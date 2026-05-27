Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

Današnje odločitve na področju zdravja ključno oblikujejo kakovost življenja v prihodnosti in morajo biti usmerjene v ustvarjanje dolgoročne družbene vrednosti. To je med drugim v imenu organizatorja strateške konference Vrednost inovacij: Zdravje je bogastvo - odločitev je v naših rokah izpostavila Urša Lakner, podpredsednica uprave Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (FarmaForum). Ob tem je še izpostavila pomen povezovanja zdravstva, gospodarstva in javnih politik ter vprašanje, kako te povezave pretvoriti v konkretne odločitve – od vrednotenja inovacij do njihove dostopnosti za paciente.

Prof. dr. Andreja Jaklič iz Centra za diplomatske mednarodne in pravne študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. FOTO: Ziga Intihar

Države, ki vlagajo v zdravje prebivalstva, kažejo boljše gospodarske rezultate. To med drugim kažejo študije na področju konkurenčnosti in inovativnosti, raziskav med investitorji in raziskav o odpornosti podjetij, pa je na okrogli mizi med drugim izpostavilaiz Centra za diplomatske mednarodne in pravne študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

»Zdravje je ključni vir moči in konkurenčnosti držav, ki v času geopolitičnih napetosti postaja strateški dejavnik, saj bolj zdrave, odporne in ozaveščene družbe ustvarjajo produktivnejša, bolj inovativna gospodarstva. Zato mora zdravje iz stroškovnega področja preiti v središče sodobnih politik, ki z usklajenim delovanjem, digitalizacijo in inovacijami gradijo trajno konkurenčnost in odpornost.«

Vlaganja v zdravstvo

Primer, ko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) igra vlogo partnerja v zdravstvu skupaj z gospodarstvom in z zavarovanci in s tem privarčuje, je tudi nedavna zaostritev sankcij za zlorabe bolniškega staleža, zaradi katere se je v prvem letošnjem kvartalu zmanjšalo število bolniških odsotnosti, je izpostavil generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo. V Sloveniji po njegovih besedah v zadnjih desetih letih odhodki za zdravstvo rastejo 9,4 odstotka letno, prihodki brez intervencije države pa 8,4 odstotka letno. Si pa, kot je dejal, na ZZZS med drugim prizadevajo spremeniti modele plačevanja, ki upoštevajo kakovost storitev in izide zdravljenja.

»Kot družba se moramo jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo, pri čemer ocenjujem, da brez povečanja deleža BDP ne bo šlo, vendar pa lahko ta dodatna sredstva učinkovito upravljamo tako, da zagotovimo vsem tisto, kar nujno potrebujejo, ne pa nujno vsega, kar si želijo,« je še dodal Ljoljo.

O tem, kako pospešiti slovenski prehod v inovacijsko podprto rast je govoril dr. Peter Wostner, ekonomist na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Med drugim je poudaril, da je čas, da Slovenija izkoristi priložnosti, ki se ji ponujajo in naredi odločen, strukturen prehod od izvajalcev med ustvarjalce. »To ni le najbolj smiselna, ampak hkrati tudi najmanj tvegana strategija.«

Strateška konferenca Vrednost inovacij 2026 v zdravstvu. FOTO: Ziga Intihar

Prof. dr. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je spregovoril o demografskih trendih, ki kažejo na hitro staranje prebivalstva v prihodnjih treh desetletjih, kar bo še zaostrilo izzive. Dodal je še širši vidik vlaganja v zdravstvo s prvo celovito slovensko študijo o stroških multiple skleroze. Ta študija je pokazala, da letni strošek bolezni na bolnika dosega skoraj 64.000 evrov, finančno breme bolezni pa nosi gospodarstvo in tudi bolniki ter njihove družine.

Ob tem pa je izr. prof. dr. Milica Gregorič Kramberger je nadaljevala, da je za kakovostno staranje ključno, kako živimo, »zato je ob prepozni napotitvi bolnika na obravnavo smiselnost zdravljenja vprašljiva. Z izboljšavami v izobraževanju zdravnikov in širše družbe, zgodnejšim prepoznavanjem bolezni ter učinkovitim zbiranjem in povezovanjem kakovostnih podatkov pa lahko omogočimo pravočasno zdravljenje, večjo učinkovitost terapij in boljšo celostno obravnavo bolnikov.«

Zdravje vprašanje družbene odgovornosti

Zdravje vse bolj postaja vprašanje družbene odpornosti, gospodarske zmogljivosti in strateškega določanja prioritet – ne le vprašanje zdravstvenih sistemov, pa meni Daria Krivonos, izvršna direktorica na Kopenhagenskem inštitutu za študije prihodnosti (CIFS). Po njenih besedah v svetu, zaznamovanem z geopolitično nestabilnostjo, demografskimi pritiski in hitrimi tehnološkimi spremembami, izziv za voditelje ni več zgolj napovedovanje prihodnosti, temveč sprejemanje trdnih odločitev v razmerah globoke negotovosti. »Odločitve, ki jih sprejemamo danes, ne bodo oblikovale le javno zdravstvenih izidov, temveč tudi prilagodljivost in stabilnost naših družb v prihodnjih letih.«

Prof. dr. Dennis Ostwald, izvršni direktor WifOR Institu. Foto Ziga Intihar

Zdravje je tudi multiplikator blaginje, zlasti kadar je vključeno v različna področja politik, pa ocenjuje, izvršni direktor WifOR Instituta. »Ko razumemo povezave med zdravjem in ključnimi področji, kot so delo, finance, izobraževanje in okolje, lahko oblikujemo učinkovitejše ukrepe za bolj odporne družbe in gospodarstva. Dodal je, da je treba zdravje znova razumeti kot naložbo, ki ustvarja široke koristi za skupnosti in celotno gospodarstvo.«