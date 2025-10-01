  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    (Na fotografiji od leve proti desni) Moderatorka, izvršna direktorica Združenja manager Petra Juvančič, dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, Matej Pečovnik, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj pri ZZZS, ter Vesna Marinko, generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    (Na fotografiji od leve proti desni) Moderatorka, izvršna direktorica Združenja manager Petra Juvančič, dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, Matej Pečovnik, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj pri ZZZS, ter Vesna Marinko, generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    1. 10. 2025 | 14:07
    1. 10. 2025 | 14:58
    12:19
    A+A-

    Rdeča nit druge okrogle mize je bila preventiva v zdravstvu ter ali je to eden izmed ključnih dejavnikov dolgoročne vzdržnosti zdravstvenih sistemov in kako ozaveščeno je prebivalstvo o pomenu preventive?

    O tem so na okrogli mizi razpravljali Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj pri ZZZS, Vesna Marinko, generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, Matej Pečovnik, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, in dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper. Pogovor je vodila Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja manager.

    Vesna Marinko je pojasnila, da ima v Sloveniji preventiva za nosečnice, odrasle in mladostnike zelo dolgo tradicijo na primarni ravni zdravstvenega varstva. »Pred več kot dvajsetimi leti smo tudi preventivo za odrasle vgradili v ambulante družinske medicine, predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja ogroženosti, prepoznavanja zaradi srčno-žilnih bolezni in pa diabetesa. Zdaj smo z referenčnimi ambulantami, ob družinskih zdravnikih, centrih za krepitev zdravja, ki delujejo v 42 domovih v Sloveniji,  preventivni pristop nadgradili tudi z zdravim življenjskim slogom.«

    Za preventivo 170 milijonov

    In kako na ZZZS spremljajo vlaganja v to področje, ali smo mednarodno primerljivi? Kot je pojasnila Anka Bolka, je naša država zelo primerljiva z drugimi, nekatere druge so sicer boljše po obsegu evrov vrednosti na prebivalca, »vendar ne vemo, kaj vse ta preventiva vključuje. V Sloveniji letno namenimo 130 milijonov evrov za preventivo, za referenčne ambulante pa še 40 milijonov evrov, kar skupaj znaša 170 milijonov. Ta delež je ogromen, vanj so vključeni tudi presejalni programi, pa centri za krepitev zdravja, ki se zelo širijo v zadnjem času. Učinkov tega pa žal nimamo evidentiranih, imamo samo analizo NIJZ in iz tega še ne vidimo, kako sredstva, ki so bila namenjena za te centre, v resnici pomagala pri dolgoživosti, boljšem življenju itd. Referenčne ambulantne obstajajo od leta 2011, vendar evalvacije tudi tu nimamo.«

    In kot še ocenjuje Bolka, bi morali pri vseh teh programih že od začetka načrtovati zbiranje oziroma spremljanje programov, tj. kateri so smiselni in učinkoviti. Na primer tudi na diabetes vpliva veliko faktorjev poleg življenjskega stila posameznika, zato je treba ugotoviti, kako to smiselno spremljati.

    Raziskave na področju preventive

    In kako Slovenija izkorišča znanstvene raziskave pri oblikovanju zdravstvenih politik, tudi na področju preventive. Kakšne so povezave med raziskovalnimi inštitucijami in pa našimi odločevalci, ki potem to vpeljujejo? Kot je pojasnil Pišot, dobro sodelujejo z NIJZ in ministrstvi pri usmeritvah in pri skupnem nastopanju na evropskem trgu raziskovanja in iskanja projektov in to dokaj uspešno. »Prenos teh rezultatov neposredno v prakso je pa en proces, ki je kakšenkrat žal predolg. In dostikrat se katera od teh ugotovitev izgubi. Zdravje državljanov pa mora biti na prvem mestu. Procesa staranja ne moremo ustaviti, s preventivo in spreminjanjem življenjskega sloga pa lahko naredimo veliko. Z najsodobnejšimi raziskavami, z uporabo orodji, ki so danes na voljo pri množičnih bazah podatkov, lahko pristopamo v zelo natančne preventivne programe in presejalne projekte, ki nam bodo podale nek prerez stanja.« Obenem je še izpostavil projekt Krhkosti, to je ugotavljanje, kdaj nastopi krhkost pri posamezniku, ki ga vodi NIJZ. Od njega si obeta, da bo dal neke rezultate.

