, ko je mogoče z ustreznimi ukrepi zmanjšati tveganje za razvoj bolezni, je dejala dr. Polona Rus Prelog.

    Zelo pomembna je zgodnja diagnoza

    Podpora bolnikom z alzheimerjevo boleznijo in njihovim svojcem je ključnega pomena, saj bolezen prinaša številne izzive in stiske, je poudarila Štefanija L. Zlobec. Pri tem pa so v veliko pomoč organizacije, kot je Spominčica Alzheimer Slovenija, ki ima tudi pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti, zmanjševanje stigme, spodbujanje k zgodnji diagnozi, saj je zgodnja postdiagnostična podpora ključna za kakovostno obvladovanje bolezni.

    Pomembno je, da država vzpostavi sistemsko urejene rešitve, ki bodo vključevale strokovno usposobljeno osebje za dolgotrajno oskrbo na domu, je poudarila Štefanija L. Zlobec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Pomembno je, da država vzpostavi sistemsko urejene rešitve, ki bodo vključevale strokovno usposobljeno osebje za dolgotrajno oskrbo na domu, je poudarila Štefanija L. Zlobec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Stroški zdravstvene oskrbe, ki vključujejo neformalno oskrbo, namestitev v ustanovah in pogoste hospitalizacije, so visoki, plačujejo pa jih najprej svojci in nato država. Pomembno je, da država vzpostavi sistemsko urejene rešitve, ki bodo vključevale strokovno usposobljeno osebje za dolgotrajno oskrbo na domu, je poudarila Štefanija L. Zlobec.

    Slovenija je leta 2016 sprejela prvo nacionalno strategijo za obvladovanje demence, ki je bila pripravljena na pobudo Spominčice. Tako je za leto dni prehitela Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). ki je leta 2017 sprejela globalno strategijo za obvladovanje demence; ta je bila lani podaljšana do leta 2031. V evropskem parlamentu pravkar poteka podpisovanje pobude za prednostno obravnavo demence, ki je ves čas odrinjena na stran, v naslednjem zdravstvenem načrtu EU, kar bo omogočilo dodatna sredstva za raziskave in podporo, je še povedala Štefanija L. Zlobec.

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    Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
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    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    V njegovih rokah se začne zgodba ene najdragocenejših snovi

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovenski ETF odpira preprostejšo pot do domačih delnic

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Na Koroškem premikajo meje

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
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    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Nevarnost, na katero sploh ne pomislimo

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    11. 9. 2026 | 09:45
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
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    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
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    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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