  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Sušenje perila v bivalnih prostorih še poveča vlago in tveganje za plesen. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Sušenje perila v bivalnih prostorih še poveča vlago in tveganje za plesen. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    17. 9. 2025 | 05:00
    6:53
    A+A-

    Vlaga v stanovanjih je v Sloveniji najpogostejša težava, s katero se soočamo pri bivanju. Z njo se sooča 22 odstotkov prebivalstva, še posebej pa mladi. V vlažnih stanovanjih jih živi kar 28 odstotkov, je pokazala nacionalna stanovanjska anketa 2024, še posebej visok pa je delež pri najemnikih (35 odstotkov).

    Najpogostejše težave v zaprtih prostorih so slabša izmenjava zraka, previsoka vlaga v prostoru, nastanek plesni, prisotnost prašnih delcev ter hlapnih organskih spojin iz pohištva, talnih oblog, barv ali čistil, našteva dr. Boštjan Kerbler, znanstveni svetnik in vodja raziskav na področju stanovanj na Urbanističnem inštitutu RS.

    »Velika težava je ogljikov dioksid, ki se kopiči v slabo prezračenih prostorih, kar neposredno vpliva na koncentracijo, počutje in zdravje ljudi. Najbolj problematične z vidika zdravja so vlaga in plesen, saj lahko povzročata alergije, težave z dihanjem in kronične bolezni dihal. Nezanemarljiva je tudi dolgoročna izpostavljenost kemikalijam, ki so v gradbenih materialih in opremi, kar lahko vpliva na imunski sistem in celo povečuje tveganje za resnejša obolenja,« navaja.

    Stanovalci premalo ali pa napačno zračijo prostore, poudarja Boštjan Kerbler. FOTO: Simon Koblar
    Stanovalci premalo ali pa napačno zračijo prostore, poudarja Boštjan Kerbler. FOTO: Simon Koblar
    Izkušnje tudi kažejo, da stanovalci premalo ali pa napačno zračijo prostore. Namesto da bi okna na stežaj odprli večkrat na dan za nekaj minut, jih pogosto pustijo priprta ves čas, kar pa ne prinese svežega zraka, ampak samo izgubo toplote. Kerbler spomni še na sušenje perila v bivalnih prostorih, kar poveča vlago in tveganje za plesen. Pogosta je tudi napačna uporaba prezračevalnih naprav, na primer neredno čiščenje filtrov.

    »K boljšemu zraku pripomoremo tako, da pravilno in redno prezračujemo, da vzdržujemo optimalno relativno vlago (okoli 40–60 odstotkov), da redno čistimo prezračevalne sisteme in filtre ter da izbiramo naravne, manj kemično obremenjene materiale pri opremljanju stanovanja. Pohištva ne postavljamo čisto ob zunanje zidove in s tem omogočimo kroženje zraka ter zmanjšamo možnost, da se tam pojavi plesen.

    Pozor pri prenovah

    Dodatni izzivi se lahko pojavijo po prenovi stanovanja. »Pri prenovi je ključno, da poleg energetske učinkovitosti (npr. zamenjava oken, izolacija fasade) poskrbimo tudi za ustrezno prezračevanje. Če stavbo dobro zatesnimo, ob tem pa ne zagotovimo primerne izmenjave zraka, se lahko hitro pojavijo težave z vlago, kondenzom in plesnijo,« opozarja Kerbler. In to tudi, če pred prenovo teh težav ni bilo, saj je stavba dihala – zrak je nenadzorovano prehajal skozi netesna okna ali stene.

    Po zatesnitvi je naravna izmenjava onemogočena, zato je treba prezračevanje organizirati drugače, »bodisi mehansko z napravami ali sistemi, ki dovajajo svež zunanji zrak in hkrati odvajajo porabljenega, ali vsaj s sistematičnim odpiranjem oken,« pojasnjuje sogovornik in poudari, kako pomembna je natančnost pri izvedbi izolacijskih del, da se izognemo toplotnim mostovom, kjer se najlažje nabira vlaga in pojavi plesen.

    Kot pojasnjujejo v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje, lastniki ob energetski sanaciji najpogosteje naredijo napako, ki jo izpostavlja Kerbler. Pogosto se osredotočijo predvsem na toplotne izgube in prihranke, prezračevanje pa zanemarijo. »Smiselno je opozoriti, da energijska prenova brez prezračevanja dolgoročno ne prinaša kakovosti bivanja. Slab zrak in vlaga hitro izničita vse prihranke pri ogrevanju,« pravi Uroš Fonovič, direktor Lunosa Slovenija.

    image_alt
    Boljši zrak kot dihamo, bolj smo produktivni

    Po njegovih besedah je ureditev prezračevanja nujna, če lastniki vgradijo nova okna, ki tesnijo, ko dodatno izolirajo fasado ali streho ter uporabljajo paroneprepustne materiale, ki zapirajo naravne poti prehajanja vlage in zraka.

