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    Zdravje

    Vse več sredstev za medicinske pripomočke, prispevajo tudi bolniki

    Stroški za medicinske pripomočke v breme zdravstvene blagajne so dosegli 170,7 milijona evrov, kar je skoraj 13 odstotkov več kot leto pred tem.
    Lani je na podlagi naročilnic ortopedsko obutev prejelo 6400 oseb, iz zdravstvene blagajne je v ta namen šlo dva milijona evrov. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Lani je na podlagi naročilnic ortopedsko obutev prejelo 6400 oseb, iz zdravstvene blagajne je v ta namen šlo dva milijona evrov. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    23. 9. 2026 | 04:30
    3:59
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    Lani je nekaj manj kot 300.000 pacientov dobilo 527.100 naročilnic, na podlagi katerih so prejeli ali si izposodili katerega od medicinskih pripomočkov v okviru zdravstvenega zavarovanja, navaja ZZZS v poročilu za leto 2025. Stroški v breme zdravstvene blagajne so dosegli 170,7 milijona evrov, kar je skoraj 13 odstotkov več kot leto pred tem.

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    Ko varčevanje v zdravstvu postane strošek za celotno gospodarstvo

    Približno 57 odstotkov uporabnikov je bilo starejših od 65 let, najpogosteje pa so bile izdane naročilnice v zvezi z inkontinenco, bilo jih je približno četrtina vseh. Sledile so naročilnice za pripomočke za izboljšanje vida, bilo je petina vseh, skoraj toliko kot za pripomočke pri sladkorni bolezni.

    Bolniki so prejeli 15,2 milijona diagnostičnih trakov za merjenje glukoze in 8,85 milijona igel za mehanske injektorje. Bistveno manj naročilnic je bilo izdanih za preostale skupine pripomočkov, na primer za podporo gibanju, dihanju, sluhu in govoru.

    Bolniki medicinske pripomočke kupujejo tudi sami. Statistični urad v podatkih za leto 2024 navaja, da so gospodinjstva neposredno iz žepa, torej v obliki doplačil oziroma samoplačniško, za zdravje porabila 807 milijonov evrov, skoraj desetino več kot leto pred tem. Od tega več kot polovico prav za zdravila in drugo medicinsko blago, kamor sodijo tudi medicinski pripomočki.

    OECD navaja, da so medicinski pripomočki, na primer očala in slušni aparati ter drugi pripomočki za vid in sluh, med najslabše kritimi deli zdravstva. Obvezni javni oziroma zdravstvenozavarovalni sistemi so več kot polovico izdatkov zanje pokrili le v treh državah EU, ugotavlja OECD v pregledu zdravstva v Evropi za leto 2024.

    Hujša prometna nesreča posameznika lahko za dalj časa priklene na bolniško posteljo, med okrevanjem lahko potrebuje številne pripomočke, ki olajšajo vsakdanjik tako njemu kot svojcem, ki zanj skrbijo. Doplačila za pripomočke, ki jih posameznik lahko dobi na podlagi zdravstvenega zavarovanja, lahko hitro presežejo nekaj sto evrov.

    Po zdravljenju okrevanje

    Kot pojasnjujejo v Prvi Osebni zavarovalnici, ki je ena od ponudnic dodatnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in v določene pakete vključuje tudi kritje medicinskih pripomočkov, to kritje zavarovanca dodatno finančno razbremeni v času zdravljenja in rehabilitacije.

    Na primer po prometnih nesrečah, športnih poškodbah, različnih padcih ter ortopedskih in drugih operacijah, »ko posameznik za uspešno rehabilitacijo in vračanje v običajen življenjski ritem potrebuje bergle, hodulje, različne opornice, sanitetne materiale ... Povračilo stroškov za to je lahko pomembna pomoč na tej poti, da se lahko posameznik bolj osredotoči na okrevanje ter manj na organizacijo in financiranje pripomočkov, ki jih pri tem potrebuje,« pravi Erika Šterbenc Hozjan iz Prve.

    Izkušnje sicer kažejo, da zavarovanci pri sklepanju zavarovanj namenjajo več pozornosti predvsem storitvam, ki jih potrebujejo pri zdravljenju oziroma odpravljanju težav, kot so specialistični pregledi, diagnostika, operativni posegi in rehabilitacije, spregledajo pa čas okrevanja, v katerem lahko potrebujejo različne pripomočke za gibanje, oporo ali rehabilitacijo.

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