Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

Vlaga v stanovanjih je v Sloveniji najpogostejša težava, s katero se soočamo pri bivanju. Z njo se sooča 22 odstotkov prebivalstva, še posebej pa mladi. V vlažnih stanovanjih jih živi kar 28 odstotkov, je pokazala nacionalna stanovanjska anketa 2024, še posebej visok pa je delež pri najemnikih (35 odstotkov).

Najpogostejše težave v zaprtih prostorih so slabša izmenjava zraka, previsoka vlaga v prostoru, nastanek plesni, prisotnost prašnih delcev ter hlapnih organskih spojin iz pohištva, talnih oblog, barv ali čistil, našteva dr. Boštjan Kerbler, znanstveni svetnik in vodja raziskav na področju stanovanj na Urbanističnem inštitutu RS.

»Velika težava je ogljikov dioksid, ki se kopiči v slabo prezračenih prostorih, kar neposredno vpliva na koncentracijo, počutje in zdravje ljudi. Najbolj problematične z vidika zdravja so vlaga in plesen, saj lahko povzročata alergije, težave z dihanjem in kronične bolezni dihal. Nezanemarljiva je tudi dolgoročna izpostavljenost kemikalijam, ki so v gradbenih materialih in opremi, kar lahko vpliva na imunski sistem in celo povečuje tveganje za resnejša obolenja,« navaja.

Stanovalci premalo ali pa napačno zračijo prostore, poudarja Boštjan Kerbler. FOTO: Simon Koblar

Izkušnje tudi kažejo, da stanovalci premalo ali pa napačno zračijo prostore. Namesto da bi okna na stežaj odprli večkrat na dan za nekaj minut, jih pogosto pustijo priprta ves čas, kar pa ne prinese svežega zraka, ampak samo izgubo toplote. Kerbler spomni še na sušenje perila v bivalnih prostorih, kar poveča vlago in tveganje za plesen. Pogosta je tudi napačna uporaba prezračevalnih naprav, na primer neredno čiščenje filtrov.

»K boljšemu zraku pripomoremo tako, da pravilno in redno prezračujemo, da vzdržujemo optimalno relativno vlago (okoli 40–60 odstotkov), da redno čistimo prezračevalne sisteme in filtre ter da izbiramo naravne, manj kemično obremenjene materiale pri opremljanju stanovanja. Pohištva ne postavljamo čisto ob zunanje zidove in s tem omogočimo kroženje zraka ter zmanjšamo možnost, da se tam pojavi plesen.

Pozor pri prenovah

Dodatni izzivi se lahko pojavijo po prenovi stanovanja. »Pri prenovi je ključno, da poleg energetske učinkovitosti (npr. zamenjava oken, izolacija fasade) poskrbimo tudi za ustrezno prezračevanje. Če stavbo dobro zatesnimo, ob tem pa ne zagotovimo primerne izmenjave zraka, se lahko hitro pojavijo težave z vlago, kondenzom in plesnijo,« opozarja Kerbler. In to tudi, če pred prenovo teh težav ni bilo, saj je stavba dihala – zrak je nenadzorovano prehajal skozi netesna okna ali stene.

Po zatesnitvi je naravna izmenjava onemogočena, zato je treba prezračevanje organizirati drugače, »bodisi mehansko z napravami ali sistemi, ki dovajajo svež zunanji zrak in hkrati odvajajo porabljenega, ali vsaj s sistematičnim odpiranjem oken,« pojasnjuje sogovornik in poudari, kako pomembna je natančnost pri izvedbi izolacijskih del, da se izognemo toplotnim mostovom, kjer se najlažje nabira vlaga in pojavi plesen.

Kot pojasnjujejo v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje, lastniki ob energetski sanaciji najpogosteje naredijo napako, ki jo izpostavlja Kerbler. Pogosto se osredotočijo predvsem na toplotne izgube in prihranke, prezračevanje pa zanemarijo. »Smiselno je opozoriti, da energijska prenova brez prezračevanja dolgoročno ne prinaša kakovosti bivanja. Slab zrak in vlaga hitro izničita vse prihranke pri ogrevanju,« pravi Uroš Fonovič, direktor Lunosa Slovenija.

Po njegovih besedah je ureditev prezračevanja nujna, če lastniki vgradijo nova okna, ki tesnijo, ko dodatno izolirajo fasado ali streho ter uporabljajo paroneprepustne materiale, ki zapirajo naravne poti prehajanja vlage in zraka.

Če vlaga nima poti ven, nastajajo idealni pogoji za plesen, alergije in druge zdravstvene težave, pojasnjuje Uroš Fonovič. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Sodobni gradbeni materiali poskrbijo za energetsko učinkovitost, a hkrati skoraj popolnoma zaprejo naravno izmenjavo zraka. To pomeni, da vlaga, ki nastaja pri kuhanju, tuširanju ali dihanju, ostaja v stanovanju. Posledica so kondenz na oknih, neprijetne vonjave, slabša kakovost zraka in pogosto tudi nastanek plesni na stenah in v kotih prostorov. Prezračevalni sistemi zato niso le vprašanje udobja, ampak predvsem zaščite zdravja in objekta. S stalno izmenjavo zraka preprečujejo kopičenje vlage, ohranjajo bivalne prostore suhe ter zagotavljajo svežino in boljše počutje stanovalcev,« pojasnjuje Fonovič.

Po evropskih standardih je v zaprtih prostorih priporočljivo zagotoviti najmanj 25–30 m³ svežega zraka na osebo na uro, kar pomeni približno eno popolno izmenjavo zraka v prostoru vsaki dve uri. Povprečno gospodinjstvo lahko z vsakodnevnimi dejavnostmi v zrak sprosti tudi deset litrov vode na dan. Če vlaga nima poti ven, nastajajo idealni pogoji za plesen, alergije in druge zdravstvene težave.

Prezračevanje v večstanovanjskih stavbah

Na vprašanje, kako v večstanovanjskem bloku urediti prezračevalni sistem sogovornik pojasnjuje, da je za lokalni prezračevalni sistem v stanovanju, ki ne potrebuje posegov v skupne dele objekta, večinoma dovolj obvestilo upravniku. Če pa se načrtuje poseg v skupne dele objekta (npr. kanali skozi hodnike, streho ali fasado), je potrebno soglasje etažnih lastnikov, običajno s kvalificirano večino, ter aktivno sodelovanje upravnika.

»Če v bloku načrtujejo menjavo fasade, je to najboljši trenutek za skupno odločitev o prezračevalnem sistemu. Takrat se lahko pripravi odprtine za lokalne naprave ali pa se lastniki dogovorijo za centralni sistem. Centralno prezračevanje je dražja in zahtevnejša investicija, a dolgoročno prinaša večje udobje, enakomernejšo kakovost zraka in višje energijske prihranke za celoten objekt,« pojasnjuje.

Ob tem dodaja, da je pri načrtovanju prezračevanja pomembno razlikovati med decentralnimi prezračevalnimi sistemi, ki vključujejo rekuperacijo toplote, filtracijo, nadzor vlage in tih način delovanja ter lokalnimi ventilatorji. Ti po Fonovičevih besedah niso primerni za celovito tehnično rešitev prezračevanja, saj ne omogočajo stalne izmenjave zraka z rekuperacijo in ne izboljšujejo energetske učinkovitosti objekta.