    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Cilj nacionalne strategije je do leta 2035 doseči, da bo najmanj 60 odstotkov prebivalstva doseglo zadostno ali odlično raven zdravstvene pismenosti. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Cilj nacionalne strategije je do leta 2035 doseči, da bo najmanj 60 odstotkov prebivalstva doseglo zadostno ali odlično raven zdravstvene pismenosti. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    27. 8. 2025 | 05:00
    Za izboljšanje razumevanja zdravja in zdravstvenih informacij med prebivalci je vlada nedavno sprejela nacionalno strategijo zdravstvene pismenosti 2025–2035. Z njo si želi izboljšati razumevanje zdravja in zdravstvenih informacij med prebivalci ter tako povečati učinkovitost zdrav­stvenega sistema.

    Obenem je sprejela akcijski načrt za obdobje 2025–2027, v katerem so predvideni izvedba nacionalnih kampanj, razvoj smernic, digitalnih rešitev, modulov usposabljanja, vključitev zdravstvene pismenosti v izobraževalne programe, izvajanje raziskav, razvoj meril organizacijske pismenosti in vključevanje Slovenije v mednarodne projekte.

    Za dvig ravni

    Cilj nacionalne strategije je do leta 2035 doseči, da bo najmanj 60 odstotkov prebivalstva doseglo zadostno ali odlično raven zdravstvene pismenosti. Glavni dejavnik za pravičen, učinkovit in trajnosten zdravstveni sistem, kot navajajo na ministrstvu za zdravje, je prav zdravstvena pismenost.

    »Ljudje z višjo zdravstveno pismenostjo lažje razumejo zdravstvene informacije, se ustrezneje odločajo o zdravljenju in preventivi ter aktivneje sodelujejo pri skrbi za lastno zdravje. Na sistemski ravni to pomeni manj nepotrebnih obiskov zdravstvenih ustanov, boljšo izrabo virov in večje zadovoljstvo uporabnikov.«

    Na ministrstvu za zdravje načrtujejo tudi izvedbo druge nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti – prva je bila izvedena leta 2010. Njeni rezultati so pokazali, da ima kar 48 odstotkov odraslih omejeno zdravstveno pismenost. To pomeni težave z razumevanjem zdravstvenih informacij, presojo njihove zanesljivosti in uporabo v vsakdanjem življenju.

    Vse to velikokrat vodi v manjšo uporabo preventivnih storitev, slabše obvladovanje kroničnih bolezni in večje obremenitve za zdravstveni sistem. »Zato je treba pridobiti znanje in sposobnosti, ki omogočajo ljudem, da razumejo informacije o zdravju, se pravilno odločijo o zdravljenju in preventivnih ukrepih, ter znajo poiskati pomoč, kadar jo potrebujejo. Pomembna ni le odgovornost posameznika – tudi zdravstvene ustanove morajo zagotavljati razumljive informacije in prijazno podporno okolje,« je navedlo ministrstvo.

    Podcilji strategije

    Strategija je tako osredotočena na devet podciljev: opolnomočenje prebivalcev pri odločanju o zdravju, krepitev znanja otrok in mladostnikov, boljša komunikacija v zdravstvenih ustanovah, dodatna znanja za zdravstvene delavce, spodbujanje digitalne zdravstvene pismenosti, pomoč ranljivim skupinam in bolnikom s kroničnimi boleznimi, vseživljenjsko učenje o zdravju, večja vloga civilne družbe in skupnosti ter vključevanje zdrav­stvene pismenosti v javne politike in mednarodno sodelovanje.

    Ob digitalizaciji zdravstva in uporabi storitev e-zdravja (na primer telemedicine, zdravstvenih aplikacij, spletnih portalov za paciente) je čedalje pomembnejša digitalna zdravstvena pismenost.

    »Z ustreznim razumevanjem teh orodij se lahko izboljšata dostop do zdravstvenih informacij ter komuniciranje med uporabniki zdravstvenega sistema in zdravstvenimi strokovnjaki. Zdravstveno neenakost lahko še poglobi digitalni razkorak, če orodja niso ustrezno prilagojena potrebam različnih (pod)skupin prebivalstva.

    Zato mora zdrav­stveni sistem prevzeti dejavno vlogo pri zagotavljanju razumljivih, dostopnih in kulturno ustreznih informacij ter razvijanju podpornih okolij, ki omogočajo vsem posameznikom, ne glede na njihove okoliščine, enakopravno vključevanje v zdravstveno oskrbo,« je navedeno v strategiji.

    zdravstvena pismenoststrategijapreventivajavno zdravstvoZdravje 2025

