V središču so pacient in njegove koristi

Kako v dolgoživi družbi, kjer potrebe po zdravstveni oskrbi rastejo, sredstva pa so vendarle omejena, zagotoviti kar največ za pacienta in njegovo obravnavo? Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) razvijajo več projektov, usmerjenih prav v to. O njih smo se pogovarjali z dr. Ireno Horvat Žnidaršič, vodjo področja za analitiko in razvoj.

Eden od v zadnjem času pogosteje izpostavljenih projektov je Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava – NaVTeZ. Kaj to konkretno pomeni?

Pri NaVTeZ ali s tujko Value Based Healthcare gre za novo razvojno usmeritev v Sloveniji, katere zakonske podlage in strateške smernice so se začele oblikovati leta 2022. Njeno bistvo je premik od klasičnega vrednotenja zdravstvenih storitev po številu posegov in klinični kakovosti posameznega posega k izidom za paciente. Ti izidi oziroma PROM (Patient-Reported Outcome Measures) so standardizirani kazalniki, s katerimi pacienti sami poročajo o rezultatih zdravljenja. Če ponazorim s praktičnima primeroma: pri operaciji kolena pacienta spremljamo tudi po posegu, ali lahko brez bolečin hodi po stopnicah, pri obravnavi srčnega popuščanja pa, ali se je zmanjšala zadihanost pri hoji. Pacient je postavljen v središče, saj merimo izide, ki so zanj pomembni. Nenazadnje gre pacient prav zato v zdravstveno obravnavo. Spremljamo ga skozi daljše časovno obdobje.

Pri tem ne merimo zgolj pacientovega zadovoljstva, temveč rezultate konkretne zdravstvene obravnave: ali ima manj bolečin, večjo funkcijsko zmogljivost in lahko kakovostneje živi. Tak pristop je tudi del strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2026–2030, s katerim želimo javna sredstva še bolj usmerjati v dokazljive zdravstvene koristi.

NaVTeZ se ne uvaja povsod po celotnem sistemu, temveč pri najprimernejših storitvah. To so tiste, ki so bolj standardizirane, izidi dobro merljivi, mednarodni standardi že obstajajo, pri katerih so znane in utečene klinične poti ter dobro organizirani timi. Skratka, tam, kjer je mogoče kakovostno merjenje in spremljanje.

Kakšna je razlika v primerjavi z obstoječo doktrino?

Izraz doktrina običajno uporabljamo v povezavi z zdravstveno doktrino. Mi vanjo ne posegamo, zdravljenje se izvaja kot doslej po ustaljenih kliničnih poteh.

Pri zdravstvenih storitvah navadno merimo, kateri kadri so bili vključeni v tim, koliko časa so porabili za določeno storitev ter katere materiale in naprave so uporabili. Standardni postopek obravnave se ne spreminja in se bo plačeval po tako imenovanem fiksnem delu plačila. Variabilni del plačila pa je vezan na uspeh za pacienta – kako kakovostno deluje izvajalec, kako dobro je organiziran, kako ima vzpostavljene klinične poti in kako učinkovit je.

Do zdaj smo se osredotočali na vrsto in količino storitev, po NaVTeZ pa bomo merili tudi, kako kakovostna je obravnava glede na porabljene vire. Ni pomembno samo, koliko virov smo porabili in kako smo izvedli določeno operacijo, ampak tudi, ali se to odraža v pacientovi kakovosti življenja. Ta trenutek bolnišnice in drugi izvajalci nimajo objektivno primerljivih kazalnikov, s katerimi bi lahko presojali, kako uspešni so pri doseganju zdravstvenih izidov za pacienta. NaVTeZ to omogoča.

Izvajalci z boljšimi izidi se lahko izpostavijo kot primeri dobre prakse, drugi pa se lahko od njih učijo. Ne gre za preprost sistem plačevanja samo za uspeh. Model mora uravnoteženo upoštevati zdravstvene izide, varnost, dostopnost in zahtevnost obravnave. Pri primerjavi izvajalcev je treba upoštevati tudi razlike v zdravstvenem stanju njihovih pacientov, da primerjave ne bi spodbujale izbire lažjih primerov.

Po kakšnih kriterijih boste ocenili, da je ta projekt uspešen?

Zadeve se lotevamo postopno. Ustanovili smo strokovno posvetovalno telo, v katerem sodelujejo tako strokovnjaki s posameznih področij zdravstvenih storitev, predstavniki agencije za kakovost v zdravstvu in ministrstva za zdravje kot predstavniki pacientov.

Identificirali smo štiri poglavitna področja: ortopedijo, kardiologijo, raka dojke in ortodontijo. Pri teh želimo najprej oblikovati ustrezna merila. S pilotnimi projekti bomo določili, katere kazalnike bomo merili in kako ter kaj bodo rezultati pomenili. Ko bomo preverili, ali boljši izidi spremljajo učinkovitejšo organizacijo in smotrnejšo porabo sredstev, bomo postavili temelje za nacionalno uvedbo.

Uspešnost bomo presojali s kazalniki, prilagojenimi posameznemu področju. Spremljali bomo klinične izide, zaplete, ponovne hospitalizacije, funkcionalno stanje pacientov, kakovost njihovega življenja in dostopnost storitev. Uspeh ne bo zgolj zmanjšanje izdatkov, temveč boljši ali vsaj primerljivi zdravstveni rezultati ob učinkovitejši uporabi virov.

Koncept in zasnova akcijskega načrta sta pripravljena. Prve nove modele načrtujemo uvesti sredi leta 2027, pred širšo uvedbo pa bomo preverili kakovost podatkov, izvedljivost in dejanske učinke.

Kaj pa to pomeni za plačila izvajalcem?

Če izvajalec uspešno opravlja storitev, bo lahko nagrajen bolj kot zdaj, če pa bo prostor za izboljšave, bo treba ustrezno prilagoditi tudi način financiranja. Cilj je dvig kakovosti v zdravstvu.

V začetku bo treba vložiti tudi v vzpostavitev ustreznih podlag, nato pa postopoma pričakujemo premik k višji kakovosti za enaka ali morda celo manjša sredstva.

Če se dotakneva še projekta zaznavanja podvojenih in nepotrebnih zdravstvenih storitev. Zakaj ste se ga lotili?

ZZZS mora kot upravljavec sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skrbeti, da se javni denar porablja namensko in smotrno. Zato želimo prepoznati neučinkovite prakse, ki sistem po nepotrebnem obremenjujejo. To so lahko večkrat opravljene storitve, ki pacientu ne prinašajo dodatne koristi, v nekaterih primerih pa mu lahko celo škodijo. Stroka mora opredeliti, katere storitve so glede na klinične okoliščine nepotrebne, ter določiti ustrezna priporočila.

Občasno se določene zdravstvene storitve izvajajo brez zadostne klinične utemeljitve. Primer je lahko ultrazvok vratnih žil pri osebi z zvišanim holesterolom, če ni drugih dejavnikov tveganja oziroma ustrezne klinične indikacije. Takšne preiskave lahko po nepotrebnem obremenijo zdravstvene zmogljivosti, zaradi česar lahko pacienti, ki jih nujno potrebujejo, čakajo dlje.

Primarni namen zaznavanja podvojenih in nepotrebnih storitev torej ni zmanjševanje stroškov, temveč usmerjanje omejenih kadrovskih in finančnih virov v storitve, ki pacientom prinašajo največjo korist.

Pri tem bomo uporabljali napredno podatkovno analitiko in orodja umetne inteligence za prepoznavanje vzorcev in odstopanj. Analitika bo pokazala, kje so potrebne dodatne preveritve, strokovni nadzor pa bo presodil, ali je bila storitev upravičena. Ponovljena preiskava je namreč lahko glede na pacientovo zdravstveno stanje povsem utemeljena.

Ali imate analize, kako velik problem so nepotrebne in podvojene storitve?

V Sloveniji še nimamo zanesljive ocene celotnega obsega tega problema. Izhajamo lahko le iz mednarodnih raziskav, ki kažejo, da je lahko približno 20 odstotkov izdatkov za zdravstvo povezanih z nepotrebnimi ali neučinkovitimi storitvami. Teh ocen pa ne moremo neposredno prenesti na Slovenijo.

Pomembno je razlikovati med analitično zaznanim odstopanjem, strokovno potrjeno neupravičeno storitvijo in dejanskim neupravičenim izdatkom. Šele po preverjanju lahko zanesljivo ocenimo finančni učinek. Ne delamo si utvar, da bomo lahko zaznali vse. Če nam bo uspelo omejiti vsaj del neučinkovitih praks in vire usmeriti v nove obravnave, kakovost in varnost za pacienta, bo to že uspeh.

Kako daleč pa ste pri vzpostavitvi nabora teh kazalnikov?

Trenutno analiziramo, kaj uporabljajo v tujini. Eno od številnih možnih izhodišč so priporočila Choosing Wisely, ki jih je treba prilagoditi slovenskim razmeram. Zato je pomembno sodelovanje s strokovnjaki, ki najbolje poznajo klinične okoliščine in lahko presodijo, katere storitve ne prinašajo zadostne koristi.

Na kakšen način ZZZS sodeluje pri pripravi državnega programa za obvladovanje raka?

Na ministrstvu za zdravje se pripravlja Državni program obvladovanja raka za obdobje 2027–2036. Od aprila se dogovarjamo, kako bi bil lahko ZZZS vključen že pri pripravi modelov plačevanja in ne šele takrat, ko je predlog za plačilo zdravstvene storitve že oblikovan.

Izvajalci praviloma predlagajo novo storitev ali prenovo plačilnega modela z vidika svojega področja, ZZZS pa lahko prispeva širši pogled na umestitev zdravstvenih storitev v nacionalni sistem.

Naš cilj je, da že pri načrtovanju povežemo strokovne usmeritve, organizacijo obravnave, podatkovne vire in financiranje. Pri onkološki obravnavi so pomembni pravočasna diagnoza, usklajena pot pacienta, dostopnost učinkovitega zdravljenja ter dolgoročni rezultati. Predlagamo tudi stalno strokovno skupino za razvoj inovativnih modelov financiranja onkologije, v kateri bi sodelovali ključni deležniki, tudi predstavniki bolnikov.

Zakaj ste zasnovali poseben plačilni model za mišično-skeletna obolenja – bolečine v spodnjem delu hrbta?

Prav na tem modelu lahko mogoče najbolje pojasnim NaVTeZ. V triletnem projektu sta Nijz in URI Soča razvila model za celovito obravnavo bolečine spodnjega dela hrbta na primarni ravni. Epizoda zdravljenja te bolečine se zdaj naslavlja zelo razdrobljeno: med različnimi izvajalci že na primarni ravni, pa tudi na sekundarni in terciarni ravni. Ideja je, da se storitve opravi čim bolj zgodaj in da se že v ambulanti družinske medicine identificira tiste bolnike, pri katerih je bolj verjetno, da postanejo težave kronične. Če težave niso pravočasno in ustrezno obravnavane, lahko kronična bolečina dolgoročno zaznamuje pacientovo življenje, hkrati pa pomeni večjo obremenitev zdravstvenega sistema zaradi dolgotrajnega zdravljenja, uporabe zdravil, bolniških odsotnosti in v najtežjih primerih tudi invalidnosti.

Kronično bolečino ima vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije. Povprečno trajanje bolečine znaša 4,8 leta, kar kaže, da gre pogosto za dolgotrajno zdravstveno stanje z izrazitim vplivom na vsakdanje življenje. Močna kronična bolečina se pojavlja pri 11 odstotkih prebivalcev, kar Slovenijo uvršča med države z največjim deležem oseb z zelo intenzivno kronično bolečino v Evropi. Gre za več kot 220 tisoč ljudi v državi in okoli 286 milijonov evrov neposrednih stroškov za zdravstvene storitve, če pogledamo širše pa verjetno pol milijarde evrov za državo.

ZZZS mora kot upravljavec sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skrbeti, da se javni denar porablja namensko in smotrno. FOTO: Leon Vidic

Kako bo konkretno potekala obravnava pacienta po novem? Ko pride pacient v ambulanto družinske medicine, zdravnik oceni, ali je tveganje za kronifikacijo nizko, srednje ali visoko. Kdor ima visoko tveganje, gre takoj v ambulantno fizioterapevtsko obravnavo k fizioterapevtu s specialnimi znanji. S tem je mogoče preprečiti prekomerno zdravljenje z zdravili in prehod v kronično bolečino. Paciente z nizkim in srednjim tveganjem pa napotijo v centre za krepitev zdravja in drugam. Paciente se ves čas epizode celovito spremlja. Koordinator celostne obravnave poskrbi, da dobi pacient pravo storitev ob pravem času. S tem vplivamo tudi na čakalne vrste. Dolgoročno pa poskrbimo za manjše izdatke v zdravstveni blagajni, saj so na sekundarni in terciarni ravni stroški primerljive obravnave višji. Obenem poskrbimo tudi za razbremenitev kadra na sekundarni in terciarni ravni.

V okviru projekta so se oblikovali tudi izjemno uporabni kazalniki kakovosti s pomembnim izboljšanjem za pacienta.

Z NaVTeZ-om se problemov lotevamo ne samo tam, kjer so storitve zelo dobro standardizirane in digitalizirane, temveč tudi po kriteriju, da predstavljajo velik zdravstveni problem. In prav bolečina v spodnjem delu hrbta je eden takšnih, saj prizadene velik del populacije.

Ključno je, da pacient glede na tveganje za razvoj kroničnih bolečin pravočasno dobi ustrezno pomoč. Uspeha ne bomo merili le s številom opravljenih storitev, temveč tudi z zmanjšanjem bolečin, izboljšanjem funkcionalnosti in vrnitvijo k vsakdanjim dejavnostim. Predlagani model financiranja vključuje osnovni in variabilni del plačila, povezan z rezultati ter učinkovito porabo virov. Pred širšo uvedbo pa je treba preveriti izvedljivost in dejanske učinke.

Kakšna bo korist teh projektov za paciente?

Najočitnejša korist je boljša kakovost življenja, saj je pacient v središču zdravljenja, pozornost pa usmerjena v izboljšanje njegovega zdravja.

Pomembna je tudi pravičnejša obravnava. Enotna merila omogočajo primerjavo izidov, prepoznavanje dobrih praks in izboljšav ter spodbujajo enak dostop do kakovostne oskrbe ne glede na kraj zdravljenja.

Bistvo vseh teh projektov je, da zdravstvo ne sme biti usmerjeno zgolj v število opravljenih storitev. ZZZS želi prispevati k sistemu, v katerem bomo znali bolje izmeriti, kaj pacient od zdravljenja dejansko pridobi, ter javna sredstva usmerjati v rešitve, ki dokazljivo izboljšujejo zdravje ljudi.