    Zdravje

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Dodatna zdravstvena zaščita postaja vedno pomembnejši standardni del sodobnega zaposlitvenega paketa. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Dodatna zdravstvena zaščita postaja vedno pomembnejši standardni del sodobnega zaposlitvenega paketa. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    10. 9. 2025 | 06:00
    10:35
    A+A-

    Delovne procese ob težavah s pomanjkanjem kadrov pestijo še bolniške odsotnosti. Lani so bili zaposleni v bolniškem staležu skoraj 19,5 milijona koledarskih dni, v petini primerov, na račun bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. Med tem se seznami čakajočih na zdravniške storitve podaljšujejo in številni delodajalci zaposlenim želijo omogočiti hitrejši dostop do zdravnika.

    Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na diagnostični ali terapevtski postopek oziroma na prvi kurativni pregled v začetku septembra čakalo 337 tisoč ljudi, lani v istem času 305.500. Dodatna zdravstvena zavarovanja, ki jih ponujajo zavarovalnice, so tako vse pogostejša pot, za katero se odločajo posamezniki in tudi delodajalci, da bi čim prej dobili zdravstveno storitev, ko bi jo potrebovali.

    Delodajalci opozarjajo na dolge čakalne dobe

    »Dodatno zdravstveno zavarovanje je vse bolj prisotno tudi pri nas. Delodajalci ves čas opozarjamo vlado na naraščajoč problem, s katerim se v zadnjih letih soočamo, in to so dolge čakalne dobe za preglede pri specialistih in nadaljnjo obravnavo. Te namreč pomenijo tudi dolge bolniške odsotnosti, kar nikakor ni v interesu delodajalca, niti zaposlenega. ZDS na to vztrajno opozarja ministrstvo za zdravje, ki bi moralo skupaj s ključnimi deležniki aktivno pristopiti h konkretnemu reševanju zaostankov,« poudarja Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS).

    Hiter dostop do zdravstvenih storitev bi moral biti zagotovljen že v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne prepuščen dodatnim stroškom delodajalca ali zaposlenega, še poudarja, »ne pozabimo, da se je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prelilo v obvezni prispevek, tudi s ciljem ureditve čakalnih dob in s tem skrajšanjem bolniških odsotnosti. Poleg tega se je število dni bolniške, ki jo krije delodajalec, znova povečalo z 20 na 30 dni«.

    Dodatno zdravstveno s prednostmi za zaposlenega in podjetje

    Smrekar tudi pravi, da je dodatno zdravstveno zavarovanje, kot še nekatera druga zavarovanja, kot npr. dodatno pokojninsko zavarovanje, lahko del paketa, ki podjetju omogoča izstopanje na trgu kadrov. »Vedno več podjetij vključuje to zavarovanje v svoje zaposlitvene pakete kot del celostne skrbi za zaposlene. Široko in stabilno vključevanje delodajalcev potrjuje, da dodatna zdravstvena zaščita postaja vedno pomembnejši standardni del sodobnega zaposlitvenega paketa,« opisujejo v Prvi osebni zavarovalnici, ki so eden od ponudnikov teh zavarovanj.

    image_alt
    Petra Došenović Bonča: Kako lahko sodobni zdravstveni sistemi uspešno delujejo

    »Pomemben signal je tudi to, da zaposleni ob menjavi delodajalca pogosto sami izrazijo željo po vključitvi v kolektivno zavarovanje, kar kaže na pričakovanje, da jim bo takšna zaščita na voljo,« dodajajo. Podobne izkušnje imajo s tem produktom tudi v Zavarovalnici Triglav, »povečevanje števila števila zavarovancev potrjuje, da prednosti, ki jih po dostopnih mesečnih premijah prinašajo tovrstna zavarovanja, prepoznava vse več ljudi«. Kolektivno obliko dodatnega zdravstvenega zavarovanja lahko sklenejo podjetja, samostojni podjetniki, različni kolektivi ter društva za svoje zaposlene, člane in njihove družinske člane.

    Sklenitev kolektivnega zdravstvenega zavarovanja je odgovorna in skrbna odločitev vsakega delodajalca, so prepričani v Zavarovalnici Triglav, saj, kot se strinjajo tudi v Prvi osebni zavarovalnici, s tem dolgoročno pozitivno vpliva na zadovoljstvo in delovno učinkovitost zaposlenih ter si zagotovi nemoteno in potencialno uspešnejše poslovanje. Z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji delodajalec zaposlenim, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, omogoči hiter dostop do obravnave brez dodatnih stroškov in dolgih čakalnih vrst in s tem krajša bolniško odsotnost in poskrbi za dodatno finančno varnost.

    Najpogostejša kritja odsev čakalnih vrst

    Na vprašanje, za katera zavarovalna kritja se odločajo delodajalci pri sklepanju kolektivnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, v Prvi odgovarjajo, da podjetja v osnovi želijo vsa kritja, torej hiter dostop do specialističnih pregledov, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih postopkov in meritev, operacij, rehabilitacij, preventivnih storitev, zdravstvenega svetovanja na daljavo, psihološke obravnave …., na podlagi tega, koliko je podjetje pripravljeno nameniti za to, potem v praksi najpogosteje odločajo za specialistične preglede in diagnostične postopke. To so storitve, kjer so čakalne dobe v javnem sistemu najdaljše, pravijo.

    »V porastu je tudi uporaba fizioterapij in rehabilitacij, kar je povezano z naraščajočimi mišično-skeletnimi težavami zaradi sedečega dela. Opazno se povečuje delež zavarovancev, ki storitve dejansko koristijo - to je gotovo posledica večjega zaupanja v ta sistem oziroma v preteklosti pridobljenih pozitivnih izkušenj z zavarovanjem. Naša rešitev je zasnovana tako, da omogoča hiter in konkreten odziv v trenutku, ko posameznik to najbolj potrebuje – zagotovljena čakalna doba za obravnavo je največ deset delovnih dni,« je pojasnila Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve osebne zavarovalnice.

    V Zavarovalnici Triglav dodajajo, da so v porastu tudi zavarovanja, ki pokrivajo zobozdravstvene storitve ali nasvet zdravnika na daljavo. »Podjetja najpogosteje sklenejo zavarovanje Specialisti kolektivno,« s katerim zaposlenim in njihovi družinskim članom omogočijo, da bodo že v nekaj dneh dobili termin pri ustreznem specialistu ali za diagnostično preiskavo, termin pa prilagodijo njihovim potrebam in željam. »Tistim, ki imajo napotnico, organiziramo pregled pri specialistu, ostale pa na daljavo povežemo z zdravnikom družinske medicine. Če predlaga pregled pri specialistu, termin uredimo mi,« so pojasnili v Zavarovalnici Triglav.

    Kolektivno bolj fleksibilno

    Vrednote nas zavezujejo, še pravijo v tej zavarovalnici, da »smo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev odzivni, enostavni in zanesljivi, zato pri razvoju zavarovanj sodelujemo s številnimi vrhunskimi zdravniki in strokovnjaki različnih področij.« V Prvi osebni zavarovalnici pa pojasnjujejo, da za koriščenje storitev zavarovanci pokličejo v njihov asistenčni center, dosegljiv 24 ur na dan, kjer pripravijo načrt zdravljenja ter predlagajo ustreznega izvajalca. Ključna prednost kolektivnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja v primerjavi s tem, če ga sklene posameznik, je, da premijo pogosto krije delodajalec, s čimer zaposleni pridobi zdravstveno varnost brez dodatnega finančnega bremena, pravijo.

    image_alt
    Bolezni se spreminjajo, zdravstvo se noče

    »Zaupanje v rešitev potrjuje tudi avgusta izmerjeni 98-odstotni indeks zadovoljstva med našimi zavarovanci, ki so koristili storitve znotraj naše mreže več kot 170 zasebnih zdravstvenih ustanov po Sloveniji in na Hrvaškem,« je pojasnjuje Nataša Hajdinjak.

