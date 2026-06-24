Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Če se boste pogovarjali z nekom, ki je 'že videl nekaj sveta' in je zanj potovanje okoli zemlje eden najljubših hobijev, obstaja velika verjetnost, da bo med svojimi neštetimi prijetnimi in zanimivimi zgodbami našel tudi kakšno tako, za katero bi bilo bolje, da se ne bi nikoli pripetila. Bodisi gre za nevšečnost ob izgubi prtljage na letališču ali resnejši zdravstveni zaplet, lahko takšni dogodki v tujini povzročijo visoke stroške. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja sicer omogoča dostop do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži, vendar ne krije vseh stroškov zdravljenja in drugih storitev, povezanih z zdravstveno oskrbo v tujini.

Kako poskrbeti za občutek varnosti na poti?

FOTO: Vzajemna

Čeprav nesreča nikoli ne počiva in nihče od nas ne more vedeti, kje nas bo doletela, pa se z izbiro pravega zavarovanja za tujino lahko izognemo kar zajetnemu kupu komplikacij, ki jih prinese bolezen ali nesreča zunaj rodne dežele.

Že to, da se odpravimo na pot z mirno vestjo, da bo pomoč priskrbljena in da ne bodo nastali dodatni stroški, lahko popolnoma spremeni celotno izkušnjo počitniškega ali turističnega oddiha, saj ob tem ni več potrebe po nenehnem razmišljanju o tem, kaj pa, če se zgodi.

Zavarovanja za tujino so na voljo prav s tem razlogom, pri Vzajemni pa lahko izbirate med več paketi in si zavarovalno polico prilagodite glede na potrebe svojega trenutnega potovanja. Če pa ste redni potnik in se z zavarovanjem ne želite ukvarjati pred vsakim poletom v novo dogodivščino, vam Vzajemna ponuja tudi celoletno zavarovanje za tujino Multitrip, ki bo veljavno vse leto.

FOTO: Vzajemna

Zdravstvene težave ne poznajo dopustniškega koledarja

Ker pa se nevarnosti pogosto ne zavedamo, dokler nas ne doleti, je dobro slišati zgodbe drugih in preprečiti podobne slabe izkušnje. Če ima posameznik ob bolezni ali nesreči urejeno le evropsko zdravstveno zavarovanje, mu to krije stroške zdravljenja v tujini le do povprečne cene te storitve v Sloveniji. Če pri nas te storitve ne ponujajo, pa je uporabnik odgovoren za celoten finančni strošek. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja torej omogoča le dostop do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu države, v kateri bivate, ne krije pa stroškov zasebnega zdravstvenega varstva oziroma storitev pri izvajalcih, ki niso vključeni v javno zdravstveno mrežo. Z zavarovanjem za tujino pri Vzajemni pa lahko koristite zdravstvene storitve tudi v zasebnih klinikah.

Za boljšo predstavo o cenah zdravstvenih storitev v tujini lahko preverite naslednje primere:

Koliko lahko stane zdravstvena oskrba v tujini? • ZDA: poškodbe po padcu – več kot 250.000 EUR • Egipt: zdravljenje prebavnih težav – več kot 4.400 EUR • Hrvaška: zlom rebra po padcu – več kot 2.300 EUR • Grčija: zdravljenje vnetja ušesa pri otroku – skoraj 1.400 EUR

Zdravje na poti ni samoumevno

Tudi če se pred odhodom na dopust v pričakovanju in ob adrenalinu počutimo odlično, pa to še ne pomeni, da bo tako tudi ostalo. Na potovanjih telo izpostavljamo novim okoliščinam, višjim/nižjim temperaturam, drugačnim podnebjem – vse to pa lahko hitro vodi do zdravstvenih zapletov. Zato je pomembno, da se pred odhodom v tujino zavaruje prav vsak. Z mislijo na to, da mora biti ponudba raznolika, pa je Vzajemna nadgradila zavarovanje za tujino, ki po novem vključuje višjo zavarovalno vsoto ter dodatna kritja. Možnosti zavarovanja za tujino lahko preverite na spletni strani Vzajemna.

Zavarovanje za tujino so prenovili ter ga dopolnili z višjimi kritji in novimi možnostmi zaščite. Paket XXL omogoča kritje stroškov zdravljenja do 1,5 milijona evrov, kar so najvišja kritja za tujino v Sloveniji. Zavarovanci lahko zaščito dopolnijo tudi z dodatnim kritjem Prtljaga plus za primere zamude leta, izgube ali zamude prtljage in izgube osebnih dokumentov. Na voljo je tudi dodatno kritje Odgovornost v tujini, ki zagotavlja zaščito v primerih, ko zavarovanec nehote povzroči škodo tretji osebi ali njenemu premoženju. Pomembna prednost celoletnega zavarovanja Multitrip je storitev Dr. Posvet, ki omogoča stik z zdravnikom 24 ur na dan, vse dni v tednu. V primeru bolezni ali poškodbe pa je na voljo tudi 24-urna asistenca v slovenskem jeziku.

FOTO: Vzajemna

Sto ljudi, sto poti

Kako bi odgovorili na vprašanje: Kakšne so vaše sanjske počitnice? Vaš odgovor se prav zagotovo razlikuje od odgovorov drugih. Za nekatere je popoln dopust poležavanje ob kristalnem, modrem morju nekje na dalmatinski obali, drugim se ob misli na dopust narišejo Sedmera jezera v Triglavskem narodnem parku, spet tretji sanjajo o tekanju po pariških ulicah in spoznavanju nove kulture.

FOTO: Vzajemna

Iz zavedanja, da ima prav vsak svoje zanimive zgodbe o dogodivščinah s potovanj, pa je nastala komunikacijska platforma 100 ljudi, 100 poti , kjer sez različnimi popotniki pogovarja o njihovih izkušnjah s potovanj po svetu in ugotavlja, da imajo vsi eno skupno točko –

Na spletni strani 100 ljudi, 100 poti so zbrane zanimive zgodbe, uporabni nasveti in resnični primeri s potovanj, ki opozarjajo, da lahko že manjši zaplet pomembno vpliva na naše počitnice.

Ne glede na to, kam vas letos vodi pot, je občutek varnosti eden najlepših sopotnikov.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.