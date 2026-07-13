Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.

Ko je dr. Zdenko Trampuš pred več kot tremi desetletji stopil na svojo poklicno pot, je imel jasno vizijo. Pacientom je želel ponuditi zdravljenje, ki ne bi zaostajalo za najboljšimi svetovnimi implantološkimi centri. To je pomenilo pogum za uvajanje novih metod in pripravljenost, da se uči vse življenje. Korak za korakom je nastajala zgodba, ki je danes prerasla okvire ene klinike.

Ta zgodba pa nikoli ni bila le njegova. Že vrsto let jo soustvarja tudi njegova žena Ivana Trampuš, ki je s svojim znanjem in razumevanjem potreb pacientov pomembno prispevala k razvoju koncepta DENTAL SPA. Pred kratkim se jima je pridružil še sin dr. Martin Trampuš, ki družinsko tradicijo nadaljuje z novimi znanji, sodobnimi digitalnimi pristopi in enako predanostjo stroki.

»Mislim, da je vsak starš ponosen, ko vidi, da njegov otrok nadaljuje njegovo življenjsko delo. Martin ni izbral lahke poti, temveč poklic, ki zahteva veliko odrekanja, nenehnega izobraževanja in odgovornosti. Veseli me, da skupaj gradimo prihodnost klinike ter da lahko svoje znanje in izkušnje prenašam na naslednjo generacijo,« je v enem od pogovorov za Delo povedal dr. Zdenko Trampuš.

Prav povezanost družine, skupne vrednote in želja po nenehnem razvoju so ustvarile okolje, v katerem se strokovnost prepleta z osebnim odnosom do pacienta. Danes je Ortoimplant DENTAL SPA ena najuspešnejših hrvaških zgodb na področju sodobne implantologije, ki temelji na znanju, zagnanosti in pogumni viziji, prenašajoči se iz generacije v generacijo.

Več kot tri desetletja po začetku svoje poklicne poti dr. Zdenko Trampuš še vedno verjame v isto načelo, da mora biti vsaka implantološka rešitev prilagojena človeku in ne človek terapiji. Prav zato v Ortoimplantu DENTAL SPA ne iščejo univerzalnih rešitev, temveč za vsakega pacienta pripravijo individualni načrt zdravljenja, ki temelji na natančni diagnostiki, dolgoletnih kliničnih izkušnjah in najsodobnejših implantoloških metodah. Preverite, kakšne rešitve za lep nasmeh imajo v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA za vaše težave. Prijavite se na specialistično-diagnostični pregled.

Ortoimplant DENTAL SPA je družinska zgodba, v kateri se dolgoletne izkušnje prepletajo z znanjem nove generacije. FOTO: Leon Vidic

Izkušnje, ki peljejo do pravih odločitev

Dr. Zdenko Trampuš je v več kot 34 letih kliničnega dela zdravil na tisoče pacientov, ob tem pa svoje znanje ves čas nadgrajeval z izobraževanji doma in v tujini. Implantologija sodi med področja, ki se razvijajo izjemno hitro, zato je prepričan, da zdravnik ne sme nikoli obstati na mestu. »Ves čas spremljamo razvoj stroke, obiskujemo izobraževanja in uvajamo nove metode. Če želiš pacientom ponuditi najboljše zdravljenje, ne smeš nikoli obstati na mestu,« je poudaril v enem od pogovorov za Delo.

Takšen način razmišljanja ga je uvrstil med pionirje sodobne implantologije v regiji. Kot prvi na Hrvaškem in v regiji je v vsakodnevno klinično prakso uvedel zigomatične implantate, danes pa ima tudi najdaljše klinične izkušnje z vstavitvijo in je pooblaščeni inštruktor za njihovo uporabo. Med prvimi je v klinično prakso uvedel tudi številne druge sodobne implantološke metode, napredne digitalne tehnologije za tridimenzionalno načrtovanje zdravljenja in diagnostiko kostnega metabolizma, ki omogoča natančnejšo oceno pogojev za uspešno vraščanje implantatov še pred začetkom terapije.

Kot pogosto poudarja tudi sam, se pri zahtevnih primerih nič ne prepušča naključju. »Nimamo enakega protokola za vse. K vsakemu pacientu pristopimo individualno, kot krojač k obleki,« poudarja dr. Zdenko Trampuš. Prav zato se vsako zdravljenje začne z natančno analizo, temeljitim načrtovanjem in izbiro metode, ki je najbolj primerna za posameznega pacienta. Prav preplet dolgoletnih kliničnih izkušenj, nenehnega izobraževanja in uvajanja novih pristopov je eden od razlogov, da Ortoimplant DENTAL SPA danes sodi med referenčne implantološke centre za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.

