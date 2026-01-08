  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Radioligandne terapije se uporabljajo predvsem pri določenih nevroendokrinih tumorjih in pri raku prostate, pri čemer imajo velik potencial za razširitev uporabe. Na sliki je abstraktna ilustracija ciljanja na rakave celice iz žarečih neonskih delcev. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Radioligandne terapije se uporabljajo predvsem pri določenih nevroendokrinih tumorjih in pri raku prostate, pri čemer imajo velik potencial za razširitev uporabe. Na sliki je abstraktna ilustracija ciljanja na rakave celice iz žarečih neonskih delcev. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    8. 1. 2026 | 06:00
    12:10
    A+A-

    Med nove, napredne oblike zdravljenja raka, ki nastajajo kot odgovor na globalni zdravstveni izziv rakavih obolenj, sodijo tudi radioligandne terapije (RLT). Te so v okviru javnega zdravstvenega sistema že na voljo tudi bolnikom v Sloveniji.

    Slovenski strokovnjaki se pri uvajanju teh terapij opirajo na evropske strokovne smernice, dostop pa se postopoma širi z naraščanjem izkušenj, razvojem infrastrukture in celostno obravnavo onkoloških bolnikov.

    Regulatorno odobrene radioligandne terapije so slovenskim bolnikom na voljo za zdravljenje napredovalega raka prostate in nevroendokrinih tumorjev. Zdravljenje je do zdaj prejelo več deset bolnikov, so pojasnili v Novartisu, ki se na področju radioligandnih terapij uvršča med ključne globalne nosilce razvoja.

    »Treba je poudariti, da bo bolnikov glede na hiter razvoj področja in številne klinične študije v prihodnjih letih predvidoma še več. Če bomo hoteli v Sloveniji omogočiti zdravljenje vsem bolnikom, ki bodo primerni za to zdravljenje, bo treba vzpostaviti dovolj zmogljivo infrastrukturo. Radioligandno zdravljenje zahteva posebno diagnostiko in določene specifične pogoje za aplikacijo terapije,« so dodali.

    V globalnem merilu se radioligandne terapije vse bolj uveljavljajo kot pomemben del sodobnega zdravljenja raka, čeprav še vedno sodijo med novejše možnosti in niso enako dostopne v vseh državah. Trenutno se uporabljajo predvsem pri določenih nevroendokrinih tumorjih in raku prostate, pri čemer imajo velik potencial za razširitev uporabe, kar potrjuje tudi dejstvo, da poteka veliko kliničnih študij za uporabo teh terapij pri drugih vrstah rakov. Tudi zdravstvenih centrov, ki v procesu zdravljenja uporabljajo radioligandne terapije, je čedalje več.

    Kaj so radioligandne terapije

    Ime 'radioligandne terapije' sestavljata besedi radio in ligand. Radio označuje radioaktivni del molekule – majhno količino radioaktivne snovi, ki seva in omogoča delovanje na rakave celice. Ligand je tisti del molekule, ki prepozna in se veže na določene tarče (receptorje) na površini rakavih celic.

    »Ko se ligand natančno veže na rakavo celico, radioaktivni del dostavi sevanje tja, kjer ga potrebujemo. Zato govorimo o radioligandnih terapijah – tarčnem zdravljenju, ki združuje radioaktivni vir in usmerjevalni (ligandni) del v eni molekuli,« so pojasnili v Novartisu, v katerem razvijajo inovativna zdravila na več tehnoloških platformah, radioligandne terapije pa trenutno sodijo med najhitreje razvijajoča se področja.

    Ključni globalni nosilec razvoja

    V Novartisu so povedali, da so pionirji na področju RLT, saj so trenutno edini, ki imajo na trgu regulatorno odobreno sodobno radioligandno terapijo in pomembno prispevajo k temu, da je takšno zdravljenje postopoma del standardne obravnave pri določenih vrstah raka, kot so rak prostate in nevroendokrini tumorji.

    Močno raziskovalno in razvojno zaledje, lastna proizvodna mreža ter širok portfelj novih indikacij za radioligandne terapije v razvoju omogočajo Novartisu, da dejavno sooblikuje prihodnjo podobo tega področja – od uvedbe novih pristopov zdravljenja do širjenja uporabe radioligandnih terapij na več bolezni in v različne faze zdravljenja.

