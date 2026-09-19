Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

Slovenski zdravstveni sistem je na pomembni prelomnici. Po več kot desetletju delovanja Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP) država z uvajanjem ključnih projektov, med katerimi so centralni PACS, eKarton, Nacionalni register zdravil (NRZ), telemedicina in drugi, prehaja v fazo prave digitalne preobrazbe. Podatki o pacientih ne bodo več le pasivno zbrani na enem mestu, ampak bodo postali aktivno orodje za usmerjanje in koordinacijo celotne poti zdravljenja.

Slovenskemu podjetju Better, ki razvija osrednje tehnološke rešitve za ta prehod, mednarodni analitiki – vključno z analitskima hišama IDC in Gartner – pripisujejo eno vodilnih vlog na področju digitalnih zdravstvenih platform. Njihove rešitve že uporabljajo nacionalni zdravstveni sistemi v Grčiji, na Irskem, Malti in Cipru, regionalne mreže v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem ter nekatere izmed najuglednejših bolnišnic na svetu, med njimi tudi bolnišnici Karolinska na Švedskem in Basel v Švici. O tem, kaj eKarton in NRZ prinašata pacientom in zdravnikom, zakaj so odprti podatkovni standardi edina pot iz monopolov ter kako bo umetna inteligenca preoblikovala zdravstveno oskrbo, smo se pogovarjali z ustanoviteljem in direktorjem podjetja Better Tomažem Gornikom.

Slovenija je sredi pomembnega vala digitalizacije zdravstva. Podjetje Better sodeluje pri dveh osrednjih projektih, eKartonu in Nacionalnem registru zdravil (NRZ). Kaj eKarton prinaša v vsakodnevno prakso za pacienta in kaj za zdravstveno osebje?

V podjetju Better se z e-zdravjem ukvarjamo že več kot 15 let. Dosedanji sistem CRPP je bil v bistvu predhodnik sedanjega eKartona. Ponujal je vpogled v podatke, ki so jih izvajalci pošiljali v osrednjo točko. Novi eKarton pa prinaša bistveno nadgradnjo: poleg vpogleda omogoča neposredno dodajanje podatkov ter spremljanje pacienta na celotni poti med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravljenjem.

Ustvarili smo enotno točko pacientovih podatkov, pri čemer do njih lahko dostopajo različne zdravstvene aplikacije in se integrirajo v obstoječe sisteme. Tako se posamezna forma v sistemu izdela samo enkrat in je enotna za celotno zdravstvo. Neposredna vrednost za pacienta je popoln vpogled v lastne podatke, za zdravstveno osebje pa precej bolj koordinirana oskrba. Doslej so bili procesi, kot so cepljenja ali sistematski pregledi otrok, zelo razpršeni med šolskimi ambulantami, družinskimi zdravniki in patronažno službo. Nihče ni imel celovitega pregleda, kdo je kaj že opravil.

Podobno velja za sladkorno bolezen, ki zahteva celostno obravnavo tudi do desetih različnih specialistov. Taka koordinacija je do zdaj potekala precej »na pamet«, zdaj pa bo vse pregledno na enem mestu. Slovenija bo celo prva država v Evropi, ki bo imela takšen sistem vzpostavljen na nacionalni ravni, saj imajo drugod po Evropi podobne rešitve le na ravni mest ali kvečjemu regij.

Drugi pomemben gradnik je Nacionalni register zdravil. Kakšne spremembe in izboljšave varnosti bo prinesel v praksi?

Nacionalni register zdravil bo omogočal tudi mednarodno predpisovanje v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov, kar pomeni, da se bo v Sloveniji predpisan recept brez težav unovčil v lekarni v katerikoli drugi državi EU, pravi Tomaž Gornik. FOTO: Leon Vidic/Delo

Uporaba zdravil je ključna sestavina zdravstvene oskrbe, vendar so se ta do zdaj predpisovala na zelo različnih koncih in na zelo različne načine. Dosedanji šifranti so bili za samo predpisovanje slabo uporabni. NRZ to korenito popravlja: proces popolnoma strukturira, tako da vsi deležniki – od tistih, ki zdravilo odobrijo, do tistih, ki ga predpišejo ali izdajo – delajo z enako osrednjo podatkovno osnovo.

