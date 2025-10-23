  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Odprta digitalna zdravstvena platforma Better zagotavlja, da zdravstveni podatki ostanejo dostopni in ponovno uporabni med sistemi ter okolji zdravstvene oskrbe. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Odprta digitalna zdravstvena platforma Better zagotavlja, da zdravstveni podatki ostanejo dostopni in ponovno uporabni med sistemi ter okolji zdravstvene oskrbe. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    23. 10. 2025 | 16:28
    4:41
    A+A-

    Med vodilne ponudnike digitalnih zdravstvenih platform v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki se je po raziskavi IDC MarketScape uvrstilo tudi slovensko podjetje Better s svojo odprto digitalno zdravstveno platformo. Ta zdravstvenim organizacijam omogoča ločevanje podatkov od aplikacij in s tem zagotavlja dolgoročno dostopnost in uporabnost podatkov.

    image_alt
    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Platforma Better, kot so zapisali v sporočilu za javnost, podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme. V uporabi pa je že v več kot 1000 institucijah v 28 državah, med drugim v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Švici, Španiji, na Irskem, Finskem in na Švedskem. Omenjena odprta digitalna zdravstvena platforma temelji na mednarodnih standardih openEHR in FHIR. Poročilo IDC MarketScape pa izpostavlja tudi nizkokodno orodje Better Studio, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da sami razvijajo aplikacije tudi brez naprednega programerskega znanja.

    Kot še pojasnjujejo, platforma Better poganja sisteme, kot so načrt univerzalne oskrbe za London, nacionalni zdravstveni karton v Grčiji, Sloveniji, na Irskem in Malti, več kot 60 bolnišnic na Finskem ter več univerzitetnih bolnišnic v Švici in Veliki Britaniji. Platforma Better je tudi osrednja zdravstvena podatkovna platforma Univerzitetne bolnišnice Karolinska na Švedskem in Univerzitetne bolnišnice Basel v Švici.

    image_alt
    Petra Došenović Bonča: Kako lahko sodobni zdravstveni sistemi uspešno delujejo

    Odprta digitalna zdravstvena platforma Better sledi načelu ‘data for life’ (podatki za življenje). Obenem zagotavlja, da zdravstveni podatki ostanejo dostopni in ponovno uporabni med sistemi ter okolji zdravstvene oskrbe. »Platforma, zgrajena na modularni arhitekturi, ki jo sestavljajo podatkovni repozitorij (Better Clinical Data Repository), nizkokodno orodje Better Studio in Better portal, zdravstvenim organizacijam omogoča posodobitev podatkovne infrastrukture, pospešitev razvoja aplikacij ter izboljšanje kliničnih delovnih tokov varno in v obsegu, ki ustreza njihovim potrebam.«

    Podatki pripravljeni na prihodnost

    Omenjeno priznanje IDC MarketScape je po besedah Tomaža Gornika, direktorja in ustanovitelja podjetja Better, potrditev poslanstva podjetja narediti zdravstvene podatke odprte, ponovno uporabne in pripravljene na prihodnost. »Verjamemo, da zdravstveni sistemi uspevajo, ko so podatki osvobojeni aplikacij in uporabljeni za opolnomočenje kliničnega osebja, pacientov in inovatorjev. To priznanje potrjuje vrednost odprtih standardov, kot sta openEHR in FHIR, pri spodbujanju digitalne preobrazbe zdravstvenih sistemov po Evropi in širše.«

    Raziskava IDC MarketSpace. FOTO: Arhiv podjetja
    Raziskava IDC MarketSpace. FOTO: Arhiv podjetja

    V poročilu je IDC poudaril dokazano razširljivost platforme Better, ki podpira projekte od največjih svetovnih bolnišnic do nacionalnih sistemov ter se prilagaja različnim regulatornim zahtevam. »Ena od pomembnih prednosti podjetja Better je tudi njegova široka mreža partnerjev, ki omogoča prilagajanje rešitev lokalnim zahtevam in potrebam. Struktura platforme, ki temelji na strukturiranih in odprtih podatkih, omogoča tudi sekundarno uporabo teh podatkov za analitiko, uporabo za umetno inteligenco in številne klinične raziskave, zlasti v univerzitetnih bolnišnicah,« so še našteli. So se pa na omenjenem seznamu vodilnih ponudnikov znašla še multinacionalna podjetja Amazon Web Services, Microsoft, InterSystems in SAS.

    Model ocenjevanja

    Model ocenjevanja dobaviteljev IDC MarketScape je zasnovan tako, da ponuja pregled konkurenčne usposobljenosti tehnoloških ponudnikov na določenem trgu. Raziskovalna metodologija temelji na strogem ocenjevalnem postopku, ki združuje kvalitativne in kvantitativne kriterije, rezultat pa je grafična ponazoritev položaja vsakega ponudnika na trgu. IDC MarketScape ponuja jasen okvir za primerjavo ponudb izdelkov in storitev, zmogljivosti, strategij ter trenutnih in prihodnjih dejavnikov uspeha na IT trgu. Okvir zagotavlja tudi celovit vpogled v prednosti in slabosti trenutnih ter potencialnih ponudnikov tehnologij.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Izziv zdravstva je zagotavljanje rasti virov financiranja

    Petra Došenović Bonča o diagnozi zdravstvenega sistema in o tem, kako ukrepati, predno bo prepozno.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjeplatforma Betterdigitalizacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ponovljeno sojenje

    Za spolno zlorabo hčera skoraj dvajset let zapora

    Dekleta je tudi pretepal in jim grozil. V priporu že skoraj štiri leta, za zapahi pa bo ostal tudi po razglasitvi sodbe.
    23. 10. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Bellingham dolgo sanjal o tem trenutku, je bil Salah res kralj drame?

    »Mi smo Liverpool, če zmagamo na eni tekmi, ne proslavljamo dva dni. Sem pa vesel, da nam je uspelo,« se je kamen od srca odvalil Arneju Slotu v Frankfurtu.
    Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 15:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    My Voice, My Choice

    Tonin ostro proti pobudi za varen splav, aktivistke se ne bodo predale

    Poslanke in poslanci bodo o evropski državljanski pobudi glasovali 5. novembra. Z Inštituta 8. marec so sporočili, da poslanci umikajo podporo.
    Anja Intihar 23. 10. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Evropska unija z novimi sankcijami proti ruskemu plinskemu sektorju

    Paket so voditelji članic EU uradno potrdili ob začetku vrha v Bruslju, namenjenega nadaljnji podpori Ukrajini v vojni proti ruski agresiji.
    23. 10. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Bellingham dolgo sanjal o tem trenutku, je bil Salah res kralj drame?

    »Mi smo Liverpool, če zmagamo na eni tekmi, ne proslavljamo dva dni. Sem pa vesel, da nam je uspelo,« se je kamen od srca odvalil Arneju Slotu v Frankfurtu.
    Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 15:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    My Voice, My Choice

    Tonin ostro proti pobudi za varen splav, aktivistke se ne bodo predale

    Poslanke in poslanci bodo o evropski državljanski pobudi glasovali 5. novembra. Z Inštituta 8. marec so sporočili, da poslanci umikajo podporo.
    Anja Intihar 23. 10. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Evropska unija z novimi sankcijami proti ruskemu plinskemu sektorju

    Paket so voditelji članic EU uradno potrdili ob začetku vrha v Bruslju, namenjenega nadaljnji podpori Ukrajini v vojni proti ruski agresiji.
    23. 10. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Smučanje in treking? Koroška je več kot turistična destinacija

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo