    Zdravje

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Projekt koordinacije oskrbe bi želeli pripeljati tudi v naš prostor, saj se lepo vklaplja v projekt e-kartona v Sloveniji. Z njim bi povezali strokovnjake, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta z določeno boleznijo, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Maja Južnič Sotlar
    24. 9. 2025 | 05:50
    »Aktualna ekipa na ministrstvu za zdravje je resnično naredila velik premik naprej v smeri digitalizacije v zdravstvu. Majhni, a zelo delavni ekipi je uspelo pripraviti in objaviti sodobno zasnovane razpise ter poskrbeti, da ima Slovenija trenutno na voljo – prvič! – dovolj denarja, da izpelje nekatere ključne in prepotrebne korake digitalizacije v našem zdravstvu. To je odlično, za vse, ki se ukvarjamo s tem področjem, pa tudi pomeni, da smo zdaj postavljeni pred zid in ni več druge možnosti, kot da celoten in zelo zahteven proces pripeljemo do konca,« je v intervjuju povedal Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better, ki se tako v slovenskem prostoru kot v tujini že tri desetletja ukvarja s tehnološkimi rešitvami in digitalizacijo v zdravstvu.

    Eden ključnih ciljev digitalizacije zdravstva je razviti in vpeljati boljše rešitve za organizacijo dela, kjer sta v ospredju predvsem večja učinkovitost in dostopnost, kar koristi tako pacientom kot strokovnemu osebju. Ta del je razmeroma enostaven za vpeljavo, več izzivov in kompleksnejših vprašanj pa je pri klinični uporabi. Rešitve pogosto neposredno vplivajo na bolnike, in če niso optimalne, imajo lahko resne posledice, zato moramo biti pri uvajanju digitalnih poti previdni. Glavni namen digitalizacije je vsekakor izboljšanje storitev v zdravstvu ter doseganje večje učinkovitosti in varnosti za pacienta. V zadnjem času močno poudarjamo tudi izboljšanje delovnih razmer za zdravnike in drugo zdravstveno osebje.

    Digitalizacija ni nekaj novega; o njej govorimo že dolgo. Kako uspešni smo pri tem v Sloveniji?

    Res je, o digitalizaciji govorimo že nekaj časa in to je proces, ki se mu ne moremo izogniti ne pri nas ne nikjer drugje v svetu. Res pa je, da se ga države lotevajo zelo različno. Eden od vzrokov, da ravno zdaj tako veliko govorimo o digitalizaciji v zdravstvu, je, da ima Slovenija prvič v zgodovini dovolj sredstev, da to izpelje, in sicer iz programa EU za okrevanje in odpornost. S temi sredstvi bo lahko naredila resen preskok v kakovosti digitalizacije. Slovenija je že zelo zgodaj in zelo dobro digitalizirala administrativne procese v zdravstvu. Spomnimo, da smo že pred 30 leti med prvimi v svetovnem merilu dobili kartico zdravstvenega zavarovanja, sledila sta e-recept in e-napotnica. Te pridobitve so uporabniki že davno sprejeli za svoje. Od epidemije pa se je zelo dobro uveljavila tudi aplikacija zVEM.

    Kaj želite doseči v prihodnje?

    Predvsem si želim, da bi Slovenija vzpostavila tako imenovana digitalna vrata, skozi katera bi vsi pacienti vstopali v zdravstveni sistem in ki bi omogočila čim bolj gladko in tekoče komuniciranje med zdravnikom in pacientom. Enostavnejše bo naročanje na preglede, poenostavljeno pa bo tudi zdravnikovo delo. Zelo dobro že deluje sistem naročanja zdravil. Želimo si, da bi se vzpostavil sistem, v katerem bodo vsi podatki za pacienta na enem mestu, predvsem pa, da bi se storitve poenotile in ne bi več vsaka zdravstvena institucija imela svojega portala. Aplikacija zVEM je zelo primerna za ta digitalna vrata. Nanjo bi bilo treba naložiti še druge podatke, denimo preventivne in presejalne programe, in to bo naslednji korak. Na aplikaciji pa so že danes vsi izvidi, kar je za pacienta vsekakor velika prednost.

    Katere pa bodo prednosti za izvajalce?

    Nujno je prenoviti obstoječe aplikacije tako, da bomo preprečili dvojne vnose podatkov, da bo komunikacija s pacienti učinkovitejša in ne bo toliko motenj delovnega procesa, želimo pa si tudi, da bodo sistemi omogočali bistveno enostavnejše delo s samimi orodji. Za to bo treba posodobiti aplikacije, saj so večinoma stare, nekatere že 20 let.

