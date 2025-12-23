Prenova, ki je rešila veliko težavo: majhen poseg, občutna sprememba (video)

Marca se je v stari mariborski hiši začela dolgo pričakovana prenova pritličnega stanovanja, ki sta jo Julia in Žiga skrbno načrtovala nekaj mesecev. Sanje o skupnem domu, kjer bosta zaživela skupaj s svojim haskijem Hugom, so kmalu trčile ob prvo oviro, ki je prenovo podaljšala in ji dodala čisto novo dimenzijo: v prostorih sta odkrila trdovratno vlago, ponekod celo sledi plesni, z njo pa tudi tisti značilni občutek zatohlosti, ki ga ne odpravi niti najlepša nova barva na stenah.

Sprva se je zdelo, da bo šlo samo za več sušenja, nekaj dodatnega zračenja in malo več potrpežljivosti. Namestila sta nekaj razvlaževalnikov, a sta hitro ugotovila, da vlaga v starem stanovanju ni težava, ki bi jo rešila z odpiranjem oken in razvlaževalniki po kotih. Še posebej ne med prenovo, ko so prostori pogosto zaprti, ogrevanje še ni uravnano, zrak pa je zaradi gradbenih pogosto slab. Zato sta se odločila za temeljit pristop in poskrbela za sanacijo vseh sten, da sta odstranila posledice vlage in preprečila njen ponovni pojav. Če bi težavo potisnila na stran, bi se lahko po koncu prenove hitro vrnila, skupaj z neprijetnimi vonjavami, madeži na stenah in tveganjem za zdravje.

Takrat sta se odločila, da bosta rešila vzrok vlage, ne le posledic. Ob načrtovanju prenove sta ob novih talnih oblogah, napeljavah, novi kuhinji in kopalnici na seznam nujnih del postavila še nekaj, kar na začetku ne prispeva veliko k novemu videzu stanovanja, a za kakovost življenja naredi ogromno, saj poskrbi za svež zrak v prostoru.

Rešitev, ki deluje vsak dan in se nam prilagaja

Julia in Žiga sta med prenovo stanovanja odkrila trdovratno vlago in ponekod tudi sledi plesni, kar je prenovo podaljšalo in zahtevalo dodatne ukrepe. FOTO: Blaž Samec

Ker se zavedata, kako pomembno je zdravo bivalno ozračje, in ker sodobna okna ter bolj zatesnjeni objekti pogosto pomenijo manj naravne izmenjave zraka, sta začela raziskovati prezračevalne sisteme. Želela sta rešitev, ki bo delovala vsak dan, tudi ko bosta v službi ali na poti, in ki bo stanovanje ščitila pred ponovno vlago, predvsem v kritičnih kotih in za večjimi kosi pohištva.

Izbrala sta LUNOS. Ne zaradi obljub, temveč zaradi načina delovanja in možnosti, da se sistem prilagodi tlorisu in navadam bivanja. Njun cilj je, da bivalni prostori dobijo stalno, uravnoteženo prezračevanje, funkcionalni prostori pa učinkovito odvajanje vlage.

Preverili smo, kako poteka vgradnja na terenu, in se prepričali, da lahko z relativno majhnim gradbenim posegom dosežemo velik korak k boljšemu počutju.

Prezračevalne enote kot usklajena ekipa

Vgradnja je potekala po jasno začrtanih korakih. Monterji so najprej preverili razporeditev prostorov in natančno določili mesta, kjer bodo nameščene posamezne enote. FOTO: Blaž Samec

Prezračevalni sistem ni ena sama naprava, temveč sestav več enot, ki skupaj skrbijo za redno izmenjavo zraka v prostorih ali celotni stavbi. Ključno je, da delujejo usklajeno, skoraj kot ekipa, ki se prilagaja navadam stanovalcev. V praksi to pomeni, da se lahko bolj intenzivno prezračuje prostor, v katerem se družina največ zadržuje, denimo učni ali delovni kotiček, garderobna soba ali soba za goste, ki je redkeje v uporabi, pa potrebuje drugačen režim. Namen je vedno enak: zagotoviti stabilen pretok zraka, ki podpira dobro počutje in hkrati preprečuje nastanek odvečne vlage.

Prezračevanje naj bo del načrta, ne prepustimo ga naključju

Vsaka montaža se začne s pripravo. Matjaž Bobnarič, vodja montaž, LUNOS Slovenija, poudarja, da je treba pred vgradnjo najprej preveriti razporeditev prostorov, velikost objekta oziroma kvadraturo. Šele nato se določita število enot in optimalna razporeditev.

