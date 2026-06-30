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    Zdravje

    Živčni sistem vaše organizacije ali kako se nalezemo čustev

    Tekmovalnost poleg adrenalina izzove kortizolska in ostala rušilna stanja, ki vodijo v izgorelost, absentizem in izgubo smisla.
    Če je človek dlje časa ujet v kronično negotovost, pritisk in notranji alarm, se ne spremeni zgolj njegovo počutje, temveč način, kako zaznava svet, prihodnost in samega sebe. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Če je človek dlje časa ujet v kronično negotovost, pritisk in notranji alarm, se ne spremeni zgolj njegovo počutje, temveč način, kako zaznava svet, prihodnost in samega sebe. FOTO: Shutterstock 
    Lucija Mulej
    30. 6. 2026 | 16:00
    9:09
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    Zakaj briljantna strategija v lično urejenem dokumentu ne zaživi? Zakaj je tako težko misel preliti v realnost? Poiskati resnično lojalne ljudi, ki z nami ostanejo tudi v času viharjev?

    Desetletja smo podjetja in organizacije upravljali kot mehanske stroje: sklepali smo, da vložek navrže dobitek in da se optimizacija zgodi mehansko. Podobno smo razmišljali o čustvih; da so ovira in šibkost vsakega člena v procesu. Evolucija dela, od prodaje rok do uma in danes izkušnje, dokaže ravno obratno: vse je pravzaprav v biologiji in v posameznikovem živčnem sistemu, ki neprestano prebira informacije iz okolja in jih ocenjuje ter presoja. In da, čustva so pogon. Za dobro in slabo in še več: podjetja ne upravljajo le ljudi, ampak njihova notranja stanja.

    Vloga nevrocepcije, ne le percepcije

    Porges to imanentno, vrojeno sposobnost ocenjevanja poimenuje nevrocepcija. Poleg vseh projekcij, zaznav in kulturnega relativizma, ki pogojuje naše domete, nas določa psihonevroimunološko stanje: kar smo sposobni in zmožni nevrocepirati, določa domala vse: ali bomo prekipevali od ustvarjalnosti ali se dušili v strahu; delovali predano ali preplašeno, apatično ali inovirajoče ali pa zgolj posnemajoče in pač funkcionirajoče.

    Danes ni dvoma, da kronični stres blokira prefinjene poti nevrogeneze (rojevanja novih nevronov), kar možgane zaklepa pred ustvarjalnim izražanjem. Kajti, ko živčni sistem zazna, da je v morebitni nevarnosti, se vklopi simpatikus, ki se osredotoči na boj ali beg. Stephen Porges (1945) je skozi polivagalno teorijo na novo osvetlil pomen vagusnega živca. Opazoval je srčni ritem prezgodaj rojenih otrok in ugotovil, da so bili tisti z bolj variabilnim ritmom pospeševanja in upočasnjevanja manj ogroženi od otrok z rigidnim, enakomernim srčnim utripom.

    Kako utripajo srca vaših zaposlenih

    Kako utripa srce vaše organizacije? Ga merite? Nenehne reorganizacije, odpuščanja, digitalna prezasičenost, kultura urgentnosti in sestanki brez konca, usmerjajo in vodijo živčni sistem zaposlenih v permanentno pripravljenost na nevarnost. Torej v simpatični sistem boja ali bega in v dorzalni vagus, a žal ne v ventralnega, ki pogojuje idejnost, pretočnost in rast. Gallupova globalna raziskava leta 2024 šokira: po svetu je resnično delovno zavzetih le 23 odstotkov zaposlenih. 77 odstotkov ljudi je v stanju preživetja (dorzalno) in žal ne razcveta.

    Torej prva, dorzalna veja, ki jo odkrije in pojasni Porges, je prisotna že pri plazilcih. Je starejša veja vagusa, ki se aktivira v stanjih brezizhodnosti in popolne vdaje. Mlajša, ventralna veja pa je razvita samo pri sesalcih in še posebej pri človeku. Pri nas se aktivira v stanju notranje varnosti in tako ustvarja pogoje za pretočnost, povezanost in posledično ustvarjalnost.

    Sama v metodologiji povezovanja inteligenc 4 Q opozarjam prav na te vidike. Celotno razumevanje povezovanja racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence zaokrožim z VQ ali vitalnim kvocientom, kjer lahko izmerimo »srce« podjetja, robustnost (odpornost) sistema in ljudi kot ključnih ustvarjalcev sentimenta ter notranje pripravljenosti za beg ali boj, napredek ali rast.

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    Tudi Slovenija ima recept za sto let življenja: pri nas več kot 300 stoletnikov

    Porges z neurocepcijo (2001 in 2011) postavi temelje novega dojemanja človeka, saj dveh vagusnih vej ne moremo zaobiti ali poljudno »preskakovati«. Gre za sosledje dorzalni vagus-simpatični živčni sistem-ventralni vagus. Kar seveda potrdi, zakaj timbilding ali le občasna skupinska srečevanja zaposlenih s ciljem vzpostavitve psihološkega blagostanja ne prinesejo vidnejših rezultatov. Ne morejo rešiti akutnih zapletov, saj je potreben postopen in kontinuiran proces gradnje zdrave kulture pretočnosti, kjer se ljudje globinsko sprostijo. Šele takrat zmorejo preklopiti v optimalna nevrološka stanja in pričeti graditi presežke. Vsa ostala načrtna stremljenja delujejo le kratek čas; tekmovalnost poleg adrenalina izzove kortizolska in ostala rušilna stanja, ki vodijo v izgorelost, absentizem in izgubo smisla.

    Zakaj duh zrcali telo?

    Ikigai, japonski smisel, ni zaman vtkan v ožilje sodobnih konkurenčnih sistemov. Okinawa, znana po dolgoživosti in zdravju prebivalcev, kaže korelacijo med smislom, pripadnostjo skupnosti, ritmom življenja in zdravjem. Torej, če zapisano prevedemo v 4Q, je IQ kot struktura dela nujna, a brez EQ, ki se kaže v čustvenih vezeh in pripadnosti in SQ, ki se kaže v smislu ter PQ, ki se odraža v nevrološkem balansu, skupnost erodira. Tako ali drugače. Podjetje vzpostavlja prepade in vrzeli, namesto nevrotransmiterskih poti minimalnih pogojev za napredek.

    Spomnimo, Giacomo Rizzolatti je v 90 letih odkril pojem zrcalnih nevronov. To odkritje je zamajalo paradigmo fiksnih kategorij materialnega sveta, saj je postalo jasno, da se učimo preko posnemanja in opazovanja; še več, čustev se »nalezemo« kot gripe in prehladov. Če se lahko okužimo čustveno, kaj torej to pomeni za našo konkurenčnost? Govorimo lahko o socialni nevroznanosti in družbenih možganih, ki so posnetek stanj domala vseh pripadnikov podjetja ali organizacije.

    In, v kakšnem stanju so? Če organizacija ne nudi osnovne človeške varnosti, empatije in topline, potem ustvarja le bolečino. In kot nas pouči nevrocepcija, v bolečini ni rasti. Je pa v optimalni napetosti.

    4 Q povezljivost za konkurenčnost

    Torej, organizacije niso zgolj sistemi informacij ali procesov, pač pa prostori, ki soustvarjajo notranjo realnost ljudi. Če je človek dlje časa ujet v kronično negotovost, pritisk in notranji alarm, se ne spremeni zgolj njegovo počutje, temveč način, kako zaznava svet, prihodnost in samega sebe. Pretirano destruktivne strukture sodobnega dela ubijajo pretočnost. Sklenemo lahko, da Porges potrdi Freudovo intuicijo nevrološko: udobje nikdar ne ustvari vrhunske zmogljivosti; le to ustvarja optimalna napetost. Ne travma, ne varnost – ampak zavestno kalibriran izziv na robu zmogljivosti je tisto, kar iščemo. Ker trpljenje poškoduje, udobje pa poleni. Sublimacija, preoblikovanje bolečine v ustvarjalnost, je po Freudu tisti žlahtnejši mehanizem človeške civilizacije. Saj so tiste izjemne, čudežne in srh vzbujajoče globine, nastale ravno iz osmišljenega trpljenja.

    Morda smo pred največjim premikom v razumevanju človeka po razsvetljenstvu: spoznanjem, da mišljenje ni ločeno od telesa, odnosov in okolja, v katerem živimo. Koncept utelešene kognicije in sodobne raziskave zavesti, ki jih razvija tudi Anil Seth, kažejo, da človek sveta ne zaznava pasivno, temveč ga neprestano soustvarja skozi telo, živčni sistem in notranja fiziološka stanja. Ne mislimo samo z umom; mislimo tudi s srčnim ritmom, napetostjo telesa, občutkom varnosti, bližine ali ogroženosti.

    Metodologija 4Q doda nek mikrodelček celotni enačbi – nagovarja nas, da razmislimo o nevrofizioloških pogojih za kolektivno inteligenco, za medmožgansko sinhronijo, kjer poleg rasti poudarjamo moč čutenja. In morda je prav to najgloblje sporočilo, ki ga nosi vsaka organizacija, ki hoče biti več kot le funkcionalna: da tisto, kar sejemo v živčne sisteme svojih ljudi, žanjemo. Brez izjeme.

    Prihodnost organizacij zato ne bo odvisna le od strategij, tehnologije ali podatkov, temveč od sposobnosti ustvarjanja okolij, kjer se človekov racionalni, čustveni, duhovni in fizični potencial lahko poveže v pretočno celoto.

    Kajti telo nikoli ne laže o kulturi, v kateri človek živi.

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