    V Zavarovalnici Triglav pa izpostavljajo, da kolektivna zavarovanja omogočajo prilagoditev ponudbe potrebam in željam posameznega podjetja ter njihovih zaposlenih. Omogočajo izbiro zavarovanj, zavarovalnih kritij, zavarovalnih vsot in so praviloma cenovno ugodnejša od individualnih zavarovanj.

    Pomembna tudi nezgodna zavarovanja

    V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, ki je tudi med ponudniki dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ugotavljajo, da pri zaščiti osebnega zdravja pogosto spregledamo pomen nezgodnih zavarovanj. »Ta so ključna, saj posamezniku in njegovi družini zagotavljajo finančno varnost ob nezgodah – še posebej v primeru težjih poškodb s trajnimi posledicami,« poudarjajo.

    Zaradi nezgode se prihodki pogosto zmanjšajo, saj je nadomestilo za bolniško odsotnost praviloma nižje od plače, hkrati pa se stroški močno povečajo, na primer za rehabilitacije, pripomočke, terapije, lahko tudi za dolgotrajno nego ali lajšanje bolečin. Finančne obveznosti, kot so krediti in življenjski stroški, pa ostajajo enaki. Nezgodno zavarovanje zapolnjuje nastalo vrzel in omogoča ohranjanje finančne stabilnosti in kakovosti življenja.

    Temeljna kritja, ki bi jih moral imeti vsakdo, saj nudijo zaščito v primerih, ko nezgoda trajno vpliva na življenje, delovno sposobnost in prihodke posameznika, so predvsem zavarovalnina za smrt, za trajno invalidnost ter za mesečno rento. Zavarovanci pa se ob tem pogosto odločajo še za dodatna kritja, kot so dnevno in bolnišnično nadomestilo ali kritje stroškov zdravljenja, »ki sicer pridejo prav pri lažjih poškodbah, a nikakor ne nadomeščajo osnovne zaščite,« poudarjajo v Vzajemni.

    Zavarovalna vsota naj bo temelj

    Ključno pa je razumevanje, dodajajo, da da »ni bistvena višina premije, temveč ustrezno izbrana zavarovalna vsota, ki naj bo prilagojena dejanskim finančnim obveznostim in življenjskim okoliščinam posameznika.« Napačna predstava je, da bi moral zavarovanec ob vsaki poškodbi, ne glede na njeno resnost, prejeti določeno nadomestilo. »Primarna vloga nezgodnega zavarovanja je zaščita pred posledicami hudih poškodb, ki močno vplivajo na življenje posameznika in njegovo družino,« poudarjajo.

    Tako ima nezgodno zavarovanje poseben pomen za podjetnike, saj morajo poleg osebne finančne varnosti poskrbeti tudi za nemoteno delovanje poslovanja. Ti so čedalje bolj ozaveščeni o tem, vendar pa podatki kažejo, da podjetniki v Sloveniji po tej zaščiti še vedno zaostajajo za povprečjem držav EU.

    »Pogosto premijo za nezgodna zavarovanja še vedno obravnavajo kot strošek, ne pa kot naložbo v lastno finančno varnost in zaščito poslovne kontinuitete,« poudarjajo. Podjetnikom svetujejo, da pri določanju zavarovalnih vsot izhajajo iz svojih dejanskih finančnih obveznosti – tako osebnih kot poslovnih – ter ocenijo, kakšne posledice bi imela hujša nezgoda na njihovo delovno sposobnost in dohodek.

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    dodatno zavarovanje, podjetja, zaposleni, bolniška odsotnost, Čakalne dobe, Zdravje 2025

    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Noč je bila mirna, vremensko opozorilo ostaja

    Padavine naj bi se po napovedi Arsa obnavljale na širšem območju Primorske in nato v pasovih širile v notranjost Slovenije.
    Simona Bandur 10. 9. 2025 | 06:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Najstarejša šola z najsodobnejšo opremo

    Collegio dei Nobili: V tej koprski šoli poučujejo v italijanščini že skoraj 350 let – Med učenci tudi Giuseppe Tartini
    Boris Šuligoj 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več