Matjaž Bobnarič, vodja montaž, LUNOS Slovenija: »Pred vsako vgradnjo najprej preverimo razporeditev prostorov in potek inštalacij.« FOTO: Blaž Samec

Pri sistemih z rekuperacijo se monterji odločijo za parno število rekuperatorjev. Razlog je preprost, saj morajo enote delovati usklajeno. »Uparjajo se križno, iz enega kota prostora v drugega, da se zrak v celoti zajame in vzpostavi zračni tok. Tako je prezračevanje stalno in učinkovito,« razloži Bobnarič in zagotovi, da pred začetkom vrtanja preverijo potek električne napeljave in morebitne druge inštalacije v steni, da se izognejo zapletom in je izvedba pravilna že v prvem poskusu. Za pravilno vgradnjo je nujno, da se gradbenega posega loti izkušen monter s profesionalno opremo, saj vgradnja zahteva strokovno znanje in veliko izkušenj. Kakovost izvedbe pa tudi vpliva na dobro delovanje sistema.

Matjaž Bobnarič: »Prezračevanje z odpiranjem oken je že zdavnaj stvar preteklosti«

Filtriran zrak od zunaj, svež zrak znotraj

S stalno izmenjavo zraka prezračevalni sistemi prispevajo k boljšemu počutju stanovalcev in dolgoročno ščitijo stene ter druge površine. FOTO: Blaž Samec

Ne glede na to, ali je sistem zasnovan centralno ali decentralno, z rekuperacijo ali brez nje, je cilj isti. V prostore dovaja prefiltriran, očiščen zrak. Preden zunanji zrak vstopi v notranjost, gre skozi filtre, ki zadržijo delce cvetnega prahu in druge onesnaževalce. To je ena od razlik, ki jo mnogi opazijo tudi pri bivalnem udobju, zlasti v času cvetenja ali tam, kjer je več prahu in izpuhov.

Kje so prezračevalni sistemi najbolj smiselni

V novih zgradbah in še posebej v energetsko učinkovitih hišah so prezračevalni sistemi nujni. Sodobni objekti so zrakotesni, nova PVC-okna tesnijo bistveno bolje kot nekoč, zato naravnega prezračevanja prek rež in netesnosti praktično ni več. Prav tu prezračevalni sistemi prevzamejo vlogo, ki jo je v preteklosti deloma opravljala sama stavbna ovojnica. S stalnim delovanjem ohranjajo zrak svež in pomagajo preprečevati nabiranje vlage v kotih sob, za omarami ali na bolj hladnih delih sten. Koristi se kažejo pri počutju stanovalcev in pri boljšem stanju materialov, saj dobro prezračevanje ščiti stene in površine ter zmanjša možnosti za nastanek plesni.

Centralno ali decentralno: dve poti do istega cilja

Decentralne enote se vgradijo neposredno v zunanjo steno posamezne sobe, kar omogoča enostavnejšo naknadno vgradnjo v obstoječe objekte. FOTO: Blaž Samec

Pri nadzorovanem prezračevanju ločimo predvsem med centralnimi in decentralnimi sistemi. Pri centralnem prezračevanju ena enota skrbi za oskrbo vseh prostorov, zrak pa se razporeja prek sistema zračnih kanalov. Tak pristop ima prednost večjega pretoka zraka in pogosto tudi nižje ravni hrupa, zato se največkrat načrtuje že v fazi novogradnje, lahko pa se ob temeljiti prenovi vgradi tudi v starejše objekte.

Decentralni sistemi delujejo drugače: enote so nameščene v posameznih sobah, tam, kjer jih potrebujemo, in so vgrajene neposredno v zunanjo steno. Ker ne potrebujejo razvejene napeljave, jih je praviloma mogoče naknadno vgraditi, zato so zelo zanimivi za stanovanja in hiše, ki so že v uporabi. Prav v takšnih primerih se pogosto kombinira več tipov enot glede na funkcijo prostora.

Sistemi z rekuperacijo so posebej primerni za dnevne in spalne prostore, kjer se zadržujemo največ. FOTO: Blaž Samec

Hibridno, klasično ali z rekuperacijo energije V praksi se prezračevanje prilagodi prostoru. LUNOS ponuja več pristopov, ki jih je mogoče tudi kombinirati. LUNOS sistem z rekuperacijo energije je posebej priporočljiv za dnevne sobe in spalnice. Tam se največ zadržujemo, zato so ravno ti prostori odločilni za kakovost počutja. Tak sistem omogoča stalno prezračevanje z minimalnimi toplotnimi izgubami, kar je pomembno predvsem v hladnejših mesecih. Pri sodobnih decentralnih enotah je izkoristek prenosa energije zelo visok, zato je učinek opazen tudi pri stroških ogrevanja. LUNOS klasični sistem prezračevanja z odvodnimi ventilatorji je primeren za funkcionalne prostore, kot so kopalnica, kuhinja ali utiliti. Tam je glavni cilj hitro odvajanje vlage in onesnaženega zraka. Svež zrak se v prostor dovaja usmerjeno, odvod pa poskrbi, da se v mokrih prostorih ne kopiči vlaga, ki bi se sicer prenesla v druge dele stanovanja. LUNOS hibridni sistemi pa pametno povezujejo rekuperacijo energije in odvajanje onesnaženega zraka. Delujejo na principu usmerjenega pretoka zraka po celotnem bivalnem območju, kar omogoča uravnoteženo prezračevanje in prilagodljivost glede na potrebe doma.

