V letu dni skoraj 40 % ljudi niti enkrat pri zobozdravniku. Ste med njimi?

Zdravje zob in dlesni vpliva na to, kako jeste, govorite, spite in se počutite. Boleč zob vas lahko zbudi sredi noči, zaradi občutljivih dlesni težje jeste, že en manjkajoči zob pa vam lahko oteži žvečenje. Z redno nego ustne votline zato skrbite za svoje vsakdanje počutje in pomemben del splošnega zdravja.

Po raziskavi Ustno zdravje odraslih 2019 je svoje ustno zdravje kot slabo ali zelo slabo ocenilo osem odstotkov odraslih med 18. in 74. letom, kar po oceni NIJZ pomeni več kot 117.000 ljudi v Sloveniji. Novejši podatki SURS kažejo, da redni obiski zobozdravnika še zdaleč niso samoumevni. V dvanajstih mesecih pred anketiranjem leta 2025 ga 38 odstotkov prebivalcev, starih najmanj 16 let, ni obiskalo niti enkrat.

Zob vas še ne boli, vendar to ni razlog za odlašanje

Morda se vam zdi, da lahko pregled še nekoliko počaka, vsaj dokler vas zobje ne bolijo. Vendar lahko zobozdravnik še pred poslabšanjem opazi težavo, ki je sami še ne čutite, saj poleg zalivk in morebitnega kariesa preveri tudi dlesni in ustno sluznico. S tem lahko odkrije tudi prve znake resnejših bolezni, zato je reden obisk smiseln tudi, če nimate nobenih težav. Mednje sodita rak ustne votline in žrela, pri katerih sta med najpomembnejšimi dejavniki tveganja kajenje in čezmerno pitje alkohola. V Registru raka Republike Slovenije je namreč letno več kot 300 primerov raka ustne votline in žrela.

Veliko lahko za zdravje svojih zob naredite že doma, z vsakodnevnimi navadami. Zobe si dvakrat dnevno umijte z mehko ščetko in zobno pato s fluoridi, pri tem pa ne pozabite na medzobne prostore, ki jih očistite z nitko ali medzobnimi ščetkami. Pomagate si tudi tako, da omejite sladkor in namesto sladkih pijač izberete vodo ali nesladkan čaj. Ob naslednjem obisku se z zobozdravnikom pogovorite še o odstranjevanju zobnih oblog in o tem, kako pogosto potrebujete pregled. Praviloma ga načrtujte vsaj enkrat letno, ob večjem tveganju, denimo pri sladkorni bolezni, pa vam lahko svetuje pogostejše obiske. Tudi če za zobe vestno skrbite, se namreč lahko pojavijo karies, vnetje dlesni ali poškodba, pri katerih potrebujete strokovno pomoč.

Račun lahko hitro doseže več sto evrov

Veliko ljudi odlaša tudi zaradi skrbi, koliko bo zdravljenje stalo. Po podatkih SURS za leto 2025 je imelo stroške z zobozdravstvenimi storitvami 71 odstotkov gospodinjstev, od teh je 18 odstotkov gospodinjstev te stroške ocenilo kot veliko finančno breme.

Pri samoplačniškem obisku lahko za čiščenje zobnega kamna s peskanjem odštejete 100 evrov, za belo zalivko od 80 do 120 evrov, zdravljenje koreninskih kanalov kočnika pa se začne pri 250 evrih. Bele zalivke so od 1. julija 2026 v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja krite ne glede na vašo starost, pri samoplačniškem obisku pa jih plačate sami. Če želite še ustrezno amalgamsko zalivko zamenjati zgolj zaradi videza, stroškov menjave ne krijejo niti obvezno zdravstveno zavarovanje niti zavarovanji Zobje in Zobje+.

Pred zahtevnejšo oskrbo preverite predračun in obseg povračila iz zavarovanja. FOTO: Depositphotos

Pomoč pri stroških, ki jih sicer plačate sami Z zavarovanjema Zobje in Zobje+ Zavarovalnice Triglav si lahko olajšate stroške zobozdravstvene oskrbe. Obe vključujeta več ločenih kritij, zato je pri izbiri pomembno preveriti, katere storitve krijeta in kakšni zneski so vam na voljo pri posameznem kritju. Obe zavarovanji krijeta zobnoprotetično rehabilitacijo zaradi nezgode, za katero je določena samostojna letna zavarovalna vsota 5000 evrov. Poleg tega vključujeta denarno nadomestilo v višini 5000 evrov v primeru raka ustne votline, če zaradi bolezni ali njenega zdravljenja potrebujete zobno protetiko. Gre za ločeni kritji, katerih zneska nista vključena v spodaj navedeni zavarovalni vsoti za preventivo, zdravljenje in protetiko. Krijeta stroške zobozdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji, skladno z dogovorjenimi kritji in pogoji. Zavarovanji se razlikujeta pri kritju Preventiva, zdravljenje in protetika, in sicer v naboru storitev ter obsegu povračil. Zavarovanje Zobje vključuje kritje Preventiva, zdravljenje in protetika – osnovno z letno zavarovalno vsoto 1000 evrov. V okviru tega kritja so med drugim vključene zalivke, prevleke, mostički, proteze in rutinsko slikanje zob. Zavarovanje Zobje+ pa vključuje kritje Preventiva, zdravljenje in protetika – razširjeno z letno zavarovalno vsoto 6000 evrov. Nabor zobozdravstvenih storitev je širši, saj vključuje tudi čiščenje zobnega kamna in zobne vsadke. Zneska 1000 in 6000 evrov torej veljata za posamezno kritje preventive, zdravljenja in protetike, ne za celotno zavarovanje. Pri povračilu stroškov je poleg razpoložljive zavarovalne vsote treba upoštevati tudi omejitve oziroma najvišje zneske povračil za posamezne storitve in druge zavarovalne pogoje, zato preverite, kolikšen del načrtovane oskrbe vam zavarovanje lahko povrne.

Za zalivko plačala 100 evrov, nato pa 60 evrov dobila nazaj

Petra je 36-letna računovodkinja in med čiščenjem zob je opazila, da se ji vedno na istem mestu zatika hrana. Na pregledu v samoplačniški ambulanti je zobozdravnica odkrila in oskrbela karies ter zob oskrbela z belo zalivko na treh ploskvah. Petra je imela že več kot šest mesecev sklenjeno zavarovanje Zobje z osnovnim kritjem Preventiva, zdravljenje in protetika – osnovno, potreba po storitvi pa je nastala po poteku čakalne dobe. Za oskrbo z zalivko predhodna najava ni potrebna, tako je za zalivko plačala 100 evrov in zavarovalnici poslala fotografijo računa. Ob izpolnjenih pogojih je prejela 60 evrov povračila, kolikor za zalivko na treh ploskvah krije zavarovanje. Preostalih 40 evrov je poravnala sama.

Če bi se znašli v podobnem položaju, bi vam zavarovanje tako pomagalo znižati stroške zdravstvenih storitev.

Ščetkanje dopolnite z nitko ali medzobnimi ščetkami in rednimi pregledi. FOTO: Depositphotos

En zob, račun za 1900 evrov

Andrej, 49-letni vodja vzdrževanja, je zobozdravnika obiskal zaradi težav pri žvečenju. Zobozdravnik je ugotovil, da je korenina zoba počena, zato je predlagal izdrtje in nadomestitev z zobnim vsadkom. Andrej ima zavarovanje Zobje+, ki vključuje kritje Preventiva, zdravljenje in protetika – razširjeno in v njegovem primeru je bil zob ob sklenitvi zdrav, potreba po izdrtju pa je nastala po poteku šestmesečne čakalne dobe. Pred začetkom načrtovane oskrbe je zavarovalnici predložil predračun, izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika ter izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Stroški Andrejevega zdravljenja so skupaj znašali 1.900 EUR, od tega je bila 50 evrov slikovna diagnostika, 1.200 evrov vstavljanje zobnega vsadka in nadgradnja ter 650 evrov za prevleko na zobnem vsadku. Ker so bili pogoji za kritje izpolnjeni in letna zavarovalna vsota ni bila porabljena, mu je Zavarovalnica Triglav povrnila vseh 1900 evrov.

Več informacij glede uveljavljana zavarovanja si lahko preberete na spletni strani ali kontaktirate Zdravstveno Točko.

Podpora tudi, če vas doleti kaj resnejšega

FOTO: Depositphotos

Poškodba zob zaradi nezgode lahko prinese nepričakovane stroške oskrbe. Zavarovanji Zobje in Zobje+ za zobnoprotetično rehabilitacijo zaradi nezgode vključujeta samostojno letno zavarovalno vsoto 5000 evrov, če se nezgoda zgodi po začetku zavarovanja.

Ločeno vključujeta tudi denarno nadomestilo v višini 5000 evrov za primer raka ustne votline. Do njega ste upravičeni, če vam bolezen diagnosticirajo po poteku šestih mesecev od začetka zavarovanja in zaradi nje ali njenega zdravljenja potrebujete zobno protetiko. To nadomestilo je neodvisno od zavarovalne vsote za zobnoprotetično rehabilitacijo zaradi nezgode.

Ker že obstoječe težave in stanja niso kriti, je o zavarovanju smiselno razmisliti pravočasno, še preden se pojavijo težave.

Poskrbite za svoj nasmeh tudi v prihodnje Primerjajte zavarovanji Zobje in Zobje+, preverite kritja in izberite tisto zavarovanje, ki vam ustreza. Obe zavarovanji lahko sklenete tudi prek spleta. Krijeta stroške zobozdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji, skladno z dogovorjenimi kritji in pogoji. Sklenite zavarovanje po spletu

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