  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Prenova, ki je rešila veliko težavo: majhen poseg, občutna sprememba (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Julia in Žiga sta med prenovo stanovanja odkrila trdovratno vlago in ponekod tudi sledi plesni, kar je prenovo podaljšalo in zahtevalo dodatne ukrepe. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Julia in Žiga sta med prenovo stanovanja odkrila trdovratno vlago in ponekod tudi sledi plesni, kar je prenovo podaljšalo in zahtevalo dodatne ukrepe. FOTO: Blaž Samec
    Promo Delo
    23. 12. 2025 | 08:45
    13:06
    A+A-

    Marca se je v stari mariborski hiši začela dolgo pričakovana prenova pritličnega stanovanja, ki sta jo Julia in Žiga skrbno načrtovala nekaj mesecev. Sanje o skupnem domu, kjer bosta zaživela skupaj s svojim haskijem Hugom, so kmalu trčile ob prvo oviro, ki je prenovo podaljšala in ji dodala čisto novo dimenzijo: v prostorih sta odkrila trdovratno vlago, ponekod celo sledi plesni, z njo pa tudi tisti značilni občutek zatohlosti, ki ga ne odpravi niti najlepša nova barva na stenah.

    Sprva se je zdelo, da bo šlo samo za več sušenja, nekaj dodatnega zračenja in malo več potrpežljivosti. Namestila sta nekaj razvlaževalnikov, a sta hitro ugotovila, da vlaga v starem stanovanju ni težava, ki bi jo rešila z odpiranjem oken in razvlaževalniki po kotih. Še posebej ne med prenovo, ko so prostori pogosto zaprti, ogrevanje še ni uravnano, zrak pa je zaradi gradbenih pogosto slab. Zato sta se odločila za temeljit pristop in poskrbela za sanacijo vseh sten, da sta odstranila posledice vlage in preprečila njen ponovni pojav. Če bi težavo potisnila na stran, bi se lahko po koncu prenove hitro vrnila, skupaj z neprijetnimi vonjavami, madeži na stenah in tveganjem za zdravje.

    Takrat sta se odločila, da bosta rešila vzrok vlage, ne le posledic. Ob načrtovanju prenove sta ob novih talnih oblogah, napeljavah, novi kuhinji in kopalnici na seznam nujnih del postavila še nekaj, kar na začetku ne prispeva veliko k novemu videzu stanovanja, a za kakovost življenja naredi ogromno, saj poskrbi za svež zrak v prostoru.

    Rešitev, ki deluje vsak dan in se nam prilagaja

    Julia in Žiga sta med prenovo stanovanja odkrila trdovratno vlago in ponekod tudi sledi plesni, kar je prenovo podaljšalo in zahtevalo dodatne ukrepe. FOTO: Blaž Samec
    Julia in Žiga sta med prenovo stanovanja odkrila trdovratno vlago in ponekod tudi sledi plesni, kar je prenovo podaljšalo in zahtevalo dodatne ukrepe. FOTO: Blaž Samec

    Ker se zavedata, kako pomembno je zdravo bivalno ozračje, in ker sodobna okna ter bolj zatesnjeni objekti pogosto pomenijo manj naravne izmenjave zraka, sta začela raziskovati prezračevalne sisteme. Želela sta rešitev, ki bo delovala vsak dan, tudi ko bosta v službi ali na poti, in ki bo stanovanje ščitila pred ponovno vlago, predvsem v kritičnih kotih in za večjimi kosi pohištva.

    Izbrala sta LUNOS. Ne zaradi obljub, temveč zaradi načina delovanja in možnosti, da se sistem prilagodi tlorisu in navadam bivanja. Njun cilj je, da bivalni prostori dobijo stalno, uravnoteženo prezračevanje, funkcionalni prostori pa učinkovito odvajanje vlage.

    Preverili smo, kako poteka vgradnja na terenu, in se prepričali, da lahko z relativno majhnim gradbenim posegom dosežemo velik korak k boljšemu počutju.

