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    Zdravje

    V središču so pacient in njegove koristi

    Zdravstvena blagajna: ZZZS razvija več projektov za usmerjenje javnih sredstev v rešitve, ki dokazljivo izboljšujejo zdravje ljudi.
    Irena Horvat Žnidaršič pravi, da želi ZZZS prispevati k sistemu, v katerem bomo znali bolje izmeriti, kaj pacient od zdravljenja dejansko pridobi, ter javna sredstva usmerjati v rešitve, ki dokazljivo izboljšujejo zdravje ljudi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Irena Horvat Žnidaršič pravi, da želi ZZZS prispevati k sistemu, v katerem bomo znali bolje izmeriti, kaj pacient od zdravljenja dejansko pridobi, ter javna sredstva usmerjati v rešitve, ki dokazljivo izboljšujejo zdravje ljudi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    24. 10. 2026 | 04:00
    14:44
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    Kako v dolgoživi družbi, kjer potrebe po zdravstveni oskrbi rastejo, sredstva pa so vendarle omejena, zagotoviti kar največ za pacienta in njegovo obravnavo? Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) razvijajo več projektov, usmerjenih prav v to. O njih smo se pogovarjali z dr. Ireno Horvat Žnidaršič, vodjo področja za analitiko in razvoj.

    Eden od v zadnjem času pogosteje izpostavljenih projektov je Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava – NaVTeZ. Kaj to konkretno pomeni?

    Pri NaVTeZ ali s tujko Value Based Healthcare gre za novo razvojno usmeritev v Sloveniji, katere zakonske podlage in strateške smernice so se začele oblikovati leta 2022. Njeno bistvo je premik od klasičnega vrednotenja zdravstvenih storitev po številu posegov in klinični kakovosti posameznega posega k izidom za paciente. Ti izidi oziroma PROM (Patient-Reported Outcome Measures) so standardizirani kazalniki, s katerimi pacienti sami poročajo o rezultatih zdravljenja. Če ponazorim s praktičnima primeroma: pri operaciji kolena pacienta spremljamo tudi po posegu, ali lahko brez bolečin hodi po stopnicah, pri obravnavi srčnega popuščanja pa, ali se je zmanjšala zadihanost pri hoji. Pacient je postavljen v središče, saj merimo izide, ki so zanj pomembni. Nenazadnje gre pacient prav zato v zdravstveno obravnavo. Spremljamo ga skozi daljše časovno obdobje.

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    Družba se stara, medicina napreduje: kako bo sledila zdravstvena blagajna?

    Pri tem ne merimo zgolj pacientovega zadovoljstva, temveč rezultate konkretne zdravstvene obravnave: ali ima manj bolečin, večjo funkcijsko zmogljivost in lahko kakovostneje živi. Tak pristop je tudi del strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2026–2030, s katerim želimo javna sredstva še bolj usmerjati v dokazljive zdravstvene koristi.

    NaVTeZ se ne uvaja povsod po celotnem sistemu, temveč pri najprimernejših storitvah. To so tiste, ki so bolj standardizirane, izidi dobro merljivi, mednarodni standardi že obstajajo, pri katerih so znane in utečene klinične poti ter dobro organizirani timi. Skratka, tam, kjer je mogoče kakovostno merjenje in spremljanje.

    Kakšna je razlika v primerjavi z obstoječo doktrino?

    Izraz doktrina običajno uporabljamo v povezavi z zdravstveno doktrino. Mi vanjo ne posegamo, zdravljenje se izvaja kot doslej po ustaljenih kliničnih poteh.

    Pri zdravstvenih storitvah navadno merimo, kateri kadri so bili vključeni v tim, koliko časa so porabili za določeno storitev ter katere materiale in naprave so uporabili. Standardni postopek obravnave se ne spreminja in se bo plačeval po tako imenovanem fiksnem delu plačila. Variabilni del plačila pa je vezan na uspeh za pacienta – kako kakovostno deluje izvajalec, kako dobro je organiziran, kako ima vzpostavljene klinične poti in kako učinkovit je.

    Do zdaj smo se osredotočali na vrsto in količino storitev, po NaVTeZ pa bomo merili tudi, kako kakovostna je obravnava glede na porabljene vire. Ni pomembno samo, koliko virov smo porabili in kako smo izvedli določeno operacijo, ampak tudi, ali se to odraža v pacientovi kakovosti življenja. Ta trenutek bolnišnice in drugi izvajalci nimajo objektivno primerljivih kazalnikov, s katerimi bi lahko presojali, kako uspešni so pri doseganju zdravstvenih izidov za pacienta. NaVTeZ to omogoča.

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    Ko varčevanje v zdravstvu postane strošek za celotno gospodarstvo

    Izvajalci z boljšimi izidi se lahko izpostavijo kot primeri dobre prakse, drugi pa se lahko od njih učijo. Ne gre za preprost sistem plačevanja samo za uspeh. Model mora uravnoteženo upoštevati zdravstvene izide, varnost, dostopnost in zahtevnost obravnave. Pri primerjavi izvajalcev je treba upoštevati tudi razlike v zdravstvenem stanju njihovih pacientov, da primerjave ne bi spodbujale izbire lažjih primerov.

    Po kakšnih kriterijih boste ocenili, da je ta projekt uspešen?

    Zadeve se lotevamo postopno. Ustanovili smo strokovno posvetovalno telo, v katerem sodelujejo tako strokovnjaki s posameznih področij zdravstvenih storitev, predstavniki agencije za kakovost v zdravstvu in ministrstva za zdravje kot predstavniki pacientov.

    Identificirali smo štiri poglavitna področja: ortopedijo, kardiologijo, raka dojke in ortodontijo. Pri teh želimo najprej oblikovati ustrezna merila. S pilotnimi projekti bomo določili, katere kazalnike bomo merili in kako ter kaj bodo rezultati pomenili. Ko bomo preverili, ali boljši izidi spremljajo učinkovitejšo organizacijo in smotrnejšo porabo sredstev, bomo postavili temelje za nacionalno uvedbo.

    Uspešnost bomo presojali s kazalniki, prilagojenimi posameznemu področju. Spremljali bomo klinične izide, zaplete, ponovne hospitalizacije, funkcionalno stanje pacientov, kakovost njihovega življenja in dostopnost storitev. Uspeh ne bo zgolj zmanjšanje izdatkov, temveč boljši ali vsaj primerljivi zdravstveni rezultati ob učinkovitejši uporabi virov.

    Koncept in zasnova akcijskega načrta sta pripravljena. Prve nove modele načrtujemo uvesti sredi leta 2027, pred širšo uvedbo pa bomo preverili kakovost podatkov, izvedljivost in dejanske učinke.

    Kaj pa to pomeni za plačila izvajalcem?

    Če izvajalec uspešno opravlja storitev, bo lahko nagrajen bolj kot zdaj, če pa bo prostor za izboljšave, bo treba ustrezno prilagoditi tudi način financiranja. Cilj je dvig kakovosti v zdravstvu.

    V začetku bo treba vložiti tudi v vzpostavitev ustreznih podlag, nato pa postopoma pričakujemo premik k višji kakovosti za enaka ali morda celo manjša sredstva.

    Če se dotakneva še projekta zaznavanja podvojenih in nepotrebnih zdravstvenih storitev. Zakaj ste se ga lotili?

    ZZZS mora kot upravljavec sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skrbeti, da se javni denar porablja namensko in smotrno. Zato želimo prepoznati neučinkovite prakse, ki sistem po nepotrebnem obremenjujejo. To so lahko večkrat opravljene storitve, ki pacientu ne prinašajo dodatne koristi, v nekaterih primerih pa mu lahko celo škodijo. Stroka mora opredeliti, katere storitve so glede na klinične okoliščine nepotrebne, ter določiti ustrezna priporočila.

    Občasno se določene zdravstvene storitve izvajajo brez zadostne klinične utemeljitve. Primer je lahko ultrazvok vratnih žil pri osebi z zvišanim holesterolom, če ni drugih dejavnikov tveganja oziroma ustrezne klinične indikacije. Takšne preiskave lahko po nepotrebnem obremenijo zdravstvene zmogljivosti, zaradi česar lahko pacienti, ki jih nujno potrebujejo, čakajo dlje.

