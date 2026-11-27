Vloženi denar v zdravstvo in zdravje ljudi je naložba in ne strošek, so še enkrat več potrdile razprave v okviru strateškega posveta o razvojnih odločitvah na področju zdravstva za konkurenčnost Slovenije. Rdeča nit dogodka v organizaciji GZS in FarmaForuma je bilo vprašanje zagotavljanja učinkovitosti zdravstva, ki ne prinaša rešitev le bolnikom, ampak tudi njihovim svojcem, delodajalcem in drugim sistemom v državi. Pomemben del razprave so bile tudi bolniške odsotnosti ter pomembnost povezovanja ključnih ministrstev, gospodarstva in ZZZS.

Lauren Boak, predsednica uprave FarmaForuma je poudarila, da so naložbe v zdravje naložbe v produktivno in konkurenčno Slovenijo, izziv pa je, kako to uveljaviti v praksi. »Misija farmacevtske industrije, ki razvija inovativna zdravila, je pomagati graditi vzdržen, visoko kakovosten zdravstveni sistem, ki omogoča pravočasen dostop do inovativnih zdravil, pri tem pa je zelo pomemben t. i. zadnji kilometer,« je dejala in spomnila, da je v Sloveniji izziv prav zadnji korak.

Omogočiti je treba hitrejši dostop do inovativnih zdravil, vzdržni zdravstveni sistem pa bo mogoče doseči samo če vsi skupaj razmišljamo o zdravju kot strateški naložbi in temu sledimo tudi v praksi, je dejala Lauren Boak. FOTO: Tadej Kreft

Primerjala je način zdravljenja raka ob omejevanju stroškov v t. i. silosih in s pomočjo inovativnega zdravila. V prvem primeru se diagnoza odloži, oseba je ujeta v čakalne vrste in prejema starejše terapije z večjimi stranskimi učinki, v naslednjih dveh letih je dalj časa v bolniškem staležu in v bolnišnicah, delodajalec jo pogreša, javni proračun pokriva stroške zdravljenja, pogreša jo družina. V drugem primeru, ko govorimo o zdravljenju, temelječem na vrednosti, osebi hitro postavijo diagnozo, takoj prejme tarčno terapijo in v nekaj tednih tednih se lahko vrne na delo, k družini in ponovno prispeva družbi.

»Gre za človeško življenje in tudi za gospodarsko vrednost,« je poudarila. Da bi druga opisana praksa postala bolj sprejeta, je pomembno preiti od štetja opravljenih storitev na odločanje na podlagi dolgoročnega in širšega vpliva neke naložbe ne samo za bolnika ampak družbe kot celote.

Gospodarstvo pričakuje rezultate

Gospodarstvo v zdravstvo ne vlaga zato, da bi z vedno novimi sredstvi pokrivalo sistemske neučinkovitosti. Pričakujemo merljiv rezultat, je poudaril Mitja Gorenšček. FOTO: Tadej Kreft

Preventiva, hitrejša diagnostika, vlaganja v sodobna zdravila in medicinske tehnologije ter učinkovitejša organizacija zdravstva imajo neposreden vpliv na produktivnost gospodarstva, je dejal glavni izvršni direktor GZS. Gospodarstvo je pomemben financer zdravstvenega sistema, pričakuje pa rezultate. »To je bolj zdravo prebivalstvo, krajše čakalne dobe, manj bolniških odsotnosti, hitrejše vračanje ljudi na delo, boljšo dostopnost do zdravljenja«.

Enega najvišjih računov neučinkovitega sistema zdaj plačujemo skozi absentizem, je poudaril in dodal, da zdravstvo potrebuje profesionalno upravljanje z jasnimi cilji, merljivimi kazalniki uspešnosti, odgovornostjo vodstev, boljšo uporabo podatkov in manj administrativnega bremena. Tudi on je poudaril pomen sodelovanja vseh deležnikov od ministrstev do ZZZS in gospodarstva.

Stroški naj se ne prelivajo med sistemi

Jože Sambt iz ekonomske fakultete UL je dejal, da je pri odločanju o investicijah v zdravje, vključno s preventivo in učinkovitim obvladovanjem bolezni, treba iskati tiste z največjim dolgoročnim učinkom, ki se meri tudi v bolniških odsotnostih, produktivnosti tudi v gospodinjstvih, kakovosti življenja itn. Pomembno je gledati celovito in dolgoročno, opraviti analize in šele tako lahko vrednotimo donose na vloženi denar, je poudaril. Temelj za naložbo je na vrednosti temelječe zdravstvo, kar vključuje tudi zagotavljanje kakovosti.

Visokoučinkovita zdravila, zgodnje zdravljenje, preventiva, krajše čakalne dobe sicer danes stanejo več, lahko pa kasneje prinesejo prihranke zaradi manj zapletov, hospitalizacij, dolgotrajne oskrbe, je poudarjal Jože Sambt (desno). FOTO: Tadej Kreft

Spomnil je na podaljševanje delovne dobe in izrazil skrb, ali bo posamezniku to omogočalo zdravstveno stanje oziroma ali lahko pričakujemo več invalidskih upokojitev in na drugi strani, ob veliki vključenosti starejših v neformalno oskrbo svojih bližnjih tako vnukov kot bolnih svojcev, ali bo to odpadlo na formalno oskrbo. »Odločitve ne smejo preložiti stroškov na nekoga drugega v sistemu.«

Minister Ostrc: Premišljeno v naložbe

Absentizem je eden od dejavnikov, ki slabi konkurenčnost Slovenije, je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Zato »želimo postopoma preusmeriti razmišljanje od vprašanja, ali nekdo dela ali ne, k vprašanju, kaj posameznik ob svojem zdravstvenem stanju še zmore«.Ta pristop temelji na zgodnjem ukrepanju, pravočasni zdravstveni rehabilitacijski podpori, predvsem pa prepoznavanju delovne zmožnosti posameznika ter na aktivnejšem vključevanju medicine dela. Spodbuja tudi postopno in varno vračanje na delo, kadar so zdravstveno stanje omogoča.

Po besedah Tadeja Ostrca mora zdravstvo postati del vseh politik, preprečevati bolezni, da ljudje ostanejo čim dalj časa aktivni in imajo čim več zdravih let življenja. FOTO: Tadej Kreft

Po novem letu je napovedal zakon o obvladovanju absentizma, pri čemer je cilj oblikovati sistem, ki bo človeka podpiral, da ostane aktiven čim dlje, hkrati pa bo posamezniku pomagal ohraniti dostojanstvo, delodajalcem omogočal večjo stabilnost, celotni družbi pa boljšo izrabo človeškega potenciala. V pripravi je tudi zakon o povečanju dostopnosti do zdravstvenega varstva . Naslednji korak je prenova upravljanja v zdravstvenem sistemu, da bo učinkovitejše.

Glede naložb je poudaril, da je pomembna premišljenost: Katera vlaganja ljudem omogočijo več zdravih let? Kje lahko z njimi skrajšamo pot do obravnave? Kako se njihov učinek sčasoma odrazi pri stroških družine, podjetja in v javnih financah? Strinjal se je, da je treba vpeljevati več inovacij, ki so sicer povezane s stroški, a poznati moramo njihove dolgoročne prihranke, Vedno pa mora biti v središču pacient.

Pomemben dejavnik rasti

Eva Šarec je opozorila, da konkurenčnost podpirajo tudi vlaganja v dolgotrajno oskrbo. En odstotek višji javni izdatki zanjo bi že v naslednjem letu povečali BDP na prebivalca za 0,2 odstotka. FOTO: Leon Vidic

z Umarja je opozorila, da tekoči izdatki za zdravstvo, vključno s tistimi, ki jih plačujemo iz žepa, dosegajo 9,7 odstotka BDP. Analize kažejo, da vlaganje v zdravstvo – poleg izdatkov za izobraževanje, raziskave in razvoj ter transport in komunikacije – velja kot naložba z močnejšim potencialnim vplivom na gospodarsko rast. Odražajo se na primer v zmanjšanju absentizma, v inovacijah, zmanjševanju družbenih neenakosti in s tem večje odpornosti družbe.

Kot je povzela mednarodne raziskave, bi brez štirih kroničnih bolezni v Sloveniji (rak, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in kronična obstruktivna pljučna bolezen) imeli potencialno za tri odstotke višjo dolgoročno raven BDP. Kar 90 odstotkov bremena teh bolezni nastane zaradi zmanjšane produktivnosti, prezgodnjega upokojevanja, absentizma ter prezentizma, deset odstotkov pa je neposredni zdravstveni strošek.

Naložba v konkurenčnost so tudi zdrava delovna mesta. Poskrbeti je treba za preprečevanje bolezni in poškodb, je poudarila in opozorila na čedalje starejše zaposlene, dolgotrajno sedenje, varovanje duševnega zdravja, pomen poklicne rehabilitacije.

Zdravje kot razvojna priložnost

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec se je vprašal, ali bi z naložbami v avtomatizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco v podjetjih ter s tem z zmanjšanjem bazičnih delovnih mest prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti.

Gospodarstvo želi biti aktiven partner pri izboljševanju učinkovitosti zdravstvenega sistema, je dejal Leon Korošec. FOTO: Leon Vidic

»Cilj je, da ljudje čim manj zbolevajo, so pravočasno obravnavani in da se hitreje vračajo z bolniških odsotnosti na delo,« je dejal. Po vzoru gospodarstva bi tudi v zdravstvu lahko uveljavljali pravilo uporabe najboljšega dostopnega zdravljenja (v gospodarstvu najboljša dostopna tehnologija – BAT). Veliko lahko prispevajo delodajalci z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, z organizacijo dela, s skrbjo za fizično in duševno zdravje zaposlenih, predvsem pa se tudi posamezniki morajo zavedati, da je lastno zdravje predvsem naša skrb in odgovornost.

Možnost pa vidi tudi v povezavi s turizmom. »Turistične destinacije imajo velike priložnosti in s tem potencialen prispevek k zdravju ljudi, kar lahko prinaša res velike ekonomske multiplikativne učinke,« je omenil eno od razvojnih priložnosti zdravja, ki ga sicer v Sloveniji izkoriščamo tudi na področju farmacije, biotehnologije in medicinskih tehnologij pri razvoju inovativnih produktov. Zavzel se je tudi za nadaljnjo krepitev sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalno sfero.

Poseben pomen je Korošec pripisal ukrepom za varnost in zdravje pri delu. Podjetja morajo razumeti, kakšne možnosti za preventivne ukrepe imajo – to so lahko že zelo majhne stvari. »Ključno je tudi to, da imajo sistem za spodbujanje zaposlenih k predlaganju ukrepov, saj ti v praksi najbolje vidijo, kaj jih moti pri delu.« Podjetja tudi spodbuja, naj preučijo možnosti za pridobitev spodbud. V evropskih socialnih skladih so sredstva za ozaveščanje in preventivne ukrepe. Najprej je treba ozaveščati, povezati deležnike ter pogledati, kaj lahko podjetja naredijo sama in kaj lahko naredijo skupaj z zaposlenimi. Prebivalstvu pa je treba na primeren način sporočiti tudi, da je odgovornost za zdravje v prvi vrsti na nas samih.

Sodelovanje pot kakovostnih do rešitev

Na zaključni okrogli mizi je Eva Šarec opozorila, da v Sloveniji skoraj polovica posameznikov, ki imajo zmerne ali hujše zdravstvene težave, ni delovno aktivnih, medtem ko je ta delež v državah inovatorkah precej nižji in se zavzela za večje vključevanje te skupine na trg dela.

Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo je pojasnil, da so ukrepi zavoda za zmanjševanje bolniških odsotnosti letos prinesli deset odstotkov prihranka javnim zavodom, gospodarstvu pa 17 odstotkov. Nekatere ukrepe za znižanje je še mogoče sprejeti, »nam se zdi najpomembneje in v to smer gredo naši predlogi, da se zaposleni po zgledu tujine prej vrnejo na delo, in sicer vsaj delno, v skladu s tem, koliko zmorejo in kaj lahko delajo,« je poudaril.

In dodal, da zavod krepi sodelovanje z delodajalci, ministrstvi in pacienti in zavarovanci. Dotaknil se je tudi čakalnih vrst in pojasnil, da je zavod dal pobudo, da bi kot prioriteto pri obravnavi upoštevali tudi delovno nezmožnost, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi omejitve. Zavzel se je za centralni čakalni seznam in poudaril pomen kakovosti zdravstvenih storitev. Njihovo financiranje bi morali vezati na dejanske rezultate.

Korošec je poudaril skupno iskanje rešitev, kajti skrajševanje bolniške odsotnosti ni rešitev, če bolnik ni sposoben za delo in se breme prenese na delodajalca. Pri upravljanju javnih zavodov bi lahko prenesli dobre prakse iz gospodarstva. Potrebno je kompetentno vodstvo, ki pozna področje, deluje kot ekipa, strategijo prevede v prakso in vztraja pri izvajanju. Postaviti je treba mejnike s časovno in ciljno komponento.

Dušan Jošar z ministrstva za zdravje je delaj, da je siva lisa absentizma, kdaj posameznika vrniti na delovno mesto. »Tu smo v velikem zaostanku za razvitimi državami. Povezati je treba stroko, invalidske komisije ter medicino dela, da pravilno presojajo, kdaj se nekdo lahko vrne na delo.« Pri čakalnih dobah pa je velik pomen pripisal strokovnim triažam.