    Če vlaga nima poti ven, nastajajo idealni pogoji za plesen, alergije in druge zdravstvene težave, pojasnjuje Uroš Fonovič. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Če vlaga nima poti ven, nastajajo idealni pogoji za plesen, alergije in druge zdravstvene težave, pojasnjuje Uroš Fonovič. FOTO: Matej Družnik/Delo
    »Sodobni gradbeni materiali poskrbijo za energetsko učinkovitost, a hkrati skoraj popolnoma zaprejo naravno izmenjavo zraka. To pomeni, da vlaga, ki nastaja pri kuhanju, tuširanju ali dihanju, ostaja v stanovanju. Posledica so kondenz na oknih, neprijetne vonjave, slabša kakovost zraka in pogosto tudi nastanek plesni na stenah in v kotih prostorov. Prezračevalni sistemi zato niso le vprašanje udobja, ampak predvsem zaščite zdravja in objekta. S stalno izmenjavo zraka preprečujejo kopičenje vlage, ohranjajo bivalne prostore suhe ter zagotavljajo svežino in boljše počutje stanovalcev,« pojasnjuje Fonovič.

    Po evropskih standardih je v zaprtih prostorih priporočljivo zagotoviti najmanj 25–30 m³ svežega zraka na osebo na uro, kar pomeni približno eno popolno izmenjavo zraka v prostoru vsaki dve uri. Povprečno gospodinjstvo lahko z vsakodnevnimi dejavnostmi v zrak sprosti tudi deset litrov vode na dan. Če vlaga nima poti ven, nastajajo idealni pogoji za plesen, alergije in druge zdravstvene težave.

    Prezračevanje v večstanovanjskih stavbah

    Na vprašanje, kako v večstanovanjskem bloku urediti prezračevalni sistem sogovornik pojasnjuje, da je za lokalni prezračevalni sistem v stanovanju, ki ne potrebuje posegov v skupne dele objekta, večinoma dovolj obvestilo upravniku. Če pa se načrtuje poseg v skupne dele objekta (npr. kanali skozi hodnike, streho ali fasado), je potrebno soglasje etažnih lastnikov, običajno s kvalificirano večino, ter aktivno sodelovanje upravnika.

    »Če v bloku načrtujejo menjavo fasade, je to najboljši trenutek za skupno odločitev o prezračevalnem sistemu. Takrat se lahko pripravi odprtine za lokalne naprave ali pa se lastniki dogovorijo za centralni sistem. Centralno prezračevanje je dražja in zahtevnejša investicija, a dolgoročno prinaša večje udobje, enakomernejšo kakovost zraka in višje energijske prihranke za celoten objekt,« pojasnjuje.

    Ob tem dodaja, da je pri načrtovanju prezračevanja pomembno razlikovati med decentralnimi prezračevalnimi sistemi, ki vključujejo rekuperacijo toplote, filtracijo, nadzor vlage in tih način delovanja ter lokalnimi ventilatorji. Ti po Fonovičevih besedah niso primerni za celovito tehnično rešitev prezračevanja, saj ne omogočajo stalne izmenjave zraka z rekuperacijo in ne izboljšujejo energetske učinkovitosti objekta.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več

    Več iz teme

    kakovost zrakaprezračevanje prostorovplesenvlagaenergetska učinkovitostZdravje 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Državni kapitalizem po ameriško

    Izkoriščanje kavbojskega gospodarstva

    Stara celina in dobršen del širšega sveta sta bila preračunljiva, saj sta se pasla na ameriškem kavbojskem gospodarstvu.
    Project Syndicate 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Dan D v Manili, pod reprizo iz Stožic bi se Slovenci takoj podpisali

    Slovenska reprezentanca danes (15) proti Nemčiji lovi napredovanje v osmino finala. Še vedno preti 40-letni Georg Grözer, bo Urnaut nared za igro?
    Nejc Grilc 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko gre vsak peti evro za vojsko

    Z ekonomskega vidika je v Sloveniji vsak evro za vojsko manj vreden kot evro za knjige, bolnišnice ali raziskave, a ne velja za vse države enako.
    Tomaž Erjavec 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Bazoviški junaki in Palestinci, 1930–2025

    V zasedeni Palestini se narodnoosvobodilni odpor nadaljuje že vsaj 78 let in kljubuje sionističnemu načrtu, da se palestinski narod iztrebi.
    17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Policista nepooblaščeno brskala po zasebnih podatkih

    Eden naj bi s podatki zalagal prijatelja v kazenskem postopku, drugi se je ukvarjal s preprodajo avtomobilov.
    Tanja Jakše Gazvoda 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko gre vsak peti evro za vojsko

    Z ekonomskega vidika je v Sloveniji vsak evro za vojsko manj vreden kot evro za knjige, bolnišnice ali raziskave, a ne velja za vse države enako.
    Tomaž Erjavec 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Bazoviški junaki in Palestinci, 1930–2025

    V zasedeni Palestini se narodnoosvobodilni odpor nadaljuje že vsaj 78 let in kljubuje sionističnemu načrtu, da se palestinski narod iztrebi.
    17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Policista nepooblaščeno brskala po zasebnih podatkih

    Eden naj bi s podatki zalagal prijatelja v kazenskem postopku, drugi se je ukvarjal s preprodajo avtomobilov.
    Tanja Jakše Gazvoda 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo