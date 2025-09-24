Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

Človek ima v ustni votlini drugi največji ekosistem bakterij, virusov, gliv in drugih mikroorganizmov, večji je le črevesni mikrobiom.­ Identificiranih je bilo več kot 700 vrst mikrobov, s pomočjo naprednih tehnologij­ pa znanstveniki odkrivajo še nove, so poročali v znanstveni reviji­ Nature, »zdrav mikrobiom v ustih je bistven za človekovo zdravje in dobro počutje«.

Uravnava namreč imunski odziv in ščiti pred patogeni, če ta sistem ni zdrav, pa, kot kažejo raziskave, prispeva h kroničnemu vnetju, s čimer se veča nagnjenost k boleznim, kot so bolezni srca in ožilja, vključno s tveganjem za možgansko kap in sladkorno bolezen tipa 2, vnetne črevesne bolezni, presnovne motnje itn.

Večina ljudi obišče zobozdravnika šele, ko se pojavijo težave, vendar so redni zobozdravstveni pregledi nujni za zdravje zob.

Tudi sistemske bolezni vplivajo na ustno zdravje, sladkorna bolezen denimo veča tveganje za bolezni dlesni. Ustne bakterije lahko povzročijo tudi okužbe dihal, predvsem pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi boleznimi, vplivajo lahko tudi na povečano tveganje za Alzheimerjevo bolezen, zaplete med nosečnostjo, izhaja iz znanstvenih revij.

K zobozdravniku najmanj enkrat na leto

Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja, da v Sloveniji dobri dve tretjini odraslih ustrezno skrbita za ustno higieno in si najmanj dvakrat na dan umivajo zobe, nekaj odstotkov pa si zob ne ščetka vsak dan.

Nekaj let stara raziskava je pokazala, da 60 odstotkov prebivalstva svoje ustno zdravje ocenjuje za pozitivno, da je to slabo ali zelo slabo, je povedalo osem odstotkov odraslih, kar pomeni, da ima skoraj 120.000 prebivalcev določene zdravstvene težave v ustnem ­predelu.

V Sloveniji menda več kot četrtina prebivalstva nima opredeljenega osebnega zobozdravnika, Eurostat pa navaja, da je lani 6,4 odstotka prebivalstva, starejšega od 16 let, pri nas poročalo, da ni opravilo zobozdravstvene storitve, ki bi jo potrebovali iz finančnih razlogov, dolgih čakalnih vrst ali oddaljenosti od zobozdravnika. Med tistimi s slabšim finančnim položajem je bil delež skoraj desetodstotni.

Po najnovejših podatkih slovenskega statističnega urada, ki so za leto 2023, so gospodinjstva skoraj 11 odstotkov od 737 milijonov evrov, ki so jih neposredno iz žepa plačali za zdravstvene storitve, namenili za osnovne zobozdravstvene storitve.

