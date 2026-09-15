Sprehodi za spomin niso le hoja, temveč tudi priložnost za povezovanje

V septembru, svetovnem mesecu alzheimerjeve bolezni, po Sloveniji in svetu na pobudo svetovne Alzheimerjeve organizacije, ki ima več kot sto držav članic, potekajo sprehodi za spomin. Namenjeni so povečanju ozaveščenosti o demenci ter zmanjšanju stigme. V Sloveniji so sprehodi za spomin organizirani v različnih mestih.

V Ljubljani bo sprehod za spomin 21. septembra, na svetovni dan alzheimerjeve bolezni. Začel se bo ob 10. uri pred Narodno galerijo, udeleženci bodo že tradicionalno oblečeni v modre majice, simbol Spominčice. Prvi sprehod za spomin je bil v Sloveniji organiziran leta 2012 v Ljubljani, natančneje v Zajčji dobravi, je povedala Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci. Več kot 90 odstotkov ljudi z demenco biva v domačem okolju. Še vedno brez registra za zbiranje podatkov o demenci. Na varovanih oddelkih za ljudi z demenco je na voljo 550 mest, 3000 je čakajočih.