  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Zdravstvo v primežu silosnega razmišljanja

    Zdravstvo, zlasti javno še zdaleč ni nebodigatreba, saj med drugim omogoča solidaren dostop do zdravnika.
    Petra Došenović Bonča: Zanemarjanje širših družbenih učinkov pri odločanju v zdravstvu in silosno razmišljanje znotraj zdravstva imata lahko vrsto negativnih posledic. FOTO: Tania Mendillo
    Galerija
    Petra Došenović Bonča: Zanemarjanje širših družbenih učinkov pri odločanju v zdravstvu in silosno razmišljanje znotraj zdravstva imata lahko vrsto negativnih posledic. FOTO: Tania Mendillo
    Petra Došenović Bonča
    1. 10. 2025 | 05:50
    10:29
    A+A-

    Tekoči zdravstveni izdatki so lani znašali 6,6 milijarde evrov, kar je skoraj deset odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda, v fizično in digitalno infrastrukturo v zdravstvu in socialnem varstvu pa smo investirali še dodatnih 366 milijonov evrov. Ker skoraj 87 odstotkov izdatkov za zdravstvene storitve, zdravila, medicinske pripomočke, preventivno in podobno financiramo iz javnih virov, kar zahteva obdavčitev prebivalstva, o zdravstvu največkrat govorimo kot o bremenu slovenskega gospodarstva.

    image_alt
    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    A zdravstvo, zlasti javno, še zdaleč ni nebodigatreba, saj omogoča solidaren dostop do zdravnika in zaradi številnih tržnih nepopolnosti tudi učinkovitejše izvajanje zdravstvenih dejavnosti in doseganje občutnih pozitivnih učinkov na družbeno blaginjo. Z njimi učinkovito in uspešno zdravstvo k slovenskemu bruto domačemu proizvodu prispeva bistveno več od prej omenjenih deset odstotkov. A zasuk od dojemanja zdravstva kot bremena gospodarstva k njegovemu priznanju kot ključnega dejavnika družbene blaginje zahteva, da se nehamo pogovarjati samo o tem, koliko nas zdravstvo davčno obremenjuje in stane, in spregovorimo o tem, kaj s to investicijo v resnici dosegamo in kako bi lahko dosegli več.

    Pomembni družbeni učinki zdravstva

    Na žalost se širših družbenih učinkov zdravstva najbolj zavemo ob večjih šokih, kot sta bila nedavna pandemija koronavirusne bolezni in ponoven pojav nalezljivih bolezni, o katerih smo naivno menili, da so stvar preteklosti. Takšne nalezljive bolezni nas tudi hitro prisilijo, da njihove širše družbene učinke upoštevamo pri regulaciji in tudi financiranju zdravstva. A zdravstvo ima pomembne družbene učinke tudi pri vseh nenalezljivih boleznih, zlasti kroničnih, ki niso zgolj breme za posameznika. Zaradi kroničnih bolezni tako na primer ne nastajajo zgolj stroški izvajanja zdravstvenih obravnav, ampak tudi občutni posredni stroški, ki so posledica slabše kakovosti življenja in s tem zmanjšane zmožnosti za opravljanje plačanega in neplačanega dela pacientov in njihovih bližnjih.

    Pri številnih boleznih, kot so rakave bolezni, določene bolezni srca in ožilja ter demenca, so takšne izgube produktivnosti, ki nastajajo zaradi bolniškega staleža, prezgodnje umrljivosti, izstopa s trga dela, neformalne nege in podobno, celo večje od izdatkov za zdravstvene obravnave. In če upoštevamo, da je gospodarska rast mogoča le ob rasti delovne sile in njene produktivnosti, je jasno, da zdravstvo, ki uspešno izboljšuje zdravstvene izide, ni breme gospodarstva, ampak pomembno gonilo njegove rasti in ključen dejavnik družbene blaginje.

    Na žalost se širših družbenih učinkov zdravstva najbolj zavemo ob večjih šokih, kot sta bila nedavna pandemija koronavirusne bolezni in ponoven pojav nalezljivih bolezni, o katerih smo naivno menili, da so stvar preteklosti.

    Če tega ne upoštevamo, so napake v regulaciji zdravstva neizogibne in lahko povzročijo celo večje izgube učinkovitosti v zdravstvu kot tržne nepopolnosti, zaradi katerih dovolimo državi, da posega na zdravstveni trg. Zanemarjanje širših družbenih učinkov pri odločanju v zdravstvu in silosno razmišljanje znotraj zdravstva imata lahko vrsto negativnih posledic. Vodita namreč do tega, da s sprejetimi ukrepi ne obvladujemo bremena bolezni, ampak ga zgolj prerazdelimo med deležniki.

