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    Zdravje

    Zdravje moramo razumeti kot naložbo v družbo, ne le kot strošek

    Novartis v Sloveniji sodeluje pri več kot polovici zdravil, ki jih korporacija opredeljuje kot strateška, pravita dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere.
    Težko je zagovarjati privlačnost neke države za naložbe, če tamkajšnji prebivalci dolgo čakajo na dostop do novih zdravil ali tega sploh ne dočakajo, pojasnjujeta dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Težko je zagovarjati privlačnost neke države za naložbe, če tamkajšnji prebivalci dolgo čakajo na dostop do novih zdravil ali tega sploh ne dočakajo, pojasnjujeta dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    9. 9. 2026 | 05:00
    20:15
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    Znanje, širok spekter tehnologij ter v preteklosti dokazana uspešnost so aduti, ki jih Novartis v Sloveniji uspešno unovčuje, ko v globalni mreži načrtujejo naložbe. V zadnjem nekajletnem investicijskem ciklu so v kapacitete v Sloveniji vložili približno 600 milijonov evrov.

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    Odprtje tovarne v Mengšu velik mejnik tudi za Novartis

    Pri tem pa dr. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica podjetja Novartis, d. o. o., in globalna vodja proizvodne platforme malih molekul v Novartisu, ter Aymeric Royere, predsednik Novartisa v Sloveniji, poudarjata, da je pri globalnih odločevalcih težko zagovarjati naložbe v državi, kjer so nekatera zdravila, ki jih v državi celo proizvajajo, dolgo časa nedostopna lokalnemu prebivalstvu.

    V letu in pol je Novartis v Sloveniji odprl tri nove obrate, enega še načrtujete. Kam vse vas kapacitete in tudi njihova vsebina uvrščajo na evropskem in globalnem farmacevtskem zemljevidu?

    Štefanič Anderluhova: Res je, zaključili smo nekaj pomembnih naložb. Odprli smo tri nove visokotehnološke proizvodne obrate, in sicer za aseptično proizvodnjo, obrat za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila ter specializirani obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev. Zaključujemo tudi naložbo v Center za tehnični razvoj bioloških zdravil v Mengšu, ki bo utrdil naš položaj znotraj družbe tudi na področju razvoja.

    Simbolna otvoritev obrata za proizvodnjo virusnih vektorjev v Mengšu februarja 2025. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Simbolna otvoritev obrata za proizvodnjo virusnih vektorjev v Mengšu februarja 2025. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Ti obrati omogočajo proizvodnjo inovativnih, torej popolnoma novih zdravil in so opremljeni s širokim spektrom sodobnih tehnologij. Prav ta koncentracija znanja, tehnologij in izvedbene odličnosti, ki jo s povezovanjem raziskav, razvoja, napredne proizvodnje ter podpornih zmogljivosti sestavlja več kot 4000 sodelavcev, krepi našo vlogo v Novartisu.

    Kakšen je pomen podjetja za paciente po svetu?

    Štefanič Anderluhova: Pri inovativnih zdravilih – ki niso le nove molekule v okviru obstoječih tehnologij, ampak tudi zdravila, ki se proizvajajo na podlagi novih tehnoloških platform, kot so celične in genske terapije, zdravila na osnovi RNA ter radioligandne terapije – se ukvarjamo s področji, na katerih so možnosti zdravljenja omejene. S tem bolnikom ponujamo nove možnosti. Naš cilj je jasen: da prava terapija varno in pravočasno doseže bolnika, ki jo potrebuje.

    Royere: Drži, ker tudi najboljša inovacija nima prave vrednosti, če bolnika ne doseže pravočasno. Mislim, da je vpliv, ki ga ima podjetje, spremenil dojemanje farmacevtske industrije v Sloveniji, ki se jo zdaj dojema predvsem z vidika njenega delovanja v korist družbe in koliko lahko prispeva.

    Visokotehnološke naložbe krepijo lokalni znanstveni ekosistem, prinašajo nova delovna mesta ter spodbujajo sodelovanje z univerzami in dobavitelji.

    To nam omogoča, da se še bolj uveljavimo kot partnerji in poiščemo načine za sodelovanje med zdravstvenimi delavci, vlado, plačniki, organizacijami bolnikov in industrijo ter skupaj dosežemo večjo dostopnost zdravil bolnikom.

    Kako vpliv podjetja občutijo pacienti v Sloveniji in znanost s tega področja ter kje še vidite možnosti za okrepitev sodelovanja z zdravstvenim sistemom, da bi bilo koristi več?

    Royere: Ko govorimo o povezovanju, je Slovenija tradicionalno močna. Pomembnost povezovanja vidimo pri spodbujanju pravočasne pripravljenosti zdravstvenega sistema na nove oblike terapij, ki zahtevajo specifično znanje in infrastrukturo – na primer radioligandne terapije. Veliko sodelovanja bo, na primer, potrebnega tudi pri zagotavljanju pravočasnega dostopa pacientov do novih zdravil.

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    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    V preteklosti je bila Slovenija pogosto med prvimi državami v Evropi, ki so bolnikom omogočile dostop do novih zdravil, zdaj pa se je ta trend spremenil in čas od evropske odobritve do dejanske dostopnosti zdravila v državi se podaljšuje. Celo na nekaterih področjih, ki veljajo za nacionalno prioriteto – na primer v onkologiji, predvsem pri raku na dojki –, opažamo velike zamude, v nekaterih sosednjih državah pa zdravstveno zavarovanje te izdelke že krije.

    Na tem področju so nujni spremembe in tesnejše sodelovanje, saj je na koncu pomembno to, da inovacije pridejo do bolnika.

    Štefanič Anderluhova: Če dodam, naše razvojne in proizvodne dejavnosti ustvarjajo vrednost precej širše od podjetja. Krepijo slovenski znanstveni in tehnološki ekosistem, saj povezujemo akademsko in raziskovalno okolje, tehnološka podjetja, specializirane dobavitelje ter druge partnerje.

    V Slovenijo prinašamo dostop do globalnega znanja, mednarodnih raziskovalnih mrež ter najsodobnejših tehnologij, Petra Štefanič Anderluh opisuje vpliv podjetja na ustvarjanje baze talentov v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    V Slovenijo prinašamo dostop do globalnega znanja, mednarodnih raziskovalnih mrež ter najsodobnejših tehnologij, Petra Štefanič Anderluh opisuje vpliv podjetja na ustvarjanje baze talentov v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Posebej ponosni smo na strateško partnerstvo z Univerzo v Ljubljani in na številne skupne projekte. Vpliv našega podjetja v Sloveniji lahko ocenjujemo tudi z vidika ustvarjanja baze talentov, saj v Slovenijo prinašamo dostop do globalnega znanja, mednarodnih raziskovalnih mrež ter najsodobnejših tehnologij. S tem privabljamo in razvijamo talente ter gradimo kompetence, ki jih bo država potrebovala za naslednjo generacijo zdravil.

    Ob vseh naložbah poudarjate, da z njimi podjetje v Sloveniji pridobiva pomen v globalni Novartisovi mreži. Kakšna je danes njegova vloga?

    Štefanič Anderluhova: Naša kampusa v Ljubljani in Mengšu sta pomembna centra za tehnične raziskave in razvoj ter proizvodnjo. V Novartisu v Sloveniji imamo najširši spekter različnih proizvodnih tehnologij in z dejavnostmi podpiramo vse tehnološke platforme Novartisa ter več kot polovico zdravil, ki jih podjetje opredeljuje kot strateška.

    Poudarila bi, da nam dolga tradicija, znanstvene zmogljivosti, širok spekter tehnologij ter znanje omogočajo, da lahko ohranjamo položaj pomembne lokacije v Novartisovi mreži tudi za lansiranje novih zdravil na trge po svetu. Pri inovativnih zdravilih je to zelo zahteven proces, za katerega so potrebni vrhunsko znanje, napredna oprema, robustni sistemi kakovosti in dobro sodelovanje strokovnih timov.