    Proizvodni obrati na različnih lokacijah

    Zakaj je pri tehnologiji RLT treba imeti proizvodne obrate na različnih geografskih lokacijah po svetu? »Radioligandne terapije so posebne tudi zato, ker ima njihov radioaktivni del omejen 'rok trajanja' – po proizvodnji njegova moč oziroma aktivnost hitro upada. Da bi bolniki prejeli terapijo v času, ko je še optimalno učinkovita, morajo biti proizvodnja, nadzor kakovosti, logistika in dostava časovno natančno usklajeni. Zato je pomembno, da so proizvodni obrati razporejeni na različnih geografskih lokacijah po svetu, čim bližje bolnikom in bolnišnicam,« so navedli.

    image_alt
    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Radioligandne terapije Novartis danes proizvaja v več specializiranih obratih v ZDA in Evropi, v prihodnje se bo proizvodna mreža širila tudi v Azijo, kar omogoča zanesljivo oskrbo bolnikov v različnih regijah ter boljše prilagajanje potrebam zdravstvenih sistemov.

    Tehnologija RLT zahteva specifične in nadpovprečno zahtevne pogoje proizvodnje. Na eni strani je treba proizvodni proces zaščititi pred okoljskimi vplivi, na drugi pa zagotoviti zaščito ljudi in okolja pred sevanjem. To je kompleksen proces. »Dodatno zahtevnost prinaša časovna komponenta: ker radioaktivni del zdravila hitro izgublja moč, morajo biti vsi koraki, od priprave zdravila do dostave do bolnika, izvedeni hitro, natančno in usklajeno, da bolnik prejme terapijo v roku, ki zagotavlja optimalno učinkovitost.«

    Vloga Slovenije pri proizvodnji in uporabi RLT

    Pri proizvodnji radioligandnih terapij je vloga Slovenije široka. »Slovenski strokovnjaki imajo pomembno vlogo v Novartisovi globalni mreži – nekateri so bili vključeni že v najzgodnejših fazah razvoja platforme RLT in so od začetka del najožjih mednarodnih ekip na področju znanosti in ekspertize RLT, dobavnih verig, informacijske tehnologije, projektnega vodenja ter nenehnega izboljševanja procesov z namenom doseganja odličnosti v proizvodnih enotah.«

    S tem slovensko znanje pomembno prispeva k razvoju ene od petih Novartisovih tehnoloških platform ter pomaga sooblikovati razvoj in uvedbo te tehnologije po svetu.

    Prvič, na področju inženiringa v Sloveniji deluje globalna ekipa, ki omogoča širitev tehnologije z načrtovanjem in gradnjo novih obratov za radioligandne terapije po svetu – od prvih projektov v Italiji in nato v Nemčiji ter Franciji do aktualnih projektov v ZDA. »Ta ekipa ne sodeluje le pri gradnji posameznih objektov, temveč je vzpostavila ponovljiv, standardiziran pristop, ki omogoča, da so novi obrati RLT postavljeni hitreje, z jasnimi smernicami in manj spremembami v poznih fazah.«

    Poenotene zahteve do dobaviteljev, standardizirane tehnične specifikacije ter jasna izhodišča za prilagajanje lokalnim predpisom pomagajo, da se lahko zmogljivosti RLT širijo hitreje, ob doslednem upoštevanju strogih zahtev kakovosti, varnosti in regulative.

    »Ekipa v Sloveniji se vsakodnevno povezuje s strokovnjaki po svetu, kar omogoča neprekinjen prenos znanja in najboljših praks. Delo poteka v medkulturnem okolju, v katerem je jasna, strukturirana komunikacija ključna za usklajevanje projektov v različnih časovnih pasovih in regulativnih okvirih. Tako nastaja mreža strokovnjakov, v kateri slovenska ekipa deluje kot pomembno vozlišče: organizira in vodi projektne time, usklajuje dobavitelje iz različnih držav ter skrbi, da so načrti, specifikacije in postopki izvedbe čim bolj poenoteni.

    image_alt
    Inovativna zdravila prinašajo veliko dodano vrednost za paciente

    Rezultat je globalno usklajen, a lokalno prilagojen inženiring, ki povezuje ljudi z različnimi strokovnimi in kulturnimi ozadji v eno, učinkovito in visoko strokovno ekipo z jasnim ciljem – čim hitrejše in zanesljivo zagotavljanje dostopa do radioligandnih terapij za bolnike po svetu,« je poudarila Barbara Kramar, projektna inženirka za RLT in aseptiko.

