»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.

»Ne obstajata dva enaka pacienta, ne dva enaka primera, zato tudi ne obstajata dve enaki rešitvi. Vsak pacient je zgodba zase, ki jo moramo spoštovati od začetka do konca, da bi bil na koncu zadovoljen, čvrsto grizel in imel lep nasmeh,« poudarja dr. Zdenko Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. S tem povzema temeljno načelo zdravljenja brezzobosti v kliniki, kjer iščejo rešitve tudi za paciente, katerih izguba čeljustne kosti je že zelo napredovala. Prav zato se Ortoimplant DENTAL SPA razvija kot implantološki center, specializiran za zdravljenje najzahtevnejših oblik brezzobosti.

Pomemben preobrat v sodobni implantologiji je prinesla metoda All-on-4, pri kateri celoten zobni lok nosijo štirje vsadki. Z nadaljnjim razvojem stroke so se možnosti zdravljenja še razširile. Danes lahko specialist glede na količino kosti, anatomske značilnosti in funkcionalne potrebe posameznika uporabi različno število implantatov in različne kirurške pristope. Takšen pristop imenujemo All-on-X, saj se rešitev v celoti prilagodi pacientu. Ekipa klinike Ortoimplant DENTAL SPA ima na voljo širok nabor implantoloških možnosti, s katerimi lahko zdravljenje prilagodi tudi zelo zahtevnim primerom.

Tatjana je med zdravljenjem našla občutek varnosti in topline, ki ga pacient težko pozabi. FOTO: Blaž Samec

Kako takšno zdravljenje poteka v praksi, dobro ponazarja zgodba Tatjane iz Slovenije. Po dolgoletnih zapletih s starimi zobmi in rešitvami, ki ji niso več omogočale normalne funkcije in brezskrbnega žvečenja, se je odločila za obisk klinike. Že ob prvem pregledu je dobila občutek, da je prišla na pravi kraj. »Bili so strašno prijazni, dobila sem termin, prišla na pregled in v pol ure sva bila dogovorjena vse. Kaj bova delala, kako bova delala,« se spominja zadovoljna pacientka iz okolice Medvod, ki je zdaj že na zadnjem koraku do svojih novih zob.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA zdravljenje vedno prilagodijo posameznemu pacientu in njegovemu anatomskemu stanju. Pri tem uporabljajo napredne implantološke metode, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati, s katerimi lahko poiščejo rešitev tudi v najzahtevnejših primerih brezzobosti.

Čeprav njeno stanje nikakor ni bilo preprosto, je dr. Zdenko Trampuš z ekipo našel rešitev, ki je Tatjani odprla pot do novega nasmeha. »Gospa Tatjana je k nam prišla z dotrajanimi protetičnimi nadomestki in močno oslabljenimi podpornimi tkivi. Zaradi napredovanih parodontalnih sprememb njenih zob dolgoročno ni bilo več mogoče ohraniti. Na nekaterih mestih so bile vnetne spremembe, drugod izrazita atrofija kosti, zato smo morali stanje najprej sanirati in odstraniti vse, kar ni več zagotavljalo zdravja čeljusti. To je bil prvi korak, s katerim smo lahko znova vzpostavili ustrezne pogoje za njeno ustno zdravje,« pojasnjuje sogovornik.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA tudi pri zahtevnih primerih brezzobosti iščejo pot do fiksnih zob. FOTO: Blaž Samec

Prav koncept All-on-X je v njenem primeru omogočil, da bo lahko znova zanesljivo, udobno in samozavestno jedla vse, kar si bo zaželela. »Obnovili smo celoten nasmeh, funkcijo in estetiko,« pravi dr. Trampuš, pri čemer poudarja, da bo celoten proces zdravljenja trajal približno dva do tri mesece.

Na vprašanje, kaj bo najprej jedla, ko bo odstranila začasne zobe in dobila svoje nove, stalne zobe, Tatjana z nasmehom odgovori: »Pomfri in solato.« V tem preprostem odgovoru se skriva veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Gre za veselje ob misli, da bodo vsakdanje stvari spet samoumevne.

Tatjana je med zdravljenjem našla tudi občutek topline, ki ga pacient težko pozabi. »Moram priznati, da jih bom kar malo pogrešala,« pove iskreno. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se je počutila sprejeto, mirno in varno, kot da prihaja med ljudi, ki jo resnično razumejo. Prav človeški odnos, topel sprejem in zaupanje, ki se je spletlo skozi zdravljenje, so jo najbolj prevzeli. Ob strokovnosti, ki ji je vrnila nasmeh, ji je veliko pomenila tudi gotovost, da bo spet lahko žvečila, se smejala in živela brez zadržkov.

»Če bi se morala še enkrat odločiti, sploh ne bi razmišljala o kateri drugi kliniki kot Ortoimplantu, ker je sprejem tak, kot bi prišla k svoji mami na obisk.« (Tatjana)

Pri konceptu All-on-X se rešitev vedno prilagodi pacientu in njegovemu anatomskemu stanju. FOTO: Blaž Samec

Za vsakega pacienta obstaja rešitev

Dr. Zdenko Trampuš je z dolgoletnim znanjem, izkušnjami in jasnim strokovnim pristopom razvil način zdravljenja brezzobosti, ki izhaja iz posameznika. Tudi v primerih, ko so težave zdravstveno ali anatomsko zelo zahtevne in je atrofija čeljustne kosti že močno napredovala, v kliniki iščejo rešitev, ki je prilagojena konkretnemu pacientu. S pomočjo natančne diagnostike in skrbno izbranih implantoloških pristopov lahko zdravljenje načrtujejo premišljeno, predvidljivo in z jasnim ciljem, da pacient znova pridobi funkcijo, udobje in samozavesten nasmeh.

Kaj stoji za takšnim načinom zdravljenja in katere rešitve danes omogočajo obravnavo tudi najzahtevnejših primerov brezzobosti, smo vprašali dr. Trampuša.

Kako pogosto k vam prihajajo pacienti s tako zahtevnimi stanji, kot so pomanjkanje kosti in druge okoliščine, ki zahtevajo naprednejše rešitve?

K nam prihajajo pacienti z zelo različnimi potrebami. Nekateri imajo še nekoliko več preostale čeljustne kosti, drugi precej manj. Mi pa se dejansko vse bolj oblikujemo v center, specializiran za zdravljenje brezzobosti pri velikih izgubah čeljustne kosti. Glede na stopnjo napredovane atrofije se srečujemo tudi s primeri, ko kosti praktično ni več. V takih primerih ne uporabljamo klasičnih čeljustnih implantatov, temveč vsadke, ki se sidrajo v ličnično, torej zigomatično kost, v bazo lobanje ali transnazalno v točko Z. Ti so ključni za stabilizacijo in retencijo implantološke rešitve, da lahko pacientovi novi zobje pridejo v funkcijo še isti dan po operaciji.

Kako se je z napredkom diagnostike to področje v letih spremenilo in kaj to pomeni za pacienta?

Stroka je v zadnjih letih zelo napredovala, velik del tega napredka pa se kaže prav pri diagnostiki. Sodobna orodja, kot sta CBCT in digitalno snemanje, nam omogočajo bistveno natančnejši vpogled v kostno strukturo, količino kosti in druge anatomske značilnosti, ki so ključne za načrtovanje zdravljenja. Tridimenzionalna diagnostika nam pomaga, da stanje natančno ovrednotimo in na tej podlagi povsem individualno določimo, kateri implantati so za pacienta najprimernejši, kam jih je treba vstaviti in kako zagotoviti zanesljivo oporo za prihodnje protetično delo. Za pacienta to pomeni manjšo izpostavljenost sevanju, večjo natančnost in predvsem bolj predvidljiv potek posega ter končni rezultat.

»Pri konceptu All-on-X gre za zelo širok nabor implantoloških rešitev, ki nam omogoča, da lahko vsakemu pacientu, ne glede na stopnjo atrofije oziroma izgube kostne mase, ponudimo ustrezno rešitev. Prav ta raznolikost implantatov nam omogoča, da pacient po končanem zdravljenju svojemu protetičnemu delu popolnoma zaupa in z njim brez zadržkov ugrizne ali izvaja vse funkcije, ki jih je nekoč lahko opravljal s svojimi naravnimi zobmi.« (Dr. Zdenko Trampuš)

Ena od velikih prelomnic na vašem področju je bila metoda All-on-4. Kaj je prinesla pacientom in kako se je področje od takrat še razvijalo?

All-on-4 je po mojem mnenju ena največjih revolucij v stomatologiji. Pacientom je praktično čez noč prinesla popolnoma novo kakovost življenja. Do takrat smo izgubo zob lahko nadomeščali predvsem z delnimi ali totalnimi protezami. Z uvedbo metode All-on-4 pa pacient dobi stabilen, fiksni most, ki omogoča normalno žvečenje, govor in večjo samozavest. Nasmeh postane spet naraven, funkcija zob pa se v veliki meri povrne.

Sodobna implantologija danes omogoča rešitve tudi takrat, ko je izguba čeljustne kosti že zelo napredovala. FOTO: Blaž Samec

Kaj pa v primerih, ko ta metoda zaradi pomanjkanja kosti ni več zadostna?

V primerih, ko ni dovolj kosti in moramo sistem postavitve implantatov pri metodi All-on-4 nekoliko premakniti, nastane težava. Klasična postavitev vključuje dva vsadka spredaj in dva postavljena pod kotom v zadnjem delu. Če jih moramo zaradi pomanjkanja kosti premakniti bolj naprej, v zadnjem delu čeljusti nimamo več dovolj opore za žvečne sile in za zadnje zobe. S tem se zmanjša stabilnost in lahko se skrajša življenjska doba implantatov.

Da bi to preprečili, dodamo zadnje vsadke, ki prevzamejo del žvečnih sil in omogočijo, da se obremenitev spet enakomerno porazdeli po celotni površini. Takrat govorimo o metodah All-on-X, na primer All-on-5 ali All-on-6, odvisno od števila implantatov v čeljusti. Tako zagotovimo dobro funkcijo žvečenja in večjo trajnost implantološke rešitve.

V zgornji čeljusti za zadnjo oporo pogosto uporabljamo pterigoidne implantate. V spodnji čeljusti pa lahko v zadnjem delu namestimo dodatne, šeste vsadke, običajno v območju sedmic na levi in desni strani.

Kadar tudi v zgornji čeljusti ni dovolj kosti, lahko uporabimo zigomatične implantate. Ti se sidrajo v ličnično oziroma zigomatično kost in so tako imenovano oddaljeno sidrišče. Implantat se v takem primeru vstavi iz območja sedmice proti zigomatični kosti. Gre za zelo napredne kirurške tehnike, ki jih pri nas redno uporabljamo in smo jih v letih tudi dobro obvladali.

Koliko je protetika v vseh teh letih napredovala in kako je mogoče, da zobje na koncu delujejo tako naravno?

Rekel bi, da je protetični del oskrbe pacientov po posegih All-on-4 oziroma po tovrstni kirurgiji v zadnjih desetih letih napredoval iz analognega v popolnoma digitalen način dela. S tem smo dosegli tudi bistveno večje udobje za pacienta. Danes namreč ni več potrebe po klasičnih analognih odtisih in uporabi odtisnih mas, ki smo jih nekoč vstavljali v usta.

Vse to danes poteka z digitalnimi tehnikami, bodisi s skeniranjem, stereofotogrametrijo ali s kombinacijo obeh metod. Tak način dela pacientu prinaša večje udobje in bistveno večjo natančnost, ki jo je bilo z analognimi postopki težko doseči. Postopki so hitrejši, rezultat pa bolj predvidljiv in trajen. Pacienti se zato lahko hitreje vrnejo k svojim vsakodnevnim obveznostim, in to s svojimi novimi, fiksnimi zobmi.

»Napredne kirurške tehnike nam danes omogočajo, da lahko tudi zelo zahtevne primere brezzobosti rešimo s fiksnimi zobmi. Fiksni zobje za vsakega pacienta so naša ideja, poslanstvo in vizija v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA.« (Dr. Zdenko Trampuš)

Kaj po vašem mnenju odlikuje vrhunski implantološki center in kako se to na koncu pokaže pri pacientu?

Vrhunski implantološki center ustvarjajo predvsem ljudje in tehnologija. Brez ljudi ni mogoče doseči ničesar. Vse se začne pri pripravi, organizaciji, operacijski ekipi in seveda pri operaterju, ki mora imeti izkušnje, znanje, spretnost in strokovno pot, ki ji je mogoče zaupati. Hkrati je zelo pomembno, da tak center podpira tudi močan protetični del, kar pomeni kakovosten laboratorij, najbolje kar v hiši, kot ga imamo pri nas. Tako imamo celoten proces kakovosti pod nadzorom od začetka do konca.

Kako se potem vse to pokaže pri pacientih?

Pacient predvsem dobi zobe v najkrajšem možnem času, rezultat pa je tisto, kar je najpomembnejše: predvidljiv, funkcionalen in estetsko dovršen.

