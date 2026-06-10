Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Ste kdaj med tekom, poskoki ali smehom začutili, da nimate povsem nadzora nad svojim mehurjem? Ste odpovedali vadbo ali skupinsko aktivnost zaradi skrbi, da bi vas v najbolj neprimernem trenutku zagrabila neodložljiva nuja po obisku stranišča? Ni treba, da je mehur gospodar vašega urnika.

Stresna, rečemo ji tudi vadbena inkontinenca ali inkontinenca ob naporu je najpogostejša vrsta urinske inkontinence. Nehoteno uhajanje urina se pojavi, ko se pritisk v trebušni votlini ob naporu poveča, mišice medeničnega dna pa ne morejo zdržati tega pritiska. Napor lahko pomeni že kihanje, kašelj, smeh ali aktivnosti, kot so tek, skoki ali vaje z lastno težo.

Po podatkih Evropskega urološkega združenja se s stresno urinsko inkontinenco spopada približno 1 od 4 do 3 žensk, odvisno od starosti in življenjskega obdobja. (Vir: European Urology)

»Rada tečem in obiskujem vadbe s prijateljicami, vendar se mi ob poskokih ali daljšem teku zgodi, da mi uide nekaj kapljic urina. Zato potrebujem zaščito, na katero se lahko zanesem – brez strahu pred madeži na oblačilih ali neprijetnim vonjem.«

To so izkušnje in strahovi mnogih aktivnih žensk. Nosečnost, porodi, hormonske spremembe, ki jih prinese (peri)menopavza, postopoma slabijo mišice medeničnega dna, kar povečuje tveganje za stresno inkontinenco.

Vendar to ni nekaj, s čimer bi se morale ženske sprijazniti in zato opustiti aktivnosti, ki jih osrečujejo. Pomembno je, da se informirajo, še naprej vzdržujejo aktiven življenjski slog ter poskrbijo za ustrezno zaščito in nego.

Zakaj pri aktivnih ženskah zaščita kot taka ni dovolj?

Pri športnih aktivnostih, še toliko bolj v toplejših mesecih, je več znojenja. Zaradi uporabe vložkov oz. predlog je intimni predel izpostavljen vlagi, toploti in trenju. Zato je poleg zanesljive in zračne zaščite pred uhajanjem urina ključna tudi ustrezna intimna nega.

Koža in sluznica intimnega predela se bistveno razlikujeta od kože na drugih predelih telesa. Nožnična sluznica ima nižji pH (približno 3,5–4,8), kar omogoča naravno zaščito pred škodljivimi bakterijami in glivicami. Uporaba neustreznih mil, pretirana higiena ali napačni izdelki lahko to ravnovesje porušijo, posledice pa so srbečica, rdečina, vnetja in pogostejši uroinfekti.

FOTO: ABENA-HELPI

Kaj pomeni ustrezna intimna nega?

Zato se za vsakodnevno nego, še posebej ob nehotenem uhajanju urina, priporočajo namenski izdelki za intimni predel, ki:

imajo pH med 3 in 5, prilagojen nožnični sluznici,

ne vsebujejo dišav, barvil ali alkohola,

so dermatološko testirani.

Pri menjavi vložka oz. predloge so praktični vlažni intimni robčki, ki omogočajo nežno osvežitev tudi po vadbi ali na poti.

FOTO: ABENA-HELPI

Izdelki za intimno nego danske blagovne znamke ABENA vsebujejo blage, koži prijazne sestavine, nižji pH izdelkov pa ohranja naravno zaščito nožnične sluznice.

»Preizkusila sem marsikatere izdelke. Toda prav intimno milo in vlažni intimni robčki ABENA so mi pomagali znova vzpostaviti zdravo ravnovesje kože intimnega predela in preprečili prej pogoste okužbe,« pravi ena od uporabnic izdelkov.

Zanesljiva zaščita, prilagojena aktivnemu življenju

Pri stresni inkontinenci, tudi če gre za nekaj kapljic, je pomembno izbrati predloge, namenjene prav zaščiti pri težavah z uhajanjem urina. Higienski vložki ne zagotavljajo zadostne zaščite, saj je urin redkejši od menstrualne tekočine in izteka hitreje ter v večji količini. Poleg tega namenski izdelki nevtralizirajo neprijeten vonj.

Predloge ABENA Light so razvite posebej za ženske z manjšimi do srednjimi težavami z uhajanjem urina. Njihove prednosti so:

vpojno jedro, ki tekočino hitro vpije in jo zadrži v notranjosti predloge,

suha površina, ki je v stiku s kožo,

učinkovit nevtralizator vonja, ki prepreči širjenje neprijetnega vonja,

zračni materiali, ki zmanjšujejo tveganje za težave s kožo.

FOTO: ABENA-HELPI

Predloge ABENA Light so na voljo v več velikostih in vpojnostih – za različne stopnje težav in življenjski slog. Pri izbiri najustreznejših je lahko v pomoč brezplačno orodje za izbiro pripomočka, ki na podlagi odgovorov na nekaj vprašanj le v nekaj sekundah pripravi izbor najustreznejših izdelkov.

Takšnih, s katerimi se ženske počutijo varno in samozavestno pri vseh aktivnostih: »ABENA Light so ene izmed najlepše pakiranih predlog za inkontinenco, tako higienično kakor estetsko. Vse je na visoki ravni. Z njimi grem brez zadrege na telovadbo, v službo, po opravkih, do zdravnika, ker vem, da ne bo neprijetnega vonja po urinu, pa tudi nobenih težav s kožo nimam. Skratka, res ohranjajo svežino ves dan in tudi pozno v noč.«

Oslabljen mehur ni redkost – in pomoč obstaja

Pri težavah z oslabljenim mehurjem je prvi korak, da o tem spregovorite in se informirate. Z ustrezno zaščito, pravilno intimno nego, gibanjem in po potrebi tudi z vadbo mišic medeničnega dna si lahko povrnete nadzor nad svojim vsakdanom in se brez strahu pred neprijetnimi nezgodami posvetite aktivnostim, ki vas osrečujejo.

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