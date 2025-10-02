  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Pomemben del preventive je tudi premišljeno zdravstveno zavarovanje. FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    2. 10. 2025 | 13:18
    2. 10. 2025 | 13:18
    8:51
    A+A-

    Jeseni se poletni ritem umiri in znova poiščemo ravnovesje. Hladnejša jutra in svež zrak vabijo na pohode, kolesarske ture ali tek po mestnih parkih, barvita narava pa je popolno ozadje za gibanje na prostem. Redna telesna dejavnost prav v tem obdobju krepi srce, izboljšuje gibljivost sklepov in okrepi imunski sistem, ki ga jeseni in pozimi obremenijo sezonska obolenja, kot so prehladi, gripe in okužbe dihal. Poleg fizičnih koristi gibanje dokazano vpliva tudi na psihično počutje, saj zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanja.

    A jesensko obdobje ni pomembno le zaradi gibanja. To je čas, ko mnogi poskrbijo za preventivne preglede in laboratorijske teste, s katerimi preverijo pripravljenost telesa na hladnejši del leta in sezono viroz. Preventiva pa pomeni še več – vključuje tudi cepljenja in pravočasno odkrivanje zdravstvenih težav, ki se pogosto pokažejo šele v napredovali fazi.

    Pomemben del preventive je tudi premišljeno zdravstveno zavarovanje. Gre za odločitev, na katero pogosto pozabimo, dokler se ne znajdemo pred zdravstveno težavo. Prav sklenitev dodatnega zavarovanja v času, ko smo še zdravi, nam pozneje lahko prihrani veliko skrbi. Omogoča nam hiter dostop do specialistov, diagnostike in terapij ter nas razbremeni stroškov, ki bi jih sicer morali kriti sami. Tako se lahko mirneje posvetimo tistemu, kar je v tem času najpomembnejše – skrbi za zdravje in kakovostno življenje.

    Dolge čakalne vrste, podaljšane bolniške odsotnosti in visoki stroški samoplačniških storitev so resničnost, s katero se spopada veliko ljudi. FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako danes stoji slovensko zdravstvo?

    Da je takšna odločitev smiselna, potrjujejo uradni podatki. Slovensko javno zdravstvo se že dalj časa spopada z obremenjenostjo pri dostopu do storitev. NIJZ redno poroča o čakalnih dobah, kjer se pri številnih storitvah pojavljajo presežene dopustne meje. Tako je na primer v poročilu z dne 17. 9. 2025 razvidno, da je za nekatere preglede oziroma terapije z napotnico REDNO treba čakati tudi več kot 600 dni (biopsija zunanjega ušesa: 740 dni, odstranitev polipov 635 dni, operacije tumorjev obnosnih votlin v splošni anesteziji: 635 dni). Tudi na prvi pregled pri specialistu se čaka predolgo – pri revmatologu 547 dni, pri dermatologu 367 dni.

    Analize za zadnje desetletje kažejo, da dostopnost do številnih storitev ni bistveno boljša, pri nekaterih pa se je celo poslabšala. Tudi spremembe v strukturi napotnic v letu 2023 so vplivale na rast števila čakajočih, kar pomeni, da ukrepi v praksi še niso prinesli trajnejših izboljšav.

    Za paciente to pomeni daljše poti do diagnoze in zdravljenja in posledično več bolniških odsotnosti. Podatki NIJZ za leto 2024 kažejo, da se je število bolniških odsotnosti in izgubljenih dni še povečalo. Najpogostejši vzroki ostajajo bolezni mišično-skeletnega sistema, poškodbe, kronična in duševna obolenja. Vsak dodatni teden čakanja na pregled ali terapijo pomeni daljše okrevanje, nižje prihodke in večji finančni pritisk na gospodinjstva.

    Prav tu se pokaže prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ker omogoča hiter dostop do specialistov in potrebnih terapij, bistveno skrajša čas zdravljenja in odsotnosti z dela. To pomeni hitrejše okrevanje, manj zapletov ter večjo varnost in mir – tako za posameznika kot za njegovo družino.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje: prihrani vam čas in skrbi

    V PRVI razumejo, kako pomembno je hitro in učinkovito zdravljenje. Zato z zavarovanjem PRVA Zdravje omogočajo dostop do specialističnih pregledov že v desetih delovnih dneh.

    Zavarovanje krije diagnostiko, terapije, operacije in rehabilitacijo ter ponuja številne dodatne storitve, ki olajšajo pot do zdravja:

    • 24/7 naročanje na pregled po telefonu ali spletu,
    • specialistične preglede pri ortopedih, nevrologih, fizioterapevtih in drugih strokovnjakih,
    • možnost individualne ali kolektivne sklenitve,
    • širok spekter kritja – od specialistov in zdravil (Standard/Nadstandard) do operativnih posegov, rehabilitacij, preventivnih storitev in medicinskih pripomočkov.

     

    Primer iz prakse: hitra pot do zdravljenja hernije

    Kako dragocena je hitra obravnava, dokazuje izkušnja pacientke, ki je v manj kot dveh mesecih opravila vse ključne preiskave in terapije. Brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje – Nadstandard v tem času ne bi prišla niti do prvega pregleda, kar bi lahko bistveno podaljšalo njeno okrevanje.

    »Že nekaj časa sem čutila napetost v vratu, glavobole in mravljinčenje v roki,« pove sogovornica. Ko so se bolečine nenadoma okrepile, se je obrnila na točko PRVA Zdravje. V desetih dneh je opravila prvi ortopedski pregled, kmalu nato magnetno resonanco, ki je potrdila hernijo vratne hrbtenice. Sledili so kontrolni pregledi, šest fizioterapij ter EMG-preiskava živčevja, vse v nekaj tednih.

    Če bi vse te storitve opravljala samoplačniško, bi znašale več kot 1.000 evrov, ob tem pa bi na večino terminov čakala mesece. Ker ima sklenjen paket Nadstandard, za večino pregledov sploh ni potrebovala napotnice, čakalne vrste pa je lahko preskočila.

    Največja dodana vrednost? Hitro zdravljenje, brez enega samega dne bolniške odsotnosti, s čimer je prihranila tako čas kot denar in si zagotovila učinkovito okrevanje.

    Zagotovite si hiter dostop do zdravstvenih storitev. FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zakaj bi čakali, če ni treba?

    Dolge čakalne vrste, podaljšane bolniške odsotnosti in visoki stroški samoplačniških storitev so resničnost, s katero se spopada veliko ljudi. A dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Nadstandard ponuja rešitev. Gre za trenutno edino zavarovanje v Sloveniji, ki omogoča neposreden dostop do specialista brez napotnice osebnega zdravnika. To pomeni, da lahko ob zdravstveni težavi ukrepate takoj – brez birokratskih ovir in dolgotrajnih postopkov.

    Zavarovanje lahko sklenejo posamezniki in podjetja, hitro in enostavno na zdravje.prva.si.

    Namenjeno je osebam od 15. do 68. leta starosti ter tudi otrokom od prvega leta naprej. Za osebno svetovanje so na voljo Prvini svetovalci na brezplačni številki 080 88 08, v spletnem klepetu na www.prva.si ali po e-pošti na info@prva.si za kolektivne ponudbe.

    Da storitve resnično delujejo, potrjuje tudi avgusta izmerjeni 98-odstotni indeks zadovoljstva med zavarovanci, ki so uporabili storitve v mreži več kot 170 zasebnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in na Hrvaškem.

    S PRVA Zdravje – Nadstandard dobite tisto, kar je v današnjem času najdragocenejše: hiter dostop do obravnave, boljše možnosti za okrevanje in mir, da se lahko osredotočite na zdravje, ne na čakanje.

    Zdravje ne čaka, zakaj bi vi? Sklenite PRVA Zdravje in pridobite darilo v vrednosti 299 EUR!

    Ko zbolimo ali čakamo na pregled, šteje vsak dan. Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem PRVA Zdravje si zagotovite hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, v 10 delovnih dneh in brez, da vas karkoli udari po žepu. Sklenite zavarovanje zase ali svoje družinske člane na zdravje.prva.si ter si ob tem zagotovite darilo: brezplačen GenePlanet MyLifestyle DNA test in svetovanje na podlagi rezultatov testa. Do darila ste upravičeni, če sklenete kritje Specialisti in zdravila Standard v kombinaciji z dvema kritjema izmed: Operacije, Rehabilitacije ali Preventivni pregledi, ali če sklenete paket PRVA Zdravje Nadstandard.

    Ko gre za zdravje, je čas ključnega pomena  

    Zato ukrepajte zdaj. Izberite zavarovanje, ki sledi vašemu tempu in vam omogoča, da do zdravnika pridete takrat, ko ga res potrebujete.

    Sklenite zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje na zdravje.prva.si.

    Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hišna preiskava

    Sorodnik Hojsovega najemnika naj bi informacije predal preprodajalcu z drogami

    Aleš Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz sta očitke o izdaji podatkov Kavaškemu klanu označila za nezakonit politični pregon in razkrila vsebino odredbe.
    Žan Urbanija 1. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: Pomembno je, katero besedo je uporabila Nataša Pirc Musar

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš od razprave o Gazi in Trumpovem 500-letnem miru do Golobovega populizma v domačih koordinatah.
    1. 10. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Čakalne dobePrva osebna zavarovalnicadodatno zdravstveno zavarovanjezavarovanjezdravstvo
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Rekordna rast planeta: iz okolice počrpa šest milijard ton snovi na sekundo

    Izvor tavajočih planetov je odprto vprašanje: so to objekti, ne dovolj veliki, da bi bili zvezde, ali so to planeti, izvrženi iz njihovih planetarnih sistemov.
    2. 10. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrten izbris palestinske identitete Gaze

    Izrael je oblegano mesto Gaza popolnoma odrezal od sveta.
    Boštjan Videmšek 2. 10. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (2. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 2. 10. 2025 | 13:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    V napadu pred sinagogo najmanj dve smrtni žrtvi, napadalec ima bombo

    Na najsvetejši praznik v judovskem koledarju je napadalec zapeljal v množico pred sinagogo in zabodel moškega.
    2. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriptovalute

    Vsak dan dobimo 86 novih bitcoin milijonarjev

    V tretjem četrtletju je nastalo skoraj 8000 novih kriptomilijonarjev, kar analitiki vidijo kot znak zrelosti trga in zaupanja v kriptovalute.
    2. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
