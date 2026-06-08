Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala,« se danes spominja gospa Hilda. Dolga leta je živela s parodontozo. Zobje so postajali vse bolj majavi, nasmeh pa vse redkejši. Sprva je iskala načine, kako težavo odložiti za nekaj mesecev, nato za nekaj let. Kot številni ljudje z napredovalo izgubo zob se je tudi sama znašla pred vprašanjem, ali sploh obstaja rešitev, ki bi ji vrnila občutek varnosti pri smehu, govoru in prehranjevanju.

Zgodba gospe Hilde je podobna zgodbam številnih ljudi, ki se leta spopadajo z izgubo zob. Sprva težave poskušajo obvladovati z različnimi začasnimi rešitvami, sčasoma pa ugotovijo, da se kakovost življenja vse bolj spreminja. Prehranjevanje postane manj sproščeno, družabni stiki zahtevajo več samozavesti, nasmeh pa ni več nekaj samoumevnega.

Ko se je stanje pri gospe Hildi zaradi parodontoze začelo hitro slabšati, je vedela, da mora poiskati trajno rešitev. Pred odločitvijo je pridobila več strokovnih mnenj in raziskala različne možnosti zdravljenja. Na koncu jo je prepričal pristop klinike Ortoimplant DENTAL SPA, kjer so ji predstavili jasno pot do novega nasmeha in ji vlili zaupanje, da je tudi za njen primer mogoče najti ustrezno rešitev.

Če so vam rekli, da zaradi pomanjkanja kosti implantati niso mogoči, je morda čas za novo mnenje. Prvi korak se začne s specialistično-diagnostičnim pregledom, na katerem boste izvedeli, katere možnosti zdravljenja so na voljo prav vam. Prijavite se na pregled ali pokličite na telefonsko številko +385 1 3703 498.

Napredne implantološke metode odpirajo možnosti zdravljenja tudi pri najzahtevnejših oblikah brezzobosti.

Če so vam rekli, da ni dovolj kosti za implantate

Pri iskanju rešitve se številni pacienti srečajo z enako oviro. Zaradi dolgotrajne izgube zob, parodontalne bolezni ali nošenja proteze se čeljustna kost sčasoma začne spreminjati in izgubljati volumen. Posledično marsikdo sliši, da zanj implantološko zdravljenje ni mogoče ali da bi bilo potrebno obsežno dograjevanje kosti.

Prav zdravljenje takšnih zahtevnih primerov je eno od osrednjih področij delovanja klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, ki skupaj z družino in strokovno ekipo že več kot 30 let uporablja implantološke rešitve za najzahtevnejše oblike brezzobosti.

V kliniki uporabljajo napredne implantološke metode, kot je All-on-4, pri kateri se celoten zobni lok pritrdi na štiri strateško postavljene implantate. Pri pacientih z izrazitim pomanjkanjem kosti v zgornji čeljusti pride v poštev Zygoma All-on-4, kjer se opora poišče v lični kosti. Zigomatični implantati so daljši in omogočajo sidranje v lično kost, pterigoidni implantati se nameščajo v zadnji del zgornje čeljusti, transnazalni implantati pa omogočajo dodatno oporo pri posebej zahtevnih anatomskih razmerah. Pri najzahtevnejših primerih lahko uporabijo tudi individualizirane subperiostalne implantate, ki se izdelajo po meri pacienta in se prilagodijo njegovi kostni anatomiji.

Gre za rešitve, ki omogočajo zdravljenje tudi v primerih izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti in pogosto odpirajo možnosti tam, kjer se je zdelo, da jih ni več.

Vsaka uspešna terapija se začne z razumevanjem pacienta

Čeprav številni pacienti na prvi pregled pridejo predvsem po odgovor na vprašanje, ali so implantati zanje sploh mogoči, je cilj obiska precej širši. Strokovnjaki želijo najprej razumeti celotno stanje pacienta, njegove želje, pričakovanja in anatomske posebnosti, saj lahko šele na ta način pripravijo zanesljiv načrt zdravljenja.

Vsaka terapija se začne s temeljito diagnostiko in individualnim načrtom zdravljenja, prilagojenim posameznemu pacientu. FOTO: Jože Suhadolnik

Prvi specialistično-diagnostični pregled vključuje funkcionalno-diagnostično obravnavo z maksilofacialno analizo, RTG ortopantomogram, tridimenzionalno slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in digitalni odtis trenutnega stanja, ekstraoralno fotografiranje in izdelavo individualiziranega terapevtskega načrta. Po opravljenih preiskavah pacient prejme podrobno predstavitev predlagane terapije in vseh nadaljnjih korakov zdravljenja.

Kako bo videti novi nasmeh, lahko pacient vidi še pred začetkom zdravljenja

Sodobna implantologija se danes ne opira več zgolj na izkušnje in klinični pregled. Pomembno vlogo imajo tudi digitalne tehnologije, ki omogočajo izjemno natančno načrtovanje terapije.

V Ortoimplantu DENTAL SPA uporabljajo digitalno fotografiranje, skeniranje in tridimenzionalno diagnostiko za pripravo virtualnega načrta zdravljenja. Tako lahko strokovnjaki predvidijo vsak korak posega, pacient pa dobi boljši vpogled v pričakovani rezultat.

Digitalno načrtovanje prinaša večjo predvidljivost zdravljenja, saj omogoča natančnejšo umestitev implantatov, boljšo funkcionalnost prihodnje protetične rešitve in večjo varnost med celotnim postopkom. Za pacienta pa je pogosto najpomembnejše to, da si lahko že pred začetkom zdravljenja lažje predstavlja svoj prihodnji nasmeh.

Poseg in okrevanje v občutku večje varnosti

FOTO: Blaž Samec

Eden najpogostejših razlogov za odlašanje z zdravljenjem je strah pred posegom in okrevanjem. Mnogi pacienti priznajo, da so odločitev odlagali več let, ker jih je skrbelo, kako bo zdravljenje potekalo in kako se bodo počutili po njem.

V Ortoimplantu DENTAL SPA so zato razvili edinstven DENTAL SPA PROTOKOL, ki združuje napredno diagnostiko, implantološko zdravljenje, analgosedacijo in podporne tretmaje za boljše počutje pred posegom in po njem. Klinika je registrirana za izvajanje anesteziologije, zato lahko pacienti glede na indikacije poseg opravijo v stanju zmanjšane zavesti, ki ga ves čas nadzoruje anesteziolog.

Celostno skrb dopolnjujejo DENTAL SPA tretmaji, med njimi limfna drenaža, ozonoterapija oziroma avtotransfuzija ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Potekajo v mirni SPA coni klinike, kjer je veliko pozornosti namenjene udobju in sproščenosti pacientov.

Del te izkušnje je tudi Zuu Bar, prvi dentalni bar, kjer lahko pacienti pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja preživijo čas v prijetnem okolju, brez značilnih zvokov in vonjav, ki jih običajno povezujejo z zobozdravstvenimi ordinacijami. Prav takšen pristop je prepričal tudi gospo Hildo, ki se še danes spominja izjemne pozornosti in skrbi med zdravljenjem.

Ko se vrne nasmeh, se vrne tudi samozavest

Po več letih negotovosti, iskanja rešitev in življenja z majavimi zobmi danes gospa Hilda na svojo odločitev gleda z velikim zadovoljstvom. Življenje pred posegom in po njem je, kot pravi sama, neprimerljivo.

Njena zgodba je le ena od številnih zgodb pacientov, ki so v Ortoimplantu DENTAL SPA poiskali pomoč, ko se je zdelo, da možnosti zmanjkuje. Z več kot 30-letnimi izkušnjami, naprednimi implantološkimi metodami, sodobno diagnostiko in izrazito osebnim pristopom v kliniki vsakemu pacientu pomagajo najti pot do rešitve, prilagojene njegovemu zdravstvenemu stanju in življenjskim pričakovanjem.

Družina Trampuš že več kot tri desetletja gradi zgodbo zaupanja, strokovnosti in osebnega pristopa do pacientov. FOTO: Leon Vidic

Kliniko Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja vodi dr. Zdenko Trampuš. Danes zgodbo klinike soustvarjata tudi njegova žena Ivana Trampuš in sin dr. Martin Trampuš, s katerima nadaljuje družinsko tradicijo, ki temelji na strokovnosti, nenehnem izobraževanju in osebnem odnosu do pacientov.

Prvi korak do novega nasmeha Če so vam rekli, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti implantati niso mogoči, je morda čas za novo mnenje. Naročite se na specialistično-diagnostični pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA in izvedite, katere možnosti zdravljenja so na voljo prav vam. Termin lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali spletni strani. Spremljate jih lahko tudi na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

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