Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?

Ko ostanemo brez enega ali več zob, se moramo hitro odzvati in pravočasno nadomestiti izgubljeni del v čeljusti. Ne gre le za željo po estetiki, ampak predvsem po zdravem in funkcionalnem ugrizu. »Zobje so edino, kar določa naš položaj, zdrav položaj sklepa glede na bazo lobanje, da ne bi imeli večjih težav, kot jih imamo zaradi brezzobosti,« opozarja dr. Zdenko Trampuš, strokovnjak iz zagrebške klinike Ortoimplant DENTAL SPA, ki se že več kot 30 let ukvarja prav z najbolj hudimi primeri brezzobosti. »Z izgubo vsakega zoba pride tudi do velike izgube kosti, torej atrofije. To se dogaja v zgornji čeljusti ne samo od zunaj, ampak tudi od zgoraj, s pnevamtizacijo sinusov.« Prav zaradi tega, poudarja dr. Trampuš, nikakor ne smemo kalkulirati s časom, ampak čim prej nadomestiti tisti zob, ki nam manjka.

Koncept, ki vam prihrani čas

Vendar včasih zmanjka poguma, morda celo časa in zavedanja, da je pot do novih zob lahko prav kratka. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so namreč razvili poseben protokol, ki svojim pacientom omogoča hitro pot do novih zob – zjutraj pridete v kliniko še brez, popoldne pa odidete z novim nasmehom. Kako je to možno?

Dr. Martin Trampuš razloži, kakšni so ključni koraki, ki vam zagotavljajo popolno preobrazbo nasmeha:

Premišljen protokol zdravljenja in visokotehnološke rešitve so temelj uspeha, ki pacientom omogoča, da v zelo kratkem času spet pridobijo funkcionalen in estetsko dovršen nasmeh. V Ortoimplantu DENTAL SPA pri tem uporabljajo napredne implantološke metode, ki jih združuje koncept All-on-X. Gre za sodoben pristop, pri katerem na več implantatih fiksno pritrdijo celoten zobni lok, pri čemer število in vrsto implantatov vedno prilagodijo posameznemu pacientu.

Najbolj znana rešitev je metoda All-on-4, ki omogoča stabilno in trajno rešitev že s štirimi vsadki. V primerih, ko je kost močno zmanjšana, pa v kliniki uporabljajo še naprednejše tehnike, kot je Zygoma All-on-4, s katero implantate sidrajo v ličnični kostni predel. Poleg tega uporabljajo tudi zigomatične, pterigoidne, transnazalne in individualizirane subperiostalne implantate, kar pomeni, da lahko rešitev ponudijo tudi pacientom, ki so drugje že slišali, da implantati zanje niso mogoči.

Prav koncept All-on-X omogoča, da se zdravljenje ne ustavi pred omejitvami, ampak se popolnoma prilagodi pacientu. S pomočjo natančne diagnostike in digitalnega načrtovanja strokovnjaki določijo optimalno postavitev implantatov in oblikujejo rešitev, ki zagotavlja stabilnost, funkcionalnost in naraven videz. Pacient s tem pridobi nove, funkcionalne zobe, znova vzpostavljen ugriz, ustrezno podporo obraznim strukturam in občutek, ki se najbolj približa naravnim zobem.

Pomembna prednost takšnega pristopa je tudi hitrost. Ker je celoten postopek vnaprej skrbno načrtovan, lahko v izbranih primerih pacient že isti dan prejme fiksno protetično rešitev. Tako se zgodba, ki se je morda leta vrtela okoli odlašanja, negotovosti ali neustreznih rešitev, lahko zaključi v enem dnevu, z občutkom varnosti in jasnim načrtom za naprej.

FOTO: Blaž Samec

Ko kosti primanjkuje, rešitve še vedno obstajajo

Ena najpogostejših skrbi pacientov je prav pomanjkanje čeljustne kosti, ki nastane kot posledica dolgotrajne brezzobosti. Kot opozarja tudi dr. Trampuš, se izguba kosti začne že kmalu po izgubi zoba in sčasoma napreduje, kar lahko pomembno vpliva na možnosti zdravljenja. V številnih primerih pacienti zato dobijo občutek, da zanje ni več ustrezne rešitve.

V Ortoimplantu DENTAL SPA se prav takšnih primerov lotevajo vsakodnevno. Z uporabo naprednih implantoloških tehnik, kot so zigomatični, pterigoidni in transnazalni implantati, lahko sidrišče poiščejo v stabilnejših delih kosti, kjer je njena kakovost še vedno ustrezna. Pri individualiziranih subperiostalnih implantatih pa rešitev v celoti prilagodijo anatomiji posameznika, saj implantat oblikujejo glede na njegovo čeljust.

Tak pristop omogoča zdravljenje tudi tam, kjer bi bile klasične metode neuspešne ali bi zahtevale dolgotrajne in zahtevne kostne nadgradnje. Pacient tako ne izgublja dodatnega časa, temveč lahko s pomočjo sodobne implantologije pride do stabilne in trajne rešitve, ki mu povrne normalno funkcijo žvečenja in izboljša kakovost vsakdanjega življenja.

Preverite, kako je pacientki Tatjani prav metoda All-on-X omogočila popoln nasmeh.

Prvi pregled: natančna diagnostika kot temelj varnega zdravljenja

Uspešno implantološko zdravljenje se začne z natančno in poglobljeno diagnostiko, ki omogoča popolno razumevanje stanja v ustni votlini in širše obrazne strukture. V Ortoimplantu DENTAL SPA prvi specialistično-diagnostični pregled zajema celosten pristop, s katerim združujejo klinični pregled z napredno digitalno tehnologijo.

Pacient opravi funkcionalno-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo, sledi RTG-slikanje ortopantomograma ter 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti. Pomemben del diagnostike je tudi intraoralno fotografiranje in digitalni odtis, ki omogoča natančno načrtovanje prihodnje protetične rešitve, ter ekstraoralno fotografiranje, s katerim ocenijo vpliv nasmeha na celoten obraz.

Na podlagi vseh zbranih podatkov strokovna ekipa pripravi individualni terapevtski načrt, ki ga pacientu tudi podrobno predstavijo. Takšen pristop omogoča, da pacient že na začetku razume potek zdravljenja, časovni okvir in pričakovane rezultate, kar bistveno poveča občutek varnosti in zaupanja.

FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

DENTAL SPA protokol: ko zdravljenje poteka brez stresa

Posebnost klinike je njihov edinstveni DENTAL SPA protokol, ki združuje vrhunsko stomatološko obravnavo z vsebinami, namenjenimi dobremu počutju pacienta. Gre za premišljeno zasnovan proces, v katerem se povezujejo napredna diagnostika, sodobni kirurški posegi in podporni tretmaji za hitrejše in bolj celostno okrevanje.

Pomemben del tega protokola je tudi možnost analgosedacije. To je stanje zmanjšane zavesti, ki ga ves čas nadzira anesteziolog, pacient pa poseg doživi mirno in brez neprijetnih občutkov. Takšna oblika obravnave je posebej pomembna za tiste, ki jih je strah zobozdravstvenih posegov ali so že imeli neprijetne izkušnje.

Okrevanje dodatno podpirajo DENTAL SPA tretmaji, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenska vitaminska podpora in hiperbarična kisikova terapija. Vse to poteka v mirnem okolju SPA cone klinike, kjer pacienti niso izpostavljeni običajnim dražljajem, ki jih povezujemo z zobozdravstvenimi ordinacijami. Posebno doživetje dopolnjuje tudi Zuu Bar, prostor za sprostitev in pripravo na poseg ali okrevanje po njem.

Tak celostni pristop omogoča, da zdravljenje ne poteka zgolj učinkovito, temveč tudi v občutku miru, varnosti in nadzora, kar je za mnoge paciente enako pomembno kot končni rezultat.

Več kot 30 let izkušenj in družinska tradicija

Za uspešnimi rezultati stojijo desetletja znanja, izkušenj in pristop, ki temelji na zaupanju. Kliniko Ortoimplant DENTAL SPA vodi dr. Zdenko Trampuš, ki se že več kot 30 let posveča zdravljenju najzahtevnejših primerov brezzobosti. Svoje strokovno znanje in izkušnje prenaša tudi na mlajšo generacijo, saj v kliniki delujeta še njegova soproga Ivana Trampuš in sin dr. Martin Trampuš.

Takšna družinska tradicija pomeni kontinuiteto znanja in osebni odnos do vsakega pacienta. Vsak primer obravnavajo celostno, z razumevanjem posameznikovih potreb, zdravstvenega stanja in pričakovanj. Dolgoletne izkušnje so še posebej pomembne pri kompleksnih implantoloških posegih, pri katerih odločajo podrobnosti. Prav zato lahko v kliniki uspešno rešujejo tudi primere, ki zahtevajo napredno načrtovanje, izjemno natančnost in široko strokovno znanje.

Brezzobost: zakaj je pomembno, da ne odlašate

Izguba zob je proces, ki se sčasoma poglablja. Z vsakim mesecem brez ustrezne rešitve se kost postopno zmanjšuje, spremeni se ugriz, vpliv pa lahko seže tudi do čeljustnega sklepa in splošnega počutja. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da odlašanje pogosto pomeni zahtevnejšo pot do končne rešitve.

Sodobna implantologija danes omogoča rešitve tudi v primerih, ki so še pred leti veljali za težko rešljive. V Ortoimplantu DENTAL SPA združujejo napredne metode, celostno diagnostiko in individualni pristop, ki pacientom omogoča, da ponovno pridobijo stabilen ugriz, samozavesten nasmeh in občutek normalnosti v vsakdanjem življenju.

FOTO: Blaž Samec

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.