Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

Med nove, napredne oblike zdravljenja raka, ki nastajajo kot odgovor na globalni zdravstveni izziv rakavih obolenj, sodijo tudi radioligandne terapije (RLT). Te so v okviru javnega zdravstvenega sistema že na voljo tudi bolnikom v Sloveniji.

Slovenski strokovnjaki se pri uvajanju teh terapij opirajo na evropske strokovne smernice, dostop pa se postopoma širi z naraščanjem izkušenj, razvojem infrastrukture in celostno obravnavo onkoloških bolnikov.

Regulatorno odobrene radioligandne terapije so slovenskim bolnikom na voljo za zdravljenje napredovalega raka prostate in nevroendokrinih tumorjev. Zdravljenje je do zdaj prejelo več deset bolnikov, so pojasnili v Novartisu, ki se na področju radioligandnih terapij uvršča med ključne globalne nosilce razvoja.

»Treba je poudariti, da bo bolnikov glede na hiter razvoj področja in številne klinične študije v prihodnjih letih predvidoma še več. Če bomo hoteli v Sloveniji omogočiti zdravljenje vsem bolnikom, ki bodo primerni za to zdravljenje, bo treba vzpostaviti dovolj zmogljivo infrastrukturo. Radioligandno zdravljenje zahteva posebno diagnostiko in določene specifične pogoje za aplikacijo terapije,« so dodali.

V globalnem merilu se radioligandne terapije vse bolj uveljavljajo kot pomemben del sodobnega zdravljenja raka, čeprav še vedno sodijo med novejše možnosti in niso enako dostopne v vseh državah. Trenutno se uporabljajo predvsem pri določenih nevroendokrinih tumorjih in raku prostate, pri čemer imajo velik potencial za razširitev uporabe, kar potrjuje tudi dejstvo, da poteka veliko kliničnih študij za uporabo teh terapij pri drugih vrstah rakov. Tudi zdravstvenih centrov, ki v procesu zdravljenja uporabljajo radioligandne terapije, je čedalje več.

Kaj so radioligandne terapije Ime 'radioligandne terapije' sestavljata besedi radio in ligand. Radio označuje radioaktivni del molekule – majhno količino radioaktivne snovi, ki seva in omogoča delovanje na rakave celice. Ligand je tisti del molekule, ki prepozna in se veže na določene tarče (receptorje) na površini rakavih celic. »Ko se ligand natančno veže na rakavo celico, radioaktivni del dostavi sevanje tja, kjer ga potrebujemo. Zato govorimo o radioligandnih terapijah – tarčnem zdravljenju, ki združuje radioaktivni vir in usmerjevalni (ligandni) del v eni molekuli,« so pojasnili v Novartisu, v katerem razvijajo inovativna zdravila na več tehnoloških platformah, radioligandne terapije pa trenutno sodijo med najhitreje razvijajoča se področja.

Ključni globalni nosilec razvoja

V Novartisu so povedali, da so pionirji na področju RLT, saj so trenutno edini, ki imajo na trgu regulatorno odobreno sodobno radioligandno terapijo in pomembno prispevajo k temu, da je takšno zdravljenje postopoma del standardne obravnave pri določenih vrstah raka, kot so rak prostate in nevroendokrini tumorji.

Močno raziskovalno in razvojno zaledje, lastna proizvodna mreža ter širok portfelj novih indikacij za radioligandne terapije v razvoju omogočajo Novartisu, da dejavno sooblikuje prihodnjo podobo tega področja – od uvedbe novih pristopov zdravljenja do širjenja uporabe radioligandnih terapij na več bolezni in v različne faze zdravljenja.

Proizvodni obrati na različnih lokacijah

Zakaj je pri tehnologiji RLT treba imeti proizvodne obrate na različnih geografskih lokacijah po svetu? »Radioligandne terapije so posebne tudi zato, ker ima njihov radioaktivni del omejen 'rok trajanja' – po proizvodnji njegova moč oziroma aktivnost hitro upada. Da bi bolniki prejeli terapijo v času, ko je še optimalno učinkovita, morajo biti proizvodnja, nadzor kakovosti, logistika in dostava časovno natančno usklajeni. Zato je pomembno, da so proizvodni obrati razporejeni na različnih geografskih lokacijah po svetu, čim bližje bolnikom in bolnišnicam,« so navedli.

Radioligandne terapije Novartis danes proizvaja v več specializiranih obratih v ZDA in Evropi, v prihodnje se bo proizvodna mreža širila tudi v Azijo, kar omogoča zanesljivo oskrbo bolnikov v različnih regijah ter boljše prilagajanje potrebam zdravstvenih sistemov.

Tehnologija RLT zahteva specifične in nadpovprečno zahtevne pogoje proizvodnje. Na eni strani je treba proizvodni proces zaščititi pred okoljskimi vplivi, na drugi pa zagotoviti zaščito ljudi in okolja pred sevanjem. To je kompleksen proces. »Dodatno zahtevnost prinaša časovna komponenta: ker radioaktivni del zdravila hitro izgublja moč, morajo biti vsi koraki, od priprave zdravila do dostave do bolnika, izvedeni hitro, natančno in usklajeno, da bolnik prejme terapijo v roku, ki zagotavlja optimalno učinkovitost.«

Vloga Slovenije pri proizvodnji in uporabi RLT

Pri proizvodnji radioligandnih terapij je vloga Slovenije široka. »Slovenski strokovnjaki imajo pomembno vlogo v Novartisovi globalni mreži – nekateri so bili vključeni že v najzgodnejših fazah razvoja platforme RLT in so od začetka del najožjih mednarodnih ekip na področju znanosti in ekspertize RLT, dobavnih verig, informacijske tehnologije, projektnega vodenja ter nenehnega izboljševanja procesov z namenom doseganja odličnosti v proizvodnih enotah.«

S tem slovensko znanje pomembno prispeva k razvoju ene od petih Novartisovih tehnoloških platform ter pomaga sooblikovati razvoj in uvedbo te tehnologije po svetu.

Prvič, na področju inženiringa v Sloveniji deluje globalna ekipa, ki omogoča širitev tehnologije z načrtovanjem in gradnjo novih obratov za radioligandne terapije po svetu – od prvih projektov v Italiji in nato v Nemčiji ter Franciji do aktualnih projektov v ZDA. »Ta ekipa ne sodeluje le pri gradnji posameznih objektov, temveč je vzpostavila ponovljiv, standardiziran pristop, ki omogoča, da so novi obrati RLT postavljeni hitreje, z jasnimi smernicami in manj spremembami v poznih fazah.«

Poenotene zahteve do dobaviteljev, standardizirane tehnične specifikacije ter jasna izhodišča za prilagajanje lokalnim predpisom pomagajo, da se lahko zmogljivosti RLT širijo hitreje, ob doslednem upoštevanju strogih zahtev kakovosti, varnosti in regulative.

»Ekipa v Sloveniji se vsakodnevno povezuje s strokovnjaki po svetu, kar omogoča neprekinjen prenos znanja in najboljših praks. Delo poteka v medkulturnem okolju, v katerem je jasna, strukturirana komunikacija ključna za usklajevanje projektov v različnih časovnih pasovih in regulativnih okvirih. Tako nastaja mreža strokovnjakov, v kateri slovenska ekipa deluje kot pomembno vozlišče: organizira in vodi projektne time, usklajuje dobavitelje iz različnih držav ter skrbi, da so načrti, specifikacije in postopki izvedbe čim bolj poenoteni.

Rezultat je globalno usklajen, a lokalno prilagojen inženiring, ki povezuje ljudi z različnimi strokovnimi in kulturnimi ozadji v eno, učinkovito in visoko strokovno ekipo z jasnim ciljem – čim hitrejše in zanesljivo zagotavljanje dostopa do radioligandnih terapij za bolnike po svetu,« je poudarila Barbara Kramar, projektna inženirka za RLT in aseptiko.

Pomembna brezhibna digitalna podpora

Poleg omenjenega ima naša država glavno vlogo pri razvoju in upravljanju informacijske tehnologije, povezane s proizvodnjo radioligandnih terapij.

»Iz Slovenije vodimo globalne pobude za načrtovanje proizvodnje in oskrbe, ki so nujne za pravočasno dostavo zdravil. Naša odgovornost sega od razvoja naprednih rešitev za sledenje pošiljk v realnem času ter zasnove in uvedbe ključnih sistemov za avtomatizacijo in upravljanje proizvodnje do podpore pri uvajanju sistemov za nadzor kakovosti. Pomemben del našega dela je tudi celovita platforma za načrtovanje in upravljanje proizvodnih procesov, ki povezuje poslovne, proizvodne in operativne informacijske sisteme ter zagotavlja popolno sledljivost podatkov.

Da bi bolniki prejeli radioligandno terapijo v času, ko je še optimalno učinkovita, morajo biti proizvodnja, nadzor kakovosti, logistika in dostava časovno natančno usklajeni.

Iz Slovenije gradimo sisteme – oblikujemo nove rešitve in standarde, ki določajo, kako globalni procesi delujejo, se povezujejo in razvijajo, ter nudimo neprekinjeno operativno podporo za kritične sisteme v okolju s kratkim rokom uporabe zdravil, v katerem je nujna popolna usklajenost med ekipami.«

»Radioligandne terapije so ena od najnaprednejših oblik zdravljenja, njihova uspešnost temelji tudi na brezhibni digitalni podpori. Naša naloga je zagotoviti, da oskrba, proizvodnja in kakovost delujejo kot enoten, globalno usklajen ekosistem,« je poudaril Tomaž Sallubier, vodja področja Itot za načrtovanje proizvodnje radioligandnih terapij, odgovoren za globalno strategijo ter upravljanje sistemov in optimizacijo proizvodnih procesov na vseh Novartisovih lokacijah RLT.

Varnost na gradbiščih in v proizvodnih obratih

Tretji, zelo pomemben steber zaledja izdelave te inovativne terapije je področje varnosti in zdravja pri delu, na katerem slovenski strokovnjaki iz globalne enote ZVO (Zdravje, Varnost in Okolje) prevzemajo pomembno vlogo pri upravljanju varnosti na gradbiščih in v proizvodnih obratih za radioligandne terapije.

Sodelujejo pri vzpostavitvi jasne strukture odgovornosti, večnivojskega nadzora ter redne komunikacije med vsemi sodelavci – od izvajalcev do vodij projektov in proizvodnega osebja. Z načrtnim povezovanjem vsakodnevnih varnostnih pregledov, opredelitvijo tveganih del, usposabljanji, izmenjavo dobrih praks in sistematičnim predvidevanjem tveganj pomagajo, da zahtevni projekti RLT in proizvodnja potekajo brez zastojev.

Uspeh na področju radioligandnih terapij je mogoč le, če različne skupine strokovnjakov – od znanstvenikov in inženirjev do logistike, kakovosti in operativnih ekip – delujejo usklajeno.

»Rezultati takšnega pristopa so zelo konkretni: več kot milijon varno opravljenih delovnih ur na gradbiščih, brez ene same resne nesreče in brez časovnih zamikov projektov zaradi varnosti – to pomeni, da nove zmogljivosti za napredne terapije lahko pravočasno zaživijo in so dostopne bolnikom,« je poudarila Sonja Hrašovec, ZVO poslovna partnerica in vodja področja varnosti vseh Novartisovih lokacij za proizvodnjo radioligandnih terapij po svetu.

Dodala je, da je ne nazadnje pomemben prispevek Slovenije tudi na področju prenosa specializiranega znanja in veščin. »Slovenske ekipe iz enote za usposabljanje in izobraževanje ter ZVO sodelujejo pri oblikovanju in standardizaciji usposabljanj ter pri delovanju mednarodnih strokovnih mrež, ki povezujejo strokovnjake z različnih lokacij in področij.

S tem skrbijo, da so ključni postopki, varnostni standardi in dobre prakse razumljeni in uporabljeni enako v celotni mreži. Enoten, regulatorno usklajen pristop k usposabljanju ter sistematično deljenje znanja omogočata, da se na hitro rastočem področju naprednih terapij ekspertiza prenaša hitro in kakovostno.«

»Uspeh na področju radioligandnih terapij je mogoč le, če različne skupine strokovnjakov – od znanstvenikov in inženirjev do logistike, kakovosti in operativnih ekip – delujejo usklajeno kot ena ekipa. Naša naloga je, da to znanje in izkušnje povežemo na pravi način ter s tem ustvarimo pogoje za resnično operativno odličnost,« je poudarila Marija Spasevska Grujevska, upraviteljica naložbenega portfelja v globalnem inženiringu RLT v Novartisu.