    (Ne)odziv ljudi

    Kako pa se ljudje odzivajo na vabila, ki jih dobijo iz zdravstvenih domov? Kot je pojasnila Alenka Obrul, je odziv različen – tisti zdravi so bolj zadržani, tisti s težavami pa z veseljem pridejo. »Informacije so zelo pomembne, da informiramo javnost; ministrstvo za zdravje in NIJZ sta na tem področju veliko naredila. Mi se oglašujemo tudi na internetnih straneh, v lokalnih skupnostih in tudi prihajamo v njihovo okolje. To pomeni, da pridemo tudi preko centra za krepitev zdravja do pacientov oziroma prebivalcev, ki jim predstavimo to storitev in se potem posamezniki lažje odločijo, da obiščejo naše referenčno sestro. Je pa tudi zelo pomembna informacija od ust do ust.«

    Matej Pečovnik iz društva OnkoMan pa je pojasnil, kako je z odzivnostjo v njihovem društvu. »Statistika pove vse, da moški capljamo za ženskami, ampak se z ozaveščevalnimi kampanjami trudimo in gremo med ljudi in povemo, da ti presejalni programi lahko rešujejo življenja. »Pojasnimo, da presejalni programi niso zato, da iščejo raka, ampak zato, da dejansko povečajo kvaliteto življenja in tudi, če je rak odkrit prej, je manj terapij, ki so tudi manj agresivne. Moškim na dušo polagamo  kvaliteto življenja, ker če imamo pa kaj radi moški, je pa to kvaliteta življenja!«

    Kaj kažejo številke

    Trenutno poteka kampanja Europe Donne 'Ne pozabi nase', umrljivost žensk se je prav zaradi presejalnega programa po besedah Petre Juvančič zelo zmanjšala. In kaj kažejo podatki? Vesna Marinko je poudarila, da so naši presejalni programi zgodba o uspehu, ne samo slovenski, ampak tudi evropski - so profesionalno vodeni in kakovostni. »Celotna odzivnost ljudi je malce slabše pri Svitu, ampak ženske se še vedno odzivajo v 73 odstotkih, moški pa v 54 odstotkih, kar pomeni skupno okoli 65- odstotno odzivnost. Pri pregledu dojk je približna odzivnost pri ženskah okrog 70-odstotna, najvišja odzivnost v presejalnem programu pa je v Zori, za rak materničnega vratu,« je nanizala podatke.

    Od vseh evropskih držav smo se najbolje odrezali pri presejalnih programih tudi na evropski ravni, kot je nedavno objavila tudi Evropska agencija za raziskovanje raka, kjer je Slovenija zasedla prvo mesto in na to smo res lahko ponosni.

    Kaj pa cepljenje za gripo? Kot pravi Vesna Marinko, smo padli pod 5-odstotno cepljenost in smo s tem daleč najslabši v Evropi.

    Kako pa spodbuditi cepljenje za HPV? Vesna Marinko: »Zagotovo se deklice odzivajo v večjem merilu kakor fantje, je pa treba povedati, da je za otroke do 26. leta to cepivo zastonj, saj je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. S cepljenjem proti HPV lahko odpravimo v Sloveniji raka materničnega vratu. Je pa treba ta sporočila naslavljati tudi na osebni ravni, da lahko tudi starši razumejo, zakaj je pomembno njihovega otroka cepiti. Načeloma so starši dosti naklonjeni temu, vendar imamo še kar veliko večino staršev, ki oklevajo pri tem. Epidemija kovida je namreč poglobila nezaupanja v cepiva.«S tem se je strinjala tudi Alenka Obrul, kjer je pri tem kot največji problem izpostavila tiste starše, ki so t. i. Google zdravniki in na podlagi nepreverjenih informacij s spleta povedo, da se njihov otrok ne bo cepil. Vedno obstaja nek odstotek staršev, ki ne bodo dovolili cepljenja.
    Tudi Pišot je ob tem poudaril, da je zelo težko spreminjati življenjske vzorce in prepričati ljudi, da morajo kaj več narediti zase. »Večina jih samo sedi, če bi stali, bi porabili več energije in naredili kaj dobrega zase. Ni enostavno obdobje pred nami.«

    Srčno-žilne bolezni

    Tako v Sloveniji kot v Evropi so srčno-žilne bolezni (SŽB) še vedno eden največjih javnozdravstvenih problemov, zato se je vzpostavila ideja za pripravo nacionalnega programa za obvladovanje srčno-žilnih bolezni. Kot pravi Vesna Marinko, na ministrstvu za zdravje financirano tudi skupaj z Arisom ciljno raziskovalni projekt, kjer bo predvidoma spomladi naslednje leto pripravljen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni. Projekt pripravljajo kardiologi skupaj s strokovnjaki javnega zdravja.

    »Je pa v zadnjih 30 letih umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pomembno in znatno upadla, tudi pri osebah mlajših od 65 let, kar zagotovo gre za kombinacijo različnih dejavnikov. Ampak eden so zagotovo preventivni ukrepi, za zmanjševanje kajenja, boljše obvladovanje holesterola, sladkorne bolezni ter večja osveščenost glede zdravega življenjskega sloga - več gibanja, bolj zdrave prehrane. Imamo tudi družinske zdravnike in preventivne ambulante, ki spremljajo kronične bolnike in tudi napredek v medicini. In nenazadnje imamo izboljšan tudi zdravstveni sistem, imamo tri angiografske centre v Sloveniji, ki so 24/7.«

    Pomembnost gibanja

    Pišot je še posebej izpostavil kot visok dejavnik tveganje gibalno neaktivnost, ki je danes na drugem mestu, včasih je bila na 14. mestu. Tudi Pečovnik je poudaril, da v društvu vedno izpostavljajo gibanje kot način zdravega življenja, saj ti lahko pomaga k znižanju tlaka itd. »Enkrat letno na Koroškem naredimo Krog življenja – 24-urna hoja, kjer z ekipo ljudi skupaj hodite en dan. Zbolel sem za rakom leta 2003 in sem takrat popolnoma zaupal zdravnikom na Onkološkem inštitutu, se pa tudi nenehno gibam.«

    Anka Bolka pa je napovedala pripravo novega strateško-razvojnega programa, kjer bo preventiva ena od vključenih vsebin, pa seveda še drugi programi. »Mora pa tudi vsak sam prevzeti odgovornost za svoje zdravje. Tudi prehrana je pomembna.«

    Vesna Marinko pa je dodala, da pripravljajo kampanjo glede zasvojenosti otrok in mladostnikov, poteka akcija za energijske pijače. »Čedalje več ljudi je osveščenih, ampak to je proces. V Sloveniji ima vsak tretji otrok prekomerno težo, ministrstvo pa vlaga ogromna sredstva tudi v javne razpise NVO, kjer smo namenili 12 milijonov evrov za obvladovanje dejavnikov tveganja. Tobak bi po oceni WHO, če bi želela narediti največ za svoje zdravje, morali  popolnoma umakniti tobak.«

    Pišot pa je povprašal, ali bi lahko tako kot na škatlice cigaret na primer na stole ali pa na nezdravo prehrano prilepili nalepke o njihovi škodljivosti ali pa na primer uvedli davek na sedenje ali davek na maščobe pri zdravih ljudeh? »Težko, ker to so agresivni ukrepi, zato moramo vse prej doseči s preventivo.« Sicer pa, kot je poudaril Pišot, lahko medicina lahko zagotovi 10% zdravja, vse je na ostalem. »Znanja je toliko, da bi lahko bili vzor v svetu – treba je zagotoviti precizne, individualne pristope.

    Anka Bolka pa meni, da bi najprej morali najti dirigenta, da nas uskladi, da bi bile vse aktivnosti usklajene. »Na operativnem nivoju bi pa država lahko zaukazala občinam, da v svojih krajih odprejo dvorane in sofinancirajo osnovno rekreacijo, ki pomenijo gibanje, tj. nujno vzdrževanje telesnega stanja, da preprečuješ bolezni.«

    Vesna Marinko pa poudarja, da se je nenehno treba prilagajati novim družbenim spoznanjem. Preventivo pa želijo postaviti v središče. »Država lahko marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

    Družba Delo mediji večmesečno poslovno kampanjo zaokrožuje z razpravami o priložnostih za izboljšave delovanja zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Izziv zdravstva je zagotavljanje rasti virov financiranja

    Petra Došenović Bonča o diagnozi zdravstvenega sistema in o tem, kako ukrepati, predno bo prepozno.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več

    Več iz teme

    Zdravje 2025Poslovna konferencapreventiva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Razno
    Prehranska draginja

    Ministrica Čalušić: regulacija cen ima lahko nasproten učinek

    Slovenska veriga je bolj občutljiva na podražitve zaradi nizke kupne moči potrošnikov.
    Maja Prijatelj Videmšek 1. 10. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Digitalizacija Nemčije

    V Nemčiji do podjetja v 24 urah

    Nemčija naj bi se vendarle digitalizirala in prebivalcem tako omogočila več poslovanja z državo preko spleta.
    Barbara Zimic 1. 10. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Na mariborskem trenerskem vrtiljaku novo ime

    Pri NK Maribor so predstavili novega trenerja, to bo po kratki epizodi njegovega predhodnika postal Feđa Dudić.
    1. 10. 2025 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nadaljuje se nemški lov za ukrajinskimi potapljači

    V Varšavi bi osumljenim razstreljevalcem Severnega toka podelili azil in medalje.
    Boris Čibej 1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v Franciji v vožnji na čas zasedla 6. mesto med mladinkami.
    1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Na mariborskem trenerskem vrtiljaku novo ime

    Pri NK Maribor so predstavili novega trenerja, to bo po kratki epizodi njegovega predhodnika postal Feđa Dudić.
    1. 10. 2025 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nadaljuje se nemški lov za ukrajinskimi potapljači

    V Varšavi bi osumljenim razstreljevalcem Severnega toka podelili azil in medalje.
    Boris Čibej 1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v Franciji v vožnji na čas zasedla 6. mesto med mladinkami.
    1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Sodobne enote brez dodatnih cevi in gradbenih posegov

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Nova aplikacija Elektro Ljubljana za hitrejše in enostavnejše postopke

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Ponavadi zavlada panika« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo