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    Zdravje

    Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

    Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
    Tomaž Gornik, direktor podjetja Better, pojasnjuje, da sta projekta eKarton in Nacionalni register zdravil v evropskem merilu edinstvena na nacionalni ravni. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Tomaž Gornik, direktor podjetja Better, pojasnjuje, da sta projekta eKarton in Nacionalni register zdravil v evropskem merilu edinstvena na nacionalni ravni. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Miran Varga
    19. 9. 2026 | 05:00
    16:04
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    Slovenski zdravstveni sistem je na pomembni prelomnici. Po več kot desetletju delovanja Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP) država z uvajanjem ključnih projektov, med katerimi so centralni PACS, eKarton, Nacionalni register zdravil (NRZ), telemedicina in drugi, prehaja v fazo prave digitalne preobrazbe. Podatki o pacientih ne bodo več le pasivno zbrani na enem mestu, ampak bodo postali aktivno orodje za usmerjanje in koordinacijo celotne poti zdravljenja.

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    Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

    Slovenskemu podjetju Better, ki razvija osrednje tehnološke rešitve za ta prehod, mednarodni analitiki – vključno z analitskima hišama IDC in Gartner – pripisujejo eno vodilnih vlog na področju digitalnih zdravstvenih platform. Njihove rešitve že uporabljajo nacionalni zdravstveni sistemi v Grčiji, na Irskem, Malti in Cipru, regionalne mreže v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem ter nekatere izmed najuglednejših bolnišnic na svetu, med njimi tudi bolnišnici Karolinska na Švedskem in Basel v Švici. O tem, kaj eKarton in NRZ prinašata pacientom in zdravnikom, zakaj so odprti podatkovni standardi edina pot iz monopolov ter kako bo umetna inteligenca preoblikovala zdravstveno oskrbo, smo se pogovarjali z ustanoviteljem in direktorjem podjetja Better Tomažem Gornikom.

    Slovenija je sredi pomembnega vala digitalizacije zdravstva. Podjetje Better sodeluje pri dveh osrednjih projektih, eKartonu in Nacionalnem registru zdravil (NRZ). Kaj eKarton prinaša v vsakodnevno prakso za pacienta in kaj za zdravstveno osebje?

    V podjetju Better se z e-zdravjem ukvarjamo že več kot 15 let. Dosedanji sistem CRPP je bil v bistvu predhodnik sedanjega eKartona. Ponujal je vpogled v podatke, ki so jih izvajalci pošiljali v osrednjo točko. Novi eKarton pa prinaša bistveno nadgradnjo: poleg vpogleda omogoča neposredno dodajanje podatkov ter spremljanje pacienta na celotni poti med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravljenjem.

    Ustvarili smo enotno točko pacientovih podatkov, pri čemer do njih lahko dostopajo različne zdravstvene aplikacije in se integrirajo v obstoječe sisteme. Tako se posamezna forma v sistemu izdela samo enkrat in je enotna za celotno zdravstvo. Neposredna vrednost za pacienta je popoln vpogled v lastne podatke, za zdravstveno osebje pa precej bolj koordinirana oskrba. Doslej so bili procesi, kot so cepljenja ali sistematski pregledi otrok, zelo razpršeni med šolskimi ambulantami, družinskimi zdravniki in patronažno službo. Nihče ni imel celovitega pregleda, kdo je kaj že opravil.

    Podobno velja za sladkorno bolezen, ki zahteva celostno obravnavo tudi do desetih različnih specialistov. Taka koordinacija je do zdaj potekala precej »na pamet«, zdaj pa bo vse pregledno na enem mestu. Slovenija bo celo prva država v Evropi, ki bo imela takšen sistem vzpostavljen na nacionalni ravni, saj imajo drugod po Evropi podobne rešitve le na ravni mest ali kvečjemu regij.

    Drugi pomemben gradnik je Nacionalni register zdravil. Kakšne spremembe in izboljšave varnosti bo prinesel v praksi?

    Nacionalni register zdravil bo omogočal tudi mednarodno predpisovanje v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov, kar pomeni, da se bo v Sloveniji predpisan recept brez težav unovčil v lekarni v katerikoli drugi državi EU, pravi Tomaž Gornik. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Nacionalni register zdravil bo omogočal tudi mednarodno predpisovanje v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov, kar pomeni, da se bo v Sloveniji predpisan recept brez težav unovčil v lekarni v katerikoli drugi državi EU, pravi Tomaž Gornik. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Uporaba zdravil je ključna sestavina zdravstvene oskrbe, vendar so se ta do zdaj predpisovala na zelo različnih koncih in na zelo različne načine. Dosedanji šifranti so bili za samo predpisovanje slabo uporabni. NRZ to korenito popravlja: proces popolnoma strukturira, tako da vsi deležniki – od tistih, ki zdravilo odobrijo, do tistih, ki ga predpišejo ali izdajo – delajo z enako osrednjo podatkovno osnovo.

