    Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

    Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
    Na letošnji razpis za Medisove nagrade se je prijavilo skoraj 250 zdravnikov in farmacevtov iz 11 držav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Na letošnji razpis za Medisove nagrade se je prijavilo skoraj 250 zdravnikov in farmacevtov iz 11 držav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    23. 4. 2026 | 05:00
    12:47
    A+A-

    Pomembno je, da zdravniki in farmacevti poleg dela z bolniki tudi raziskujejo. Tako lahko bolje opravljajo svoje delo in vplivajo na napredek na svojem področju, se strinjajo letošnji slovenski finalisti za nagrade International Medis Awards. To so dr. Klemen Dovč s področja pediatrije, dr. Peter Kopač s področja pulmologije in alergologije in dr. Matej Štuhec s področja farmacije.

    Nagrade, ki so jih letos podelili že dvanajsto leto, so v družbi Medis ustanovili prav z namenom izpostaviti in nagraditi izstopajoče znanstvenoraziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz enajstih držav srednje in vzhodne Evrope, ki ob kliničnem delu tudi raziskujejo. S slovenskimi finalisti smo se pogovarjali o raziskavah, ki so jih objavili v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah in so z njimi kandidirali za Medisove nagrade 2026.

    Za uravnavanje sladkorne bolezni tehnologija ni dovolj

    »V praksi opažamo, da bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, ki uporabljajo sistem avtomatiziranega dovajanja inzulina (AID), v povprečju dosegajo zelo dobre rezultate, a se ti med posamezniki tudi zelo razlikujejo. Razlike so tako, če gledamo posamezne države, kot tudi ožje, znotraj posameznega zdravstvenega centra.

    Z raziskavo smo želeli dokazati, da je delovanje sicer tehnološko zmogljivega pripomočka odvisno tudi od uporabnika, njegovega znanja in načina uporabe. Pred obrokom namreč v sistem vpiše podatke o količini zaužitih ogljikovih hidratov, na podlagi tega nato medicinski pripomoček samodejno dovede ustrezno količino inzulina v telo.

    Ideja študije je bila izmeriti povezavo med natančnostjo beleženja vnosa ogljikovih hidratov in urejenostjo sladkorne bolezni, je povedal dr. Klemen Dovč. FOTO: Robert Balen

    V prejšnjih raziskavah smo že ugotovili, da odrasli, ki v sistem vnesejo manj ogljikovih hidratov, dosegajo boljše rezultate pri vodenju sladkorne bolezni kot tisti, ki jih vnesejo več. Pri otrocih pa takšne povezave ni opaziti. Izkaže se namreč, da umanjkanje vpisa zaužitih ogljikovih hidratov še ne pomeni, da jih otrok ni zaužil, ampak da jih je morda pozabil zabeležiti ali pa da tega ni storil natančno,« je izhodišče za raziskavo predstavil dr. Klemen Dovč, strokovnjak za pediatrično endokrinologijo s pediatrične klinike UKC Ljubljana in izredni profesor na ljubljanski medicinski fakulteti.

    Ideja študije je bila izmeriti povezavo med natančnostjo beleženja vnosa ogljikovih hidratov in urejenostjo sladkorne bolezni. Sodelovalo je približno 350 mladih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 iz Slovenije in Italije, starih do 21 let. Rezultati so potrdili, da imajo posamezniki, ki imajo pri beleženju velika nihanja – kar pomeni, da bodisi nimajo sistematično urejene prehrane bodisi so manj natančni pri vpisovanju podatkov –, pomembno slabše rezultate pri doseganju ciljne glukoze v primerjavi z drugimi.

    Prav tako so se te razlike jasno pokazale pri opazovanju posameznika v določenem obdobju: »V dneh, ko je bila oseba pri vpisu podatkov bolj natančna, je imela manj nihanj ravni sladkorja kot v dneh, ko ni bila.«

    Na ljubljanski pediatrični kliniki obravnavajo 750 otrok in mladostnikov starosti s sladkorno boleznijo tipa 1. Vsakih 15 let se število bolnih v tej starostni skupini podvoji.

    Pod črto pomeni, da tehnologija – novo generacijo tega medicinskega pripomočka za osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 v Sloveniji uporabljajo nekaj let, na trg pa že prihajata dva najsodobnejša – v tem konkretnem primeru pomaga, vendar le do mere, ko jo pravilno uporabljamo.