    Nazoren primer so predlogi, da se nadomestila za bolniški stalež v breme ZZZS, ki so lani dosegla skoraj 640 milijonov evrov, prenesejo na državni proračun. S premeščanjem izdatkov iz ene v drugo blagajno javnega financiranja problem ne bo prav nič manjši, predvsem pa povsem zanemarja nadomestila, ki bremenijo delodajalce, in breme za paciente, saj izgubljeni dohodki večinoma niso nadomeščeni v celoti. Podoben primer prerazporejanja bremena so neustrezna regulacija in nepremišljeno financiranje ter organizacija dolgotrajne oskrbe in neakutne obravnave, kar podaljšuje ležalne dobe za najdražje akutne bolnišnične obravnave in povečuje potrebo po neformalni oskrbi.

    Naraščajoče nezaupanje v zdravstveni sistem

    Vse opaznejši učinek silosnega razmišljanja je tudi naraščajoče nezaupanje v zdravstveni sistem in sisteme socialne varnosti nasploh. Če zdravje in uspešno zdravstvo nista skupni cilj, če odločanje ni transparentno in če se pri njem zanemarjajo učinki na vse relevantne deležnike, tudi tiste zunaj zdravstvenega sistema, je težko zagotoviti podporo prebivalstva in s tem politično voljo za krepitev javnih zdravstvenih sistemov.

    Zasuk od dojemanja zdravstva kot bremena gospodarstva k njegovemu priznanju kot ključnega dejavnika družbene blaginje zahteva, da se nehamo pogovarjati samo o tem, koliko nas zdravstvo davčno obremenjuje in stane, in spregovorimo o tem, kaj s to investicijo v resnici dosegamo in kako bi lahko dosegli več.

    Zanemarjanje širših družbenih učinkov zdravstva pa lahko vpliva tudi na dostopnost novih zdravstvenih tehnologij, ki vključujejo ne samo nova zdravila in nove medicinske pripomočke ter drugo opremo, ampak tudi nove metode diagnosticiranja in zdravljenja ter rehabilitacije in preventive. Čim hitrejše vključevanje novih zdravstvenih tehnologij v javno financiranje je za sodobne zdravstvene sisteme ključnega pomena. To kaže tudi prizadevanje na ravni EU za povezovanje pri vrednotenju tehnologij s kliničnega vidika. Neklinični vidiki, med katere sodijo tudi ocene ekonomske upravičenosti novih tehnologij, ki podpirajo odločitve o zagotovitvi njihovega javnega financiranja, pa ostajajo v domeni posameznih držav. In čeprav bi težko našli koga, ki ne priznava, da številni učinki novih zdravstvenih tehnologij nastajajo zunaj zdravstvenega sistema in da bi jih bilo pri odločanju smiselno upoštevati, lahko zelo hitro naštejemo tudi vrsto vzrokov za to, da še vedno prevladuje ožji pogled. Tako se v večini primerov ekonomska upravičenost presoja z vidika javnega plačnika in ne celotne družbe.

    Prvi vzrok je zagotovo ta, da priprava zanesljivih in celovitih dokazov o vseh relevantnih učinkih nove tehnologije na vse deležnike zahteva čas. To pa pomeni zamik v dostopnosti nove tehnologije. Presoja tehnologij z vidika javnega plačnika je torej kompromis, ki smo ga sprejeli, da bi hitreje omogočili pacientom dostop do novih tehnologij. Drugi tehten vzrok je, da je odločanje transparentno zgolj, če se vse tehnologije presojajo poenoteno, saj jih sicer ni mogoče primerjati. Tretji pogosto naveden vzrok pa je, da je stroške znotraj javnega zdravstvenega sistema in klinične izide zdravljenja precej lažje opredeliti in verificirati kot stroške in učinke s širšega družbenega vidika, kot so na primer izgube produktivnosti, breme neformalne nege in izgube neplačanega dela.

    Če je nekaj zahtevno, še ne pomeni, da ni izvedljivo

    Dejstvo je, da je to zahtevana naloga, povezana s številnimi metodološkimi izzivi. A če je nekaj zahtevno, še ne pomeni, da ni izvedljivo. Vsaj po korakih! Prvi nujen korak je že ta, da presežemo silosno razmišljanje znotraj zdravstvenega sistema. To danes povzroča nepremišljeno kopičenje podatkov različnih deležnikov in nepotrebno obremenjevanje zaposlenih z večkratnim poročanjem. Ker zdravstveni delavci pogosto ne dobijo niti jasnih pojasnil o namenu zbiranja podatkov niti povratnih informacij, se razvija kultura »kljukanja« obrazcev, ki zmanjšuje kakovost posredovanih podatkov. Vse to ustvarja okolje bogatih podatkov, a skopih informacij – odličen recept za napake v regulaciji in koordinaciji zdravstvenega sistema.

    Če želimo iz bogatih podatkov dobiti zanesljive in pravočasne informacije za odločanje, moramo najprej analizirati, verificirati in uskladiti potrebe vseh deležnikov. Vsi imamo dolge sezname želja, a kopičenje podatkov stane (žal niti ne vemo, koliko!) in je zagotovo nasedla investicija, če se »za vsak primer« nabirajo v podatkovnih skladiščih. Presoja smiselnosti odločitev v zdravstvu najprej zahteva tehten premislek o njenih kriterijih in s tem ciljno zbiranje podatkov, ki pa morajo biti ustrezni za raziskovanje. Biti morajo jasno dokumentirani, z učinkovito urejenimi dostopi, anonimizirani, povezljivi, standardizirani in z ustreznimi kontrolami kakovosti. Takšni podatki so nujni tudi za uporabo orodij umetne inteligence pri z dokazi podprtem odločanju, sicer bo nastal podoben problem kot pri digitalizaciji zdravstva. Tako kot digitalizacija stare organizacije ustvarja zgolj dražjo staro organizacijo, tudi uporaba umetne inteligence pri neustreznih vhodnih podatkih lahko vodi v hitrejše, a zato nič manj napačne odločitve!

    Podatki pa dobijo pravo moč šele, če zagotovimo povratne informacije vsem deležnikom. Z zagotavljanjem kakovostnih povratnih informacij zdravstvenim delavcem vplivamo na njihovo notranjo motivacijo in s tem lahko izkoristimo močne nefinančne spodbude za izboljšave. S kakovostnimi povratnimi informacijami se plačnik lahko preusmeri iz plačevanja izvajalcev po obsegu opravljenih storitev v plačevanje glede na ustvarjeno vrednost, ki se izraža z boljšimi zdravstvenimi izidi. S povratnimi informacijami tudi o širših družbenih učinkih ustvarjamo razmere, ko zdravstveni sistem izboljšuje zdravstvene izide pri obravnavanih pacientih, pa se ti v resnici kažejo tudi v boljših izidih na trgu dela. S povratnimi informacijami javnosti dobimo vzvod za ustvarjanje politične volje, povečujemo zaupanje v zdravstveni sistem in zmanjšujemo vse tiste dvome o znanosti, ki trenutno dajejo moč populizmu.

    Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, vodja magistrskega programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

     

     

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Kot je Kristusova smrt opravičevala preganjanje, tako Kirkova smrt Trumpa

    Slovenski filozof na podlagi Trumpovega govora razkriva, zakaj brutalna politika za svoj obstoj potrebuje nedolžno žrtev in kako padec mask uničuje dialog.
    Žan Urbanija 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Več iz teme

    Zdravje 2025zdravstveni sistemiPetra Došenović Bonča

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar na evropskem prvenstvu z nekoliko oslabljeno ekipo, Roglič gre v Italijo

    Znana je osmerica, ki bo Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Ob Tadeju Pogačarju manjka nekaj imen, med njimi tudi Primož Roglič.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Festivalski teden

    Narava kot navdih za znanstvene preboje

    Dobri odnosi med Indijo in Evropsko unijo niso le ekonomsko koristni, temveč so strateška nujnost.
    Mojca Vizjak Pavšič 1. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajak

    Slovenske kajakašice do nove medalje na svetovnem prvenstvu

    Bron ekipe kajakašic. Za nami so kvalifikacije kajakašev, na katerih so se v petkov polfinale uvrstili trije Slovenci.
    1. 10. 2025 | 07:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška uprava se je ustavila: uslužbenci brez plač, državljani brez storitev

    Brez financiranja so ostale številne storitve, med njimi programi prehranske pomoči, zvezno financirani vrtci, posojila za študente.
    1. 10. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Humanitarci

    Pred ciljem: nad flotiljo droni, obkrožena je bila z neznanimi plovili

    Mednarodna flotilja proti Gazi poroča o povečani aktivnosti dronov in bližini neosvetljenih plovil.
    1. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajak

    Slovenske kajakašice do nove medalje na svetovnem prvenstvu

    Bron ekipe kajakašic. Za nami so kvalifikacije kajakašev, na katerih so se v petkov polfinale uvrstili trije Slovenci.
    1. 10. 2025 | 07:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška uprava se je ustavila: uslužbenci brez plač, državljani brez storitev

    Brez financiranja so ostale številne storitve, med njimi programi prehranske pomoči, zvezno financirani vrtci, posojila za študente.
    1. 10. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Humanitarci

    Pred ciljem: nad flotiljo droni, obkrožena je bila z neznanimi plovili

    Mednarodna flotilja proti Gazi poroča o povečani aktivnosti dronov in bližini neosvetljenih plovil.
    1. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo