Naložbe v zdravstvo so med ključnimi za prihodnjo konkurenčnost države, ne le izdatek javnih financ. Če bi Slovenija pri šestih dejavnikih tveganja dosegla rezultate najuspešnejše četrtine držav, bi bila po izračunih OECD raven njenega BDP v obdobju 2026–2050 v povprečju za odstotek višja od osnovnega scenarija.

Največji pozitiven učinek na BDP, blizu 90 odstotkov, izvira iz treh dejavnikov: iz zmanjšanja škodljive rabe alkohola in čezmerne hranjenosti ter onesnaženosti zraka. Eva Šarec z Umarja še opozarja, da se koristi boljšega zdravja kažejo v višji produktivnosti, manj bolniških odsotnostih in daljši delovni aktivnosti, stroški neučinkovitega zdravstva pa bremenijo tudi podjetja in gospodinjstva. Sogovornica bo tudi ena izmed sodelujočih na petkovem strateškem posvetu z naslovom Zdravje kot naložba v konkurenčnost: Razvojne odločitve za konkurenčnost Slovenije, ki bo potekal v organizaciji GZS in Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (FarmaForum).

Kako lahko zdravstveni sektor prispeva h konkurenčnosti Evrope glede na ugotovitve, objavljene v reviji Eurohealth?

Izdatki za zdravstvo so poleg izdatkov za izobraževanje ter raziskave in razvoj v strokovnih analizah prepoznani kot izdatki z močnejšim vplivom na gospodarsko rast, kar poudarjamo tudi v Umarjevem Poročilu o razvoju. Ena od teh analiz avtorjev Jona Cylusa in drugih opisuje pet poti, po katerih zdravje prebivalstva in zdravstveni sistem prispevata h konkurenčnosti gospodarstva. Prvi dve sta razvoj človeškega kapitala ter višja delovna aktivnost in produktivnost. Dobro zdravje v otroštvu podpira boljši učni uspeh, višjo doseženo izobrazbo ter razvoj kognitivnih in socialnih spretnosti. V delovni dobi boljše zdravje prispeva k manj bolniškim odsotnostim in manjši izgubi produktivnosti pri delu zaradi zdravstvenih težav, kar imenujemo prezentizem. Ljudje lahko tudi dlje ostanejo zaposleni in se redkeje prezgodaj upokojijo.

Eva Šarec: Preventiva, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje in kakovostna nadaljnja obravnava ohranjajo življenje in gospodarski potencial. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tretja pot so inovacije. Raziskave v zdravstvu in razvoj zdravil, biotehnologije, medicinskih pripomočkov in digitalnih rešitev lahko izboljšajo zdravstveno obravnavo ter odpirajo možnosti za razvoj povezanih panog. Četrta pot je neposreden gospodarski prispevek sektorja. Zdravstvo in povezane panoge ustvarjajo dodano vrednost in delovna mesta, pri izvozu pa imajo pomembno vlogo predvsem zdravila, medicinska tehnologija in drugi proizvodi, s katerimi se trguje mednarodno. Peta pot je krepitev družbene kohezije, saj dostopna zdravstvena oskrba pomaga zmanjševati družbene neenakosti. Odporen in dobro delujoč zdravstveni sistem družbi in gospodarstvu omogoča boljši odziv na krize, kar posredno tudi prispeva h konkurenčnosti gospodarstva.

Kaj pa kažejo vlaganja v zdravstvo v Sloveniji in kako ločiti povečanje učinkovitosti od prelaganja stroškov?

Tekoči izdatki za zdravstvo, javni in zasebni skupaj, ki vključujejo plače, materialne stroške, zdravila, preventivo in tudi stroške upravljanja sistema, brez investicij v zgradbe in opremo, so lani po prvi oceni Sursa znašali 9,7 odstotka BDP, pred pandemijo leta 2019 pa 8,6 odstotka. Na tej ravni so stagnirali dolgo obdobje, v času konsolidacije od leta 2013 so se tudi zniževali. Navadno povprečje EU je bilo lani 8,9 odstotka BDP, tehtano povprečje pa je višje, saj imajo gospodarsko močnejše države večje izdatke. Dolgoletna stagnacija deleža izdatkov za zdravstvo se je pokazala ob izbruhu epidemije covida-19, ko so se potrebe močno povečale. Potrebe se hkrati hitro povečujejo zaradi staranja prebivalstva, tehnološkega napredka in vse večje informiranosti ter pričakovanj prebivalstva glede lastnega zdravja. To kažejo projekcije delovne skupine za staranje pri evropski komisiji, katere člani smo tudi na Umarju.

