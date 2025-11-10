  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Zobozdravstveni oddih v Zagrebu prinaša popolnoma novo izkušnjo zdravljenja in sprostitve. FOTO: Depositphotos
    Zobozdravstveni oddih v Zagrebu prinaša popolnoma novo izkušnjo zdravljenja in sprostitve. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    10. 11. 2025
    7:48
    V Zagrebu si lahko privoščite nekaj, kar presega klasično zobozdravstveno izkušnjo: zobozdravstveni oddih, kjer se zdravljenje spremeni v trenutke popolne sprostitve. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so ustvarili prostor, v katerem se čas upočasni, pacient pa iz vsakdanjega vrveža vstopi v okolje miru, varnosti in strokovnosti. To je kraj, kjer se najnaprednejša implantologija sreča z velneško filozofijo, zobozdravstveni poseg pa postane del celostne regeneracije telesa in duha.

    Za mnoge ljudi je obisk zobozdravnika še vedno povezan z nelagodjem, strahom ali bolečino. Tovrstna anksioznost je razširjena po vsem svetu in ima oprijemljive posledice za ustno zdravje. Raziskava, objavljena v reviji BMC Oral Health (2014), je pokazala, da ima približno 36 odstotkov odraslih izrazit strah pred obiskom zobozdravnika, pri dvanajstih odstotkih pa gre že za zobozdravstveno fobijo. Sistematični pregled, objavljen v reviji Journal of Dentistry (2021), navaja, da ima približno 15 odstotkov svetovnega prebivalstva zmerno do hudo obliko dentalne anksioznosti, ki je pogostejša pri ženskah in tistih, ki so v preteklosti doživeli neprijetno zobozdravstveno izkušnjo.

    Napredne implantološke metode, kot sta All-on-4 in Zygoma All-on-4, vračajo funkcionalnost in nasmeh tudi v najtežjih primerih. FOTO: Leon Vidic 
    Napredne implantološke metode, kot sta All-on-4 in Zygoma All-on-4, vračajo funkcionalnost in nasmeh tudi v najtežjih primerih. FOTO: Leon Vidic 

    Strah pred zobozdravnikom je tako pogosto razlog za odlašanje z zdravljenjem, kar vodi v resnejše zaplete, izgubo zob ali kronična vnetja. Prav zato sodobna implantologija išče načine, kako pacientu vrniti občutek zaupanja, nadzora in sproščenosti. V Ortoimplantu DENTAL SPA so te vrednote združili v koncept zobozdravstvenega oddiha, kjer se poseg opravi v spanju pod nadzorom anesteziologa, pacient pa se prebudi brez bolečine in brez stresa, z novim nasmehom in občutkom olajšanja.

    Če vas misel na zobozdravstveni poseg navdaja s strahom, si privoščite oddih v Zagrebu, kjer se zdravljenje spremeni v sprostitev. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se boste zbudili brez bolečine in s popolnoma novim nasmehom.

    Rezervirajte svoj termin na +385 1 3703 498 ali na spletni strani klinike.

    Zakaj si ne bi torej privoščili oddiha v Zagrebu, ki vam bo spremenil življenje

    Oddih ni vedno le potepanje po mestu, raziskovanje muzejev ali poležavanje ob bazenu. Lahko je tudi priložnost za nov začetek in naložbo v svoje zdravje. Obisk Ortoimplanta DENTAL SPA v Zagrebu vam omogoča prav takšno izkušnjo, torej nekajdnevni oddih, ki prinese resnično regeneracijo, tako telesno kot čustveno. Takšno, ki traja in prinaša bolj brezskrbno prihodnost.

    Ko boste enkrat prestopili prag klinike, boste hitro začutili, da to ni običajen obisk zobozdravnika. Prostor napolnjuje občutek spokojnosti, osebje pa s svojo toplino in strokovnostjo vzbuja popolno zaupanje. Od prvega trenutka ste v rokah izkušenih strokovnjakov, ki vas vodijo skozi celoten proces – od prvega pregleda in priprave do posega, okrevanja in trenutka, ko se pogledate v ogledalo in prepoznate svoj novi nasmeh.

    Koncept zobozdravstvenega oddiha, ki ga ponuja klinika, združuje najsodobnejšo implantologijo z udobjem in nego, kakršno poznamo iz najboljših spa centrov. Ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša je razvila edinstven DENTAL SPA protokol, ki vključuje natančno diagnostiko, implantološki poseg in regenerativne terapije. Vse poteka v varnem, sproščenem in diskretnem okolju, kjer ni prostora za strah ali bolečino, temveč za mir, okrevanje in občutek popolnega olajšanja.

    Pred vsakim posegom vas pričaka specialistično-diagnostični pregled, ki vključuje funkcionalno-diagnostični pregled, ortopan 2D-slikanje in digitalno 3D-diagnostiko z napravo CBCT RTG, s katero natančno ocenijo stanje čeljustne kosti. Na podlagi rezultatov strokovna ekipa pripravi osebni terapevtski načrt, prilagojen vašim potrebam in življenjskemu slogu.

    Dr. Zdenko Trampuš s svojo ekipo ustvarja zgodbe o zaupanju, strokovnosti in novih začetkih. FOTO: Leon Vidic 
    Dr. Zdenko Trampuš s svojo ekipo ustvarja zgodbe o zaupanju, strokovnosti in novih začetkih. FOTO: Leon Vidic 

    Ko pride dan posega, se vse začne s pomirjujočo pripravo in pogovorom z anesteziologom. Ker je klinika registrirana za anesteziologijo, pacientom ponujajo analgosedacijo, stanje sproščene zavesti, v katerem mirno spite, medtem ko ekipa opravi poseg. Gre za popolnoma varno metodo, ki jo nadzira anesteziolog in je idealna za vse, ki se spopadajo z zobozdravstvenim strahom ali daljšimi, zahtevnejšimi postopki.

    Po posegu vas čaka miren počitek v posebej urejenem apartmaju za paciente, kjer se lahko v popolnem miru sprostite, prespite in si postopoma povrnete moči. Apartma je zasnovan tako, da pacientu zagotavlja občutek varnosti, zasebnosti in udobja, hkrati pa omogoča nadzor strokovnega osebja v prvih urah po posegu. Tako lahko dan, ki bi bil drugje stresen, tukaj mine v popolni tišini, miru in občutku, da ste zares poskrbeli zase.

    Ko se prebudite, bolečine ni. Namesto tesnobe občutite olajšanje in zavedanje, da ste naredili nekaj izjemnega zase. Vrhunska implantologija, ki jo izvaja klinika, omogoča trajne in estetsko dovršene rezultate tudi v najzahtevnejših primerih. V Ortoimplant DENTAL SPA uspešno zdravijo primere, nad katerimi so drugi že obupali, tudi takrat, ko čeljustne kosti skoraj ni več. S sodobnimi metodami, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, pterigoidni, subperiostalni in transnazalni vsadki, ustvarijo stabilne, funkcionalne in estetske rešitve, ki pacientu povrnejo nasmeh in kakovost življenja.

    Okrevanje po posegu je del celostne skrbi, ki jo prinaša DENTAL SPA protokol FOTO: Leon Vidic 
    Okrevanje po posegu je del celostne skrbi, ki jo prinaša DENTAL SPA protokol FOTO: Leon Vidic 

    Okrevanje po posegu je del celostne skrbi, ki jo prinaša DENTAL SPA protokol. Proces celjenja se spodbuja z regenerativnimi in velneškimi terapijami, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, avtotransfuzija ozonirane krvi in intravenska suplementacija. Posebej izstopa nova storitev, hiperbarična kisikova terapija (HBOT), ki dokazano pospeši celjenje tkiv, zmanjša tveganje zapletov in izboljša splošno regeneracijo organizma.

    Prebudite se z nasmehom, ne s strahom

    Če vas misel na zobozdravstveni poseg straši, boste v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA hitro ugotovili, da gre za popolnoma drugačno izkušnjo. Tukaj se zdravljenje začne z razumevanjem in konča z nasmehom. Poseg opravite v spanju, brez bolečine, okrevanje pa preživite v mirnem apartmaju, kjer lahko v popolnem udobju prespite dan, ki vam bo spremenil življenje.

    Če ste pripravljeni na spremembo, si privoščite svoj zobozdravstveni oddih v Zagrebu in naredite korak k življenju brez bolečin in omejitev.

    Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike.

    Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih FacebookInstagramYouTubeTikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    zobozdravstvozobni vsadkiZygomaOrtoimplant DENTAL SPAimplantologijadr. Zdenko TrampušAll-On-4
