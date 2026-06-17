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    Zdravje

    Zdravstvo potrebuje investicijsko logiko

    Zdravstvo ni breme gospodarstva, ampak je dejavnik njegove rasti in naložba v družbeno blaginjo.
    Tudi v zdravstvu potrebujemo investicijsko razmišljanje, kar pomeni, da izdatke za učinkovite zdravstvene programe, preventivo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo presojamo tudi z vidika njihove sposobnosti ohranjanja zdravja, delovne zmožnosti in samostojnosti prebivalstva. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Tudi v zdravstvu potrebujemo investicijsko razmišljanje, kar pomeni, da izdatke za učinkovite zdravstvene programe, preventivo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo presojamo tudi z vidika njihove sposobnosti ohranjanja zdravja, delovne zmožnosti in samostojnosti prebivalstva. FOTO: Shutterstock
    Petra Došenović Bonča
    17. 6. 2026 | 06:00
    10:15
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    Ko govorimo o ekonomskem bremenu bolezni, najprej pomislimo na zdravstvene izdatke, ki nastajajo zaradi diagnostike, ambulantnih in bolnišničnih zdravstvenih obravnav, porabe zdravil in medicinskih pripomočkov, rehabilitacije in vseh preventivnih zdravstvenih programov. To so neposredni zdravstveni stroški bolezni. So najbolj vidni, saj nastajajo v zdravstvenem sistemu in jih je praviloma najlažje izmeriti. Toda vsaka bolezen ima veliko širše posledice.

    Poleg stroškov zdravljenja bolnike in njihove družine pogosto bremenijo neposredni nezdravstveni stroški, kot so na primer prevozi na zdravstvene obravnave ter prilagoditve prehrane in bivalnega okolja. Če morajo takšne stroške kriti posamezniki iz lastnega žepa, lahko ti poslabšajo njihov finančni položaj. V začetku prejšnjega desetletja se je na primer okrepilo proučevanje finančne toksičnosti raka, ko je stroka opozorila, da so visoki neposredni izdatki bolnikov posebna oblika neželenega učinka zdravljenja rakavih bolezni. Raziskovanje tega področja se je razvilo zato, ker finančne stiske vplivajo na kakovost življenja, dostop do oskrbe in tudi na bolnikovo ravnanje med zdravljenjem.

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    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Izguba produktivnosti

    Zdravstveno stanje posameznika vpliva tudi na njegovo samostojnost, zmožnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti in delovno zmožnost. Vsaka kronična bolezen, telesna okvara, invalidnost ali prezgodnja smrt zato ne pomeni le zdravstvene težave posameznega bolnika in njegovih bližnjih, temveč so pomemben del ekonomskega bremena bolezni tudi posredni stroški, ki jih povzroča izguba produktivnosti. Ta nastane, kadar posameznik zaradi bolezni dela manj, manj učinkovito ali se celo umakne s trga dela.

    Brez investicij v zdravstvo danes ni mogoče izboljšati obvladovanja družbenega bremena bolezni ter povečevati funkcionalne in delovne zmožnosti vseh nas, je poudarila Petra Došenović Bonča. FOTO: Tania Mendillo
    Brez investicij v zdravstvo danes ni mogoče izboljšati obvladovanja družbenega bremena bolezni ter povečevati funkcionalne in delovne zmožnosti vseh nas, je poudarila Petra Došenović Bonča. FOTO: Tania Mendillo
    Izguba produktivnosti torej nastane v primeru prezentizma, ko je posameznik sicer prisoten na delovnem mestu, vendar zaradi zdravstvenih težav dela manj učinkovito. Lahko je posledica kratkotrajne ali dolgotrajne bolniške odsotnosti, invalidske upokojitve, brezposelnosti ali umika s trga dela zaradi bolezni, v primeru resne kronične bolezni pa tudi zaradi prezgodnje smrti. Pri tem ne smemo pozabiti na izgube neplačanega dela, saj tudi samooskrba pomembno prispeva k družbeni blaginji. Poleg neposrednih in posrednih stroškov obstajajo tudi neotipljivi stroški, ki jih povzročajo bolečina, strah, socialna izključenost in drugi dejavniki zmanjšane kakovosti življenja, ki jih prav tako ne smemo zanemariti, čeprav jih je praviloma težko ovrednotiti.

    Čeprav imamo največ podatkov o neposrednih zdravstvenih izdatkih znotraj našega zdravstvenega sistema, je treba opozoriti, da so posredni stroški zaradi izgube produktivnosti in neformalne nege številnih bolezni, kot so rak, srčnožilne bolezni in demenca, primerljivi ali celo višji od zdravstvenih izdatkov.

    Ekonomsko breme bolezni

    Glavno spoznanje iz proučevanja tako epidemiološkega kot ekonomskega bremena takšnih bolezni je zanimivo. Zaradi naraščanja incidence in prevalence določenih kroničnih bolezni, kar je posledica staranja prebivalstva in sprememb v življenjskem slogu, je vse več pritiska na zdravstvene blagajne in potreb po povečevanju zlasti javnih virov financiranja zdravstva. A tega ni mogoče zagotoviti brez gospodarske rasti, ki pa ima pravzaprav samo dva ključna dejavnika. To sta obseg delovno aktivnega prebivalstva ter njihova učinkovitost in produktivnost.

    V tem spoznanju se razkrije zanimiva povratna zanka. Čeprav za investicije v zdravstvo danes potrebujemo vire, za katere pogosto slišimo, da jih ni mogoče zagotoviti, brez investicij v zdravstvo danes ni mogoče pričakovati virov za financiranje zdravstva jutri. Brez investicij v zdravstvo danes ni mogoče izboljšati obvladovanja družbenega bremena bolezni in povečevati funkcionalne in delovne zmožnosti vseh nas, kar lahko nam in prihodnjim generacijam zagotovi blaginjo jutri.

    Pa sploh obstaja izhod iz tega začaranega kroga navidezno nevzdržnega naraščanja stroškov v zdravstvu? Prvi nujen korak je sprememba miselnosti, da je zdravstvo breme gospodarstva. Zdravstvo ni breme gospodarstva, ampak je pomemben dejavnik njegove rasti. Če želimo spremeniti vtis, da je zdravstvo kot jama brez dna, v katero se nepregledno zliva naraščajoč obseg javnofinančnih dajatev, moramo vsako odločitev v zdravstvu sprejemati enako odgovorno kot na vseh drugih področjih, na katerih imamo omejene vire.

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    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    V razmerah omejenih virov je treba gospodariti! To zahteva, da se ne ukvarjamo samo s stroški, ampak da za vsak vložek spremljamo tudi dosežene zdravstvene izide prebivalstva, ki bi se morali preliti tudi v boljše izide na trgu dela in večjo družbeno blaginjo. Potrebujemo torej investicijsko razmišljanje, kar v zdravstvu pomeni, da izdatke za učinkovite zdravstvene programe, preventivo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo presojamo tudi z vidika njihove sposobnosti ohranjanja zdravja, delovne zmožnosti in samostojnosti prebivalstva. Tak pristop presega kratkoročno omejevanje stroškov in odpira vprašanje, katere zdravstvene tehnologije ustvarjajo največjo vrednost za bolnike, zdravstveni sistem in družbo kot celoto. Zdravstvo je torej treba obravnavati kot strateško naložbo v človeški kapital, družbeno vključenost in prihodnjo razvojno sposobnost države.