    Pomembna brezhibna digitalna podpora

    Poleg omenjenega ima naša država glavno vlogo pri razvoju in upravljanju informacijske tehnologije, povezane s proizvodnjo radioligandnih terapij.

    »Iz Slovenije vodimo globalne pobude za načrtovanje proizvodnje in oskrbe, ki so nujne za pravočasno dostavo zdravil. Naša odgovornost sega od razvoja naprednih rešitev za sledenje pošiljk v realnem času ter zasnove in uvedbe ključnih sistemov za avtomatizacijo in upravljanje proizvodnje do podpore pri uvajanju sistemov za nadzor kakovosti. Pomemben del našega dela je tudi celovita platforma za načrtovanje in upravljanje proizvodnih procesov, ki povezuje poslovne, proizvodne in operativne informacijske sisteme ter zagotavlja popolno sledljivost podatkov.

    Da bi bolniki prejeli radioligandno terapijo v času, ko je še optimalno učinkovita, morajo biti proizvodnja, nadzor kakovosti, logistika in dostava časovno natančno usklajeni.

    Iz Slovenije gradimo sisteme – oblikujemo nove rešitve in standarde, ki določajo, kako globalni procesi delujejo, se povezujejo in razvijajo, ter nudimo neprekinjeno operativno podporo za kritične sisteme v okolju s kratkim rokom uporabe zdravil, v katerem je nujna popolna usklajenost med ekipami.«

    »Radioligandne terapije so ena od najnaprednejših oblik zdravljenja, njihova uspešnost temelji tudi na brezhibni digitalni podpori. Naša naloga je zagotoviti, da oskrba, proizvodnja in kakovost delujejo kot enoten, globalno usklajen ekosistem,« je poudaril Tomaž Sallubier, vodja področja Itot za načrtovanje proizvodnje radioligandnih terapij, odgovoren za globalno strategijo ter upravljanje sistemov in optimizacijo proizvodnih procesov na vseh Novartisovih lokacijah RLT.

    Varnost na gradbiščih in v proizvodnih obratih

    Tretji, zelo pomemben steber zaledja izdelave te inovativne terapije je področje varnosti in zdravja pri delu, na katerem slovenski strokovnjaki iz globalne enote ZVO (Zdravje, Varnost in Okolje) prevzemajo pomembno vlogo pri upravljanju varnosti na gradbiščih in v proizvodnih obratih za radioligandne terapije.

    Sodelujejo pri vzpostavitvi jasne strukture odgovornosti, večnivojskega nadzora ter redne komunikacije med vsemi sodelavci – od izvajalcev do vodij projektov in proizvodnega osebja. Z načrtnim povezovanjem vsakodnevnih varnostnih pregledov, opredelitvijo tveganih del, usposabljanji, izmenjavo dobrih praks in sistematičnim predvidevanjem tveganj pomagajo, da zahtevni projekti RLT in proizvodnja potekajo brez zastojev.

    Uspeh na področju radioligandnih terapij je mogoč le, če različne skupine strokovnjakov – od znanstvenikov in inženirjev do logistike, kakovosti in operativnih ekip – delujejo usklajeno.

    »Rezultati takšnega pristopa so zelo konkretni: več kot milijon varno opravljenih delovnih ur na gradbiščih, brez ene same resne nesreče in brez časovnih zamikov projektov zaradi varnosti – to pomeni, da nove zmogljivosti za napredne terapije lahko pravočasno zaživijo in so dostopne bolnikom,« je poudarila Sonja Hrašovec, ZVO poslovna partnerica in vodja področja varnosti vseh Novartisovih lokacij za proizvodnjo radioligandnih terapij po svetu.

    Dodala je, da je ne nazadnje pomemben prispevek Slovenije tudi na področju prenosa specializiranega znanja in veščin. »Slovenske ekipe iz enote za usposabljanje in izobraževanje ter ZVO sodelujejo pri oblikovanju in standardizaciji usposabljanj ter pri delovanju mednarodnih strokovnih mrež, ki povezujejo strokovnjake z različnih lokacij in področij.

    S tem skrbijo, da so ključni postopki, varnostni standardi in dobre prakse razumljeni in uporabljeni enako v celotni mreži. Enoten, regulatorno usklajen pristop k usposabljanju ter sistematično deljenje znanja omogočata, da se na hitro rastočem področju naprednih terapij ekspertiza prenaša hitro in kakovostno.«

    »Uspeh na področju radioligandnih terapij je mogoč le, če različne skupine strokovnjakov – od znanstvenikov in inženirjev do logistike, kakovosti in operativnih ekip – delujejo usklajeno kot ena ekipa. Naša naloga je, da to znanje in izkušnje povežemo na pravi način ter s tem ustvarimo pogoje za resnično operativno odličnost,« je poudarila Marija Spasevska Grujevska, upraviteljica naložbenega portfelja v globalnem inženiringu RLT v Novartisu.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Robert Hribar, Novartis v Sloveniji

    Vpeti v projekte med Kalifornijo in Japonsko

    V farmaciji so številna delovna mesta za inženirje. V treh letih je služba inženiringa v Novartisu, ki jo vodijo iz Slovenije, zrasla s 25 na 170 zaposlenih.
    Milka Bizovičar 5. 9. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Steffen Lang

    V Sloveniji vlagamo zaradi ustreznega okolja in dobrih kadrov

    Novartis je v podjetji v Ljubljani in Mengšu vložil že 3,5 milijarde evrov, uporabljata najsodobnejše tehnologije in opremo.
    Milka Bizovičar 10. 3. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravljenje raka prostate

    Novi obetavni način zdravljenja raka prostate

    Slovenskim bolnikom je že od spomladi na voljo tako registrirano kot magistralno zdravilo za ciljano radionuklidno zdravljenje.
    Maja Južnič Sotlar 4. 9. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Onkološki inštitut Ljubljana

    Robotske operacije za bolnike z rakom tudi v Ljubljani

    Eden največjih prebojev tehnologije v sodobni medicini. Ocenjujejo, da bi lahko na leto izvedli od 200 do 250 robotsko asistiranih operacij.
    Andreja Žibret 20. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Švedska študija

    Pri zdravljenju raka prostate Slovenija med najnaprednejšimi

    Po najnovejši študiji je z natančno radioterapijo v dveh tednih in pol pri zdravljenju raka prostate mogoče doseči enak uspeh kot z 8-tedenskim obsevanjem.
    Polona Malovrh 10. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravljenje rakaradioligandna terapijarak prostatetarčno zdravljenjeNovartis

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Poleg Šeška je po dobri igri razočaran tudi Jaka Bijol

    Nogometaši Leeds Uniteda so na tekmi 21. kola angleške premier lige s 4:3 klonili proti Newcastlu, čeprav ta do stodruge minute sploh ni vodil.
    Matic Rupnik 8. 1. 2026 | 07:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nemški kancler Merz ni izključil napotitve vojakov v Ukrajino

    Kakršnakoli udeležba nemške vojske pri zagotavljanju miru bo povod za burne razprave.
    Barbara Zimic 8. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

    Donald Trump se bo v petek srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele.
    8. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dva gola Slovenca

    Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

    Benjaminu Šešku se je odvalil kamen od srca, proti Burnleyju je dvakrat zadel.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra enolončnica s tortelini in pečenico (VIDEO)

    Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.
    Mateja Delakorda 8. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

    Donald Trump se bo v petek srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele.
    8. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dva gola Slovenca

    Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

    Benjaminu Šešku se je odvalil kamen od srca, proti Burnleyju je dvakrat zadel.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra enolončnica s tortelini in pečenico (VIDEO)

    Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.
    Mateja Delakorda 8. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo