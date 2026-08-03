Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

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    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je LUNOS
    3. 8. 2026 | 09:11
    10:37
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    Energetsko učinkovite stavbe so lahko paradoks: manj toplotnih izgub, a več zatohlosti, vlage, plesni in utrujenosti. Kakovost zraka v zaprtih prostorih zato ni več le vprašanje udobja, temveč zdravja, produktivnosti in vrednosti nepremičnin.

    Ko govorimo o kakovosti bivanja, običajno najprej pomislimo na lokacijo, kvadraturo, svetlobo, izolacijo, ogrevanje ali višino položnic. Redkeje na zrak. Pa vendar prav zrak v zaprtih prostorih vse bolj postaja tisti nevidni dejavnik, ki ločuje zdravo stavbo od energetsko učinkovite, a za življenje neprijetne lupine.

    Sodobne stavbe so bolje izolirane kot kdaj prej. To je dobra novica za stroške energije, ne nujno pa tudi za ljudi, ki v njih živijo, spijo, delajo in se učijo. Ko zatesnimo okna, obnovimo fasado in zmanjšamo toplotne izgube, pogosto nehote zmanjšamo tudi naravno izmenjavo zraka. Posledice so znane v številnih stanovanjih, šolah, pisarnah in starejših blokih po prenovah: zatohlost, vlaga, plesen, glavoboli, utrujenost in slabša zbranost.

    »Kakovost zraka je neposredno povezana s tem, kako spimo, kako delamo in kako se počutimo drug ob drugem,« pravi mag. Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS Slovenija, ki je bil gost podkasta. »Slab zrak ni abstrakten problem. Ljudje ga občutijo kot utrujenost, nemir, slabšo koncentracijo, pogosto pa ga začnejo jemati resno šele takrat, ko se pojavita vlaga in plesen.«

    V podkastu smo se zato pogovarjali o vprašanju, ki zveni tehnično, a je v resnici zelo vsakdanje: kakšen zrak dihamo v prostorih, kjer preživimo večino življenja?

    V podkastu smo z mag. Urošem Fonovičem govorili o tem, zakaj postaja kakovost zraka eno ključnih vprašanj sodobnega bivanja. FOTO: Marko Feist
    V podkastu smo z mag. Urošem Fonovičem govorili o tem, zakaj postaja kakovost zraka eno ključnih vprašanj sodobnega bivanja. FOTO: Marko Feist

    Paradoks prenovljenih stavb

    Evropska gradbena politika je zadnja leta razumljivo osredotočena na razogljičenje stavbnega fonda. Stavbe porabijo velik del energije, zato so izolacije, nova okna, toplotne črpalke in učinkovitejši sistemi ogrevanja postali osrednji del zelenega prehoda. A vsaka energetska sanacija, ki ne premisli tudi prezračevanja, lahko ustvari novo težavo.

    »Najslabši scenarij je stavba, ki je energetsko zelo dobro zaprta, hkrati pa nima urejenega nadzorovanega prezračevanja,« opozarja Fonovič. »Tak objekt ima lahko nižje energetske izgube, vendar slabše bivalne razmere. To ni trajnostno bivanje, ampak polovična rešitev.«

    V praksi to pomeni, da se notranja vlaga ujame v prostoru. Kuhanje, prhanje, sušenje perila, dihanje in vsakodnevna raba stanovanja obremenjujejo zrak. Če izmenjave ni dovolj, se v kotih, za omarami in ob toplotnih mostovih hitro ustvarijo razmere za plesen.

    Takrat se začne znan krog: najprej rosenje oken, nato madeži na stenah, potem beljenje, čistila, razvlaževalci in občasno zračenje z odpiranjem oken. A to je pogosto kurativa, ne rešitev.

    »Preventiva je skoraj vedno cenejša od sanacije,« pravi Fonovič. »Ko je plesen enkrat v konstrukciji, ne govorimo več samo o prezračevanju, ampak o gradbeni, zdravstveni in finančni težavi.«

    Zrak kot pogoj za delo

    Kakovost zraka se najhitreje pokaže tam, kjer mora človek razmišljati. V slabo prezračeni sejni sobi se po eni uri razprave spremeni dinamika pogovora. Ljudje postanejo manj zbrani, manj potrpežljivi in hitreje utrujeni. V učilnici se to pokaže kot padec pozornosti. V domači pisarni kot popoldanski občutek izpraznjenosti, ki ga pogosto pripišemo stresu, ne prostoru.

    Zato je razprava o prezračevanju tudi razprava o produktivnosti. Podjetja veliko vlagajo v digitalna orodja, ergonomske stole, osvetlitev, hibridno delo in programe dobrega počutja, manj pa v vprašanje, kakšen zrak ljudje med delom dejansko dihajo.

    »V avtomobilu se nam zdi prezračevanje samoumevno. Nihče ne razmišlja, ali bo med vožnjo prišel svež zrak. Doma in v pisarni pa to pogosto še vedno prepuščamo naključju,« pravi Fonovič.

    Po njegovem mnenju je to ena večjih vrzeli v razumevanju sodobnega bivanja: »Bivalno udobje ni samo temperatura. Je kombinacija temperature, vlage, svežega zraka, tišine in občutka, da prostor podpira človeka, ne da ga izčrpava.«

    To velja tudi poleti. V vročinskih valovih zapiramo okna, spuščamo rolete in uporabljamo klimatske naprave. Te lahko učinkovito hladijo prostor, ne zagotavljajo pa nujno zadostne izmenjave zraka. Hladen zrak ni samodejno svež zrak.

    Rešitev ni samo odprto okno

    Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS Slovenija FOTO: Marko Feist
    Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS Slovenija FOTO: Marko Feist
    Najpreprostejši odgovor na slab zrak je seveda odpiranje oken. A v praksi to pogosto ne zadostuje. Pozimi z odpiranjem izgubljamo toploto, poleti v prostor spuščamo vročino, v mestih tudi hrup, prah in onesnažen zrak. Poleg tega ljudje ne zračimo sistematično, ampak takrat, ko se spomnimo — ali ko je v prostoru že neprijetno.

    Zato se je v zadnjih letih okrepil trg prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote. Pri novogradnjah so pogoste centralne rešitve, pri obstoječih stanovanjih in starejših večstanovanjskih objektih pa so takšni posegi pogosto zahtevni. Tu se kot ena od možnosti pojavljajo decentralizirani sistemi, ki se vgradijo v posamezne prostore in omogočajo nadzorovano izmenjavo zraka brez obsežnih gradbenih posegov.

    Fonovič poudarja, da je pri tem ključno razumeti problem prostora, ne le prodati napravo. »Slovenski stavbni fond je star in velik del ljudi ne živi v novogradnjah. Zato morajo biti rešitve izvedljive tudi tam, kjer ni mogoče razbijati polovice stanovanja ali napeljevati obsežnih kanalov,« pravi.

    Pomembni so tudi filtri, zlasti v urbanih okoljih in v času cvetenja. A tehnologija ni čarobna palica. Prezračevalni sistem ne more nadomestiti odprave zamakanja, slabih gradbenih detajlov, toplotnih mostov ali nerednega vzdrževanja.

    »Tehnologija je učinkovita samo, če je pravilno izbrana, pravilno vgrajena in redno vzdrževana,« pravi Fonovič. »Najprej je treba razumeti prostor. Šele potem pride izbira naprave.«

    Ko zrak postane vir konfliktov

    Slab zrak ni le zasebna nevšečnost. Hitro lahko postane vir konfliktov. Vonjave iz lokalov, vlaga v skupnih prostorih, plesen v najemniških stanovanjih ali zatohlost v pisarnah niso zgolj tehnična vprašanja, temveč vprašanja odgovornosti, stroškov in odnosov.

    Fonovič navaja primer pekarne, kjer je neustrezno prezračevanje povzročalo težave prebivalcem bližnjega bloka. Vonjave, ki so bile za dejavnost običajne, so za stanovalce postale vsakodnevna obremenitev.

    »Zrak je skupni prostor, tudi kadar ga ne vidimo,« pravi. »Če ga ne upravljamo, se težava hitro preseli iz tehnične sfere v medosebno, poslovno ali celo pravno.«

    To je posebej pomembno v večstanovanjskih stavbah, kjer posamezna odločitev pogosto vpliva na več ljudi. Vprašanje prezračevanja tako ni več samo stvar posameznega lastnika, temveč tudi upravnikov, etažnih lastnikov, projektantov, najemodajalcev in občin.

    Mag. Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS Slovenija, opozarja, da je kakovost zraka pomemben, a pogosto spregledan del zdravega bivanja. FOTO: Marko Feist
    Mag. Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS Slovenija, opozarja, da je kakovost zraka pomemben, a pogosto spregledan del zdravega bivanja. FOTO: Marko Feist

    Od udobja do vrednosti nepremičnine

    Pri oknih, izolaciji in ogrevanju je ekonomika razmeroma jasna: nižji stroški energije, višja vrednost nepremičnine, boljši razred energetske učinkovitosti. Pri zraku je donos manj viden. Kaže se v manj vlage, boljšem spancu, manj vonjavah, manj utrujenosti, manj konfliktih in boljši uporabniški izkušnji prostora. To je težje spraviti v tabelo, a zato ni manj pomembno.

    »Ko ljudje enkrat živijo v prostoru z urejenim prezračevanjem, razumejo razliko,« pravi Fonovič. »Težava je, da se slabega zraka pogosto navadimo. Ne opazimo ga več, dokler ne zapustimo prostora ali dokler se ne pojavi vidna škoda.«

    Prav tu se odpira širše poslovno vprašanje. Zdrave stavbe bodo v prihodnje bolj zaželene, ne le zaradi energetske izkaznice, temveč zaradi kakovosti bivanja. Stanovanje, v katerem ni plesni, v katerem se dobro spi in v katerem zrak ni odvisen od naključnega odpiranja oken, ima drugačno vrednost kot tehnično obnovljena, a zatohla nepremičnina.

    Kakovost zraka je dolgo ostajala v senci bolj vidnih tem: fasad, oken, ogrevanja, hlajenja in stroškov energije. Toda prihodnost stavb ne bo merjena samo po tem, koliko energije porabijo, temveč tudi po tem, kako vplivajo na ljudi.

    »Trajnostna stavba ni tista, ki je samo dobro izolirana,« sklene Fonovič. »Trajnostna je tista, v kateri lahko človek dolgoročno zdravo živi.«

    Zrak ni več samoumeven, je odraz, kako uredimo prostor, v katerem bivamo. Je odraz našega zavedanja, znanja in odnosa.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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