    Prezračevalne enote kot usklajena ekipa

    Vgradnja je potekala po jasno začrtanih korakih. Monterji so najprej preverili razporeditev prostorov in natančno določili mesta, kjer bodo nameščene posamezne enote. FOTO: Blaž Samec
    Vgradnja je potekala po jasno začrtanih korakih. Monterji so najprej preverili razporeditev prostorov in natančno določili mesta, kjer bodo nameščene posamezne enote. FOTO: Blaž Samec

    Prezračevalni sistem ni ena sama naprava, temveč sestav več enot, ki skupaj skrbijo za redno izmenjavo zraka v prostorih ali celotni stavbi. Ključno je, da delujejo usklajeno, skoraj kot ekipa, ki se prilagaja navadam stanovalcev. V praksi to pomeni, da se lahko bolj intenzivno prezračuje prostor, v katerem se družina največ zadržuje, denimo učni ali delovni kotiček, garderobna soba ali soba za goste, ki je redkeje v uporabi, pa potrebuje drugačen režim. Namen je vedno enak: zagotoviti stabilen pretok zraka, ki podpira dobro počutje in hkrati preprečuje nastanek odvečne vlage.

    Prezračevanje naj bo del načrta, ne prepustimo ga naključju

    Vsaka montaža se začne s pripravo. Matjaž Bobnarič, vodja montaž, LUNOS Slovenija, poudarja, da je treba pred vgradnjo najprej preveriti razporeditev prostorov, velikost objekta oziroma kvadraturo. Šele nato se določita število enot in optimalna razporeditev.

    Matjaž Bobnarič, vodja montaž, LUNOS Slovenija: »Pred vsako vgradnjo najprej preverimo razporeditev prostorov in potek inštalacij.« FOTO: Blaž Samec
    Matjaž Bobnarič, vodja montaž, LUNOS Slovenija: »Pred vsako vgradnjo najprej preverimo razporeditev prostorov in potek inštalacij.« FOTO: Blaž Samec

    Pri sistemih z rekuperacijo se monterji odločijo za parno število rekuperatorjev. Razlog je preprost, saj morajo enote delovati usklajeno. »Uparjajo se križno, iz enega kota prostora v drugega, da se zrak v celoti zajame in vzpostavi zračni tok. Tako je prezračevanje stalno in učinkovito,« razloži Bobnarič in zagotovi, da pred začetkom vrtanja preverijo potek električne napeljave in morebitne druge inštalacije v steni, da se izognejo zapletom in je izvedba pravilna že v prvem poskusu. Za pravilno vgradnjo je nujno, da se gradbenega posega loti izkušen monter s profesionalno opremo, saj vgradnja zahteva strokovno znanje in veliko izkušenj. Kakovost izvedbe pa tudi vpliva na dobro delovanje sistema.

    Matjaž Bobnarič: »Prezračevanje z odpiranjem oken je že zdavnaj stvar preteklosti«

    Filtriran zrak od zunaj, svež zrak znotraj

    S stalno izmenjavo zraka prezračevalni sistemi prispevajo k boljšemu počutju stanovalcev in dolgoročno ščitijo stene ter druge površine. FOTO: Blaž Samec
    S stalno izmenjavo zraka prezračevalni sistemi prispevajo k boljšemu počutju stanovalcev in dolgoročno ščitijo stene ter druge površine. FOTO: Blaž Samec

    Ne glede na to, ali je sistem zasnovan centralno ali decentralno, z rekuperacijo ali brez nje, je cilj isti. V prostore dovaja prefiltriran, očiščen zrak. Preden zunanji zrak vstopi v notranjost, gre skozi filtre, ki zadržijo delce cvetnega prahu in druge onesnaževalce. To je ena od razlik, ki jo mnogi opazijo tudi pri bivalnem udobju, zlasti v času cvetenja ali tam, kjer je več prahu in izpuhov.

