  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Za prezračevanje bo skrbela UI, dihali bomo bolje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Uporabnikom se ni več treba ukvarjati z ročnim upravljanjem naprav za uravnavanje kakovosti zraka, saj tehnologija omogoča avtomatizacijo glede na dejanske razmere v prostoru. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Uporabnikom se ni več treba ukvarjati z ročnim upravljanjem naprav za uravnavanje kakovosti zraka, saj tehnologija omogoča avtomatizacijo glede na dejanske razmere v prostoru. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    27. 8. 2025 | 06:00
    7:35
    A+A-

    S 25.000 vdihi na dan človek v povprečju zajame 11.000 litrov zraka. S toliko vode bi lahko skoraj napolnili bazen klasične velikosti, so navedla združenja za bolezni pljuč v tujini. »Večino tega vdihnemo v zaprtih prostorih. Človek v povprečju živi 79 let in od tega samo šest let preživi zunaj, preostalo pa doma, v službi in v prevoznem sredstvu.«

    Zanimive podatke je na konferenci o kakovosti zraka v notranjosti prostorov v organizaciji evropske sekcije Svetovne zdravstvene organizacije navedel Pawel Wargocki z Mednarodnega centra za notranje okolje in energijo, ki deluje v okviru Danske tehniške univerze.

    Kakovost notranjega zraka vpliva na človekovo udobje in počutje, na pojavnost akutnih nekliničnih zdravstvenih težav, kot je glavobol, na delovno učinkovitost ter bolniško odsotnost, na sposobnost sprejemanja znanj v šolah – nekakovosten zrak v učilnicah naj bi zmanjšal sposobnost otrok za 10 do 15 odstotkov –, na kakovost spanca in zdravstveno stanje.

    Izpostavljenost slabemu zraku v stavbah v Evropi povzroči izgubo dveh milijonov let zdravega življenja, kar je primerljivo s posledicami poškodb v prometnih nesrečah, 200 milijonov Evropejcev se spoprijema z alergijami, astmo ali kronično obstruktivno boleznijo pljuč. »Vemo, katerim kemikalijam je najbolj nevarno biti izpostavljen, in če poznamo stroške posledic, je jasno, da cena za ukrepanje ni vprašanje,« je dejal Wargocki.

    Treba je spremeniti standarde za kakovost notranjega zraka, ki niso dovolj ambiciozno postavljeni, pregledati zahteve na področju prezračevanja ter tehničnih rešitev glede distribucije zraka v stavbah, analizirati, kaj povzroča nekakovosten zrak, določiti polutante, ki jih je smiselno spremljati. Pri vsem tem pa ne pozabiti na pomen vlage v prostorih.

    Že vsako šesto gospodinjstvo v Evropi živi v vlažnem stanovanju, delež pa z leti narašča. FOTO: Marko Feist
    Že vsako šesto gospodinjstvo v Evropi živi v vlažnem stanovanju, delež pa z leti narašča. FOTO: Marko Feist

    Tehnologije dvigajo ozaveščenost

    V zadnjih letih se ljudje bolj zavedajo pomena zdravega bivalnega okolja, ugotavljajo v Lunosu Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje. »Poleg klasičnih dejavnikov, kot sta temperatura in vlaga, se vse več govori tudi o skritih vplivih – denimo o prisotnosti ogljikovega dioksida, hlapnih organskih spojin (VOC) ali prašnih delcev, ki jih s prostim očesom ne zaznamo,« je povedal Uroš Fonovič, direktor Lunosa Slovenija.

    Merilniki kakovosti zraka in pametni prezračevalni sistemi imajo pri tem pomembno vlogo, saj omogočajo, da prebivalci, učenci in zaposleni dobijo podatke o zraku, ki ga dihajo. To veča ozaveščenost in spodbuja spremembe vedenja – od bolj premišljenega zračenja prostorov do izbire trajnostnih rešitev.

    »Napredek na področju umetne inteligence, strojnega učenja in interneta stvari je odprl številne možnosti za izboljšave pri delovanju, varnosti in energetski učinkovitosti prezračevanja stavb,« ugotavlja Sasan Sadrizadeh, profesor na švedski kraljevi tehniški univerzi, v študiji o izkoriščanju umetne inteligence pri upravljanju kakovosti zraka v notranjih prostorih.

    Kot navaja, industrija ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (t. i. HVAC) čedalje bolj vključuje omenjene tehnologije pri razvoju nadzornih sistemov, ki bodo najverjetneje narekovali razcvet podatkovno vodenih pametnih stavb.

    image_alt
    Onesnažila zraka v notranjih prostorih: prezrta nevarnost za zdravje

    Algoritmi strojnega učenja, ki analizirajo podatke, pridobljene s senzorjev, lahko pomagajo pri vzdrževanju naprav in s tem potencialnem občutnem zmanjšanju stroškov delovanja. Z umetno inteligenco podprti senzorji omogočajo ustvarjanje optimalnega notranjega okolja s prilagajanjem temperature, prezračevanjem ter pretokom zraka v prostoru glede na število oseb ter njihovo ­aktivnost.