    »Temelj uspešne uporabe medicinskega pripomočka je ustrezno izobraževanje. Potrebujemo sistematični program učenja tako o ustreznem sestavljanju obrokov kot o tem, kako medicinski pripomoček uporabljati in kako pravilno beležiti podatke ter zakaj je to pomembno.« Dovč je ugotovitve raziskovalne skupine ocenil kot zelo pomembne, študija bo tudi postala del mednarodnih smernic za klinično prakso mednarodnega združenja za diabetes pri otrocih in mladostnikih.

    Klemen Dovč (drugi z desne) poudarja vlogo vseh sodelavcev na oddelku za endokrinologijo, diabetes in metabolizem na Univerzitetni otroški bolnišnici v Ljubljani. FOTO: Domen Pal

    Poudarja pomembnost tega, da specialist ob svojem kliničnem delu tudi raziskuje, »brez tega ne more dobro opravljati kliničnega dela«. Motivira pa ga tudi to, da izsledki raziskav, ki jih delajo v timu, sčasoma postanejo del sodobne prakse in vplivajo na kakovost obravnave in s tem življenja sladkornih bolnikov.

    Genetika v ozadju hudih alergijskih reakcij

    Raziskovalna skupina, v kateri sodeluje dr. Peter Kopač, vodja alergološke enote na Univerzitetni kliniki Golnik in docent na medicinski fakulteti v Ljubljani, se je ukvarjala z genetiko anafilaksije. To je najhujša oblika alergijske reakcije – nenadna in lahko življenjsko ogrožajoča, saj v nekaj minutah prizadene dihanje, krvni obtok in celoten organizem.

    »Zelo nas zanima, zakaj imajo nekateri zelo hude alergijske reakcije, medtem ko so pri drugih te bistveno blažje. Že v preteklih raziskavah smo ugotovili, da ima od 20 do 40 odstotkov ljudi, ki imajo najtežje oblike anafilaksije po piku ose ali čebele, gensko spremembo na mastocitu.

    To so celice, odgovorne za nastanek anafilaksije. To nas je presenetilo, saj je prej veljalo, da se takšne reakcije zgodijo naključno. Tako smo z zadnjo raziskavo želeli ugotoviti, ali so te celice tudi pri pacientih s hudimi alergijskimi reakcijami po zdravilih drugačne kot pri tistih, ki takšnih reakcij nimajo,« je pojasnil Kopač.

    Že v preteklih raziskavah smo ugotovili, da ima od 20 do 40 odstotkov ljudi, ki imajo najtežje oblike anafilaksije po piku ose ali čebele, gensko spremembo na mastocitu, je pojasnil dr. Peter Kopač. FOTO: arhiv klinike Golnik

    V fokusu so imeli predvsem odziv na zdravila, pomembna za zdravljenje težkih revmatskih in onkoloških bolezni, ki že zaradi svoje zgradbe pogosteje sprožijo alergijsko reakcijo.

    Študija je pokazala, da je lahko tudi huda oblika anafilaksije, sprožena z zdravili, povezana z gensko motnjo. Prav tako je novo spoznanje, da imajo bolniki s hudim alergijskim odzivom na strup žuželk drugačne genske spremembe mastocitov kot tisti, ki so imeli takšen odziv na zdravila. To pomeni, da so lahko različni sprožilci anafilaksije povezani z različnimi genskimi mehanizmi.

    Rezultat raziskave je pomemben za klinično prakso, saj omogoča boljšo oceno tveganja pri bolnikih. Zdravniki lažje prepoznajo, kdo ima večjo verjetnost za hudo anafilaksijo na zdravila. Spoznanje je pomembno tudi z raziskovalnega vidika, saj prispeva k boljšemu razumevanju mehanizmov alergijskih reakcij.

    »Potrditev vloge genske spremembe je prvi korak. V praksi lahko bolnike, ki so doživeli anafilaksijo, dodatno genetsko opredelimo in tako natančneje ocenimo tveganje za prihodnje reakcije. Na tej osnovi lahko zdravljenje prilagodimo, da je varnejše,« je opisal pristop k personalizirani medicini, temelječi na pacientovi genski zasnovi.

    Raziskovanje in klinično delo se dopolnjujeta

    Zaradi anafilaksije vsako leto umreta dva človeka na milijon prebivalcev, v Sloveniji to pomeni štiri do pet ljudi. »Z boljšim razumevanjem mehanizmov in večjo ozaveščenostjo bi lahko del teh smrti preprečili. Vendar bo za spremembo klinične prakse potreben čas, saj moramo rezultate najprej potrditi v nadaljnjih študijah,« poudarja Kopač. Pričakuje, da bodo tovrstne raziskave v prihodnje vplivale tudi na smernice za obravnavo bolnikov z anafilaksijo.

    Študija je pokazala, da je lahko tudi huda oblika anafilaksije, sprožena z zdravili, povezana z gensko motnjo.

    Prav tako je poudaril pomen sodelovanja z dobro opremljenim laboratorijem za imunologijo in klinično genetiko ter podporo celotne klinike Golnik. Takšen raziskovalni uspeh je po njegovih besedah vedno rezultat usklajenega timskega sodelovanja – od bazičnih raziskovalcev in laboratorijskih strokovnjakov do kliničnih zdravnikov, ki skupaj povezujejo klinična opažanja z molekularnimi analizami.

    »Gre za dolgotrajne in zahtevne projekte, tako časovno, finančno kot kadrovsko. Vedno obstaja možnost, da raziskava ne prinese jasnega preboja, zato je stabilno okolje za delo ključno,« pravi. Rezultat vsega timskega dela je, da so na tem področju primerljivi z vodilnimi centri v Evropi. Na vprašanje, kaj ga motivira za raziskovalno delo, odgovarja, da so to predvsem pacienti, ki imajo od takšnih raziskav tudi največjo korist.

    »V ambulanti se pogosto srečujemo z vprašanji, na katera medicina še nima odgovorov. Zanima nas, zakaj imajo bolniki, ki so na prvi pogled podobni, tako različno močne alergijske reakcije. Ta raziskava nam je dala pomemben del odgovora.«

    Vloga farmacevtov pri predpisovanju zdravil

    Skupina pod vodstvom dr. Mateja Štuhca je preučevala, kaj bi v praksi pomenilo za paciente in osebne zdravnike, če bi zdravila za nekatera stanja predpisoval klinični farmacevt. FOTO: osebni arhiv
    Dr. Matej Štuhec je specialist klinične farmacije v Psihiatrični bolnišnici Ormož, deluje kot farmacevt svetovalec v ormoškem zdravstvenem domu in je izredni profesor klinične farmacije in farmakologije na mariborski medicinski fakulteti, predava pa tudi na fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

    Poleg tega se posveča raziskovalni dejavnosti, predvsem vezano na delovanje ambulante kliničnega farmacevta v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. V zadnjem desetletju je imel ključno vlogo pri napredku klinične farmacevtske prakse v Sloveniji, zaradi svojih prispevkov k raziskavam na področju klinične farmacije in implementacije v zdravstveni sistem je tudi mednarodno priznan.

    »Ambulante kliničnega farmacevta v zdravstvenih domovih so bile v zdravstveni sistem vpeljane leta 2017, naše pristojnosti pa so omejene na delo s pacienti, ki jih k nam napotijo osebni zdravniki z namenom optimizacije zdravljenja z zdravili, ki vodi do boljše kakovosti življenja. Napišemo izvide, svetujemo zdravniku glede zdravil, nimamo pa pooblastila, da bi jih tudi predpisali,« je povedal Štuhec.

    To zadnje bi bila po njegovi oceni naslednja stopnja razvoja ambulant kliničnih farmacevtov in bilo bi smotrno tako za bolnike kot družinske zdravnike. Z raziskavo so želeli preveriti, kaj bi to prineslo v praksi. 

    Študija je potrdila smotrnost povečanja pooblastil kliničnim farmacevtom z ustreznimi kompetencami. Dokazano je bilo, da bi bilo njihovo predpisovanje zdravil varno in učinkovitejše od zdajšnjega sistema.

    V raziskavi, ki je potekala kot pilotna študija v slovenskih zdravstvenih domovih in jo je pod njegovim vodstvom izvedla skupna raziskovalna skupina iz klinične farmacije in družinske medicine pod okriljem obeh medicinskih fakultet v Sloveniji ter republiškega strokovnega kolegija za družinsko medicino in lekarniške zbornice, so preučevali vpliv predpisovanja zdravil kliničnih farmacevtov, vse pa na podlagi pooblastila bolnikovega osebnega zdravnika.

    Klinični farmacevti so ocenili zdravila pacientov, predpisali ali spremenili terapije v sodelovanju z zdravniki družinske medicine in spremljali bolnike celotno obdobje študije, ki je trajala pol leta. Vključenih je bilo 119 bolnikov s povprečno starostjo 72 let in z že postavljenimi diagnozami. »Določili smo deset kliničnih stanj, za katera je klinični farmacevt zdravila tudi predpisoval.

    Z raziskavami iščejo rešitve za izzive iz prakse

    To so bila zdravila za zdravljenje diabetesa, krvnega tlaka, holesterola, astme, antidepresivi, prilagajali smo odmerke zdravil glede na stanje ledvic in jeter pri pacientu, zdravila tudi ukinjali, če smo ocenili, da ne prispevajo k zdravljenju,« je opisal.

    Rezultati so pokazali pomembno izboljšanje kliničnih izidov, zelo se je povečala kakovost življenja pacientov, prav tako se je izboljšal potek obravnave. »Študija je potrdila smotrnost povečanja pooblastil kliničnim farmacevtom z ustreznimi kompetencami (teh je zdaj po njegovih besedah v Sloveniji 60). Dokazali smo tudi, da bi bil takšen način dela varen in učinkovitejši od zdajšnjega sistema. Predpisovanje farmacevtov je bilo kakovostno in varno,« je dejal Štuhec, ki pričakuje prenos v prakso, kar že poznajo predvsem v anglosaškem svetu.

    Prav napredek, uvajanje novih storitev, ki privedejo k optimizaciji zdravljenja pacientov v Sloveniji, je njegov glavni motiv, da malodane ves svoj prosti čas namenja raziskovalnemu delu, izsledki katerega se nato tudi prenesejo v prakso.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Genetska bolezen DMD

    Z majhnimi koraki do vedno večjih prebojev

    Življenje z Duchennovo mišično distrofijo prinaša številne zdravstvene težave, zato je pomembno,da pri obravnavi bolnikov sodeluje širši multidisciplinarni tim.
    Maja Južnič Sotlar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Simulacije možganov za zdravljenje nevroloških in nevropsihiatričnih bolezni

    Neinvazivni načini stimulacije možganov že obstajajo, vendar so precej omejeni.
    17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Bolezen

    Slovenski raziskovalci sodelovali pri odkritju genov za bolezen ALS

    ALS oziroma bolezen motoričnega nevrona je hitro napredujoča nevrodegenerativna bolezen.
    9. 4. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravstveni absentizem

    Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

    Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

    V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
    Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zenica

    Danes ugaša srce jeklarstva v regiji, ogroženih okoli 11.000 zaposlenih

    Uničevalna vojna železarne v Zenici ni ustavila, jo bosta pa nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in neupoštevanje pozivov k zaščiti domače industrije.
    Novica Mihajlović 22. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Medisove nagrade

    Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

    Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Okoljska DNK

    Iz stopinje v snegu lahko prepoznajo risa, iz kaplje vode delfina

    Okoljska DNK je obetavno orodje za spremljanje biotske raznovrstnosti. V projektu Sea Insights so preučili biodiverziteto severnega Jadrana.
    23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kresnik
    Delova književna nagrada

    Deseterica, ki se spogleduje s 36. kresnikom

    V predfinalnem izboru za najboljši roman preteklega leta so dela petih avtorjev in petih avtoric ter šestih založb, trije so romaneskni prvenci.
    Nina Gostiša 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in gospodarstvo

    Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

    Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za četrtek, 23. aprila 2026

    Dan za pogumne poteze, sveže ideje in poslovne preboje
    23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kresnik
    Delova književna nagrada

    Deseterica, ki se spogleduje s 36. kresnikom

    V predfinalnem izboru za najboljši roman preteklega leta so dela petih avtorjev in petih avtoric ter šestih založb, trije so romaneskni prvenci.
    Nina Gostiša 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in gospodarstvo

    Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

    Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za četrtek, 23. aprila 2026

    Dan za pogumne poteze, sveže ideje in poslovne preboje
    23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več