    Kje so prezračevalni sistemi najbolj smiselni

    V novih zgradbah in še posebej v energetsko učinkovitih hišah so prezračevalni sistemi nujni. Sodobni objekti so zrakotesni, nova PVC-okna tesnijo bistveno bolje kot nekoč, zato naravnega prezračevanja prek rež in netesnosti praktično ni več. Prav tu prezračevalni sistemi prevzamejo vlogo, ki jo je v preteklosti deloma opravljala sama stavbna ovojnica. S stalnim delovanjem ohranjajo zrak svež in pomagajo preprečevati nabiranje vlage v kotih sob, za omarami ali na bolj hladnih delih sten. Koristi se kažejo pri počutju stanovalcev in pri boljšem stanju materialov, saj dobro prezračevanje ščiti stene in površine ter zmanjša možnosti za nastanek plesni.

    Centralno ali decentralno: dve poti do istega cilja

    Decentralne enote se vgradijo neposredno v zunanjo steno posamezne sobe, kar omogoča enostavnejšo naknadno vgradnjo v obstoječe objekte. FOTO: Blaž Samec
    Decentralne enote se vgradijo neposredno v zunanjo steno posamezne sobe, kar omogoča enostavnejšo naknadno vgradnjo v obstoječe objekte. FOTO: Blaž Samec

    Pri nadzorovanem prezračevanju ločimo predvsem med centralnimi in decentralnimi sistemi. Pri centralnem prezračevanju ena enota skrbi za oskrbo vseh prostorov, zrak pa se razporeja prek sistema zračnih kanalov. Tak pristop ima prednost večjega pretoka zraka in pogosto tudi nižje ravni hrupa, zato se največkrat načrtuje že v fazi novogradnje, lahko pa se ob temeljiti prenovi vgradi tudi v starejše objekte.

    Decentralni sistemi delujejo drugače: enote so nameščene v posameznih sobah, tam, kjer jih potrebujemo, in so vgrajene neposredno v zunanjo steno. Ker ne potrebujejo razvejene napeljave, jih je praviloma mogoče naknadno vgraditi, zato so zelo zanimivi za stanovanja in hiše, ki so že v uporabi. Prav v takšnih primerih se pogosto kombinira več tipov enot glede na funkcijo prostora.

    Sistemi z rekuperacijo so posebej primerni za dnevne in spalne prostore, kjer se zadržujemo največ. FOTO: Blaž Samec
    Sistemi z rekuperacijo so posebej primerni za dnevne in spalne prostore, kjer se zadržujemo največ. FOTO: Blaž Samec

    Hibridno, klasično ali z rekuperacijo energije

    V praksi se prezračevanje prilagodi prostoru. LUNOS ponuja več pristopov, ki jih je mogoče tudi kombinirati.

    LUNOS sistem z rekuperacijo energije je posebej priporočljiv za dnevne sobe in spalnice. Tam se največ zadržujemo, zato so ravno ti prostori odločilni za kakovost počutja. Tak sistem omogoča stalno prezračevanje z minimalnimi toplotnimi izgubami, kar je pomembno predvsem v hladnejših mesecih. Pri sodobnih decentralnih enotah je izkoristek prenosa energije zelo visok, zato je učinek opazen tudi pri stroških ogrevanja.

    LUNOS klasični sistem prezračevanja z odvodnimi ventilatorji je primeren za funkcionalne prostore, kot so kopalnica, kuhinja ali utiliti. Tam je glavni cilj hitro odvajanje vlage in onesnaženega zraka. Svež zrak se v prostor dovaja usmerjeno, odvod pa poskrbi, da se v mokrih prostorih ne kopiči vlaga, ki bi se sicer prenesla v druge dele stanovanja.

    LUNOS hibridni sistemi pa pametno povezujejo rekuperacijo energije in odvajanje onesnaženega zraka. Delujejo na principu usmerjenega pretoka zraka po celotnem bivalnem območju, kar omogoča uravnoteženo prezračevanje in prilagodljivost glede na potrebe doma.

    Kako poteka montaža in koliko časa traja poseg

    »Gradbeni poseg je odvisen od materiala stene. Če gre za opeko ali siporeks, je odprtina praviloma pripravljena razmeroma hitro. Pri betonu ali kamnu se čas podaljša, vendar izvedba ostaja mogoča,« pojasnjuje Matjaž Bobnarič.

    Postopek vgradnje je natančno strukturiran. Najprej steno prevrtajo s tankim svedrom, da preverijo material in morebitne obstoječe napeljave. Nato pri rekuperaciji z ustreznim orodjem izdelajo odprtino, vstavijo cev, napeljejo elektriko od najbližje vtičnice ali razdelilne doze, sledi vstavitev rekuperatorja in priklop. Ko so nameščeni zunanji in notranji pokrovi ter je enota povezana s krmilno enoto, je sistem pripravljen za delovanje.

    Tiho delovanje, pametna avtomatika in brez odpiranja oken

    Po namestitvi notranjih in zunanjih pokrovov ter povezavi s krmilno enoto je sistem pripravljen za uporabo. FOTO: Blaž Samec
    Po namestitvi notranjih in zunanjih pokrovov ter povezavi s krmilno enoto je sistem pripravljen za uporabo. FOTO: Blaž Samec

    Pri takšnem sistemu so nastavitve pomembne, saj se glede na kvadraturo prostora določi količina prečrpanega zraka. Večji prostori zahtevajo drugačne nastavitve kot manjši, pri čemer se vse upravlja prek krmilne enote. »Najbolje je, če prezračevanje deluje avtomatsko, saj se režim prilagaja glede na vlažnost prostora in dejanske potrebe po dovodu ali odvodu zraka,« še dodaja Bobnarič.

    Ključna sprememba v vsakdanjem življenju je preprosta in kot obljublja Bobnarič: »Pri prezračevalnih sistemih LUNOS oken ni treba več odpirati.« Uporabnik najprej opazi občutek svežine in bolj stabilno vlažnost, kar je v domovih s težavami z zatohlostjo pogosto odločilno.

    Ob tem mnogi cenijo še stranske učinke zaprtih oken. Stanovalci ob prometnih cestah imajo več miru.

    S sistemi LUNOS boste rešili težave z vlago in poskrbeli za stalno svež zrak v domu. FOTO: Blaž Samec
    S sistemi LUNOS boste rešili težave z vlago in poskrbeli za stalno svež zrak v domu. FOTO: Blaž Samec

    Vzdrževanje je preprosto in predvidljivo

    Sistem je zasnovan tako, da krmilna enota opozori, kdaj so filtri umazani in jih je treba očistiti. Pranje je preprosto. Filter vzamete ven, sperete pod mlačno vodo, osušite in vstavite nazaj. Čiščenje je smiselno na približno dva meseca, v daljšem časovnem obdobju pa pride na vrsto tudi servis oziroma menjava filtrov. S takšnim vzdrževanjem ima naprava dolgo življenjsko dobo, tudi več kot deset let.

    Res je, da prinašajo prezračevalni sistemi dodatno investicijo, kar je pri gradnji ali prenovi lahko pomemben dejavnik. A pri sistemih z rekuperacijo se del stroška pogosto vrača skozi nižjo porabo ogrevalne energije, saj se toplota odvodnega zraka učinkovito izkoristi za dovodni zrak. V praksi to pomeni, da je zrak svež, a ne hladen, hkrati pa lahko stanovalci nadzorujejo tako temperaturo ogrevanja kot intenzivnost prezračevanja po posameznih prostorih.

    Ko sistem deluje redno, vlaga in plesen nimata več ugodnih razmer, onesnaževalci se hitreje odvajajo iz prostora, zunanji zrak pa zaradi filtracije vstopa bistveno čistejši. Alergiki to pogosto občutijo med prvimi, prav tako tisti, ki so se prej spopadali s težkim, postanim zrakom po daljši odsotnosti od doma.

    Ko se vrneš domov in lahko sveže zadihaš

    Krmilna enota povezuje posamezne enote v usklajen sistem prezračevanja. FOTO: Blaž Samec
    Krmilna enota povezuje posamezne enote v usklajen sistem prezračevanja. FOTO: Blaž Samec

    Za Julio Judar je bila odločitev za prezračevalni sistem predvsem zaščita pred ponovitvijo težav. Od prejema ponudbe do dneva montaže je minilo samo 14 dni, kar je pri prenovi pogosto pomembno, saj se roki hitro kopičijo.

    Njena pričakovanja pa so zelo konkretna: želi si, da bo ob prihodu domov zrak svež, da ne bo več vsakodnevnega brisanja vlage z oken in da bodo lahko v stanovanju preprosto lažje zadihali.

    Če se tudi vi pri prenovi ali v obstoječem domu srečujete z vlago, zatohlostjo ali plesnijo, razmislite o prezračevalni rešitvi, ki je prilagojena vašemu tlorisu in načinu bivanja. Pri LUNOSU Slovenija vam pomagajo izbrati ustrezen sistem in poskrbijo za strokovno izvedbo, da je rezultat takšen, kot mora biti: svež, čist zrak in večje bivalno udobje.

    Naročnik oglasne vsebine je Lunos

    Sorodni članki

    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Če je v avtu prezračevanje samoumevno, zakaj doma še ni?«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slab zrak v prostoru? Rešitev je učinkovito prezračevanje

    Ali kdaj razmišljate o tem, kakšen zrak dihate v svojem domu ali pisarni? Ste vedeli, da je zrak v zaprtih prostorih pogosto bolj onesnažen kot zunaj?
    Promo Delo 1. 4. 2025 | 13:13
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Podatki o trgu

    Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

    Visoke cene zavirajo trg in spreminjajo navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki vse pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.
    22. 12. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prenova, ki je rešila veliko težavo: majhen poseg, občutna sprememba (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Več iz teme

    lunos slovenijalunosprezračevanjeprezračevalni sistemiprenovazračenje prostorovkakovost zrakaplesen
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Slovensko podjetje

    Ljubljanska destilarna prejela prestižno nagrado za najboljši evropski viski

    Z zbranimi 97 točkami se je umestil tudi na šesto mesto med vsemi svetovnimi viskiji.
    23. 12. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Spomini

    Tragična ironija praznikov: znane osebnosti, ki so umrle na božični dan

    Chris Rea ni edini glasbenik, ki je umrl v času božiča. Na božič 2016 je umrl George Michael.
    23. 12. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Priprave v Španiji

    Pogačar že decembra podira rekorde

    Svetovni prvak Tadej Pogačar s sotekmovalci zaključuje priprave v Španiji, na slovitem vzponu Coll de Rates je potrdil, da je odlično na poti.
    23. 12. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Božični dan bel predvsem na Štajerskem, na Pohorju do 20 centimetrov snega

    Arso je za jutri večino Slovenije obarval rumeno, Primorsko oranžno zaradi burje, ki bo v sunkih presegala sto kilometrov na uro.
    23. 12. 2025 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Refleksije

    Privlačnost ekscesa in diskontinuitete

    Jožef Muhovič: Eksistencialno potrebne stvari in vsebine morda digitalni čas in umetna inteligenca lahko pogrešata, človek z dušo in telesom pa ne.
    Peter Rak, Peter Rak 23. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Priprave v Španiji

    Pogačar že decembra podira rekorde

    Svetovni prvak Tadej Pogačar s sotekmovalci zaključuje priprave v Španiji, na slovitem vzponu Coll de Rates je potrdil, da je odlično na poti.
    23. 12. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Božični dan bel predvsem na Štajerskem, na Pohorju do 20 centimetrov snega

    Arso je za jutri večino Slovenije obarval rumeno, Primorsko oranžno zaradi burje, ki bo v sunkih presegala sto kilometrov na uro.
    23. 12. 2025 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Refleksije

    Privlačnost ekscesa in diskontinuitete

    Jožef Muhovič: Eksistencialno potrebne stvari in vsebine morda digitalni čas in umetna inteligenca lahko pogrešata, človek z dušo in telesom pa ne.
    Peter Rak, Peter Rak 23. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo