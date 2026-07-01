Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

Zadnjega pol leta so interventni zakon in različni pravilniki prinesli več sprememb na področju bolniške odsotnosti, med njimi poenotenje režimov gibanja, ki jih določijo zdravniki, od 1. julija pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vzpostavil sistem avtomatičnega elektronskega posredovanja navodil o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela na portalu zVem.

Elektronsko navodilo o ravnanju (eNR) je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniške, in nadomešča papirno navodilo, ki ga je doslej izpolnil ročno, so pojasnili na ZZZS. V njem opredeli ravnanje in morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti eNR, razlog in prvi dan začasne zadržanosti od dela. Delodajalci pa lahko do eNR za svoje zaposlene dostopajo prek portala Spot, pooblaščanje za novi postopek je možen že od 19. junija. V ZZZS so prepričani, da s tem avtomatičnim posredovanjem prispevajo k večji transparentnosti in administrativni razbremenitvi vseh vpletenih: ambulant družinske medicine in pediatrije na primarni ravni, zavarovancev in delodajalcev.