Investicije sektorja država za zdravstvo so se v letih 2023 in 2024 povečale na 0,5 odstotka BDP, kar je več od povprečja EU (0,3 odstotka BDP) in enako kot v vodilnih inovatorkah. V prejšnjem desetletju so znašale v povprečju 0,4 odstotka BDP.

Vlaganja v zdravstvo je treba presojati z vidika skupnih dolgoročnih koristi in stroškov za bolnika, družino, delodajalca, javne finance.

Učinkovitost zdravstvenega sistema povečujemo, kadar z razpoložljivimi kadri in sredstvi dosežemo boljše zdravstvene izide. Vire zato usmerjamo v ukrepe, ki prinašajo največje izboljšanje zdravja in kakovosti življenja. Raziskave kažejo, da so to preventiva, zgodnje odkrivanje bolezni, primarno zdravstvo, pravočasno zdravljenje in zgodnja rehabilitacija ter boljša organizacija obravnave. Njihove učinke moramo presojati dolgoročno, tudi z vidika ohranjanja zmožnosti za delo in samostojnosti ter zmanjševanja potreb po pomoči svojcev. Če z odlaganjem zdravljenja danes zmanjšamo izdatke, pozneje pa potrebujemo zahtevnejše zdravljenje ali povzročimo daljšo bolniško odsotnost, pa stroške zgolj odlagamo ter prenašamo na bolnika, gospodarstvo in družbo. Zato moramo vlaganja v zdravstvo presojati z vidika skupnih dolgoročnih koristi in stroškov za bolnika, družino, delodajalca in javne finance.

Katera so prednostna področja preventive in kolikšen je njihov potencialni gospodarski učinek?

Eva Šarec: V Sloveniji lahko pričakujemo več zdravih let življenja kot v povprečju EU. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izračuni OECD kažejo, da bi bila raven BDP v obdobju 2026–2050 v povprečju za odstotek višja kot v osnovnem scenariju, če bi Slovenija letos pri šestih dejavnikih tveganja dosegla ravni, ki jih trenutno dosega četrtina najuspešnejših držav. Ti dejavniki so onesnaženost zraka, škodljivo uživanje alkohola, debelost, nezadostna telesna dejavnost, kajenje in nezdrava prehrana.

Največji pozitiven učinek na BDP, blizu 90 odstotkov, izvira iz treh od teh dejavnikov: iz zmanjšanja škodljive rabe alkohola, čezmerne hranjenosti in onesnaženosti zraka. Na veliko ekonomsko breme alkohola je opozorila tudi slovenska raziskava NIJZ in Ekonomske fakultete. Za leti 2018 in 2019 je neposredne in posredne stroške tveganega in škodljivega pitja alkohola ocenila na približno 105 milijonov evrov letno. Približno dve tretjini bremena so predstavljale izgube zaradi bolniških odsotnosti, nezmožnosti za delo in prezgodnjih smrti, vključno z izgubljenim neplačanim gospodinjskim delom.

Del preventive je vlaganje delodajalcev v zdravje na delovnem mestu. Varnost in zdravje pri delu zajemata preprečevanje poškodb, ergonomske prilagoditve in obvladovanje psihosocialnih tveganj, denimo prevelikih delovnih obremenitev. Prilagoditev dela po bolezni ali poškodbi lahko olajša vrnitev na delo in pomaga ohranjati delovno zmožnost.

Kakšno vlogo ima učinkovit zdravstveni sistem pri staranju prebivalstva, pomanjkanju delovne sile in produktivnosti?

Če z odlaganjem zdravljenja danes zmanjšamo izdatke, pozneje pa potrebujemo zahtevnejše zdravljenje ali povzročimo daljšo bolniško odsotnost, pa stroške zgolj odlagamo ter prenašamo na bolnika, gospodarstvo in družbo, pojasnjuje Eva Šarec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zdravstvene omejitve so povezane z bistveno manjšo vključenostjo prebivalstva na trg dela. Po podatkih Eurostata v Sloveniji skoraj polovica (49 odstotkov) oseb v starosti od 15 do 64 let z zmernimi ali večjimi zdravstvenimi težavami ni aktivna. V povprečju EU je ta delež leta 2024 znašal 45 odstotkov, v vodilnih inovatorkah (od letos so v tej skupini držav le Švedska, Danska in Nizozemska) pa bistveno manj, 35 odstotkov. Učinkovit zdravstveni sistem pomaga ohranjati delovno zmožnost: preprečuje bolezni, omogoča pravočasno zdravljenje in rehabilitacijo ter zmanjšuje odsotnost z dela in prezgodnje izstopanje s trga dela. Tako lahko ljudje dlje ostanejo zaposleni in svoje delo opravljajo z manj zdravstvenimi omejitvami. Koristi se nadaljujejo tudi po upokojitvi. Bolj zdravi starejši dlje živijo samostojno ter prispevajo z neplačanim delom, skrbjo za bližnje in delujejo kot prostovoljci. Ustrezna zdravstvena in dolgotrajna oskrba obenem zmanjšujeta breme svojcev.

Na Umarju smo leta 2019 v Ekonomskih izzivih podrobno analizirali ukrepe za povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema na makro ravni, na strani ponudbe in povpraševanja po storitvah. Analiza je še vedno zelo aktualna. Od takrat je bilo sprejetih že veliko ukrepov, na katere smo opozarjali, na primer prenova modelov plačevanja izvajalcev in vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe. Gre pa za ukrepe in procese, ki jih je treba izvajati ves čas.

Kaj OECD ugotavlja glede boljšega zdravljenja in manj prezgodnjih smrti v Sloveniji?

Če bi Slovenija dosegla stopnje preživetja najuspešnejše četrtine držav na tem področju, bi boljše preživetje pri raku zmanjšalo skupno število prezgodnjih smrti za približno 2,8 odstotka, pri srčno-žilnih boleznih pa za 2,2 odstotka. To sta povprečna učinka v obdobju 2026–2050 glede na osnovni scenarij. Prezgodnje smrti so v raziskavi opredeljene kot smrti pred 75. letom. Gre za ločena scenarija, zato odstotkov ne moremo seštevati. Sporočilo je, da poleg preventive tudi zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje in kakovostna nadaljnja obravnava ohranjajo življenje in gospodarski potencial. Pri zgodnjem odkrivanju raka ima Slovenija sedaj že štiri presejalne programe.

Zelo smo znižali tudi skupno umrljivost zaradi vzrokov, ki jih lahko preprečimo z uspešnim zdravljenjem. Ta je nižja od povprečja EU. Še vedno pa zaostajamo po skupni umrljivosti zaradi vzrokov, ki jih lahko preprečimo s preventivo in javnozdravstvenimi ukrepi, kot so npr. ukrepi za zmanjševanje škodljive rabe alkohola in kajenja, spodbujanje zdrave prehrane in telesne aktivnosti, preventivna cepljenja ter preprečevanje poškodb in stresa na delovnem mestu. Pomembni so tudi ukrepi na področju okolja in vsi ukrepi, ki zmanjšujejo neenakosti v zdravju.

Kaj pa je pokazala raziskava Tjaše Redek in soavtoric o prezgodnjih smrtih zaradi raka?

Raziskava je za prezgodnje smrti delovno aktivnih zaradi raka dojk, debelega črevesa in danke ter pljučnega raka v obdobju 2016–2022 ocenila približno 371 milijonov evrov izgubljene dodane vrednosti, izražene v stalnih cenah leta 2015. Ocena zajema dodano vrednost, ki bi jo prezgodaj umrli lahko ustvarili do konca svoje delovne dobe. Ne predstavlja letnih izdatkov za zdravljenje ali celotnega gospodarskega bremena teh bolezni. Ugotovitve opozarjajo, da prezgodnje smrti poleg nenadomestljive izgube za svojce in bližnje pomenijo tudi izgubo znanja, izkušenj in prispevka posameznikov h gospodarski aktivnosti.

Kolikšno gospodarsko breme povzročajo nenalezljive bolezni in kateri so stebri njihovega obvladovanja?

OECD je letos objavil tudi ocene gospodarskega bremena štirih nenalezljivih kroničnih bolezni: raka, srčno-žilnih boleznih, sladkorne bolezni in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Kot ugotavlja, je kar 83–90 odstotkov gospodarskega bremena povezanega z manjšo zaposlenostjo in produktivnostjo prek bolniških odsotnosti, manjše učinkovitosti pri delu ter prezgodnjega upokojevanja.

Učinkovitost zdravstvenega sistema povečujemo, ko z razpoložljivimi kadri in sredstvi dosežemo boljše zdravstvene izide.

Za Slovenijo izračun kaže neizkoriščen potencial okoli en odstotek BDP glede na osnovni scenarij pri vsaki od obravnavanih bolezni. Gre za hipotetične scenarije odprave posamezne bolezni ali zgornjo mejo koristi, ne za donos konkretnega ukrepa.

OECD poudarja tri povezane stebre ukrepanja: znanje in zdravstveno pismenost, podporo okoljem, ki omogočajo bolj zdrave izbire posameznika, ter odziven zdravstveni sistem z močnim primarnim zdravstvenim varstvom, močno preventivo, zgodnjim odkrivanjem bolezni in usklajeno dolgotrajno obravnavo.

Kako bi bilo treba ocenjevati posledice čakalnih dob in njihove finančne stroške?

V Sloveniji je košarica zdravstvenih pravic, pokrita iz javnih virov, zelo široka, kar zagotavlja dobro finančno zaščito prebivalstva pred neposrednimi plačili. Vendar pravica, ki je ne moremo pravočasno uveljaviti, še ne pomeni dejanske dostopnosti. Neizpolnjene potrebe po zdravljenju so pri nas velike predvsem zaradi čakalnih dob. Vendar zdravniška stroka in ZZZS opozarjata tudi na čezmerno napotovanje, ki pacientu ne prinaša dodatne koristi, prispeva pa k čakalnim dobam in ustvarja izdatke.

Eva Šarec: Posledice čakalnih dob moramo ocenjevati glede na bolezen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Posledice čakalnih dob moramo ocenjevati glede na bolezen. Čakanje lahko pomeni napredovanje bolezni, daljše obdobje bolečin in omejitev, daljšo bolniško odsotnost ter večjo potrebo po pomoči svojcev. Pri nekaterih boleznih lahko čakanje poslabša možnosti uspešnega zdravljenja in preživetja. Stroški lahko nastajajo v zdravstvu, še višji so pri delodajalcih in gospodinjstvih zaradi izgubljenega dohodka, samoplačniških storitev in obremenitve svojcev. Kratkoročno manjši zdravstveni izdatki lahko pomenijo bistveno višje stroške drugje in pozneje. Leta 2023 je računsko sodišče na primeru čakanja na operacijo hrbtenice pokazalo, da lahko zgolj bolniška nadomestila za leto in pol čakanja na operacijo od 4,5-krat do celo 19-krat presežejo ceno same operacije.

Za Slovenijo bi oceno posledic čakalnih dob omogočilo povezovanje podatkov o diagnozah, dejanskem trajanju čakanja na posamezne zdravstvene storitve in zdravstvenih izidih s podatki o bolniških odsotnostih, invalidnosti in izdatkih ZZZS za obravnavo. NIJZ je letos na konferenci javnega zdravja predstavil povezavo vseh baz podatkov, ki bo omogočala spremljanje celotne poti bolnika skozi sistem.

Zakaj so tudi vlaganja v dolgotrajno oskrbo pomembna za zaposlenost in gospodarstvo?

Dostopna dolgotrajna oskrba omogoča dostojno življenje starejšim, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, hkrati svojcem olajša usklajevanje oskrbe s plačanim delom. Raziskave potrjujejo, da je neformalna oskrba povezana z manjšimi možnostmi za zaposlitev zlasti pri ženskah, ki pogosteje prevzamejo skrb za svojce. Če storitev dolgotrajne oskrbe ni dovolj, se del stroškov prenese na družine v obliki neplačanega dela, nižjih dohodkov in lahko tudi nižjih pokojnin. Obenem se povečuje koriščenje zdravstvenih storitev, ki so načeloma dražje.

Za Slovenijo to pomeni, da je treba ob institucionalni oskrbi razvijati tudi dostopno oskrbo na domu in v skupnosti ter si prizadevati za dovolj usposobljenih kadrov. Svojcem lahko pomagajo še svetovanje, usposabljanje in začasna nadomestna oskrba, ki jim omogoči predah.

V Sloveniji so leta 2024 stroški oskrbe na domu za posameznike močno presegali njihove dohodke, kljub temu da so prejemali formalno pomoč na domu, financirano iz javnih virov. Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) je z obveznim zavarovanjem vzpostavil solidarno financiranje in bo omogočil večji obseg storitev. Upravičenci lahko dobijo oskrbo na domu glede na ocenjene potrebe, kar jim omogoča, da dlje ostanejo doma, svojcem olajša usklajevanje oskrbe z delom. Oskrbovalcem družinskega člana zakon pod določenimi pogoji zagotavlja delno plačilo za izgubljeni dohodek in socialna zavarovanja. Koliko bo zakon razbremenil družine, bo odvisno od tega, kako hitro bodo ljudje prišli do storitev. Pri oskrbi na domu sta zato pomembna širitev mreže izvajalcev in zadostno število zaposlenih.

Kaj kažejo zdrava leta življenja za Slovenijo in EU?

V Sloveniji lahko pričakujemo več zdravih let življenja kot v povprečju EU. Leta 2024 smo ob rojstvu lahko pričakovali skoraj 68 zdravih let, povprečje EU je bilo 65 let. Prednost Slovenije je še večja pri ženskah. Temelji zdrave dolgoživosti se oblikujejo že pred rojstvom in v otroštvu, k njenemu ohranjanju pa prispevamo vse življenje.

Pomembno vlogo imajo tudi delodajalci, ki lahko z vlaganjem v varnost in zdravje pri delu pomagajo preprečevati poškodbe in ohranjati delovno zmožnost zaposlenih. Tudi socialna vključenost in dejavno sodelovanje v skupnosti pomagata ohranjati duševno in telesno zdravje ter zmanjševati osamljenost, zlasti v starejših letih. Vloga države pa je pomembna pri zmanjševanju neenakosti v zdravju, dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva in pri vključevanju lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij, kot npr. razna društva bolnikov. V Sloveniji je bila zato razvita mreža Centrov za krepitev zdravja, ki preventivne storitve približujejo ranljivejšim skupinam prebivalstva.

Kako pa Evropska komisija obravnava produktivnost in konkurenčnost zdravstvenega sistema?

Strokovna skupina Evropske komisije za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov HSPA (Health Systems Performance Assessment) izhaja iz tega, da je temeljna naloga zdravstvenega sistema izboljševanje zdravja prebivalstva in zagotavljanje dostopne in kakovostne oskrbe. Hkrati ugotavlja, da zdravstveni sistem pomembno prispeva k večji produktivnosti gospodarstva. Učinkovita preventiva in boljše zdravje ljudem omogočata, da dlje ostanejo delovno aktivni ter lahko ublažita rast izdatkov za zdravljenje.

V strokovni skupini razpravljamo o obeh pojmih in kazalnikih za njuno spremljanje. Produktivnost pomeni, koliko storitev oziroma zdravstvenih rezultatov dosežemo z razpoložljivim delom, opremo in sredstvi, ob upoštevanju kakovosti. Več opravljenih storitev samo po sebi še ne pomeni boljšega zdravja.Pomen konkurenčnosti v zdravstvu pa še ni usklajen. Razprava vključuje raziskave, digitalizacijo ter sposobnost uvajanja in širjenja inovacij v zdravstvu. Prav tako bi bilo smiselno spremljati, kako hitro te inovacije dosežejo bolnike in kakšne rezultate prinesejo.

V ospredju razprave je dvosmerna povezava med zdravstvom, inovacijami in konkurenčnostjo. Univerzitetne bolnišnice in drugi izvajalci v zdravstvu lahko s kliničnimi raziskavami in sodelovanjem z raziskovalnimi ustanovami ter podjetji pomagajo razvijati in preizkušati nove rešitve. Njihova korist za paciente pa je odvisna od tega, ali jih je zdravstveni sistem zmožen uvesti v redno prakso in razširiti. To ne vključuje le novih zdravil, temveč tudi nove modele zdravstvene oskrbe in digitalne rešitve. Strokovna skupina Evropske komisije zato med pogoji za uvajanje inovacij izpostavlja povezljivost zdravstvenih podatkov, usposobljenost kadra, vrednotenje zdravstvenih tehnologij ter načine financiranja izvajalcev in celotnega zdravstvenega sistema .