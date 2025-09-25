Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ob vsakodnevnem trudu, da bi bližnjemu zagotovili udobje, hitro ugotovimo, kako pomembna je pri tem nega kože, ki sploh v primeru urinske in/ali fekalne inkontinence potrebuje več kot le vodo in milo.
Koža starejših je tanjša in občutljivejša, zato sta izbira kakovostnih izdelkov ter uporaba ustreznih tehnik umivanja in nege ključnega pomena za ohranjanje njenega zdravega ravnovesja.
Družinski oskrbovalci se pogosto spopadajo s pomisleki: »Vem, da je higiena pomembna, ampak ne vem točno, katere izdelke uporabiti in kako. Bojim se, da bom naredil/-a več škode kot koristi.«
Te skrbi so razumljive, saj je koža starejših manj odporna in občutljivejša za draženje, v primeru urinske in/ali fekalne inkontinence pa dodatno izpostavljena zaradi delovanja urina oz. blata. To lahko hitro pripelje do rdečin, vnetij in bolečih poškodb kože – najpogosteje do t. i. inkontinenčnega dermatitisa (IAD).
Zato ni vseeno, kako in s čim kožo negujemo. Vsakodnevna nega mora biti nežna, obenem pa učinkovita in prilagojena posamezniku.
Za čim lažjo izbiro najustreznejših izdelkov za čiščenje, nego in zaščito kože so pri danskem proizvajalcu ABENA razdelili linije po barvah:
Izdelki so dermatološko testirani, brez barvil, nekateri tudi brez dišav in so tako primerni za osebe z zelo občutljivo kožo, kar potrjujeta oznaki dermatološko testirano in priporočilo združenja za astmo in alergije Asthma Allergy Nordic.
Za preprečitev prenosa nečistoč je pomembno, da pri umivanju sledite ustreznemu zaporedju in za vsak predel uporabite čisto umivalno rokavico ali krpico. Začnite tam, kjer je koža najčistejša, in zaključite pri anogenitalnem predelu.
Pravilni vrstni red umivanja:
Za slabo pomične in nepomične osebe je najudobnejša izbira posteljna kopel, za kar izberite izdelke iz zelene linije, ki jih ni treba izpirati z vodo. Tako se boste izognili mokrim oblačilom in posteljnini, občutek po umivanju pa bo svež in čist kot po tradicionalnem umivanju z vodo.
Poleg tega vašega bližnjega ni treba brisati z brisačo, ki navadno ustvari še več trenja na koži in poveča možnost nastanka poškodb. Zelena linija je prav tako odlična izbira v času bolezni, ko je pomembno, da ne pride do prenosa bakterij in se tako zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije.
Za ohranjanje zdravega ravnovesja kože je nujno redno pregledovanje kože, zlasti na izpostavljenih predelih, kot so kožne gube in anogenitalni predel.
Suha koža zahteva dodatno navlažitev z izdelki iz rumene linije, v primeru rdečine in poškodbe kože pa specializirana mazila iz sive linije, ki se uporabijo le na prizadetem predelu. V obeh primerih je pred tem ključno nežno in blago čiščenje kože z uporabo vode ali brez nje.
Pri pojavu inkontinenčnega dermatitisa (IAD), ki se kaže kot rdečina in poškodba kože v anogentilnem predelu, ki je pod pripomočkom za inkontinenco, se za preprečevanje ali odpravljanje IAD svetuje nega v treh korakih:
Sploh če se z vlogo oskrbovalca srečujete prvič, je lahko izbira ustreznih izdelkov velik izziv. Zato ABENA ponuja brezplačno spletno orodje za izbiro izdelkov, ki vam pomaga najti najboljše rešitve glede na:
Kot družinski oskrbovalec si želite predvsem, da bi vaši bližnji ohranili dostojanstvo in udobje – kljub bolezni, starosti, slabši gibljivosti ali drugim omejitvam. Kakovostni izdelki, ki so preprosti za uporabo in prijazni do kože, so pri tem neprecenljivi.
Nega doma ni samo (zahtevna) naloga – je izraz ljubezni. S pravimi izdelki jo lahko opravimo lažje, hitreje in z več zaupanja vase. Obenem pa poskrbimo za udobje bližnjega. Zato si vzemite trenutek in preverite, kako vam lahko izdelki nordijske kakovosti ABENA olajšajo vsakdan. Morda lahko le en pravi izdelek za umivanje, ustrezna krpica ali kakovostno mazilo naredi veliko razliko.
Naročnik oglasne vsebine je ABENA-HELPI