Kako poteka montaža in koliko časa traja poseg

»Gradbeni poseg je odvisen od materiala stene. Če gre za opeko ali siporeks, je odprtina praviloma pripravljena razmeroma hitro. Pri betonu ali kamnu se čas podaljša, vendar izvedba ostaja mogoča,« pojasnjuje Matjaž Bobnarič.

Postopek vgradnje je natančno strukturiran. Najprej steno prevrtajo s tankim svedrom, da preverijo material in morebitne obstoječe napeljave. Nato pri rekuperaciji z ustreznim orodjem izdelajo odprtino, vstavijo cev, napeljejo elektriko od najbližje vtičnice ali razdelilne doze, sledi vstavitev rekuperatorja in priklop. Ko so nameščeni zunanji in notranji pokrovi ter je enota povezana s krmilno enoto, je sistem pripravljen za delovanje.

Tiho delovanje, pametna avtomatika in brez odpiranja oken

Po namestitvi notranjih in zunanjih pokrovov ter povezavi s krmilno enoto je sistem pripravljen za uporabo. FOTO: Blaž Samec

Pri takšnem sistemu so nastavitve pomembne, saj se glede na kvadraturo prostora določi količina prečrpanega zraka. Večji prostori zahtevajo drugačne nastavitve kot manjši, pri čemer se vse upravlja prek krmilne enote. »Najbolje je, če prezračevanje deluje avtomatsko, saj se režim prilagaja glede na vlažnost prostora in dejanske potrebe po dovodu ali odvodu zraka,« še dodaja Bobnarič.

Ključna sprememba v vsakdanjem življenju je preprosta in kot obljublja Bobnarič: »Pri prezračevalnih sistemih LUNOS oken ni treba več odpirati.« Uporabnik najprej opazi občutek svežine in bolj stabilno vlažnost, kar je v domovih s težavami z zatohlostjo pogosto odločilno.

Ob tem mnogi cenijo še stranske učinke zaprtih oken. Stanovalci ob prometnih cestah imajo več miru.

S sistemi LUNOS boste rešili težave z vlago in poskrbeli za stalno svež zrak v domu. FOTO: Blaž Samec

Vzdrževanje je preprosto in predvidljivo

Sistem je zasnovan tako, da krmilna enota opozori, kdaj so filtri umazani in jih je treba očistiti. Pranje je preprosto. Filter vzamete ven, sperete pod mlačno vodo, osušite in vstavite nazaj. Čiščenje je smiselno na približno dva meseca, v daljšem časovnem obdobju pa pride na vrsto tudi servis oziroma menjava filtrov. S takšnim vzdrževanjem ima naprava dolgo življenjsko dobo, tudi več kot deset let.

Res je, da prinašajo prezračevalni sistemi dodatno investicijo, kar je pri gradnji ali prenovi lahko pomemben dejavnik. A pri sistemih z rekuperacijo se del stroška pogosto vrača skozi nižjo porabo ogrevalne energije, saj se toplota odvodnega zraka učinkovito izkoristi za dovodni zrak. V praksi to pomeni, da je zrak svež, a ne hladen, hkrati pa lahko stanovalci nadzorujejo tako temperaturo ogrevanja kot intenzivnost prezračevanja po posameznih prostorih.

Ko sistem deluje redno, vlaga in plesen nimata več ugodnih razmer, onesnaževalci se hitreje odvajajo iz prostora, zunanji zrak pa zaradi filtracije vstopa bistveno čistejši. Alergiki to pogosto občutijo med prvimi, prav tako tisti, ki so se prej spopadali s težkim, postanim zrakom po daljši odsotnosti od doma.

Ko se vrneš domov in lahko sveže zadihaš

Krmilna enota povezuje posamezne enote v usklajen sistem prezračevanja. FOTO: Blaž Samec

Za Julio Judar je bila odločitev za prezračevalni sistem predvsem zaščita pred ponovitvijo težav. Od prejema ponudbe do dneva montaže je minilo samo 14 dni, kar je pri prenovi pogosto pomembno, saj se roki hitro kopičijo.

Njena pričakovanja pa so zelo konkretna: želi si, da bo ob prihodu domov zrak svež, da ne bo več vsakodnevnega brisanja vlage z oken in da bodo lahko v stanovanju preprosto lažje zadihali.

Če se tudi vi pri prenovi ali v obstoječem domu srečujete z vlago, zatohlostjo ali plesnijo, razmislite o prezračevalni rešitvi, ki je prilagojena vašemu tlorisu in načinu bivanja. Pri LUNOSU Slovenija vam pomagajo izbrati ustrezen sistem in poskrbijo za strokovno izvedbo, da je rezultat takšen, kot mora biti: svež, čist zrak in večje bivalno udobje.

Naročnik oglasne vsebine je Lunos