Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

Človekovo zdravje je v največji meri odvisno od njegovega življenjskega sloga (37 odstotkov) ter od okolja (22 odstotkov). Že tako obremenjeni zdravstveni sistemi bodo ob demografskih spremembah še pod večjim pritiskom, zato je čedalje več pozornosti namenjene preprečevanju bolezni.

Podatki o tem, kako zdravo je prebivalstvo ob podaljševanju življenjske dobe, niso optimistični. Eurostat navaja, da je za otroke, rojene v Sloveniji leta 2023, pričakovana doba zdravih let nekaj manj kot 67 ob pričakovani življenjski dobi 82 let. Evropski statistični urad tudi navaja, da lani pri nas 4,6 odstotka prebivalstva, starejšega od 16 let, ni opravilo zdravstvenih pregledov, ki bi bili nujni, zaradi čakalnih vrst, iz finančnih razlogov ali zaradi oddaljenosti od izvajalca zdravstvene storitve.

Evropske države po pandemiji bistveno več vlagajo v preventivo, kajti čedalje več je dokazov, da je breme bolezni v veliki meri mogoče preprečiti – zadnji podatek za leto 2022 kaže, da je bilo 5,5 odstotka zdravstvenih stroškov namenjenih za to, leta 2019 denimo manj kot tri odstotke. V Sloveniji je delež podpovprečen in je pred tremi leti znašal 4,7 odstotka oziroma 122 evrov na prebivalca, povprečje v EU je bilo 213 evrov.

Glavni dejavniki tveganja, na katere lahko vplivamo sami, so povezani s kajenjem, prehrano ter telesno aktivnostjo, po drugi strani so to preventivni ter presejalni programi v okviru zdravstvenega sistema. Svetovna zdravstvena organizacija je v nedavno izdanem poročilu zapisala, da bi države z dodatnimi tremi dolarji vložka v preventivo nenalezljivih bolezni do leta 2030 preprečile več kot 12 milijonov prezgodnjih smrti, 28 milijonov srčnih napadov in kapi, še 150 milijonov zdravih let življenja ter prinesle 1000 milijard pozitivnih gospodarskih učinkov.

Zavarovanje kot naložba v zdravje

»Preventiva omogoči odkrivanje zdravstvenih sprememb že v zgodnji fazi, ko še ni kliničnih težav. S tem se zmanjša potreba po dragih posegih, bolnišničnem zdravljenju in možnost zapletov. Na ravni zdravstvenega sistema preventiva lahko pomeni manjšo obremenitev bolnišnic, krajše čakalne dobe in boljše razporejene vire ter nižje skupne stroške zdravstva,« poudarjajo v Prvi osebni zavarovalnici, ki je ena od več ponudnikov dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

Kot pravijo, je poleg siceršnje skrbi za zdravje in zdrav življenjski slog pomembna tudi premišljena priprava na nepredvidene zdravstvene dogodke, ki jih kljub najboljšim navadam ni mogoče preprečiti. »Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja hitrejši dostop do pregleda, diagnostike in zdravljenja ob poškodbi ali bolezni, kar je ključno, da se zdravstvene težave ne poglobijo. Po drugi strani ščiti pred visokimi stroški zdravstvenih storitev, ki bi sicer lahko postali breme posameznika in njegove družine,« pravijo.

V ponudbo njihovega zavarovanja so poleg osnovne zaščite vključili tudi možnost kritja za preventivne storitve, ki posamezniku omogočajo, da zdravstvene spremembe odkrije pred pojavom simptomov in tako pravočasno ukrepa.

»Zavarovanec s tem kritjem lahko v enem zavarovalnem letu izkoristi eno izmed desetih preventivnih storitev, med katerimi so ultrazvok, laboratorijske preiskave (tumorski markerji, ščitnični hormoni in označevalci vnetja ščitnice, vitamini, magnezij, kalcij in drugi označevalci za ugotavljanje tveganja za osteoporozo), preventivna diagnostika raka na prostati, merjenje gleženjskega indeksa za diagnostiko tveganja za srčni infarkt in možgansko kap,« so našteli.

Dodali so, da glede na kombinacijo izbranih kritij zavarovalnica lahko ponudi tudi brezplačen test DNA, saj so genske predispozicije pomemben del preventive. »Posameznik s tem testom dobi vpogled v svoje tveganje in pravočasno prilagodi ali spremeni življenjski slog.

Geni vplivajo na to, kako se naše telo odziva na hrano, gibanje, stres in spanje. Ko poznamo svoje genetske predispozicije, lahko sprejemamo bolj premišljene odločitve – prilagodimo prehrano, izboljšamo počutje in dolgoročno zmanjšamo tveganje za številne zdravstvene težave. To je bistvo preventive: pravočasno ukrepati tam, kjer imamo največji vpliv,« so poudarili v Prvi osebni zavarovalnici.