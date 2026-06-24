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    Zdravje

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Kronična nespečnost je povezana s slabšo kakovostjo življenja in je pomemben dejavnik tveganja za duševno in telesno zdravje. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Kronična nespečnost je povezana s slabšo kakovostjo življenja in je pomemben dejavnik tveganja za duševno in telesno zdravje. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    24. 6. 2026 | 05:30
    5:55
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    Nespečnost je ena najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa in s tem tudi pomemben javnozdravstveni problem. Težave s spanjem oziroma mot­nje spanja ima od 10 do 30 odstotkov odraslih, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Spanje predstavlja pomemben del človekovega 24-urnega gibalnega cikla, v katerem se izmenjujejo tri oblike gibanja: telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Kot poudarjajo na NIJZ, je treba za optimalno zdravje poiskati pravo ravnovesje med temi tremi aktivnostmi, ki vplivajo druga na drugo. Smernice za 24-urno gibalno vedenje pa dosega le dobra tretjina odraslih prebivalcev Slovenije.

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    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Med sedem in devet ur spanja

    Večina odraslih ljudi potrebuje med sedem in devet ur spanja na noč. »Po ugotovitvah raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog odraslih prebivalcev Slovenije 2024 približno dve tretjini oziroma 62,2 odstotka sodelujočih dosega priporočeno količino spanja (63,7 odstotka v starostni skupini 18–64 let in 54,9 odstotka v starost­ni skupini 65–74 let). Prebivalci (18–74 let) v povprečju spijo 6,9 ure na delovni dan in 7,6 ure ob koncu tedna. Spanje je ob koncu tedna daljše v vseh skupinah delovno aktivne populacije. Dobra polovica odraslih prebivalcev Slovenije ima običajno stalni čas uspavanja (61,5 odstotka), medtem ko je delež takih, ki se običajno zbujajo sveži in spočiti, nekoliko nižji (48,6 odstotka). Pri obeh kazalnikih je delež najnižji v starostni skupini 18–24 let (stalni čas uspavanja ima 33,6 odstotka moških in 34,3 odstotka žensk; da so po spanju sveži in spočiti, pravi 35,5 odstotka moških in 25,1 odstotka žensk) in s starostjo narašča,« je v pojasnilih zapisala Lucija Ferš iz NIJZ.

    V skladu z evropskimi smernicami je prva izbira pri zdravljenju kronične nespečnosti kognitivno-vedenjska terapija za nespečnost.

    In dodaja, da med navadami, povezanimi s kakovostjo spanja, prebivalci najpogosteje navajajo skrb za ustrezno spalno okolje. Večina jih poroča, da običajno v spalnici pred spanjem ugasnejo vse moteče dejavnike (78,1 odstotka), posteljo uporabljajo le za spanje in spolnost (77,6 odstotka), spalnico pred spanjem prezračijo ter poskrbijo za primerno temperaturo (70,2).

    Prva izbira terapija za nespečnost

    Vsaj tretjina odraslih doživlja občasne simptome nespečnosti, pri 10 do 15 odstotkih ljudi pa so težave tako izrazite, da lahko govorimo o klinični motnji. Kot so še ugotovili v raziskavi, se nespečnost najpogosteje kaže v obliki težav z uspavanjem in kot pogosta nočna oziroma prezgodnja jutranja prebujanja. »Za postavitev diagnoze mora biti čas budnosti ponoči vsaj pol ure, težave pogoste (najmanj tri noči na teden), ob tem pa tudi dnevne posledice, kot so utrujenost, razdražljivost, nihanje razpoloženja ali slabša koncentracija. Če simptomi vztrajajo vsaj tri mesece, govorimo o kronični nespečnosti.«

    Je pa kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja in je pomemben dejavnik tveganja za duševno in telesno zdravje. Osebe z nespečnostjo pogosteje razvijejo tesnobne motnje ali depresijo, povečano je tudi tveganje za bolezni srca in ožilja ter druge zdravstvene težave.

    Poznamo več kot 90 motenj spanja, poleg nespečnosti so najpogostejše še motnje dihanja in sindrom nemirnih nog.

    Klinična psihologinja doc. dr. Vita Štukovnik ob tem poudarja, so še zapisali na NIJZ, da je najbolje poiskati strokovno pomoč, kadar nespečnost vztraja, se pojav­lja večkrat na teden in pomembno poslabša kakovost življenja. »V skladu z evropskimi smernicami je prva izbira za zdravljenje kronične nespečnosti kognitivno-vedenjska terapija za nespečnost. Gre za varen, znanstveno utemeljen in učinkovit pristop, ki ljudem pomaga prepoznati in spremeniti vedenja in misli, ki vzdržujejo nespečnost, ob tem pa dolgoročno izboljšati kakovost spanja brez zdravil. Z ustreznimi ukrepi lahko nespečnost uspešno obvladujemo. Pravočasno ukrepanje ne pomeni le boljšega spanja, temveč tudi boljše duševno in telesno zdravje ter večjo kakovost življenja,« je še dodala doc. dr. Vita Štukovnik.

    Več kot 90 različnih motenj spanja

    Poznamo več kot 90 motenj spanja, poleg nespečnosti so najpogostejše še motnje dihanja in sindrom nemirnih nog. NIJZ tako med drugim navaja navedbe Centra za motnje spanja, kjer delujejo strokovnjaki z dolgoletnimi kliničnimi izkuš­njami na področju medicine span­ja, kako pomembna je ustrezna zdravniška obravnava s pravilno postavitvijo diagnoze. Pravilna in pravočasna diagnostika ter ustrez­na terapija motenj spanja po mednarodnih merilih medicine spanja dokazano izboljšata kakovost živ­ljenja teh bolnikov in preprečita razvoj drugih bolezni.

    »Po ocenah strokovnjakov s pod­ročja medicine spanja (somnologov) ima težave s spanjem oziroma motnje spanja od 10 do 30 odstotkov odraslih. Motnje spanja obravnava zdravnik specialist s posebnimi znanji medicine spanja, ki se z bolnikom pogovori in ga klinično pregleda, izpolni ustrezne vprašalnike, opravi laboratorijske in druge diagnostične preiskave (na primer poligrafija, polisomnografija, test dnevne zaspanosti, aktimetrija). Na podlagi rezultatov potem postavi diagnozo in svetuje ustrezno nadaljnje zdravljenje po evropskih merilih, v katero je poleg osnovnih ukrepov vključeno zdravljen­je z različnimi zdravili, dihalnim aparatom med spanjem (motnje dihanja v spanju) in pri bolnikih z nespečnostjo tudi kognitivno-vedenjska obravnava, ki jo izvajajo klinični psihologi,« pa pojasnjuje prof. dr. Leja Dolenc Grošelj.

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