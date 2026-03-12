  • Delo mediji d.o.o.
    Zdravje

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Nagrade na devetih področjih zdravstva in farmacije so letos podelili dvanajstič. Med zmagovalci tokrat ni nikogar iz Slovenije. FOTO: Medis Awards
    Milka Bizovičar
    12. 3. 2026 | 20:30
    Na slavnostnem dogodku v Ljubljani so že 12. leto po vrsti podelili nagrade International Medis Awards (IMA). Z njimi prepoznavajo izstopajoče znanstvenoraziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz enajstih držav srednje in vzhodne Evrope. Med letošnjimi finalisti so bili izr. prof. dr. Peter Kopač, izr. prof. dr. Matej Štuhec in doc. dr. Klemen Dovč.

    Na tokratni razpis se je odzvalo skoraj 250 zdravnikov in farmacevtov iz 11 držav v regiji, ki se poleg dela s pacienti ukvarjajo tudi z raziskovanjem ter so izsledke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah. Kriterijem razpisa je ustrezalo 196 prijav, ki jih je ocenila mednarodna strokovna komisija in izbrala 18 finalistov. To je po dva iz vsakega strokovnega področja, za katerega podjetje Medis podeljuje nagrade, in sicer s področij dermatologije, farmacije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije in alergologije ter revmatologije.

    Kdo so finalisti iz Slovenije?

    Med finalisti, ki prihajajo iz sedmih držav, so bili tudi trije Slovenci. Peter Kopač s področja pulmologije in alergologije je v raziskavi obravnaval genetski dejavnik α-triptazemijo kot ključni pokazatelj tveganja za hude alergijske reakcije na zdravila.

    Klemen Dovč prihaja s področja pediatrije, proučeval pa je interakcijo otrok z avtomatiziranimi sistemi dovajanja inzulina. Pokazal je, kako vsakodnevne rutine in ciljno izobraževanje vplivajo na glikemične rezultate.

    Pomembno je, da znanost odprto, razumljivo in odgovorno vstopa v javni prostor, je poudarila Nataša Pirc Musar.

     

    Matej Štuhec pa deluje na področju farmacije. Raziskoval je vpliv predpisovanja zdravil kliničnih farmacevtov v primarni zdravstveni oskrbi in dokazal, da sodelovanje farmacevtov z zdravniki znatno izboljšuje klinične izide in kakovost življenja pacientov.

    Zahtevni pogoji dela

    »V ospredju IMA so zdravniki in farmacevti – vsi tisti, ki ob rednem delu z bolniki prevzemajo še dodatno odgovornost raziskovanja in tako aktivno soustvarjajo napredek medicine in farmacije. Njihova odkritja so usmerjena v prihodnost – danes še ne moremo vedeti, katere od teh raziskav bodo prerasle v velike preboje, vemo pa, da brez njih razvoja ni, je poudaril Tone Strnad, ustanovitelj nagrade International Medis Awards in družbe Medis.

    Mladi manager Aleš Ugovšek, prejemnik nagrade za življenjsko delo Tone Strnad

    Strokovna direktorica Medisa Martina Perharič pa je izpostavila pogoje dela, v katerih raziskujejo znanstveniki v regiji. To poteka v okolju, ki zahteva veliko samoiniciativnosti in strokovne zrelosti. Raziskovalci po njenih besedah pogosto delujejo brez širše infrastrukturne podpore, ki je v nekaterih drugih okoljih samoumevna, obenem pa ostajajo polno vključeni v klinično prakso.

    Spodbujanje raziskovanja – naložba v prihodnost

    »Verjamemo, da je spodbujanje raziskovanja v teh državah ena od najpomembnejših naložb v prihodnost in v boljšo kakovost življenja vseh nas. Zato čutimo odgovornost, da podpiramo in izpostavljamo vrhunska dognanja v medicini in farmaciji, ki so temelj napredka in novih načinov zdravljenja,« je dodala direktorica Medisa Maja Strnad Cestar.

    Slavnostna govornica na slovesnosti je bila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Izpostavila je pomen čezmejnega znanstvenega sodelovanja, konstruktivnega dialoga in izmenjave znanj. Pa tudi pogum, radovednost in predanost zdravnikov in farmacevtov, ki ob vsakodnevnem delu vztrajajo pri znanstvenem raziskovanju, ki ima tudi izjemen vpliv na prihodnost medicine in farmacije, s tem pa tudi na družbo kot celoto.

    »Živimo v času, ko tehnološki razvoj prehiteva razvoj veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in ko obilje informacij ne pomeni nujno tudi več znanja. V svetu družbenih omrežij in zaprtih informacijskih krogov so čedalje pogostejši dvomi o znanstvenih spoznanjih in dezinformacije o njih.

    Znanstvene izsledke v splošno razumljiv jezik

    Zato je danes še toliko pomembneje, da znanost odprto, razumljivo in odgovorno vstopa v javni prostor. Pri tem imate znanstveniki, raziskovalci, zdravniki, farmacevti kot komunikatorji znanosti izjemno pomembno vlogo: da zahtevna znanstvena dognanja približate ljudem in jih prevedete v jezik, ki ga javnost razume in mu lahko zaupa. Kajti znanost ni sama sebi namen. Je otrok, ki lažje obvladuje svojo bolezen, je bolnik, ki je deležen varnejšega zdravljenja, je družina, ki dobi novo upanje,« je dejala.

    Zato je zelo pomembno, da kot družba in država znanost sistematično podpiramo. Slovenija je v zadnjih letih naredila pomembne korake k stabilnejšemu financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter večji povezanosti med znanostjo, gospodarstvom in državo. Takšna dolgoročna podpora omogoča raziskovalcem večjo predvidljivost, svobodo raziskovanja in pogum za nove ideje.

