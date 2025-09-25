  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    FOTO: ABENA
    Galerija
    FOTO: ABENA
    Promo Delo
    25. 9. 2025 | 10:53
    25. 9. 2025 | 10:54
    7:26
    A+A-

    Ob vsakodnevnem trudu, da bi bližnjemu zagotovili udobje, hitro ugotovimo, kako pomembna je pri tem nega kože, ki sploh v primeru urinske in/ali fekalne inkontinence potrebuje več kot le vodo in milo.

    Koža starejših je tanjša in občutljivejša, zato sta izbira kakovostnih izdelkov ter uporaba ustreznih tehnik umivanja in nege ključnega pomena za ohranjanje njenega zdravega ravnovesja.

    »Bojim se, da bom naredil/-a več škode kot koristi.«

    Družinski oskrbovalci se pogosto spopadajo s pomisleki: »Vem, da je higiena pomembna, ampak ne vem točno, katere izdelke uporabiti in kako. Bojim se, da bom naredil/-a več škode kot koristi.«

    Te skrbi so razumljive, saj je koža starejših manj odporna in občutljivejša za draženje, v primeru urinske in/ali fekalne inkontinence pa dodatno izpostavljena zaradi delovanja urina oz. blata. To lahko hitro pripelje do rdečin, vnetij in bolečih poškodb kože – najpogosteje do t. i. inkontinenčnega dermatitisa (IAD).

    Zato ni vseeno, kako in s čim kožo negujemo. Vsakodnevna nega mora biti nežna, obenem pa učinkovita in prilagojena posamezniku.

    FOTO: ABENA
    FOTO: ABENA

    Štiri barve izdelkov za nego kože ABENA – vsaka za svoj namen

    Za čim lažjo izbiro najustreznejših izdelkov za čiščenje, nego in zaščito kože so pri danskem proizvajalcu ABENA razdelili linije po barvah:

    • Modra linija vsebuje izdelke za umivanje, ki jih je treba izpirati z vodo – od mil, olj za umivanje, intimnega mila do šamponov in balzamov za lase. V tej liniji so tudi priročne, mehke in nežne umivalne krpice in rokavice za enkratno uporabo, ki ne povzročajo trenja na koži. Lahko se uporabljajo za umivanje ali osuševanje kože.
    • Zelena linija vsebuje izdelke za čiščenje celega telesa in las, ki jih ni treba izpirati z vodo. Ti izdelki so odlična izbira za posteljno kopel ali takrat, ko uporaba vode ni možna ali dovoljena (npr. poškodbe, zvini, zlomi …). V njej so vlažni robčki, krpice za umivanje, vlažne rokavice, tudi za perinealni predel, pena za čiščenje in kape s šamponom in balzamom za umivanje las.
    • Rumena linija vsebuje izdelke za vlaženje kože, kot so losjoni, kreme, olje v pršilu, balzam za ustnice in deo roll-on.
    • Siva linija vsebuje specializirana mazila za zaščito kože – od izdelkov s cinkom do mazil z dimetikonom in višjo vsebnostjo maščob za hitrejšo regeneracijo kože in zaščito.

    Štiri barve izdelkov za nego kože ABENA FOTO: ABENA
    Štiri barve izdelkov za nego kože ABENA FOTO: ABENA

    Izdelki so dermatološko testirani, brez barvil, nekateri tudi brez dišav in so tako primerni za osebe z zelo občutljivo kožo, kar potrjujeta oznaki dermatološko testirano in priporočilo združenja za astmo in alergije Asthma Allergy Nordic.

    Kožo umivajte v ustreznem zaporedju – od čistega proti umazanemu

    Za preprečitev prenosa nečistoč je pomembno, da pri umivanju sledite ustreznemu zaporedju in za vsak predel uporabite čisto umivalno rokavico ali krpico. Začnite tam, kjer je koža najčistejša, in zaključite pri anogenitalnem predelu.

    Pravilni vrstni red umivanja:

    • Obraz, ušesa, vrat in prsni koš,
    • prva roka, pazduha, ob strani do trebuha,
    • druga roka, pazduha, ob strani do trebuha,
    • ena noga od stegna do stopala,
    • druga noga od stegna do stopala,
    • hrbet od zgoraj navzdol,
    • intimni – perinealni predel,
    • analni predel – zadnjica.

    FOTO: ABENA
    FOTO: ABENA

    Za slabo pomične in nepomične osebe je najudobnejša izbira posteljna kopel, za kar izberite izdelke iz zelene linije, ki jih ni treba izpirati z vodo. Tako se boste izognili mokrim oblačilom in posteljnini, občutek po umivanju pa bo svež in čist kot po tradicionalnem umivanju z vodo.