    Sistemi, ki predvidevajo

    »Smer razvoja je prediktivno prezračevanje, ki združuje podatke senzorjev, vremenskih napovedi in uporabniških navad. To pomeni, da se sistem ne odziva samo na trenutno stanje, temveč tudi predvideva, kdaj bo kakovost zraka slabša, in se temu prilagodi,« se je strinjal Fonovič. Ob tem lahko pričakujemo še boljše filtre, ki bodo zadrževali alergene in potencialno tudi viruse, integracijo z arhitekturo pametnih mest, kjer bodo kakovost zraka spremljali ne samo v posamezni hiši, ampak tudi v širši skupnosti, ter večjo dostopnost tehnologije – tudi v manjših stanovanjih in javnih ustanovah, kjer bo kakovost zraka osnovni standard.

    Integracija tehnologije interneta stvari izboljša komunikacijo med sistemi, je navedel Sadrizdeh, kar izboljša njihovo učinkovitost, prav tako omogoča dostopnost podatkov o delovanju stavbe v realnem času, kar je ključno za doseganje energetske učinkovitosti ter drugih vidikov trajnosti.

    V stavbah z vgrajenimi samodejnimi kontrolnimi sistemi senzorji za merjenje parametrov notranjega zraka sami uravnavajo delovanje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. S podporo umetne inteligence ob tem skrbijo, da se pri delovanju – na primer klimatskih naprav – porabi kar najmanj energije.

    »Tehnologije lahko zelo pripomorejo pri tako imenovanem napovednem vzdrževanju prezračevalnih sistemov. Algoritmi umetne inteligence, strojnega učenja in interneta stvari lahko predvidijo, kdaj se bo naprava najverjetneje pokvarila. Ta podatek omogoči pravočasno vzdrževanje, s čimer preprečimo, da se izdelek pokvari. Tako se tudi skrajša čas, ko naprava ne deluje, znižajo se stroški vzdrževanja, naprava pa deluje bolj zanesljivo,« je opisal primer.

    Kot je pojasnil Fonovič, razvoj prezračevalnih sistemov temelji na treh ključnih ciljih: zdravju in dobrem počutju uporabnikov, učinkoviti rabi energije ter trajnostnem gradbeništvu (pasivne in skoraj ničenergijske stavbe). »Poleg izboljšane kakovosti zraka so pomembne trajnostne koristi: manjša poraba energije, manjša obremenitev okolja, daljša življenjska doba objektov, ker preprečujejo nastanek plesni in vlage,« je dodal.

    Rešitve, kot so kompaktni decentralizirani sistemi ali večje enote za javne objekte, so namenjene različnim potrebam. Pri tem je ključno, pravi Fonovič, da se uporabnikom ni treba več ukvarjati z ročnim upravljanjem, saj tehnologija omogoča avtomatizacijo glede na dejanske razmere v prostoru.

    Izzivi

    Ob prihrankih, ki jih te tehnologije omogočajo, je treba upoštevati začetno investicijo v opremo, tako strojno kot programsko. Kakovost naprav je eden od pomembnih dejavnikov, pravi Sadrizdeh. Z vključevanjem umetne inteligence ter interneta stvari v uravnavanje kakovosti zraka v prostorih se pojavi tudi vprašanje varnosti podatkov, je opozoril.

    Kibernetski vdor lahko vpliva na kakovost oziroma točnost podatkov in s tem na delovanje sistemov. Treba je poskrbeti za zaščito podatkov ter njihovo integriteto, pravi in pričakuje, da se bodo v prihodnje oblikovali tudi določeni standardi in regulacija, ki bodo omejili tveganja, ki jih potencialno prinaša uporaba tehnologij pri kakovosti zraka v prostorih.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Boljši zrak kot dihamo, bolj smo produktivni

    V predihanih, pretoplih ali prevlažnih delovnih prostorih se rezultati zaposlenih zmanjšajo za desetino.
    Milka Bizovičar 31. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Humani biomonitoring

    Sami doma ustvarjamo okolje, ki je lahko slabše kot zunaj

    S humanim biomonitoringom raziskovalci na podlagi analiz krvi, urina in las ugotavljajo prisotnost določenih kemikalij v organizmu otrok in mladostnikov.
    Milka Bizovičar 26. 12. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evergrande

    Konec velikana še ne pomeni konca krize

    Največje razpotje v kitajskem razvoju je bil prav propad nepremičninskega sektorja.
    Zorana Baković 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Iranska povezava: kako Kitajska uvaža nafto iz Rusije

    Mreže posrednikov in ladjarjev od Paname do Švice postajajo strokovnjaki za izogibanje mednarodnim sankcijam.
    Financial Times 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več

    Več iz teme

    kakovost zrakatehnologijaumetna inteligencaprezračevanjezdravjeZdravje 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship desetič z odliko

    Med drugim je tokrat prvič uspelo nameščanje maket satelitov.
    27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Desant Američanov na Poljsko, tudi Slovenija je bila blizu

    Naturalizirane Američane, povečini branilce, je angažiralo kar devet reprezentanc z letošnjega evropskega prvenstva v košarki.
    27. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Desant Američanov na Poljsko, tudi Slovenija je bila blizu

    Naturalizirane Američane, povečini branilce, je angažiralo kar devet reprezentanc z letošnjega evropskega prvenstva v košarki.
    27. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo