Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

Med vodilne ponudnike digitalnih zdravstvenih platform v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki se je po raziskavi IDC MarketScape uvrstilo tudi slovensko podjetje Better s svojo odprto digitalno zdravstveno platformo. Ta zdravstvenim organizacijam omogoča ločevanje podatkov od aplikacij in s tem zagotavlja dolgoročno dostopnost in uporabnost podatkov.

Platforma Better, kot so zapisali v sporočilu za javnost, podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme. V uporabi pa je že v več kot 1000 institucijah v 28 državah, med drugim v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Švici, Španiji, na Irskem, Finskem in na Švedskem. Omenjena odprta digitalna zdravstvena platforma temelji na mednarodnih standardih openEHR in FHIR. Poročilo IDC MarketScape pa izpostavlja tudi nizkokodno orodje Better Studio, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da sami razvijajo aplikacije tudi brez naprednega programerskega znanja.

Kot še pojasnjujejo, platforma Better poganja sisteme, kot so načrt univerzalne oskrbe za London, nacionalni zdravstveni karton v Grčiji, Sloveniji, na Irskem in Malti, več kot 60 bolnišnic na Finskem ter več univerzitetnih bolnišnic v Švici in Veliki Britaniji. Platforma Better je tudi osrednja zdravstvena podatkovna platforma Univerzitetne bolnišnice Karolinska na Švedskem in Univerzitetne bolnišnice Basel v Švici.

Odprta digitalna zdravstvena platforma Better sledi načelu ‘data for life’ (podatki za življenje). Obenem zagotavlja, da zdravstveni podatki ostanejo dostopni in ponovno uporabni med sistemi ter okolji zdravstvene oskrbe. »Platforma, zgrajena na modularni arhitekturi, ki jo sestavljajo podatkovni repozitorij (Better Clinical Data Repository), nizkokodno orodje Better Studio in Better portal, zdravstvenim organizacijam omogoča posodobitev podatkovne infrastrukture, pospešitev razvoja aplikacij ter izboljšanje kliničnih delovnih tokov varno in v obsegu, ki ustreza njihovim potrebam.«

Podatki pripravljeni na prihodnost

Omenjeno priznanje IDC MarketScape je po besedah Tomaža Gornika, direktorja in ustanovitelja podjetja Better, potrditev poslanstva podjetja narediti zdravstvene podatke odprte, ponovno uporabne in pripravljene na prihodnost. »Verjamemo, da zdravstveni sistemi uspevajo, ko so podatki osvobojeni aplikacij in uporabljeni za opolnomočenje kliničnega osebja, pacientov in inovatorjev. To priznanje potrjuje vrednost odprtih standardov, kot sta openEHR in FHIR, pri spodbujanju digitalne preobrazbe zdravstvenih sistemov po Evropi in širše.«

Raziskava IDC MarketSpace. FOTO: Arhiv podjetja

V poročilu je IDC poudaril dokazano razširljivost platforme Better, ki podpira projekte od največjih svetovnih bolnišnic do nacionalnih sistemov ter se prilagaja različnim regulatornim zahtevam. »Ena od pomembnih prednosti podjetja Better je tudi njegova široka mreža partnerjev, ki omogoča prilagajanje rešitev lokalnim zahtevam in potrebam. Struktura platforme, ki temelji na strukturiranih in odprtih podatkih, omogoča tudi sekundarno uporabo teh podatkov za analitiko, uporabo za umetno inteligenco in številne klinične raziskave, zlasti v univerzitetnih bolnišnicah,« so še našteli. So se pa na omenjenem seznamu vodilnih ponudnikov znašla še multinacionalna podjetja Amazon Web Services, Microsoft, InterSystems in SAS.