    To je infrastruktura, ki je pacient ne vidi neposredno, jo pa še kako občutijo ponudniki rešitev in zdravstveni delavci, saj dobivajo neprimerljivo učinkovitejše informacije. To prinaša večjo kakovost predpisovanja in boljše poročanje. Tudi to je velika novost v primerjavi z drugimi državami. Sistem sledi novim usmeritvam Evropske agencije za zdravila (EMA) in predstavlja moderen temelj, ki bo v prihodnje omogočal tudi mednarodno predpisovanje v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov (EHDS), to pomeni, da boste recept, predpisan v Sloveniji, brez težav unovčili v lekarni v katerikoli drugi državi EU.

    Kje so po vaši oceni največja tveganja in ozka grla pri implementaciji teh projektov?

    V projektu, kot je eKarton, je največji izziv poenotenje stroke, kar nikoli ni preprosto. V projekt smo vključili šest najpomembnejših področij, in sicer družinsko medicino, pediatrijo, patronažno zdravstveno nego, ginekologijo in perinatalno oskrbo ter obravnavo sladkorne bolezni. Za vsako področje se je morala strokovna skupina uskladiti o tem, kaj natančno želi zdravstveno osebje imeti v rešitvi. To je bilo časovno izjemno zahtevno, saj so bili roki precej omejeni.

    Naslednja faza bo prav tako zahtevna, saj gre za upravljanje sprememb – kako spremeniti določene uveljavljene postopke v zdravstvu. Ukvarjamo se tudi s hudimi kadrovskimi izzivi, zdravstveno osebje je izjemno preobremenjeno in težko razpoložljivo za izobraževanja. Naša naloga v projektu je priprava centralne rešitve, imamo pa tudi dva partnerja z aplikacijami na terenu (List in Nova vizija), ki bosta rešitev uvajala v praksi. Podobne izzive ima tudi projekt NRZ, pri katerem se morajo uskladiti številni deležniki, od ministrstva za zdravje, Javne agencije za zdravila, ZZZS do Lekarniške zbornice in drugih.

    Novi eKarton poleg vpogleda omogoča neposredno dodajanje podatkov in spremljanje pacienta na celotni poti med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravljenjem.

    V podjetju Better veljate za odločne zagovornike odprtih podatkovnih standardov (kot sta openEHR in FHIR) ter ločevanja podatkovne ravni od aplikativne. Zakaj je ta pristop boljši od klasičnih, zaprtih sistemov?

    Ta koncept v zdravstvu pravzaprav ni nov. Slikovna diagnostika (sistemi Pax) je to naredila že v 90. letih prejšnjega stoletja s standardom DICOM, ki omogoča, da naprava znamke Siemens ustvari enak format slike kot naprava znamke Agfa, aplikacije za pregled pa lahko prikažejo slike obeh. Tudi format pdf v računalništvu lahko generira in bere veliko različnih programov, enak koncept smo mi uporabili za vse zdravstvene podatke.

    V zdravstvu smo imeli namreč v preteklosti veliko izoliranih »otočkov« oziroma ločenih aplikacij. Ločitev podatkov od aplikacij pa omogoča, da podatke shranjujemo na ravni pacienta, neodvisno od ustanove, ki ga obravnava, ali aplikacije, ki jo ta uporablja. Standarda openEHR in FHIR razvijajo neprofitne organizacije, njihova največja prednost pa je popolna interoperabilnost. Razdrobljenost podatkov je namreč nevarna: če ena bolnišnica zabeleži resno alergijo na zdravilo, druga pa do tega podatka nima dostopa, so posledice za pacienta lahko usodne.

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    Vsak evro v slovensko zdravje se skoraj potroji

    Poleg zdravstvenega ima ta pristop tudi izjemen ekonomski vidik. Tradicionalna IT-podjetja pogosto izkoriščajo »priklenjenost« strank nase, s čimer preprečujejo konkurenco in ustvarjajo monopole. Ko so podatki shranjeni v odprtem formatu, monopol ni več mogoč. Tak pristop smo uvedli že pred 15 leti z Onkološkim inštitutom in Pediatrično kliniko v Ljubljani, zdaj pa na tej podlagi delamo na več kot 30 trgih in v več sto bolnišnicah po vsem svetu, predvsem v Zahodni Evropi.

    Poleg Slovenije sodelujete pri gradnji nacionalnih sistemov v Grčiji, na Irskem, Malti in Cipru ter pri obsežnih regionalnih projektih v Walesu, Londonu in na Nizozemskem. Kaj je skupni imenovalec teh mednarodnih projektov?

    Vse evropske države se spopadajo s podobnimi izzivi: izjemen pritisk na stroške, staranje prebivalstva, vse dražji zdravstveni posegi in hkrati vse višja pričakovanja pacientov o varnosti in kakovosti. Zdravstveni sistem je najbolj kompleksen med vsemi javnimi sistemi; v njem ni hitrih rešitev ali parcialnih popravkov, saj z enim lokalnim ukrepom težavo le prenesete drugam. Spremembe morajo biti celovite. Naš cilj je zagotoviti visokokakovostne podatke, ki so namenjeni tako neposrednemu zdravljenju kot upravljanju sistema.

    Strankam moramo najprej strokovno utemeljiti, zakaj je smiselno ločiti podatkovno raven od aplikacij. Ko naročniki sprejmejo to filozofijo, lažje pridobimo posel, saj smo vodilni ponudnik na tem področju. Samo »prepričevanje« sicer traja dolgo, v povprečju od leta do dveh, 90 odstotkov poslov pa pridobimo prek zahtevnih mednarodnih javnih naročil.

    Delate tudi z nekaterimi najboljšimi bolnišnicami na svetu. Katero ključno lekcijo ali dobro prakso iz teh ustanov bi morali preslikati v Slovenijo?

    Zanimivo je, da imajo bolnišnice v zahodni Evropi pogosto razmeroma stare aplikacije, mnoge so stare tudi 20 let ali več, saj so z digitalizacijo začele zelo zgodaj. Zdaj se ukvarjajo z vprašanjem, kako naprej, saj je zamenjava osrednjih sistemov zelo zahtevna. Malo je ponudnikov, ki delujejo mednarodno, večinoma gre za lokalne rešitve. Treba pa je opozoriti, da okoli 30 odstotkov velikih IT-projektov v zdravstvu v tujini ni uspešnih.

    Ločitev podatkov od aplikacij omogoča, da podatke shranjujemo na ravni pacienta, neodvisno od ustanove, ki ga obravnava, ali aplikacije, ki jo ta uporablja.

    Na Švedskem se je, na primer, po sedmih letih in več kot 200 milijonih vloženih evrov projekt neuspešno zaključil. Pri čemer razlogi redko tičijo v sami programski opremi. Najpogosteje gre za neusklajenost pričakovanj in pomanjkanje konsenza. V posamezni bolnišnici ima vsaka od 20 ali 30 klinik svoje specifične želje in uveljaviti enotno rešitev na silo preprosto ne gre. Ključno je upravljanje sprememb in odprta komunikacija z osebjem.

    Kaj bi preslikal v Slovenijo? V našem prostoru se močno mučimo s tem, da zdravstvene ustanove nimajo lastnih IT-ekip, ki bi vodile digitalizacijo. V Združenem kraljestvu rešitve v prakso uvajajo obsežne interne ekipe bolnišnic, kar je neprimerljivo bolj učinkovito, kot če to dela zunanji izvajalec. Pri nas ima IT-oddelek v bolnišnici pogosto le nekaj zaposlenih. V sistemu javnih plač je vrhunske informatike težko pridobiti in zadržati, posledično pa je uvajanje novih rešitev v Sloveniji bistveno težje in traja dlje, kar bi bilo nujno potrebno spremeniti.

    Umetna inteligenca (UI) nezadržno vstopa v zdravstvo. Kako vidite njeno vlogo in zakaj so prav odprti, strukturirani podatki pogoj za njeno varno uporabo?

    Neposredna vrednost eKartona za pacienta je popoln vpogled v lastne podatke, za zdravstveno osebje pa bistveno bolj koordinirana oskrba, pravi Tomaž Gornik.FOTO: Leon Vidic/Delo
    Neposredna vrednost eKartona za pacienta je popoln vpogled v lastne podatke, za zdravstveno osebje pa bistveno bolj koordinirana oskrba, pravi Tomaž Gornik.FOTO: Leon Vidic/Delo
    V podjetju na umetno inteligenco gledamo na treh ravneh. Prva je avtomatizacija naših internih poslovnih procesov, kjer so učinki izjemni. Druga je razvoj IT-rešitev, kjer UI že uporabljamo pri pisanju kode, testiranju in namestitvah. Tretja raven pa je UI kot neposredni pomočnik zdravstvenemu osebju. Pri tej tretji ravni moramo biti izjemno previdni. Zagotoviti moramo štiri ključne vidike. Prvi je natančnost in ponovljivost. Sistemi ne smejo halucinirati oziroma si izmišljati dejstev, to je v zdravstvu nedopustno. Prav tako model ne sme izpustiti ključnih podatkov, kot je življenjsko nevarna alergija. Dosledno se morajo upoštevati pooblastila glede vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. Na koncu pa je tu še tako imenovana podatkovna suverenost. Občutljivi osebni podatki ne smejo zapustiti države ali zaprtega zdravstvenega omrežja, kar pomeni, da morajo modeli UI delovati lokalno.

    UI vsekakor prihaja v zdravstvo. Najhitreje se uveljavlja v administraciji in slikovni diagnostiki, kjer imamo natančno določene kriterije in lahko dokažemo, da je UI v določenih primerih celo bolj natančna od radiologov. Pri klinični presoji pa bo UI delovala kot podporno orodje zdravniku, saj se zakonodaja na področju medicinskih pripomočkov upravičeno strogo prilagaja. In tu smo spet pri podatkih: kakovost delovanja umetne inteligence je neposredno odvisna od kakovosti podatkov. Odprte digitalne platforme zagotavljajo celovito, strukturirano podatkovno osnovo iz različnih virov, kar je edini pravi pogoj, da bo UI zdravstvu sploh lahko ponudila varne in uporabne rezultate.

    Kako bo po vaši oceni videti zdravstvo čez pet ali deset let?

    V tehnološki panogi kratkoročne spremembe pogosto precenjujemo, dolgoročne pa močno podcenjujemo. Brez dvoma bodo spremembe v zdravstvu izjemne. Začelo se bo v administraciji, kjer se še vedno zelo veliko dela opravi ročno. Ena velikih optimizacij bo na primer masovna uvedba razpoznavanja govora za diktiranje izvidov.

    Tako eKarton omogoča tudi uporabo naprednih vprašalnikov za paciente, kar ne bo služilo le povratnim informacijam, ampak optimizaciji pregledov. Če pacient prek vprašalnika sporoči stabilno stanje, osebni obisk morda ni potreben; s tem prihranimo pot nekomu, ki bi se moral na Onkološki inštitut voziti iz Murske Sobote, ter sprostimo dragocene vire. Na področju upravljanja kroničnih bolezni bomo imeli natančen pregled nad kliničnimi potmi, da se ne spregledajo ključni koraki ali terapije. V Združenem kraljestvu se že uveljavljajo tako imenovani virtualni oddelki (angl. virtual wards), kjer zdravstvena ekipa na daljavo spremlja paciente na njihovem domu, kar zelo znižuje stroške.

    Razdrobljenost podatkov je nevarna: če ena bolnišnica zabeleži resno alergijo na zdravilo, druga pa do tega podatka nima dostopa, so posledice za pacienta lahko usodne.

    Tehnologija bo torej omogočila nove načine zdravljenja, zahteva pa globoko reorganizacijo dela. Rad bi poudaril, da ima Slovenija v tem trenutku izjemno priložnost. Projekta eKarton in NRZ sta v evropskem merilu edinstvena na nacionalni ravni. Za Better je to seveda komercialna referenca, s katero v tujini dokazujemo, da znamo graditi najnaprednejše sisteme. Za državo pa je to priložnost, da v digitalnem zdravstvu postane vodilni evropski vzor in da se namesto o Estoniji v Evropi začne govoriti o Sloveniji.

    Zaradi majhnosti in enovitosti sistema z enim osrednjim plačnikom imamo idealne pogoje, kar prepoznavajo tudi tuji ministri, ki že prihajajo k nam na ogled dobrih praks. Odločevalci bi morali biti le še bolj ambiciozni. Vodilne svetovalne in raziskovalne organizacije na področju IT, kot sta IDC in Gartner, uvrščajo naše rešitve v sam svetovni vrh digitalnih zdravstvenih platform. Tudi Evropska unija čedalje bolj poudarja strateško suverenost in prepoznava prednosti evropskih rešitev. Potencial je ogromen in naredili bomo vse, da Slovenijo postavimo v najboljšo luč.

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    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
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    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

    Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
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