    Tomaž Gornik: Dvesto zaposlenih, kolikor nas je trenutno v podjetju, imamo stranke na 28 trgih, kar pomeni, da želimo doma v Sloveniji uvesti vzorčno in najnaprednejšo postavitev in digitalne rešitve, kar jih današnja tehnologija omogoča. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Smo majhna država in to je v tem primeru prednost. Kje nam bo najbolj koristila?

    Majhnost države bo pri uvajanju digitalizacije zelo koristna predvsem v tem, da bo lahko vzpostavljen sistem, v katerem bodo na enem mestu zbrani vsi podatki o pacientu, torej obravnave pri osebnem zdravniku ter v bolnišnicah, vsi izvidi, slikovna diagnostika, preventivni programi, predpisana zdravila … Orodja umetne inteligence (UI) bodo ob takem načinu zbiranja in hranjenja podatkov videla, kje so morebitne vrzeli v obravnavi posameznega pacienta, obenem pa se bomo iz teh podatkov lahko učili, med seboj primerjali najboljše prakse, postavljali standarde kakovosti, kar bo vse izboljševalo učinkovitost in kakovost zdravstvenega sistema. Prav ta vidik je danes v zdravstvu eden največjih izzivov, a ga je v majhnih državah veliko laže premagati, zato bo to v svetovnem merilu ena naših največjih prednosti.

    Vaše podjetje kljub zelo bogatim izkušnjam, večinoma pridobljenim v tujini, in inovativnim rešitvam do zdaj ni bilo preveč vključeno v digitalizacijo v Sloveniji. Kje je vzrok?

    Dejstvo je, da ni bilo na voljo sredstev za resne projekte. Naš cilj pa je, da bi spremenili dosedanji način dela v našem zdravstvu, kjer se je delalo po majhnih korakih in se ni reševalo celote. V naših očeh so bistvo vsega podatki in njihova standardizacija, kar pripomore k celoviti sliki o pacientu. S tem razmišljanjem smo pridobili vse svoje projekte v tujini, kjer so to razumeli, imeli pa so tudi dovolj sredstev. Zdaj se, kot rečeno, to spreminja tudi v Sloveniji in verjamemo, da bomo lahko s tekočimi razpisi s svojim znanjem pripomogli k digitalnim rešitvam tudi v našem zdravstvenem sistemu.

    V vašem portfelju so digitalne rešitve, ki ste jih vpeljali v nekaterih največjih bolnišnicah v Veliki Britaniji, Kataloniji, na Finskem, skrbite pa tudi za nacionalne sisteme v Grčiji, na Irskem, Malti … Kaj od teh rešitev bi lahko aplicirali v slovenski prostor takoj in kaj bi bilo najbolj nujno?

    Naš najbolje prodajan produkt je vsekakor upravljanje zdravil in prijavili smo ga tudi na razpis ministrstva za zdravje. Vpeljali smo ga že v več kot 20 evropskih bolnišnicah, imajo pa ga tudi na Pediatrični kliniki in na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Drugi projekt, koordinacija oskrbe, ki bi ga po uspešnih izkušnjah iz Londona želeli pripeljati tudi v naš prostor, pa se lepo vklaplja v projekt e-kartona v Sloveniji. Z njim bi koordinirali in med seboj povezali vse strokovnjake, ki sodelujejo pri zdravljenju in obravnavi posameznega pacienta z določeno boleznijo, recimo diabetesom.

    Tako bi vsak zdravnik videl, kaj se je dogajalo pri prejšnjih obravnavah pri drugih zdravnikih, kar bi močno olajšalo in verjetno tudi izboljšalo celotno zdravljenje. Temu je namenjen projekt e-karton. Naša referenca je mesto London, kjer smo povezali 40 kliničnih centrov, urgentno službo, primarno zdravstvo in centre oskrbe za trenutno pet različnih bolezni, zdaj pa se pripravljamo, da bomo ta projekt za eno od bolezni razširili na vso Anglijo.

    Za dobro spremljanje in obravnavo posameznih bolezni so zelo pomembni registri na nacionalni ravni. Teh imamo malo. Si lahko tudi tu obetamo napredek?

    Vsekakor, to bo z zbiranjem podatkov zelo hitro mogoče, a še bolj kot sami registri je pomembno, da bodo ti med seboj povezani. Naš cilj je, da ne bomo imeli le veliko ločenih registrov, ampak jih bo treba za pravilno analizo in vrednotenje vseh teh podatkov med seboj povezati, saj bo šele to dalo pravo sliko zdravstvenega stanja prebivalstva v Sloveniji.

    Pogosto pri uspešnosti digitalizacije poudarjate pomen podatkov, ki morajo biti odprti. Kaj to sploh pomeni?

    To je dokaj neposrečen izraz, ki v splošni javnosti lahko vzbudi napačno percepcijo. Odprtost podatkov nikakor ne pomeni, da so dostopni vsem, ampak da so v taki obliki, formatu oziroma zapisu, da niso vezani samo na eno določeno aplikacijo, temveč jih lahko razume tako tisti, ki jih zbira, kot tisti, ki jih bo gledal, in to ne glede na orodja, ki jih eden in drugi uporablja. Ne gre torej za splošno odprt dostop do podatkov, ampak za to, da so ti razumljivi tudi zunaj konteksta samo ene in določene aplikacije. Ko gre tako, denimo, pacient iz bolnišnice v dom za ostarele, je pomembno, da tudi tam z morda drugačnimi aplikacijami kot v bolnišnici razumejo in lahko preberejo te iste podatke. To imenujemo odprti podatki.

    Kakšna je in bo v prihodnosti vloga UI?

    Naš najbolje prodajan produkt je upravljanje zdravil, prijavili smo ga tudi na razpis ministrstva za zdravje. Vpeljali smo ga že v več kot 20 evropskih bolnišnicah, imajo ga tudi na Pediatrični kliniki in na Onkološkem inštitutu Ljubljana, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Velika in pomembna, pomembno pa bo ločevati njeno vlogo v kliničnem okolju in vlogo, ki jo bo imela pri administrativnih procesih. Pri teh skoraj ni omejitev in se že danes da UI uporabiti na marsikaterem področju, denimo pri oblikovanju urnikov in optimizaciji delovnih procesov.

    Pri kliničnem delu pa je potrebna večja previdnost, kajti odločitve UI lahko bistveno vplivajo na pacientovo zdravstveno stanje. Prav zato si tudi sami ne upamo drugega kot pomagati zdravnikom, da sprejemajo boljše odločitve pri zdravljenju oziroma da preprečimo kakšno napako, recimo, ko delajo z zdravili. V veliko pomoč jim bo tudi pri pripravi poročil ob menjavi izmen in predaji bolnikov. UI zna pripraviti izredno lep povzetek v obliki poročila in zdravnikom ni treba preverjati vseh teh podatkov v posameznih aplikacijah.

    Naslednja raven uporabnosti UI bo izražena v govornem kontekstu, ko bo UI zaznala govorna sporočila in jih pretvorila v poročilo, denimo na viziti ustna zdravniška navodila medicinskim sestram, da bodo imele pripravljena naročila. Še en primer so personalizirana navodila za jemanje več zdravil hkrati za vsakega pacienta posebej, kar je tudi izredno pomembno in koristno. Te stvari se ravnokar uvajajo in testirajo, pri čemer smo vsi izjemno previdni, ker ne sme biti napak. A napovedi so vsekakor velike. Prav zato, ker moramo tako rekoč izničiti možnost vsakršnih napak pri opiranju na UI v kliničnem okolju, jo uvajamo počasneje, kot je to v drugih panogah, v zdravstvu pa je varnost absolutno na prvem mestu. In čeprav gremo bolj postopoma, smo v zadnjih treh letih naredili velikanski premik.

    Naj za konec še enkrat poudarim, da zdaj res ni več ovir za vpeljavo vseh prepotrebnih digitalnih rešitev. Ministrstvo je pripravilo dobro zasnovane in sodobne razpise, sredstev je dovolj, glede na svoje znanje, izkušnje in svetovno primerljive produkte pa v podjetju Better upamo, da bomo med izbranimi. Če nam na razpisih uspe, bomo to referenco izkoristili tudi za svoje nadaljnje poslovanje v tujini. Dvesto zaposlenih, kolikor nas je trenutno v podjetju, imamo stranke na 28 trgih, to pomeni, da želimo doma v Sloveniji uvesti vzorčno in najnaprednejšo postavitev in digitalne rešitve, kar jih današnja tehnologija omogoča.