    Kje pa še vidite priložnosti za podjetje?

    Štefanič Anderluhova: Priložnosti vidim na več področjih. Vsekakor v krepitvi naše vloge pri razvoju in proizvodnji strateško pomembnih zdravil, v podpori pri novih skupinah zdravil in pri nadgrajevanju proizvodnih sistemov. Namreč, proizvodnja inovativnih zdravil pogosto zahteva razvoj popolnoma novih pristopov, procesov in tehnologij, za kar imajo naši strokovnjaki dokazano znanje, torej da zahtevne tehnologije prenesejo iz razvoja v proizvodnjo.

    Različne tehnologije ne omogočajo le boljše in učinkovitejše proizvodnje, ampak so tudi gonilna sila novih zdravil. PETRA

    Poudarila bi, da ni pomembna le proizvodna tehnologija, ampak tudi preobrazba načina dela z digitalizacijo, avtomatizacijo, robotiko, napredno analitiko in umetno inteligenco. Vse to prinaša dobro, trdno podlago, ki nam omogoča nadaljnji razvoj.

    Ali Novartis toliko vlaga na vseh lokacijah? Zakaj je Slovenija zanimiva?

    Štefanič Anderluhova: Novartis ima po svetu več kot 30 proizvodnih obratov, ki imajo različne vloge in obseg poslovanja, zato tudi obseg in narava naložb nista povsod enaka. Odločitve temeljijo na veliko dejavnikih – kombinaciji strokovnih in tehničnih zmogljivosti, razpoložljivosti talentov, infrastrukture, regulatornega in poslovnega okolja ter včasih geografskega vidika.

    Slovenija ima v številnih primerih konkurenčno prednost, privlačna je zaradi visoko izobraženih ljudi, močnega tehničnega znanja, dolge farmacevtske tradicije in izkušenj z naprednimi tehnologijami.

    Vendar pretekle naložbe same po sebi niso zagotovilo za nove. Obstajajo dejavniki, kjer vidimo priložnost za izboljšave, da bi ohranili konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja.

    Kje vse pa se zapleta pri investicijah in kaj lokacijo v Sloveniji dela manj konkurenčno?

    Štefanič Anderluhova: Slovenija je že dokazala, da zna biti odlična lokacija za zahtevne farmacevtske naložbe, kjer znamo priložnosti spremeniti v rezultate. Vendar je konkurenca globalna in vse intenzivnejša: države tekmujejo za iste projekte, tehnologije in talente.

    V preteklosti je bila Slovenija pogosto med prvimi državami v Evropi, ki so bolnikom omogočile dostop do novih zdravil, zdaj pa se je ta trend spremenil, poudarja Aymeric Royere.

    Če želimo ohraniti močan položaj tudi v prihodnje, potrebujemo predvidljivo, stabilno in spodbudno poslovno okolje. To je povezano predvsem z zakonodajo, hitrostjo upravnih postopkov, jasnostjo pravil, pridobivanjem dovoljenj, finančnimi vidiki in obdavčitvijo. Vse to ustvarja stabilnost v okolju.

    Eden od teh elementov so gotovo tudi stroški dela, ki prispevajo k celotni sliki pri vrednotenju investicij. Cilj je jasen: nadgraditi pogoje, zaradi katerih bo Slovenija tudi v prihodnje konkurenčna.

    Royere: Pomemben element, ki ga upoštevajo podjetja v farmacevtski industriji, ko razmišljajo o tem, kam usmeriti naložbe, je tudi časovni razpon med trenutkom, ko je neko zdravilo regulatorno odobreno, ter trenutkom, ko je dostopno pacientom v državi.

    Pri inovativnih zdravilih ljudem potencialno omogočimo več časa, boljšo kakovost življenja in v nekaterih primerih tudi upanje tam, kjer je bilo prej zelo malo možnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Pri inovativnih zdravilih ljudem potencialno omogočimo več časa, boljšo kakovost življenja in v nekaterih primerih tudi upanje tam, kjer je bilo prej zelo malo možnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Težko je zagovarjati privlačnost neke države za naložbe, če tamkajšnji prebivalci dolgo čakajo na dostop do novih zdravil ali tega sploh ne dočakajo. Sedanji trend na tem področju v Sloveniji ne gre v pravo smer in priložnost je, da s sodelovanjem to izboljšamo. Bolj ko je okolje v neki državi stabilno in predvidljivo, lažje podjetje načrtuje strateško naložbo.

    Kaj pa se je spremenilo, zakaj dostopnost do zdravil v Sloveniji ni več takšna, kot je bila?

    Royere: Mislim, da je prav, da pogledamo v prihodnost in se vprašamo, kako bi lahko bil videti boljši dostop do zdravil za bolnike v Sloveniji. Ali bi si lahko postavili ambiciozen skupni cilj, da čas od regulatorne odobritve do dejanskega dostopa bolnikov skrajšamo na le en dan? Torej, ali bi bolniki lahko imeli dostop do novih terapevtskih možnosti takoj po regulatorni odobritvi, medtem ko bi postopki razvrščanja terapije na listo potekali hkrati?

    Pomembno je poudariti, da morajo seveda visoki strokovni standardi ostati nespremenjeni. Vendar menim, da je to razprava, ki jo je vredno začeti, in vanjo vključiti državo, plačnike zdravstvenih storitev, zdravstvene delavce, organizacije bolnikov in farmacevtsko industrijo, da bi skupaj skrajšali čakalni čas za bolnike.

    Rdeča nit naložb v Sloveniji so napredne tehnologije, tako pri samih zdravilih kot pri njihovem razvoju ter proizvodnji. Kako uporaba tehnologij spreminja procese razvoja in proizvodnje zdravil?

    Štefanič Anderluhova: Tehnologija je zelo pomembna v razvoju in proizvodnji inovativnih zdravil. V raziskavah in razvoju umetna inteligenca, napredna analitika, simulacije in avtomatizacija pomagajo ekipam sprejemati boljše odločitve prej ter učinkoviteje obvladovati kompleksne razvojne procese.

    Proizvodna tehnologija pa omogoča nove metode zdravljenja, ki temeljijo na novih tehnoloških platformah, kot so xRNA, celične in genske ter radioligandne terapije, ki lahko omogočajo bolj ciljno, natančno in pogosto tudi manj obremenjujoče zdravljenje za bolnike.

    Imamo znanje, tehnologije in izkušnje, ki kažejo, da tudi manjše države lahko pomembno prispevajo k evropski vlogi na področju inovativnih zdravil.

    Po drugi strani pa tehnologija vpliva na način dela, da je učinkovitejše in da zagotavlja boljšo skladnost. Govorim o digitalizaciji, robotiki in podatkovno vodenih sistemih, ki povečujejo natančnost, ponovljivost, zanesljivost in učinkovitost procesov, kar je pri kompleksnih zdravilih bistveno za kakovost in varno oskrbo pacientov.

    Različne tehnologije torej ne omogočajo le boljše in učinkovitejše proizvodnje, ampak so tudi gonilna sila novih zdravil. Novosti so vedno povezane z izzivi in negotovostjo, vendar je v podjetju, ki je usmerjeno izključno na inovativna zdravila, v naših genih, da imamo pogum stopati na nova področja. Zavedamo se, da prav to omogoča našo rast in razvoj.

    Ves čas poudarjate, da je v središču razmišljanja Novartisa inovativnost. Podjetje je osredotočeno na razvoj izključno inovativnih zdravil. Kaj ta zdravila prinašajo bolnikom?

    Royere: Pomembno je razumevanje inovativnih zdravil. Inovativna zdravila pomagajo bolnikom z boleznimi, za katere še ni zdravil ali pa je alternativa zelo omejena. Pri razvoju razmišljamo, kako lahko pomagamo bolniku: bodisi mu omogočimo zdravljenje, ki prinaša boljše izide, bodisi znatno izboljšanje kakovosti življenja. Včasih pa kombinacijo vsega.

    Zato vse bolj prehajamo k bolj ciljno usmerjeni, personalizirani medicini, ki zahteva visoko raven tehnologije, da bi resnično lahko izpolnjevali te potrebe bolnikov. To je pomemben premik, ki se je zgodil v zadnjih desetih letih.

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    Manj invazivne terapije v boju proti raku

    Če omenim, na primer, radioligandno terapijo v onkološkem zdravljenju – gre za natančno usmerjeno zdravljenje, ki najprej prepozna rakave celice, nato pa jim dostavi majhno količino radioaktivnega sevanja, ki jih uniči.

    Na ta način meri na celice, ki jih je treba uničiti, v primerjavi s kemoterapijo, ki deluje manj usmerjeno. S to tehnologijo smo kot podjetje najnaprednejši na trgu. Pri inovativnih zdravilih gre torej za to, da ljudem potencialno omogočimo več časa, boljšo kakovost življenja in v nekaterih primerih tudi upanje tam, kjer je bilo prej zelo malo možnosti.

    Kakšna pa je njihova vrednost z vidika družbe kot celote? Ko je govor o zdravljenju s temi zdravili, je tema najpogosteje strošek, vi pa pravite, da bi bilo treba na inovativna zdravila in njihov razvoj gledati bolj kot naložbo.

    Royere: Zelo pomembno je, da razpravo preusmerimo od cene k vrednosti. Seveda je zdravilo strošek, vendar prinaša korist tudi z ekonomskega vidika. Nedavno poročilo inštituta WifOR kaže, da vsak evro, vložen v nova zdravila, Evropi prinese 5,67 evra donosov v obliki družbenih in gospodarskih koristi.

    V marca 2026 odprtem večnamenskem proizvodnem obratu v Mengšu izdelujejo učinkovine za inovativna zdravila. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V marca 2026 odprtem večnamenskem proizvodnem obratu v Mengšu izdelujejo učinkovine za inovativna zdravila. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Pravočasno zdravljenje lahko namreč zmanjšuje zaplete, ki jih je včasih treba zdraviti z dodatnim zdravljenjem, bolnika včasih celo hospitalizirati. Omogoča lahko skrajšanje trajanja hospitalizacije in tudi števila hospitalizacij. Vemo, da hospitalizacija veliko stane.

    To pa lahko pomeni tudi skrajševanje odsotnosti z dela. Vse te elemente je treba upoštevati, ko govorimo o vrednosti, ki jo prinašajo inovativna zdravila za zmanjševanje družbenega in ekonomskega bremena bolezni.

    Če lahko navedem dva primera, ki ponazarjata širši pogled na breme bolezni. Na ljubljanski Ekonomski fakulteti so opravili zanimivo raziskavo o družbeni in ekonomski vrednosti neplačane nege, ko svojci skrbijo za bolnega družinskega člana oziroma mu pomagajo.

    Ekonomsko vrednost neplačane oskrbe v Sloveniji so ocenili na dve do štiri milijarde evrov na leto. To je zelo veliko, a ni nikjer upoštevano. S pravočasno diagnozo in najboljšim možnim zdravljenjem nekaterih bolezni je to breme mogoče zmanjšati.

    In še to: s tehnološkim napredkom je cilj ne le zdravljenje, ampak čim boljše preprečevanje bolezni. Pogosto govorimo o pričakovani življenjski dobi, a za nas bi moralo biti pomembno število zdravih in s tem produktivnih let. Po podatkih Eurostata je bila leta 2023 v Evropski uniji pričakovana življenjska doba od 78 do 84 let, od tega smo zdravi približno 63 let.

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    Dolgoživost in vsakdan: zakaj se ljudje težko spremenimo

    To, da je posameznik v povprečju bolan več kot desetletje, prinaša stisko za bolnike in njegove bližnje ter tudi velik strošek za državo. Vse te stvari je treba upoštevati, da resnično razumemo vrednost inovacij v zdravstvu.

    Če govorimo o dostopnosti do teh zdravil, katere so največje ovire, da pacienti po postavljeni diagnozi ne pridejo hitro do njih?

    Royere: Za to, da v polnosti lahko izkoristite zdravljenje, je potrebna pravočasna diagnoza, na podlagi katere prejmete ustrezno terapijo. Nato je pomemben indikator časovni razpon od takrat, ko je zdravilo v Evropi odobreno, do trenutka, ko posamezna država zagotovi kritje zanj. To pomeni, da je dostopno pacientom v državi.

    V Sloveniji po poročilu WAIT indicator to v povprečju traja 596 dni. To je v okviru povprečja v Evropi, v Nemčiji je ta čas precej krajši, približno 160 dni. Lahko bi bili zadovoljni z ugotovitvijo, da smo nekje na sredini, za številne bolnike pa je čas do dostopnosti do zdravila lahko razlika, ki pomeni življenje ali smrt.

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    Največjo priložnost vidimo v skrajšanju časa med odobritvijo zdravila do dejanske dostopnosti zdravila bolnikom ter v povezavi s tem v bolj predvidljivem, strukturiranem in organiziranem sistemu.

    Investicija v obrat za aseptično proizvodnjo v Ljubljani polnijo biološka zdravila in zdravila na podlagi RNA, je vredna 200 milijonov evrov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Investicija v obrat za aseptično proizvodnjo v Ljubljani polnijo biološka zdravila in zdravila na podlagi RNA, je vredna 200 milijonov evrov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Pomembna priložnost je izboljšanje sodelovanja. Za mizo je treba zbrati vse ključne deležnike, torej zdravstvene delavce, oblikovalce politik, plačnike, združenja bolnikov ter farmacevtsko industrijo, da bi začeli razpravo in pripravo že v zgodnji fazi prihoda novih zdravil na trg ter tako čas od regulatorne odobritve zdravila do dostopnosti bolnikom čim bolj skrajšali.

    Pred letom dni je bilo veliko govora o slabši konkurenčnosti Evrope kot prostoru za inovativno farmacevtsko industrijo, med kritičnimi točkami pa so bile izpostavljene prav ovire pri dostopnosti zdravil, regulacija ter okoljski pritiski. Ali v tem času zaznavate napredek?

    Štefanič Anderluhova: Menimo, da ima Evropa zelo dobro klinično in raziskovalno ekspertizo, znanstveno podlago in tehnološke zmogljivosti, da bi lahko bila vodilna na področju inovacij.

    Vendar, če želi Evropa ohraniti to vlogo, mora hitreje napredovati na treh področjih: okrepiti naložbe v raziskave, inovacije in napredno proizvodnjo; zagotoviti bolj predvidljivo in privlačno okolje za dolgoročne projekte; ter izboljšati industrijsko konkurenčnost, da se bodo naslednje generacije zdravil v Evropi razvijale, proizvajale in lansirale. Slovenija ima pri tem lahko pomembno vlogo.

    Imamo znanje, tehnologije in izkušnje, ki kažejo, da tudi manjše države lahko pomembno pripomorejo k evropski vlogi na področju inovativnih zdravil.

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    Royere: V primerjavi z lanskim letom opažamo več razprav, tesnejše sodelovanje in prve konkretne korake naprej. Kot je omenila Petra, ima Evropa znanje, znanost in tehnologijo, vendar tekmuje z okolji, kjer se odločitve, ki podpirajo klinične raziskave in dostop bolnikov do novih zdravil, sprejemajo hitreje.

    Optimističen sem, da se bodo ti trendi spet obrnili. Vendar moramo biti hitrejši pri uvajanju teh sprememb in nato pri ravnanju skladno z njimi, torej preiti od besed k dejanjem.

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