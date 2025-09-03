  • Delo d.o.o.
    Zdravje

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    Slovensko zdravstvo se nahaja na pomembnem razpotju. FOTO: Delo UI
    Galerija
    Slovensko zdravstvo se nahaja na pomembnem razpotju. FOTO: Delo UI
    V. S.
    3. 9. 2025 | 10:32
    3. 9. 2025 | 10:32
    4:17
    A+A-

    Slovensko zdravstvo je na razpotju. Demografske spremembe, porast kroničnih bolezni, pomanjkanje kadra in omejeni viri kličejo po odgovorih, ki ne smejo več čakati. Delov podjetniški center zato 1. oktobra 2025 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani pripravlja poslovno konferenco Zdravje 2025, na kateri bodo v središču razprav prihodnji izzivi in priložnosti zdravstvenega sistema.

    Od diagnoze do rešitev

    Dogodek bo združil odločevalce, strokovnjake, gospodarstvo in zdravstvene ustanove ter ponudil prostor za odkrit dialog o tem, kako preiti v sodobno, digitalno podprto in preventivno naravnano zdravstvo. Ključni poudarki bodo usmerjeni v prehod od tradicionalnih modelov k inovativnim rešitvam, ki temeljijo na digitalizaciji, transparentnosti in učinkovitem upravljanju podatkov. Ob tem bo poseben poudarek namenjen preventivi – saj samo zdravljenje simptomov ne zadošča več, če želimo dolgoročno vzdržen sistem.

    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Kdaj? Sreda, 1. oktober 2025

    Kje? Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

    Prenos v živo in spremljanje vsebin na delo.si

    Več informacij in prijavewww.delo.si/zdravje2025

    Slovenski zdravniki se lahko pohvalijo s številnimi uspehi na področju kirurgije. FOTO: Delo UI
    Slovenski zdravniki se lahko pohvalijo s številnimi uspehi na področju kirurgije. FOTO: Delo UI

    Strokovnjaki na eni odmevnejših konferenc leta

    Konferenco bo odprla dr. Petra Došenović Bonča, ena vodilnih strokovnjakinj za analizo zdravstvenih sistemov, ki bo podala jasno diagnozo trenutnega stanja in predlagala konkretne ukrepe za spremembe. Sledile bodo dinamične okrogle mize, na katerih bodo soočeni pogledi politike, zavarovalnic, zdravstva in gospodarstva. Pridružili se bodo tudi predstavniki podjetij, ki z digitalnimi rešitvami že spreminjajo način, kako razumemo in izvajamo zdravstveno oskrbo.

    Utrinek z lanske konference FOTO: Jože Suhadolnik
    Utrinek z lanske konference FOTO: Jože Suhadolnik

    Kdo mora biti zraven?

    Konferenca je namenjena vsem, ki razumejo, da prihodnost slovenskega zdravstva zahteva sodelovanje in inovacije. To so odločevalci, strokovnjaki, vodstva zdravstvenih ustanov, podjetja iz farmacije, IT in zavarovalništva ter vsi, ki želijo aktivno prispevati k preoblikovanju sistema.

    Čas za odločitev je zdaj

    Če želimo pravično, učinkovito in dostopno zdravstvo, moramo skupaj postaviti temelje, na katerih bo sistem lahko gradil v prihodnjih desetletjih. Konferenca Zdravje 2025 je priložnost, da postanete del rešitve in ne le opazovalec. Zato ne odlašajte – prijavite se že danes na www.delo.si/zdravje2025, pridružite se nam 1. oktobra v Ljubljani ali spremljajte prenos v živo na delo.si.

    Prihodnost zdravja je v naših rokah. Vaša odločitev, da se pridružite, lahko naredi razliko.

    Kdo ne sme zamuditi konference

    Konferenca Zdravje 2025 je odprta za vse, ki želijo sooblikovati prihodnost zdravstva v Sloveniji:

    • podjetja iz zdravstva, farmacije, informacijske tehnologije, zavarovalništva in z drugih sorodnih področij, ki iščejo priložnosti za sodelovanje in inovacije;
    • odločevalce in zakonodajalce, ki ustvarjajo zdravstveno politiko in sistem financiranja;
    • vodstva zdravstvenih ustanov in organizacij, ki iščejo rešitve za učinkovito upravljanje;
    • strokovno javnost, ki želi aktivno sodelovati pri prenovi sistema;
    • vse, ki verjamejo v dostopno, kakovostno in vzdržno zdravstvo za prihodnje generacije.

