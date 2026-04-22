En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti

Jutro se začne kot vsako drugo. Budilka, kozarec vode na nočni omarici in sprehod do kopalnice. Tukaj stoji ogledalo in odsev v njem je še vedno enak. Obraz je znan, nasmeh pa še vedno drugačen, tuj, kot da ni pravi. Manjkajoči zobje, nestabilna poteza, ki deluje tako umetno. Predvsem pa občutek, da se je usoda poigrala še z zadnjim upanjem, da bi nekoč spet ugriznil v sendvič, pojedel čvrsto jabolko in se nasmehnil iz vsega srca – brez sramu, da bi pokazal tiste čudne umetne zobe.

Že zdavnaj je pozabil na misel, da bi lahko bilo bolje. Rekli so mu, da zanj ni pomoči. Premalo kosti, preveč zapletov. Da na žalost zobni vsadki niso za vsakogar in da se mora resnično vse poklopiti, da ti jih lahko vstavijo.

Pa je res tako? Ima naš namišljeni pacient prave informacije? Ne, to še zdaleč ni res in to je eden glavnih mitov o zobnih vsadkih. Resnica je čisto drugačna: zobni vsadki so primerni praktično za vsakogar, treba je samo poiskati strokovnjaka, ki obvlada najsodobnejše metode in ki lahko zdravljenje brezzobosti prilagodi vsakemu pacientu posebej.

To že več kot trideset leto dokazujejo v vrhunski zagrebški kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, kjer pod vodstvom znamenitega dr. Zdenka Trampuša vračajo nasmeh tudi tistim pacientom, ki so jih drugje odslovili, češ da zanje ni prave rešitve.

Klinika, ki dokončno prekine to klavrno jutranjo rutino

Upanje torej obstaja. V Zagrebu so pravi specialisti za na videz nemogoče primere. To je pravzaprav njihova glavna prednost in tudi izziv, saj z uvajanjem vedno novih tehnologij stremijo k temu, da bi lahko pomagali vsem, tudi pacientom s parodontozo, hudimi atrofijami in številnimi drugimi težavami. Dr. Zdenko Trampuš pravi, da se za vsakega najde prava rešitev, in to dnevno uresničujejo z inovativnim konceptom All-on-X, ki združuje najrazličnejše metode zobnih implantatov in omogoča kombiniranje tehnik glede na stanje posameznika.

Koncept All-on-X pomeni, da zdravljenje ne temelji na eni sami, vnaprej določeni metodi, temveč na premišljeni izbiri in kombiniranju različnih implantoloških rešitev, ki jih imajo v kliniki na voljo. Osnova je lahko klasični All-on-4, pri katerem celoten fiksni most nosijo štirje implantati v čeljusti, pacient pa v zelo kratkem času dobi stabilne, funkcionalne in estetsko dovršene zobe.

Kadar je kost močno zmanjšana, pa v Ortoimplantu DENTAL SPA zdravljenje prilagodijo z uporabo naprednejših tehnik. Ena od možnosti je Zygoma All-on-4, pri kateri vsadke sidrajo v ličnični kostni predel. Po potrebi uporabijo tudi zigomatične, pterigoidne in transnazalne implantate, ki se opirajo na anatomsko stabilnejše dele kosti, ali pa individualizirane subperiostalne vsadke, izdelane po meri posameznega pacienta. Prav v tem je bistvo koncepta All-on-X: da lahko za vsakega posameznika izberejo ali združijo tiste metode, ki mu glede na stanje kosti in anatomijo omogočajo najboljšo možno rešitev.

Tako širok nabor implantoloških rešitev pomeni, da lahko pristop prilagodijo tudi najzahtevnejšim primerom brezzobosti, pri katerih so pacienti pogosto že izgubili upanje. Ključ je v natančni diagnostiki, izkušnjah in sposobnosti povezovanja različnih tehnik v enoten, učinkovit terapevtski načrt.

Zakaj je prvi pregled v kliniki tako poseben

Prvi korak zdravljenja se začne s specialistično-diagnostičnim pregledom, ki je daleč od tega, kar ste bili do zdaj vajeni v običajnih zobozdravstvenih klinikah. Omogoča popolno razumevanje stanja v ustni votlini in širše obrazne strukture.

V Ortoimplantu DENTAL SPA prvi specialistično-diagnostični pregled zajema celosten pristop, s katerim združujejo klinični pregled z napredno digitalno tehnologijo.

Pacient opravi funkcionalno-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo, sledi RTG-slikanje ortopantomograma ter 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti. Pomemben del diagnostike je tudi intraoralno fotografiranje in digitalni odtis, ki omogoča natančno načrtovanje prihodnje protetične rešitve, ter ekstraoralno fotografiranje, s katerim ocenijo vpliv nasmeha na celoten obraz. Diagnostiko po potrebi dopolnijo tudi z analizo kostnega metabolizma, ki omogoča dodatno oceno kakovosti kosti in še natančnejše načrtovanje zdravljenja.

Na podlagi vseh zbranih podatkov strokovna ekipa pripravi individualni terapevtski načrt, ki ga pacientu tudi podrobno predstavijo. Takšen pristop omogoča, da pacient že na začetku razume potek zdravljenja, časovni okvir in pričakovane rezultate, kar bistveno poveča občutek varnosti in zaupanja.

Na tej točki se za pacienta začne najpomembnejši del. Prvič sliši, da pomanjkanje kosti še ni konec možnosti, temveč izhodišče za natančno izbrano rešitev. Prav zato v Ortoimplantu DENTAL SPA zdravljenje ne temelji na eni sami metodi, temveč na konceptu All-on-X, ki omogoča, da terapijo prilagodijo anatomiji, potrebam in pričakovanjem vsakega posameznika.

Poseg, ki ga pacient doživi brez strahu

Ko pride na vrsto poseg, pacient ugotovi, da izkušnja ni primerljiva s tistim, česar se je morda bal dolga leta. Strah, ki ga je spremljal ob misli na zobozdravnika, se začne umikati občutku nadzora in miru. V Ortoimplantu DENTAL SPA imajo možnost analgosedacije, ki jo ves čas nadzoruje anesteziolog, zato pacient poseg prespi oziroma ga doživi v stanju zmanjšane zavesti, brez bolečine in brez neprijetnih občutkov.

Tak pristop bistveno spremeni doživljanje zdravljenja. Namesto napetosti in pričakovanja bolečine je pacient umirjen, celoten proces pa poteka kontrolirano in varno. To je še posebej pomembno pri zahtevnejših implantoloških posegih, pri katerih je zaupanje ključnega pomena.

Po posegu se zgodba ne konča, temveč se nadaljuje v fazo okrevanja, ki ji v kliniki namenjajo posebno pozornost. Prav tu pride do izraza njihov DENTAL SPA pristop, ki združuje sodobno stomatologijo z metodami za podporo regeneraciji in boljšemu počutju. Pacientom so na voljo limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenska suplementacija in hiperbarična kisikova terapija, ki pomagajo telesu pri hitrejšem okrevanju.

Vse to poteka v mirnem, prijetnem okolju SPA cone, kjer pacient ni izpostavljen stresu klasične ordinacije. Čas med posameznimi fazami zdravljenja lahko preživi v Zuu Baru, prostoru, kjer se lahko umiri, osveži in pripravi na naslednji korak.

Ko se dan prevesi v popoldne, pride trenutek, ki si ga je še zjutraj težko predstavljal. Pogled v ogledalo razkrije spremembo. Nasmeh, ki ni več tuj, ugriz, ki je stabilen, in občutek, da lahko spet jé brez omejitev. To ni le estetska sprememba, temveč povrnitev funkcije in samozavesti, ki jo je z leti izgubil.

Zgodbe kot dokaz za napisano

Zadovoljni pacienti klinike Ortoimplant DENTAL SPA so največji dokaz, da metode, ki jih je uvedel dr. Zdenko Trampuš, uresničujejo sanje.

Eden izmed njih je tudi Teodor, prisluhnite njegovi zgodbi:

Podobna je tudi zgodba Blaženke, ki je mislila, da se bo morala sprijazniti z življenjem s protezo:

Tudi vi si lahko zagotovite lep in funkcionalen nasmeh V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA že več kot 30 let pomagajo pacientom z najzahtevnejšimi primeri brezzobosti, tudi tistim, ki so drugod slišali, da zanje ni možnosti. S kombinacijo naprednih implantoloških metod, natančne diagnostike in osebnega pristopa oblikujejo rešitve, prilagojene vsakemu posamezniku. Če ste tudi vi med tistimi, ki so izgubili upanje ali že več let odlašajo z odločitvijo, je morda prav zdaj pravi trenutek za prvi korak.