To je infrastruktura, ki je pacient ne vidi neposredno, jo pa še kako občutijo ponudniki rešitev in zdravstveni delavci, saj dobivajo neprimerljivo učinkovitejše informacije. To prinaša večjo kakovost predpisovanja in boljše poročanje. Tudi to je velika novost v primerjavi z drugimi državami. Sistem sledi novim usmeritvam Evropske agencije za zdravila (EMA) in predstavlja moderen temelj, ki bo v prihodnje omogočal tudi mednarodno predpisovanje v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov (EHDS), to pomeni, da boste recept, predpisan v Sloveniji, brez težav unovčili v lekarni v katerikoli drugi državi EU.

Kje so po vaši oceni največja tveganja in ozka grla pri implementaciji teh projektov?

V projektu, kot je eKarton, je največji izziv poenotenje stroke, kar nikoli ni preprosto. V projekt smo vključili šest najpomembnejših področij, in sicer družinsko medicino, pediatrijo, patronažno zdravstveno nego, ginekologijo in perinatalno oskrbo ter obravnavo sladkorne bolezni. Za vsako področje se je morala strokovna skupina uskladiti o tem, kaj natančno želi zdravstveno osebje imeti v rešitvi. To je bilo časovno izjemno zahtevno, saj so bili roki precej omejeni.

Naslednja faza bo prav tako zahtevna, saj gre za upravljanje sprememb – kako spremeniti določene uveljavljene postopke v zdravstvu. Ukvarjamo se tudi s hudimi kadrovskimi izzivi, zdravstveno osebje je izjemno preobremenjeno in težko razpoložljivo za izobraževanja. Naša naloga v projektu je priprava centralne rešitve, imamo pa tudi dva partnerja z aplikacijami na terenu (List in Nova vizija), ki bosta rešitev uvajala v praksi. Podobne izzive ima tudi projekt NRZ, pri katerem se morajo uskladiti številni deležniki, od ministrstva za zdravje, Javne agencije za zdravila, ZZZS do Lekarniške zbornice in drugih.

Novi eKarton poleg vpogleda omogoča neposredno dodajanje podatkov in spremljanje pacienta na celotni poti med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravljenjem.

V podjetju Better veljate za odločne zagovornike odprtih podatkovnih standardov (kot sta openEHR in FHIR) ter ločevanja podatkovne ravni od aplikativne. Zakaj je ta pristop boljši od klasičnih, zaprtih sistemov?

Ta koncept v zdravstvu pravzaprav ni nov. Slikovna diagnostika (sistemi Pax) je to naredila že v 90. letih prejšnjega stoletja s standardom DICOM, ki omogoča, da naprava znamke Siemens ustvari enak format slike kot naprava znamke Agfa, aplikacije za pregled pa lahko prikažejo slike obeh. Tudi format pdf v računalništvu lahko generira in bere veliko različnih programov, enak koncept smo mi uporabili za vse zdravstvene podatke.

V zdravstvu smo imeli namreč v preteklosti veliko izoliranih »otočkov« oziroma ločenih aplikacij. Ločitev podatkov od aplikacij pa omogoča, da podatke shranjujemo na ravni pacienta, neodvisno od ustanove, ki ga obravnava, ali aplikacije, ki jo ta uporablja. Standarda openEHR in FHIR razvijajo neprofitne organizacije, njihova največja prednost pa je popolna interoperabilnost. Razdrobljenost podatkov je namreč nevarna: če ena bolnišnica zabeleži resno alergijo na zdravilo, druga pa do tega podatka nima dostopa, so posledice za pacienta lahko usodne.

Poleg zdravstvenega ima ta pristop tudi izjemen ekonomski vidik. Tradicionalna IT-podjetja pogosto izkoriščajo »priklenjenost« strank nase, s čimer preprečujejo konkurenco in ustvarjajo monopole. Ko so podatki shranjeni v odprtem formatu, monopol ni več mogoč. Tak pristop smo uvedli že pred 15 leti z Onkološkim inštitutom in Pediatrično kliniko v Ljubljani, zdaj pa na tej podlagi delamo na več kot 30 trgih in v več sto bolnišnicah po vsem svetu, predvsem v Zahodni Evropi.

Poleg Slovenije sodelujete pri gradnji nacionalnih sistemov v Grčiji, na Irskem, Malti in Cipru ter pri obsežnih regionalnih projektih v Walesu, Londonu in na Nizozemskem. Kaj je skupni imenovalec teh mednarodnih projektov?

Vse evropske države se spopadajo s podobnimi izzivi: izjemen pritisk na stroške, staranje prebivalstva, vse dražji zdravstveni posegi in hkrati vse višja pričakovanja pacientov o varnosti in kakovosti. Zdravstveni sistem je najbolj kompleksen med vsemi javnimi sistemi; v njem ni hitrih rešitev ali parcialnih popravkov, saj z enim lokalnim ukrepom težavo le prenesete drugam. Spremembe morajo biti celovite. Naš cilj je zagotoviti visokokakovostne podatke, ki so namenjeni tako neposrednemu zdravljenju kot upravljanju sistema.

Strankam moramo najprej strokovno utemeljiti, zakaj je smiselno ločiti podatkovno raven od aplikacij. Ko naročniki sprejmejo to filozofijo, lažje pridobimo posel, saj smo vodilni ponudnik na tem področju. Samo »prepričevanje« sicer traja dolgo, v povprečju od leta do dveh, 90 odstotkov poslov pa pridobimo prek zahtevnih mednarodnih javnih naročil.

Delate tudi z nekaterimi najboljšimi bolnišnicami na svetu. Katero ključno lekcijo ali dobro prakso iz teh ustanov bi morali preslikati v Slovenijo?

Zanimivo je, da imajo bolnišnice v zahodni Evropi pogosto razmeroma stare aplikacije, mnoge so stare tudi 20 let ali več, saj so z digitalizacijo začele zelo zgodaj. Zdaj se ukvarjajo z vprašanjem, kako naprej, saj je zamenjava osrednjih sistemov zelo zahtevna. Malo je ponudnikov, ki delujejo mednarodno, večinoma gre za lokalne rešitve. Treba pa je opozoriti, da okoli 30 odstotkov velikih IT-projektov v zdravstvu v tujini ni uspešnih.

Ločitev podatkov od aplikacij omogoča, da podatke shranjujemo na ravni pacienta, neodvisno od ustanove, ki ga obravnava, ali aplikacije, ki jo ta uporablja.

Na Švedskem se je, na primer, po sedmih letih in več kot 200 milijonih vloženih evrov projekt neuspešno zaključil. Pri čemer razlogi redko tičijo v sami programski opremi. Najpogosteje gre za neusklajenost pričakovanj in pomanjkanje konsenza. V posamezni bolnišnici ima vsaka od 20 ali 30 klinik svoje specifične želje in uveljaviti enotno rešitev na silo preprosto ne gre. Ključno je upravljanje sprememb in odprta komunikacija z osebjem.

Kaj bi preslikal v Slovenijo? V našem prostoru se močno mučimo s tem, da zdravstvene ustanove nimajo lastnih IT-ekip, ki bi vodile digitalizacijo. V Združenem kraljestvu rešitve v prakso uvajajo obsežne interne ekipe bolnišnic, kar je neprimerljivo bolj učinkovito, kot če to dela zunanji izvajalec. Pri nas ima IT-oddelek v bolnišnici pogosto le nekaj zaposlenih. V sistemu javnih plač je vrhunske informatike težko pridobiti in zadržati, posledično pa je uvajanje novih rešitev v Sloveniji bistveno težje in traja dlje, kar bi bilo nujno potrebno spremeniti.

Umetna inteligenca (UI) nezadržno vstopa v zdravstvo. Kako vidite njeno vlogo in zakaj so prav odprti, strukturirani podatki pogoj za njeno varno uporabo?

Neposredna vrednost eKartona za pacienta je popoln vpogled v lastne podatke, za zdravstveno osebje pa bistveno bolj koordinirana oskrba, pravi Tomaž Gornik.FOTO: Leon Vidic/Delo

V podjetju na umetno inteligenco gledamo na treh ravneh. Prva je avtomatizacija naših internih poslovnih procesov, kjer so učinki izjemni. Druga je razvoj IT-rešitev, kjer UI že uporabljamo pri pisanju kode, testiranju in namestitvah. Tretja raven pa je UI kot neposredni pomočnik zdravstvenemu osebju. Pri tej tretji ravni moramo biti izjemno previdni. Zagotoviti moramo štiri ključne vidike. Prvi je natančnost in ponovljivost. Sistemi ne smejo halucinirati oziroma si izmišljati dejstev, to je v zdravstvu nedopustno. Prav tako model ne sme izpustiti ključnih podatkov, kot je življenjsko nevarna alergija. Dosledno se morajo upoštevati pooblastila glede vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. Na koncu pa je tu še tako imenovana podatkovna suverenost. Občutljivi osebni podatki ne smejo zapustiti države ali zaprtega zdravstvenega omrežja, kar pomeni, da morajo modeli UI delovati lokalno.

UI vsekakor prihaja v zdravstvo. Najhitreje se uveljavlja v administraciji in slikovni diagnostiki, kjer imamo natančno določene kriterije in lahko dokažemo, da je UI v določenih primerih celo bolj natančna od radiologov. Pri klinični presoji pa bo UI delovala kot podporno orodje zdravniku, saj se zakonodaja na področju medicinskih pripomočkov upravičeno strogo prilagaja. In tu smo spet pri podatkih: kakovost delovanja umetne inteligence je neposredno odvisna od kakovosti podatkov. Odprte digitalne platforme zagotavljajo celovito, strukturirano podatkovno osnovo iz različnih virov, kar je edini pravi pogoj, da bo UI zdravstvu sploh lahko ponudila varne in uporabne rezultate.

Kako bo po vaši oceni videti zdravstvo čez pet ali deset let?

V tehnološki panogi kratkoročne spremembe pogosto precenjujemo, dolgoročne pa močno podcenjujemo. Brez dvoma bodo spremembe v zdravstvu izjemne. Začelo se bo v administraciji, kjer se še vedno zelo veliko dela opravi ročno. Ena velikih optimizacij bo na primer masovna uvedba razpoznavanja govora za diktiranje izvidov.

Tako eKarton omogoča tudi uporabo naprednih vprašalnikov za paciente, kar ne bo služilo le povratnim informacijam, ampak optimizaciji pregledov. Če pacient prek vprašalnika sporoči stabilno stanje, osebni obisk morda ni potreben; s tem prihranimo pot nekomu, ki bi se moral na Onkološki inštitut voziti iz Murske Sobote, ter sprostimo dragocene vire. Na področju upravljanja kroničnih bolezni bomo imeli natančen pregled nad kliničnimi potmi, da se ne spregledajo ključni koraki ali terapije. V Združenem kraljestvu se že uveljavljajo tako imenovani virtualni oddelki (angl. virtual wards), kjer zdravstvena ekipa na daljavo spremlja paciente na njihovem domu, kar zelo znižuje stroške.

Razdrobljenost podatkov je nevarna: če ena bolnišnica zabeleži resno alergijo na zdravilo, druga pa do tega podatka nima dostopa, so posledice za pacienta lahko usodne.

Tehnologija bo torej omogočila nove načine zdravljenja, zahteva pa globoko reorganizacijo dela. Rad bi poudaril, da ima Slovenija v tem trenutku izjemno priložnost. Projekta eKarton in NRZ sta v evropskem merilu edinstvena na nacionalni ravni. Za Better je to seveda komercialna referenca, s katero v tujini dokazujemo, da znamo graditi najnaprednejše sisteme. Za državo pa je to priložnost, da v digitalnem zdravstvu postane vodilni evropski vzor in da se namesto o Estoniji v Evropi začne govoriti o Sloveniji.

Zaradi majhnosti in enovitosti sistema z enim osrednjim plačnikom imamo idealne pogoje, kar prepoznavajo tudi tuji ministri, ki že prihajajo k nam na ogled dobrih praks. Odločevalci bi morali biti le še bolj ambiciozni. Vodilne svetovalne in raziskovalne organizacije na področju IT, kot sta IDC in Gartner, uvrščajo naše rešitve v sam svetovni vrh digitalnih zdravstvenih platform. Tudi Evropska unija čedalje bolj poudarja strateško suverenost in prepoznava prednosti evropskih rešitev. Potencial je ogromen in naredili bomo vse, da Slovenijo postavimo v najboljšo luč.