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    Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

    Primarni namen zaznavanja podvojenih in nepotrebnih storitev torej ni zmanjševanje stroškov, temveč usmerjanje omejenih kadrovskih in finančnih virov v storitve, ki pacientom prinašajo največjo korist.

    Pri tem bomo uporabljali napredno podatkovno analitiko in orodja umetne inteligence za prepoznavanje vzorcev in odstopanj. Analitika bo pokazala, kje so potrebne dodatne preveritve, strokovni nadzor pa bo presodil, ali je bila storitev upravičena. Ponovljena preiskava je namreč lahko glede na pacientovo zdravstveno stanje povsem utemeljena.

    Ali imate analize, kako velik problem so nepotrebne in podvojene storitve?

    V Sloveniji še nimamo zanesljive ocene celotnega obsega tega problema. Izhajamo lahko le iz mednarodnih raziskav, ki kažejo, da je lahko približno 20 odstotkov izdatkov za zdravstvo povezanih z nepotrebnimi ali neučinkovitimi storitvami. Teh ocen pa ne moremo neposredno prenesti na Slovenijo.

    Pomembno je razlikovati med analitično zaznanim odstopanjem, strokovno potrjeno neupravičeno storitvijo in dejanskim neupravičenim izdatkom. Šele po preverjanju lahko zanesljivo ocenimo finančni učinek. Ne delamo si utvar, da bomo lahko zaznali vse. Če nam bo uspelo omejiti vsaj del neučinkovitih praks in vire usmeriti v nove obravnave, kakovost in varnost za pacienta, bo to že uspeh.

    Kako daleč pa ste pri vzpostavitvi nabora teh kazalnikov?

    Trenutno analiziramo, kaj uporabljajo v tujini. Eno od številnih možnih izhodišč so priporočila Choosing Wisely, ki jih je treba prilagoditi slovenskim razmeram. Zato je pomembno sodelovanje s strokovnjaki, ki najbolje poznajo klinične okoliščine in lahko presodijo, katere storitve ne prinašajo zadostne koristi.

    Na kakšen način ZZZS sodeluje pri pripravi državnega programa za obvladovanje raka?

    Na ministrstvu za zdravje se pripravlja Državni program obvladovanja raka za obdobje 2027–2036. Od aprila se dogovarjamo, kako bi bil lahko ZZZS vključen že pri pripravi modelov plačevanja in ne šele takrat, ko je predlog za plačilo zdravstvene storitve že oblikovan.

    Izvajalci praviloma predlagajo novo storitev ali prenovo plačilnega modela z vidika svojega področja, ZZZS pa lahko prispeva širši pogled na umestitev zdravstvenih storitev v nacionalni sistem.

    Naš cilj je, da že pri načrtovanju povežemo strokovne usmeritve, organizacijo obravnave, podatkovne vire in financiranje. Pri onkološki obravnavi so pomembni pravočasna diagnoza, usklajena pot pacienta, dostopnost učinkovitega zdravljenja ter dolgoročni rezultati. Predlagamo tudi stalno strokovno skupino za razvoj inovativnih modelov financiranja onkologije, v kateri bi sodelovali ključni deležniki, tudi predstavniki bolnikov.

    Zakaj ste zasnovali poseben plačilni model za mišično-skeletna obolenja – bolečine v spodnjem delu hrbta?

    Prav na tem modelu lahko mogoče najbolje pojasnim NaVTeZ. V triletnem projektu sta Nijz in URI Soča razvila model za celovito obravnavo bolečine spodnjega dela hrbta na primarni ravni. Epizoda zdravljenja te bolečine se zdaj naslavlja zelo razdrobljeno: med različnimi izvajalci že na primarni ravni, pa tudi na sekundarni in terciarni ravni. Ideja je, da se storitve opravi čim bolj zgodaj in da se že v ambulanti družinske medicine identificira tiste bolnike, pri katerih je bolj verjetno, da postanejo težave kronične. Če težave niso pravočasno in ustrezno obravnavane, lahko kronična bolečina dolgoročno zaznamuje pacientovo življenje, hkrati pa pomeni večjo obremenitev zdravstvenega sistema zaradi dolgotrajnega zdravljenja, uporabe zdravil, bolniških odsotnosti in v najtežjih primerih tudi invalidnosti.

    Kronično bolečino ima vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije. Povprečno trajanje bolečine znaša 4,8 leta, kar kaže, da gre pogosto za dolgotrajno zdravstveno stanje z izrazitim vplivom na vsakdanje življenje. Močna kronična bolečina se pojavlja pri 11 odstotkih prebivalcev, kar Slovenijo uvršča med države z največjim deležem oseb z zelo intenzivno kronično bolečino v Evropi. Gre za več kot 220 tisoč ljudi v državi in okoli 286 milijonov evrov neposrednih stroškov za zdravstvene storitve, če pogledamo širše pa verjetno pol milijarde evrov za državo.

    ZZZS mora kot upravljavec sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skrbeti, da se javni denar porablja namensko in smotrno. FOTO: Leon Vidic
    ZZZS mora kot upravljavec sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skrbeti, da se javni denar porablja namensko in smotrno. FOTO: Leon Vidic

    Kako bo konkretno potekala obravnava pacienta po novem? Ko pride pacient v ambulanto družinske medicine, zdravnik oceni, ali je tveganje za kronifikacijo nizko, srednje ali visoko. Kdor ima visoko tveganje, gre takoj v ambulantno fizioterapevtsko obravnavo k fizioterapevtu s specialnimi znanji. S tem je mogoče preprečiti prekomerno zdravljenje z zdravili in prehod v kronično bolečino. Paciente z nizkim in srednjim tveganjem pa napotijo v centre za krepitev zdravja in drugam. Paciente se ves čas epizode celovito spremlja. Koordinator celostne obravnave poskrbi, da dobi pacient pravo storitev ob pravem času. S tem vplivamo tudi na čakalne vrste. Dolgoročno pa poskrbimo za manjše izdatke v zdravstveni blagajni, saj so na sekundarni in terciarni ravni stroški primerljive obravnave višji. Obenem poskrbimo tudi za razbremenitev kadra na sekundarni in terciarni ravni.

    V okviru projekta so se oblikovali tudi izjemno uporabni kazalniki kakovosti s pomembnim izboljšanjem za pacienta.

    Z NaVTeZ-om se problemov lotevamo ne samo tam, kjer so storitve zelo dobro standardizirane in digitalizirane, temveč tudi po kriteriju, da predstavljajo velik zdravstveni problem. In prav bolečina v spodnjem delu hrbta je eden takšnih, saj prizadene velik del populacije.

    Ključno je, da pacient glede na tveganje za razvoj kroničnih bolečin pravočasno dobi ustrezno pomoč. Uspeha ne bomo merili le s številom opravljenih storitev, temveč tudi z zmanjšanjem bolečin, izboljšanjem funkcionalnosti in vrnitvijo k vsakdanjim dejavnostim. Predlagani model financiranja vključuje osnovni in variabilni del plačila, povezan z rezultati ter učinkovito porabo virov. Pred širšo uvedbo pa je treba preveriti izvedljivost in dejanske učinke.

    Kakšna bo korist teh projektov za paciente?

    Najočitnejša korist je boljša kakovost življenja, saj je pacient v središču zdravljenja, pozornost pa usmerjena v izboljšanje njegovega zdravja.

    Pomembna je tudi pravičnejša obravnava. Enotna merila omogočajo primerjavo izidov, prepoznavanje dobrih praks in izboljšav ter spodbujajo enak dostop do kakovostne oskrbe ne glede na kraj zdravljenja.

    Bistvo vseh teh projektov je, da zdravstvo ne sme biti usmerjeno zgolj v število opravljenih storitev. ZZZS želi prispevati k sistemu, v katerem bomo znali bolje izmeriti, kaj pacient od zdravljenja dejansko pridobi, ter javna sredstva usmerjati v rešitve, ki dokazljivo izboljšujejo zdravje ljudi.

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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    23. 10. 2026 | 13:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    V Avstriji nove priložnosti za Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    23. 10. 2026 | 11:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se dogaja v Medexovih laboratorijih?

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    23. 10. 2026 | 07:21
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    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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