    Oblikovanje prioritet

    Zdravstvo je treba obravnavati kot strateško naložbo v človeški kapital, družbeno vključenost in prihodnjo razvojno sposobnost države. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Zdravstvo je treba obravnavati kot strateško naložbo v človeški kapital, družbeno vključenost in prihodnjo razvojno sposobnost države. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Takšen pristop je pomemben tudi zato, ker omogoča boljše oblikovanje raziskovalnih prioritet in preseganje silosnega razmišljanja, ki smo mu prepogosto priča. Silosno delovanje v zdravstvu pomeni, da se odločitve, podatki, odgovornosti in finančne spodbude oblikujejo znotraj posameznih organizacij, ravni obravnave ali resorjev. Takšna razdrobljenost lahko vodi v podvajanje storitev, slabšo koordinacijo med izvajalci, prelaganje stroškov med zdravstvenim in drugimi sistemi socialne varnosti ter zanemarjanje pozitivnih učinkov, ki nastajajo zunaj neposrednega proračuna zdravstvenega sistema. Predvsem pa lahko silosi vodijo zgolj do prevalitve stroškov, kar ne pomeni dejanskega obvladovanja bremena bolezni, temveč zgolj spremembo deležnika, ki nosi stroške – bolnik, družina, delodajalec, zdravstveni sistem ali državni proračun. Pri presoji zdrav­stvenih tehnologij to pomeni, da se lahko njihova vrednost hitro podceni ali preceni, če zanemarimo širše družbene učinke.

    Soglasja na načelni ravni, da je smiselno in nujno upoštevati širše družbene učinke novih zdravstvenih tehnologij, ni težko doseči. Je pa treba priznati, da je to v praksi precej težje izvesti. Dokazovanje vrednosti novih zdravstvenih tehnologij, kot so nova zdravila, diagnostični postopki ali modeli integrirane obravnave, je zahtevno že, če se analize njihove ekonomske smotrnosti pripravljajo z vidika javnega plačnika, torej pri nas z vidika ZZZS. Analize z družbenega vidika so še zahtevnejše, saj poleg sprememb v zdravstvenih izidih zahtevajo tudi spremljanje širokega nabora drugih učinkov na kakovost življenja, izgube produktivnosti, potreb po neformalni oskrbi in vpliva na neplačano delo.

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    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Podatki o teh učinkih pogosto niso celoviti, temveč so razpršeni med različnimi administrativnimi viri ali temeljijo na samoporočanju, kar veča negotovost, s katero se pri odločanju soočajo plačniki novih zdravstvenih tehnologij. Dodaten izziv je denarno ovrednotenje učinkov, ki nimajo jasne tržne cene, na primer neformalne oskrbe, zmanjšane delovne zmožnosti ali izgube kakovosti življenja. Pri tem obstaja tudi nevarnost večkratnega štetja istih učinkov, zlasti kadar se stroški bolezni, izgube produktivnosti in neotipljive posledice medsebojno prekrivajo. Zato analize širših družbenih učinkov bolezni zahtevajo premišljeno izbiro virov podatkov, dosledno metodologijo vrednotenja posameznih kategorij stroškov in učinkov, predvsem pa odpravo vrzeli vseh relevantnih deležnikov v zdravstvu v kompetencah, ki so nujne za presojanje ekonomske smotrnosti zdravstvenih tehnologij.

    Razvijalci novih zdravstvenih tehnologij, zlasti zdravil, praviloma razpolagajo z obsežnim kliničnim, regulativnim, farmakoekonomskim in podatkovnim znanjem o lastni tehnologiji, odločevalci pa imajo pogosto omejene analitične kapacitete, manjši dostop do podatkov ter manj možnosti za neodvisno preverjanje predpostavk, modelov in dolgoročnih učinkov. Takšna asimetrija znanja lahko zmanjša transparentnost odločanja, oteži kritično presojo dokazov in slabi zaupanje javnosti v pravičnost ter strokovno utemeljenost odločitev.

    Zato je krepitev kompetenc odločevalcev, dostopa do neodvisnih podatkov in metodološke preglednosti ključna za bolj uravnoteženo, odgovorno in zaupanja vredno odločanje o vključevanju novih tehnologij v zdravstveni sistem. Predvsem pa je treba preseči miselnost, da je dokazovanje vrednosti izključno naloga razvijalcev novih tehnologij. To je odgovornost vseh deležnikov. Pri odločevalcih v zdravstvu je nujen premik od pasivnega presojanja predloženih dokazov k aktivnemu ustvarjanju pogojev za kakovostno in podatkovno podprto odločanje. Odločevalci morajo biti soustvarjalci podatkovnega in institucionalnega okolja, v katerem je mogoče vrednost tehnologij najprej verodostojno presojati, nato pa tudi uresničevati v dobro vseh nas.

    Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, vodja magistrskega programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

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    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
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    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
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