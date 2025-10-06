Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

V Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, implantološkem centru odličnosti, so razvili edinstven koncept, ki vrača upanje vsem – tako tistim, ki jih ob misli na zobozdravnika stisne v želodcu, kot tudi tistim, ki so že izgubili vero, da rešitev sploh obstaja. Njihova zgodba sega v čas, ko je dr. Zdenko Trampuš iskal načine, kako vrniti lep in funkcionalen nasmeh tudi pacientom z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti. Njegov največji izziv je bil poiskati najnaprednejše metode, ki bi omogočile trajno in kakovostno rešitev tudi tistim, ki zaradi fizioloških ali zdravstvenih razlogov niso bili primerni kandidati za klasične zobne vsadke in so se morali zadovoljiti s protezami ali mostički.

S svojo ekipo je zato razvil koncept klinike, v kateri je zdravje pacientov vedno na prvem mestu. Da bi zdravljenje potekalo v mirnem in sproščenem vzdušju, so uvedli poseben spa pristop s tretmaji, ki dopolnjujejo zobozdravstveno oskrbo in poskrbijo za celostno dobrobit.

V kliniki uporabljajo najsodobnejše implantološke pristope. Z rešitvami All-on-4 ter z zigomatičnimi, subperiostalnimi in transnazalnimi vsadki uspešno rešujejo tudi najzahtevnejše primere brezzobosti. Hitro, varno in učinkovito.

Družinska naveza, ki je temelj uspeha klinike. FOTO: Leon Vidic

Posebno moč kliniki daje družinska povezanost. Dr. Zdenko Trampuš že dolgo uspešno sodeluje z ženo Ivano, pred kratkim pa se jima je pridružil še sin Martin. Skupaj ustvarjajo uigran tim, v katerem ima vsak svojo vlogo, vse pa povezuje skupna vizija – strokovnost, toplina in iskrena skrb za pacienta. Spoznajte družino Trampuš in njihov navdihujoči pogled na stomatologijo prihodnosti.

V Ortoimplant DENTAL SPA boste vedno izkusili strokovnost, osebno pozornost in toplino. Dobro počutje in varnost sta tukaj vedno na prvem mestu. Naročite se na specialistično-diagnostični pregled in podarite sebi nasmeh, ki si ga resnično zaslužite.

Zdenko Trampuš: več kot trideset let izjemnosti

Dr. Zdenko Trampuš je ustanovitelj in glavni kirurg klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Že več kot tri desetletja se ukvarja z implantologijo in reševanjem najzahtevnejših primerov brezzobosti. Njegova strast je iskanje inovativnih rešitev, ki pacientom vračajo funkcionalnost, nasmeh in kakovost življenja.

dr. Zdenko Trampuš je izjemno priljubljen tudi med slovenskimi pacienti. FOTO: Leon Vidic

Že več kot 30 let v praksi rešujete številne primere brezzobosti. Kaj vas še vedno najbolj motivira pri delu s pacienti?

Moja največja motivacija je, da pacientom povrnem nasmeh, jim vrnem pravo žvečno funkcijo in s tem izboljšam kakovost njihovega življenja. Prav to mi daje največji zagon pri delu v stomatologiji.

Katere sodobne metode so po vašem mnenju prinesle največjo spremembo v življenja pacientov?

Že leta 2015 je bila naša stroka prepoznana kot eno najnaprednejših področij medicine, saj smo v delo vključili največ novih tehnologij in znanstvenih dosežkov. To se danes jasno vidi pri skeniranju, kirurških tehnikah in diagnostičnih pregledih – brez CBCT-ja si dela skoraj ne moremo več predstavljati. Omogoča nam natančen vpogled v višino, širino in kakovost kosti, pacient pa tako dobi jasne informacije in najboljšo rešitev. Prav na področju diagnostike smo naredili morda največji preskok.

Kateri zahtevni primer vam je v vseh teh letih najbolj ostal v spominu?

V teh letih se je nabralo veliko zahtevnih primerov, ki smo jih uspešno rešili. Eden izmed njih je primer gospoda iz Slovenije. V spodnji čeljusti je imel zelo visoko, a izjemno tanko kost, v zgornji pa skoraj nič kosti. Zato smo morali uporabiti napredno operativno tehniko, s katero smo mu omogočili normalno žvečno funkcijo in nasmeh. To je bil velik izziv, ki je jasno pokazal, kako dragoceni sta dolgoletno znanje in sodobna tehnologija.

Kako gledate na razvoj klinike od začetka do danes?

Rast je bila organska – počasna, a temeljita, korak za korakom. Ves čas smo uvajali novosti, ne le v naši ordinaciji, temveč v stomatologiji širše regije. Sam sem med drugim uvedel piezo kirurško tehniko, PRF in mikroimplantate v ortodontiji. Ničesar sicer nisem izumil, sem pa v naše kraje prinesel tehnologije svetovnega kova.

Koliko operacij opravite in kako se pripravljate nanje?

Na posege se pripravljam vsak dan za naslednji dan – to je nujno, saj bi sicer v ordinacijo vnesli kaos. Vedno pregledamo CT-posnetke in modele kosti ter operacijo v bistvu izvedemo še pred samo operacijo, na modelu. Tako smo pripravljeni 99,99 %, tisti 0,01 % pa prepustim biologiji in edinstvenosti vsakega organizma.

Kako doživljate timsko delo z družino?

Timsko delo je vedno izziv, saj je treba uskladiti vse – od diagnostike, marketinga in laboratorija do same ordinacije. Ko je vse dobro organizirano, sistem deluje skoraj idealno. Pri delu z družino pa je še posebej pomembno, da je vse v »mehki roki« – brez pritiska, temelječe na dogovoru in komunikaciji. Ključne odločitve mi včasih prepustijo, a to ni moja »zadnja beseda«, temveč rezultat pravega timskega sodelovanja.

Kaj najbolj cenite pri Ivani in Martinu?

Pri ženi cenim predanost stroki in natančnost, sina pa krasi poleg tega še velika motiviranost, zanimanje za nove tehnologije in želja po nadgradnji ekipe. Vidim svetlo prihodnost klinike.

Ivana Trampuš: mojstrica za dobro počutje pacientov

Ivana Trampuš se je ekipi Ortoimplant DENTAL SPA pridružila leta 2000 in danes kot nepogrešljiva članica tima stoji ob strani dr. Trampušu pri kirurških posegih. Pacientom je v oporo s svojo umirjenostjo, toplino in empatijo, hkrati pa skrbi, da vsak obisk v kliniki poteka v sproščenem in zaupanja vrednem vzdušju.

Ivana Trampuš skrbi za dobro počutje pacientov in jih hkrati izobražuje tudi o osnovni ustni higieni. FOTO: Leon Vidic

Koncept Dental SPA je precej povezan z vašim delom. Kako spa tretmaji prispevajo k sproščenosti in zaupanju pacientov?

Koncept Dental SPA je zasnovan tako, da odstrani vse, kar pacientom povzroča nelagodje – neprijetne zvoke, vonjave, stres. Namesto tega jim ponujamo mirno okolje, ki spodbuja sproščenost. Ko so pomirjeni, se celotno telo bolje odzove na terapijo, tudi okrevanje je hitrejše. Tako ne skrbimo le za dentalno zdravje, temveč za celostno dobrobit osebe.

Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše pri pripravi pacienta na večji operativni poseg?

Zame je najpomembnejše, da oseba začuti varnost in zaupanje. Strah in tesnoba sta pogosto večja od samega posega, a ko jim potrpežljivo razložimo vsak korak in ponudimo podporo, se napetost zmanjša. Takrat prideta do izraza strokovnost in toplina – saj eno brez drugega ne gre.

Kako skrbite za pooperacijsko nego in kaj pacientom takrat največ pomeni?

V pooperacijski fazi morajo ljudje vedeti, da niso sami. Moja naloga je, da jim zagotovim jasna navodila, hkrati pa sem na voljo za vsako vprašanje. Najlepše je, ko na kontrolnem pregledu z nasmehom povedo, da je vse potekalo lažje, kot so si predstavljali. To mi potrjuje, da smo jim dali varnost in ne le medicinske oskrbe.

Kateri trenutki pri delu s pacienti vas najbolj navdihujejo?

Posebej me navdihuje, ko vidim, da nekomu po letih strahu uspe sesti na stol in doživeti popolnoma drugačno izkušnjo. Ko se v njihovih očeh pojavi olajšanje in zaupanje, na obrazu pa nasmeh, vem, da smo pomagali veliko globlje kot le z izvedbo terapije.

Kako osebno doživljate sodelovanje z družino v kliniki? Se hitreje in lažje dogovarjate, ker ste družina?

Sodelovanje z družino je zame poseben dar. Klinika je pravzaprav naš drugi dom, v katerem živimo iste vrednote – predanost, toplino in povezanost. To pacienti začutijo, saj tukaj ni nič površnega, temveč pristopamo iskreno, kot da so del naše družine.

Kaj najbolj cenite pri dr. Zdenku Trampušu in Martinu?

Pri Zdenku najbolj cenim njegovega vizionarskega duha in neverjetno predanost. Nenehno uvaja novosti v protokole in išče načine, da pacientom zagotovi vrhunsko oskrbo. Pri Martinu cenim njegovo mladostno energijo in odprtost za nove ideje. Oba me vsakodnevno navdihujeta, sama pa se trudim biti opora in podpora – tako njima kot našim pacientom, ker vem, kako pomembno je, da občutijo varnost in razumevanje.

Martin Trampuš: svež veter, ki odpira pot novim tehnologijam

Martin Trampuš predstavlja novo generacijo strokovnjakov v kliniki. S svojo mladostno energijo, odprtostjo in željo po uvajanju sodobnih tehnologij nadaljuje družinsko tradicijo, hkrati pa prinaša svež pogled na prihodnost implantologije. Njegov cilj je združiti napredek digitalne tehnologije s pristnim osebnim pristopom.

Martin se je ekipi pridružil pred kratkim in takoj prinesel svež veter. FOTO: Leon Vidic

Kako vidite svojo vlogo v timu in katere naloge so vam v največji izziv?

Svojo vlogo v timu vidim v tem, da prinašam novosti in svežino v naše delo, hkrati pa prevzemam in nadaljujem tudi del klasičnih nalog. Trenutno so zame največji izziv zapleteni implantološki posegi z izrazitim pomanjkanjem kosti in podobnimi stanji. Pri preprostejših me je oče že »vrgel v ogenj« in smo jih uspešno opravili; pri zahtevnejših – denimo zigomatskih, pterigoidnih in transnazalnih vsadkih – teorijo že obvladam, praksa pa še prihaja.

Kakšno bo po vašem mnenju zobozdravstvo prihodnosti? Na katerih področjih bodo pacienti čutili največ sprememb?

To je hkrati zahtevno in preprosto vprašanje. Stomatologija prihodnosti bo nedvomno zaznamovana z umetno inteligenco in napredno tehnologijo. Menim, da bi pacienti lahko najbolj občutili prav to, da bi ob pretiranem zanašanju na umetno inteligenco izginila človeška toplina, pojavila pa bi se določena grobost – čemur se pri nas želimo izogniti. Mi ne uvajamo umetne inteligence, temveč digitalno tehnologijo. Razlika je velika: eno je, ko človek upravlja digitalno, drugo pa, ko digitalno upravlja človeka. Pacienti bodo v določenih primerih zagotovo doživeli »vav« učinke, a ključno je, da vedno vemo, kaj počnemo in kako.

Kako si predstavljate Ortoimplant DENTAL SPA čez 20 let?

Čez 20 let? Ortoimplant DENTAL SPA si predstavljam kot nekaj, kar bi z veseljem razvijal skupaj s svojo mlajšo sestro, ob podpori mame in očeta. Oba sta še vedno dovolj mlada, a hkrati izkušena in modra, zato si želim, da bi se naša zgodba nadaljevala prav na tak način.

Kakšno dodano vrednost prinaša dejstvo, da se v kliniki prepletajo dolgoletne izkušnje in mlajši pogled na stroko?

Rekel bi, da je to idealna kombinacija – prava sinergija. Tako dobimo najboljše iz obeh svetov: svežino in zagnanost na eni strani ter modrost in izkušnje na drugi. To se lepo dopolnjuje in je vsekakor velika prednost.

Kaj ste prispevali celotnemu timu?

Timu sem prinesel nekoliko drugačen, svež in sodoben način razmišljanja. Prepričanje, da ni treba, da je vse vojaško strogo, hkrati pa mora biti delo vedno opravljeno pravočasno in kakovostno. Mislim, da sem prispeval občutek celovitosti – in prav to je po mojem mnenju tisto, kar naredi tim dober. Celoto. Mi smo klinika, ki ponuja vse.

Kaj najbolj cenite pri mami in očetu?

Najbolj cenim, da jima je ob vsem skupnem delu uspelo ohraniti trden zasebni odnos. Vsak dan delata skupaj, hkrati pa odlično delujeta tudi kot družina. Njuna dolgoletna povezanost je zame nekaj izjemnega, pravi navdih. Po drugi strani pa občudujem njun profesionalni odnos do pacienta.

FOTO: Leon Vidic

