Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Jeseni se poletni ritem umiri in znova poiščemo ravnovesje. Hladnejša jutra in svež zrak vabijo na pohode, kolesarske ture ali tek po mestnih parkih, barvita narava pa je popolno ozadje za gibanje na prostem. Redna telesna dejavnost prav v tem obdobju krepi srce, izboljšuje gibljivost sklepov in okrepi imunski sistem, ki ga jeseni in pozimi obremenijo sezonska obolenja, kot so prehladi, gripe in okužbe dihal. Poleg fizičnih koristi gibanje dokazano vpliva tudi na psihično počutje, saj zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanja.

A jesensko obdobje ni pomembno le zaradi gibanja. To je čas, ko mnogi poskrbijo za preventivne preglede in laboratorijske teste, s katerimi preverijo pripravljenost telesa na hladnejši del leta in sezono viroz. Preventiva pa pomeni še več – vključuje tudi cepljenja in pravočasno odkrivanje zdravstvenih težav, ki se pogosto pokažejo šele v napredovali fazi.

Pomemben del preventive je tudi premišljeno zdravstveno zavarovanje. Gre za odločitev, na katero pogosto pozabimo, dokler se ne znajdemo pred zdravstveno težavo. Prav sklenitev dodatnega zavarovanja v času, ko smo še zdravi, nam pozneje lahko prihrani veliko skrbi. Omogoča nam hiter dostop do specialistov, diagnostike in terapij ter nas razbremeni stroškov, ki bi jih sicer morali kriti sami. Tako se lahko mirneje posvetimo tistemu, kar je v tem času najpomembnejše – skrbi za zdravje in kakovostno življenje.

Kako danes stoji slovensko zdravstvo?

Da je takšna odločitev smiselna, potrjujejo uradni podatki. Slovensko javno zdravstvo se že dalj časa spopada z obremenjenostjo pri dostopu do storitev. NIJZ redno poroča o čakalnih dobah, kjer se pri številnih storitvah pojavljajo presežene dopustne meje. Tako je na primer v poročilu z dne 17. 9. 2025 razvidno, da je za nekatere preglede oziroma terapije z napotnico REDNO treba čakati tudi več kot 600 dni (biopsija zunanjega ušesa: 740 dni, odstranitev polipov 635 dni, operacije tumorjev obnosnih votlin v splošni anesteziji: 635 dni). Tudi na prvi pregled pri specialistu se čaka predolgo – pri revmatologu 547 dni, pri dermatologu 367 dni.

Analize za zadnje desetletje kažejo, da dostopnost do številnih storitev ni bistveno boljša, pri nekaterih pa se je celo poslabšala. Tudi spremembe v strukturi napotnic v letu 2023 so vplivale na rast števila čakajočih, kar pomeni, da ukrepi v praksi še niso prinesli trajnejših izboljšav.

Za paciente to pomeni daljše poti do diagnoze in zdravljenja in posledično več bolniških odsotnosti. Podatki NIJZ za leto 2024 kažejo, da se je število bolniških odsotnosti in izgubljenih dni še povečalo. Najpogostejši vzroki ostajajo bolezni mišično-skeletnega sistema, poškodbe, kronična in duševna obolenja. Vsak dodatni teden čakanja na pregled ali terapijo pomeni daljše okrevanje, nižje prihodke in večji finančni pritisk na gospodinjstva.

Prav tu se pokaže prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ker omogoča hiter dostop do specialistov in potrebnih terapij, bistveno skrajša čas zdravljenja in odsotnosti z dela. To pomeni hitrejše okrevanje, manj zapletov ter večjo varnost in mir – tako za posameznika kot za njegovo družino.

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje: prihrani vam čas in skrbi

V PRVI razumejo, kako pomembno je hitro in učinkovito zdravljenje. Zato z zavarovanjem PRVA Zdravje omogočajo dostop do specialističnih pregledov že v desetih delovnih dneh.

Zavarovanje krije diagnostiko, terapije, operacije in rehabilitacijo ter ponuja številne dodatne storitve, ki olajšajo pot do zdravja:

24/7 naročanje na pregled po telefonu ali spletu,

specialistične preglede pri ortopedih, nevrologih, fizioterapevtih in drugih strokovnjakih,

možnost individualne ali kolektivne sklenitve,

širok spekter kritja – od specialistov in zdravil (Standard/Nadstandard) do operativnih posegov, rehabilitacij, preventivnih storitev in medicinskih pripomočkov.

Primer iz prakse: hitra pot do zdravljenja hernije

Kako dragocena je hitra obravnava, dokazuje izkušnja pacientke, ki je v manj kot dveh mesecih opravila vse ključne preiskave in terapije. Brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje – Nadstandard v tem času ne bi prišla niti do prvega pregleda, kar bi lahko bistveno podaljšalo njeno okrevanje.

»Že nekaj časa sem čutila napetost v vratu, glavobole in mravljinčenje v roki,« pove sogovornica. Ko so se bolečine nenadoma okrepile, se je obrnila na točko PRVA Zdravje. V desetih dneh je opravila prvi ortopedski pregled, kmalu nato magnetno resonanco, ki je potrdila hernijo vratne hrbtenice. Sledili so kontrolni pregledi, šest fizioterapij ter EMG-preiskava živčevja, vse v nekaj tednih.

Če bi vse te storitve opravljala samoplačniško, bi znašale več kot 1.000 evrov, ob tem pa bi na večino terminov čakala mesece. Ker ima sklenjen paket Nadstandard, za večino pregledov sploh ni potrebovala napotnice, čakalne vrste pa je lahko preskočila.

Največja dodana vrednost? Hitro zdravljenje, brez enega samega dne bolniške odsotnosti, s čimer je prihranila tako čas kot denar in si zagotovila učinkovito okrevanje.

Zakaj bi čakali, če ni treba? Dolge čakalne vrste, podaljšane bolniške odsotnosti in visoki stroški samoplačniških storitev so resničnost, s katero se spopada veliko ljudi. A dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Nadstandard ponuja rešitev. Gre za trenutno edino zavarovanje v Sloveniji, ki omogoča neposreden dostop do specialista brez napotnice osebnega zdravnika. To pomeni, da lahko ob zdravstveni težavi ukrepate takoj – brez birokratskih ovir in dolgotrajnih postopkov. Zavarovanje lahko sklenejo posamezniki in podjetja, hitro in enostavno na zdravje.prva.si. Namenjeno je osebam od 15. do 68. leta starosti ter tudi otrokom od prvega leta naprej. Za osebno svetovanje so na voljo Prvini svetovalci na brezplačni številki 080 88 08, v spletnem klepetu na www.prva.si ali po e-pošti na info@prva.si za kolektivne ponudbe. Da storitve resnično delujejo, potrjuje tudi avgusta izmerjeni 98-odstotni indeks zadovoljstva med zavarovanci, ki so uporabili storitve v mreži več kot 170 zasebnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in na Hrvaškem. S PRVA Zdravje – Nadstandard dobite tisto, kar je v današnjem času najdragocenejše: hiter dostop do obravnave, boljše možnosti za okrevanje in mir, da se lahko osredotočite na zdravje, ne na čakanje.

