Osrednja tema današnje poslovne konference Zdravje 2026, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center v sodelovanju s programskim partnerjem, Inštitutom za strateške rešitve (ISR), je zdravje kot razvojna naložba družbe in gospodarstva.

Pozdravni nagovor udeležencem bo v imenu organizatorja imela direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj, v imenu soorganizatorja pa Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik sekcije eZdravje. Uvodni govor na konferenci bo imel Tadej Ostrc, minister za zdravje, osrednja govornica, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pa bo predstavila učinke bolezni na delovno zmožnost in izide na trgu dela.

Zdravje in delovna sposobnost

Rdeča nit prve okrogle mize bo Zdravje in delovna sposobnost: sistemski odzivi na nove družbene izzive. Sogovorniki moderatorke Petre Juvančič, izvršne direktorice Združenja Manager, bodo minister za zdravje Tadej Ostrc, mag. Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS, izr. prof. dr. Branko Gabrovec, generalni direktor NIJZ, mag. Aleš Bizjak, predsednik Strateškega sveta GZS za zdravje ter Tomaž Erjavec, v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana.

Tema druge okrogle mize pa bo Zdravje kot naložba: onkraj nadomestil in kratkoročnih stroškov. Gostje Petre Juvančič bodo Aymeric Royere, predsednik in direktor Inovativnih zdravil v Novartisu, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVA Osebna zavarovalnica, in izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Demenca nevidna epidemija dolgožive družbe

V drugem delu konference bodo udeleženci lahko najprej prisluhnili še pogovoru o demenci kot nevidni epidemiji dolgožive družbe, o čemer se bo doc. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., spec. psih., vodja Geronto-psihiatričnega oddelka Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, pogovarjala s predsednico Združenja Spominčica Štefanijo L. Zlobec.

Sledila bo tretja okrogla miza na temo aktivnega življenja in kakovostni dolgoživosti. Sogovorniki moderatorke Tjaše Zajc, mednarodno priznane strokovnjakinje na področju digitalnega zdravja in zagovornice pacientov, bodo dr. Željko Ćurić dr. med., spec. psihiater, izr. prof. dr. Lucija Mulej, direktorica podjetja Budnjani, Budne rešitve, prof. dr. Uroš Ahčan, Juventina Clinic, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, ter prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med., specialist nevrokirurg iz Nevrokirurgije Strojnik.