Individualni pristop je eno temeljnih načel klinike, zato je vsaka implantološka terapija prilagojena potrebam posameznega pacienta. FOTO: Jože Suhadolnik

Tam, kjer drugi vidijo omejitve, on išče možnosti

V kliniki se posvečajo predvsem pacientom z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti in izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti. »Moja največja motivacija je, da pacientom povrnem nasmeh, jim vrnem pravo žvečno funkcijo in s tem izboljšam kakovost njihovega življenja. Največje zadovoljstvo občutim, ko človek, ki je dolga leta skrival nasmeh ali ni mogel normalno jesti, znova zaživi brez omejitev,« je povedal dr. Trampuš.

»Nimamo enakega protokola za vse paciente. Vsak človek je zgodba zase in vsaka terapija mora biti prilagojena njemu.« Dr. Zdenko Trampuš

Takšno razmišljanje se odraža tudi v pristopu klinike. V Ortoimplantu DENTAL SPA nikoli niso sledili načelu, da obstaja ena rešitev za vse. Sodobna implantologija se nenehno razvija, z njo pa tudi možnosti zdravljenja pacientov z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. V kliniki redno spremljajo najnovejše implantološke metode, jih uvajajo v vsakodnevno klinično prakso ter zdravljenje vedno prilagodijo anatomskim značilnostim in potrebam posameznega pacienta.

Pri brezzobosti je ena najbolj prepoznavnih rešitev metoda All-on-4, pri kateri je fiksna protetična konstrukcija pritrjena na štiri implantate in pacientu omogoča trajno obnovo brezzobe čeljusti. Kadar je pomanjkanje kosti v zgornji čeljusti izrazitejše, pridejo v poštev naprednejše rešitve, kot je Zygoma All-on-4, pri kateri se implantati sidrajo v ličnično oziroma zigomatično kost, zato obsežni kostni presadki pogosto niso potrebni. Pri pomanjkanju kosti v zadnjem delu zgornje čeljusti lahko stabilno oporo omogočajo pterigoidni implantati, pri izraziti izgubi kosti v sprednjem delu zgornje čeljusti pa transnazalni implantati. V zahtevnih anatomskih razmerah se lahko uporabljajo tudi transsinusni implantati, ki omogočajo stabilno sidranje implantatov v zgornji čeljusti. Pri najizrazitejšem pomanjkanju čeljustne kosti, ko klasične implantološke metode niso več izvedljive, pa so rešitev individualizirani subperiostalni implantati oziroma No Bone ali Zero Bone koncept, pri katerem so implantati izdelani po meri pacienta. Izbira metode nikoli ni vnaprej določena. O njej odločajo natančna diagnostika, anatomija posameznega pacienta in dolgoletne klinične izkušnje zdravnika.

Zaupanje pacientov temelji na strokovnem znanju, odprti komunikaciji in občutku varnosti skozi celoten potek zdravljenja. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsak pacient najprej potrebuje zaupanje

Dr. Zdenko Trampuš rad poudarja, da vrhunsko strokovno znanje samo po sebi ni dovolj. Pomembna je tudi tista osnovna, človeška plat zdravljenja. »Empatija, razumevanje in sposobnost odpraviti strah pri pacientu so enako pomembni kot strokovno znanje. Če pacient vidi, da niste suvereni, vam ne bo zaupal. Zaupanje pride z znanjem in samozavestjo,« je povedal v pogovoru za Delo. Pacient mora razumeti, kaj ga čaka, zakaj je bila izbrana določena metoda zdravljenja, in predvsem čutiti, da je v varnih rokah.

Prav zato v Ortoimplantu DENTAL SPA veliko pozornosti namenjajo tudi celotni izkušnji zdravljenja. Vsak pacient najprej opravi temeljit specialistično-diagnostični pregled, na katerem skupaj z zdravnikom pregleda vse možnosti zdravljenja in dobi jasen odgovor, katera rešitev je zanj najprimernejša. Pomemben del celostne obravnave je tudi edinstveni DENTAL SPA PROTOKOL, ki združuje sodobno diagnostiko, analgosedacijo in podporne DENTAL SPA tretmaje. Ti pomagajo, da je zdravljenje za pacienta čim bolj varno, predvidljivo in prijetno.

Če razmišljate o implantološkem zdravljenju ali so vam drugod povedali, da zanj niste primeren kandidat, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplantu DENTAL SPA. Rezervirajte svoj termin na telefonski številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na uradni spletni strani klinike. Več o strokovni ekipi, naprednih implantoloških metodah in DENTAL SPA PROTOKOLU lahko spremljate tudi na njihovih profilih na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

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