    Poleg tega vašega bližnjega ni treba brisati z brisačo, ki navadno ustvari še več trenja na koži in poveča možnost nastanka poškodb. Zelena linija je prav tako odlična izbira v času bolezni, ko je pomembno, da ne pride do prenosa bakterij in se tako zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije.

    Kaj narediti, ko se pojavijo težave?

    Za ohranjanje zdravega ravnovesja kože je nujno redno pregledovanje kože, zlasti na izpostavljenih predelih, kot so kožne gube in anogenitalni predel.

    Suha koža zahteva dodatno navlažitev z izdelki iz rumene linije, v primeru rdečine in poškodbe kože pa specializirana mazila iz sive linije, ki se uporabijo le na prizadetem predelu. V obeh primerih je pred tem ključno nežno in blago čiščenje kože z uporabo vode ali brez nje.

    Pri pojavu inkontinenčnega dermatitisa (IAD), ki se kaže kot rdečina in poškodba kože v anogentilnem predelu, ki je pod pripomočkom za inkontinenco, se za preprečevanje ali odpravljanje IAD svetuje nega v treh korakih:

    1. Izbira pripomočka za inkontinenco iz zračnih materialov, ki omogoča zračenje kože.
    2. Nežno čiščenje kože z izdelki, ki imajo ustrezen pH, prilagojen intimnemu predelu.
    3. Vlaženje in zaščita kože z izdelki, ki vzdržujejo naravno vlažnost kože, pospešijo njeno regeneracijo in ustvarijo mehansko zaščito na koži.

    Trije koraki za preprečitev IAD FOTO: ABENA
    Trije koraki za preprečitev IAD FOTO: ABENA

    Kako izbrati najboljšo kombinacijo izdelkov?

    Sploh če se z vlogo oskrbovalca srečujete prvič, je lahko izbira ustreznih izdelkov velik izziv. Zato ABENA ponuja brezplačno spletno orodje za izbiro izdelkov, ki vam pomaga najti najboljše rešitve glede na:

    • mobilnost vašega bližnjega,
    • stanje njegove kože,
    • namen uporabe – ali gre za vsakodnevno higieno, nego celega telesa ali nego intimnega predela ob prisotnosti inkontinence.

    Brezplačno spletno orodje za izbiro izdelkov FOTO: ABENA
    Brezplačno spletno orodje za izbiro izdelkov FOTO: ABENA

    Manj stresa, več spoštovanja in dostojanstva

    Kot družinski oskrbovalec si želite predvsem, da bi vaši bližnji ohranili dostojanstvo in udobje – kljub bolezni, starosti, slabši gibljivosti ali drugim omejitvam. Kakovostni izdelki, ki so preprosti za uporabo in prijazni do kože, so pri tem neprecenljivi.

    Nega doma ni samo (zahtevna) naloga – je izraz ljubezni. S pravimi izdelki jo lahko opravimo lažje, hitreje in z več zaupanja vase. Obenem pa poskrbimo za udobje bližnjega. Zato si vzemite trenutek in preverite, kako vam lahko izdelki nordijske kakovosti ABENA olajšajo vsakdan. Morda lahko le en pravi izdelek za umivanje, ustrezna krpica ali kakovostno mazilo naredi veliko razliko.

    Naročnik oglasne vsebine je ABENA-HELPI

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Dihajte svež zrak 24/7 – brez odpiranja oken in izgub toplote

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več

    Več iz teme

    AbenaSkrb za bližnjeganega kožeIzdelki za nego kože
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Victor Wembanyama

    Čudno poletje zvezdnika: kung fu v veganskem templju, obrita glava in Mao Zedong

    Številni ljubitelji košarke komaj čakajo na novo sezono Victorja Wembanyame, ki je po težavah s strdki znova zdrav.
    Nejc Grilc 25. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (26. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 25. 9. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

    Tim Gajser je med vrsticami potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov v ZDA. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trije zlovešči dogodki

    Trump obtožuje Združene narode trojne sabotaže

    Ameriški predsednik je po torkovem nastopu na generalni skupščini ZN zahteval posebno preiskavo.
    25. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Bela hiša

    Trump jo je zagodel Bidnu

    Na mestu, kjer naj bi v pozlačenem okvirju visela črno-bela fotografija Trumpovega predhodnika, je fotografija naprave za mehanične podpise.
    25. 9. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

    Tim Gajser je med vrsticami potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov v ZDA. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trije zlovešči dogodki

    Trump obtožuje Združene narode trojne sabotaže

    Ameriški predsednik je po torkovem nastopu na generalni skupščini ZN zahteval posebno preiskavo.
    25. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Bela hiša

    Trump jo je zagodel Bidnu

    Na mestu, kjer naj bi v pozlačenem okvirju visela črno-bela fotografija Trumpovega predhodnika, je fotografija naprave za mehanične podpise.
    25. 9. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    DODATNO ZAVAROVANJE

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo