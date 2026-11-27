Kaj je skrivnost zaupanja, ki ga pacienti iz Slovenije in širše regije že desetletja izkazujejo zagrebškemu implantološkemu centru Ortoimplant DENTAL SPA?

Predstavljajte si skoraj poln stadion Stožice. Na tribunah sedi 14.000 ljudi, skoraj toliko, kot jih živi v katerem od manjših slovenskih mest. Vsak ima svojo zgodbo, svoje izkušnje, želje in pričakovanja. Nekateri so mlajši, drugi starejši, prihajajo iz različnih krajev in življenjskih okolij. Na prvi pogled nimajo veliko skupnega. Kaj pa, če vam povemo, da jih povezuje nekaj, kar je pomembno vplivalo na njihovo vsakdanje življenje?

Toliko pacientov, po podatkih klinike več kot 14.000, so doslej obravnavali v zagrebškem implantološkem centru Ortoimplant DENTAL SPA, ki pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, že več kot tri desetletja pomaga ljudem tudi pri najzahtevnejših težavah z zobmi.

Tisoče osebnih zgodb. Naslednja je lahko vaša: prijavite se na specialistično-diagnostični pregled.

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let išče rešitve tudi za najzahtevnejše primere brezzobosti in v svojo klinično prakso uvaja napredne implantološke metode. FOTO: Blaž Samec

Za vsako številko stoji človek

Štirinajst tisoč pacientov. Za tem velikim številom se skriva prav toliko osebnih zgodb, življenjskih preizkušenj, želja in novih začetkov. Za nekoga je največja sreča, da lahko po dolgih letih znova brezskrbno uživa v najljubši hrani, za drugega, da se lahko končno nasmehne brez zadrege. Nekateri si želijo povrniti samozavest, drugi se po letih neuspešnega zdravljenja nadejajo rešitve, ki jim bo omogočila kakovostnejše življenje. Vsak prihaja s svojo zgodbo, a vse povezuje želja, da bi lahko znova uživali v drobnih, vsakdanjih trenutkih, ki jih večina jemlje za samoumevne.

Prav razumevanje teh želja in potreb je že od nekdaj eno najpomembnejših vodil Ortoimplant DENTAL SPA. Ker se zavedajo, da vsak pacient s seboj prinaša svojo zgodbo, pogosto tudi strahove, negotovost in razočaranja zaradi preteklih izkušenj, si za vsakega vzamejo čas. Prisluhnejo mu, razumejo njegove težave in skupaj z njim poiščejo rešitev, ki mu bo povrnila kakovost življenja in zaupanje v lastni nasmeh.

»Ne obstajata dva enaka pacienta niti dva enaka primera, zato tudi ne obstajata dve enaki rešitvi. Vsak pacient je zgodba zase, ki jo moramo spoštovati od začetka do konca,« pravi dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj Ortoimplant DENTAL SPA.

Takšno filozofijo je pred več kot 34 leti začel razvijati dr. Zdenko Trampuš, danes eden od pionirjev sodobne hrvaške implantologije. Že na začetku poklicne poti je imel jasno vizijo: ustvariti kliniko, v kateri bodo pacienti vedno na prvem mestu, njihovo zadovoljstvo pa bo največje merilo uspeha. Z leti je spoznaval vse več različnih življenjskih zgodb, se srečeval z zahtevnejšimi primeri in iskal odgovore tudi tam, kjer takratne zobozdravstvene metode še niso ponujale ustreznih rešitev. Vsaka nova izkušnja je prinašala dodatno znanje, vsak strokovni izziv pa novo spodbudo za izobraževanje, spremljanje svetovnega razvoja implantologije in uvajanje naprednih metod zdravljenja.

Tako je skupaj z znanjem, izkušnjami in predvsem razumevanjem pacientovih potreb rasel tudi Ortoimplant DENTAL SPA. Skozi desetletja se je razvil v sodoben implantološki center, ki danes združuje specialistično znanje, napredne metode zdravljenja, digitalno diagnostiko in lasten koncept celostne skrbi za pacienta. Ob vseh novostih pa je njegovo temeljno poslanstvo ostalo enako: vsakemu človeku ponuditi skrbno, individualno obravnavo in mu pomagati do rešitve, s katero bo lahko znova samozavestno užival v življenju, tudi v prihodnjih desetletjih.

PRIJAVA DO 31. DECEMBRA 2026 Brezplačen specialistično-diagnostični pregled s celotno digitalno 2D-/3D-diagnostiko CBCT Vsi, ki se na prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA prijavijo do 31. decembra 2026, ga opravijo brezplačno, skupaj s celotno digitalno rentgensko diagnostiko: 2D-ortopantomogramom in 3D-posnetkom CBCT zgornje in spodnje čeljusti. Prijava traja manj kot minuto in vas ne zavezuje zdravljenju. Ekipa klinike vas nato pokliče in se z vami dogovori za termin pregleda. Predprijavite se na brezplačen pregled

Edinstveni protokol DENTAL SPA združuje sodobne zobozdravstvene postopke in individualno prilagojene podporne tretmaje, pri čemer posebno pozornost namenjajo pacientovemu počutju. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj potrebuje pacient, ki se boji zobozdravnika?

Za marsikoga je že misel na obisk zobozdravnika povezana z nelagodjem. Strah pred bolečino, neprijetnimi zvoki, zapletenimi posegi ali slabimi izkušnjami iz preteklosti lahko povzroči, da ljudje zdravljenje odlagajo več let. Ko se naposled odločijo poiskati pomoč, njihove težave pogosto zahtevajo zahtevnejšo obravnavo.

Tudi zato so v Ortoimplant DENTAL SPA veliko pozornosti namenili vprašanju, kako pacientom omogočiti prijetnejšo izkušnjo zdravljenja. Iz tega razumevanja se je razvil protokol DENTAL SPA, ki združuje sodobne zobozdravstvene postopke, napredno diagnostiko in dodatne oblike skrbi za pacientovo počutje. Pomembno vlogo pri razvoju tega koncepta ima Ivana Trampuš, soproga dr. Zdenka Trampuša, ki že vrsto let sodeluje pri oblikovanju celostne izkušnje pacientov. V kliniki so tako ustvarili okolje, v katerem je poleg strokovne obravnave pomembno tudi, kako se pacient počuti pred posegom, med njim in po njem.

Klinika je registrirana za izvajanje anesteziologije, zato lahko pacientom glede na zdravstvene indikacije ponudijo tudi analgosedacijo. Gre za stanje zmanjšane zavesti pod nadzorom anesteziologa, ki lahko pripomore k udobnejšemu doživljanju zahtevnejših zobozdravstvenih posegov.

V posebni SPA coni so na voljo različni podporni tretmaji, med drugim limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravensko dodajanje vitaminov, mineralov in aminokislin ter hiperbarična kisikova terapija. Primernost posameznega postopka se določi glede na zdravstveno stanje pacienta, pri čemer imajo različni tretmaji različno stopnjo znanstvene podprtosti.

Posebnost klinike je tudi ZUU BAR, dentalni bar, ki pacientom omogoča, da čas pred posegom ali med posameznimi fazami zdravljenja preživijo v sproščujočem okolju, stran od značilnih zvokov in vonjav zobozdravstvene ordinacije. Ob zdravih napitkih se lahko umirijo in pripravijo na nadaljevanje terapije.

Vsak pacient ima svojo življenjsko zgodbo, zato v Ortoimplant DENTAL SPA zdravljenje prilagodijo njegovemu zdravstvenemu stanju, potrebam in pričakovanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj pa, če vam drugod povedo, da rešitve ni?

Nekateri pacienti se z zobozdravstvenimi težavami spopadajo več let, preden najdejo ustrezno rešitev. Posebej zahtevni so primeri popolne brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti, pri katerih običajne metode vstavitve implantatov niso primerne.

V Ortoimplant DENTAL SPA so zato razvili širok nabor možnosti zdravljenja, ki omogoča individualno prilagajanje terapije tudi pri zahtevnejših anatomskih pogojih. V okviru metod All-on-X uporabljajo klasično metodo All-on-4, pri kateri celoten zobni lok nosijo štirje implantati, ter zahtevnejše rešitve, kot so Zygoma All-on-4, zigomatični, pterigoidni, transnazalni, transsinusni in individualizirani subperiostalni implantati.

Različne metode omogočajo, da strokovnjaki pri posameznem pacientu poiščejo najprimernejšo rešitev glede na količino in kakovost čeljustne kosti ter druge anatomske in zdravstvene posebnosti. To je pomembno predvsem za ljudi, ki so jim zaradi izrazitega pomanjkanja kosti v preteklosti že odsvetovali implantološko zdravljenje.

Toda tudi pri najnaprednejših metodah uspeh ni odvisen samo od tehnologije. Odločilne so izkušnje zdravnika, njegova sposobnost presoje in natančno načrtovanje, saj mora vsaka rešitev temeljiti na realnih možnostih in potrebah posameznega pacienta. Dr. Zdenko Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj v implantologiji, več kot 17 let izvaja terapije All-on-4, z zigomatičnimi implantati pa dela že več kot 15 let. Kot prvi na Hrvaškem in v regiji jih je uvedel v vsakodnevno klinično prakso, danes pa je tudi pooblaščeni inštruktor za njihovo vstavljanje.

Sodobna digitalna diagnostika omogoča natančno načrtovanje implantološkega zdravljenja in vizualizacijo prihodnjega nasmeha že pred prvim posegom. FOTO: Leon Vidic

Zakaj se zdravljenje začne precej pred prvim posegom?

Pacienti imajo različne zdravstvene težave, vendar jih pogosto povezuje podobna želja: izvedeti, kakšne možnosti zdravljenja imajo in kaj lahko pričakujejo. Zato je prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA zasnovan tako, da zdravniku omogoči celovit vpogled v pacientovo stanje.

Pregled vključuje funkcionalno-diagnostično obravnavo z maksilofacialno analizo, 2D-ortopantomogram in 3D-posnetek CBCT zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno in ekstraoralno fotografiranje ter digitalno skeniranje trenutnega stanja zob. Na podlagi zbranih podatkov strokovna ekipa pripravi individualni terapevtski načrt in pacientu predstavi predvideni potek zdravljenja.

Sodobne digitalne tehnologije omogočajo zelo natančno načrtovanje zdravljenja, od določitve položaja implantatov do vizualizacije prihodnjega nasmeha, zato si lahko pacient že pred posegom laže predstavlja končni rezultat. V Ortoimplant DENTAL SPA pa gredo še korak dlje: dr. Zdenko Trampuš je kot prvi na Hrvaškem v vsakodnevno implantološko prakso uvedel diagnostiko kostnega metabolizma, s katero na podlagi analize več kot 50 zdravstvenih parametrov dobijo dodatne informacije o stanju organizma in prepoznajo morebitne dejavnike, ki bi lahko vplivali na celjenje in vraščanje implantata v kost.

Vse te informacije zdravniku pomagajo pri pripravi individualnega načrta zdravljenja, prilagojenega zdravstvenemu stanju in potrebam posameznika. Ob tem pa tudi najnaprednejša tehnologija ne more nadomestiti osebnega stika in zaupanja. Zato ima pomembno mesto v obravnavi tudi pogovor s pacientom, med katerim lahko ta odkrito spregovori o svojih željah, pričakovanjih in pomislekih, zdravnik pa mu predstavi možnosti zdravljenja in skupaj z njim poišče najprimernejšo rešitev.

Dolgoletne klinične izkušnje, osebni pristop in skrb za pacienta tudi po končanem zdravljenju so temelji filozofije implantološkega centra Ortoimplant DENTAL SPA. FOTO: Jože Suhadolnik

Skrb za pacienta se nadaljuje tudi po zdravljenju

Za pacienta, ki se odloči za implantološko zdravljenje, je pomemben končni rezultat, vendar se kakovostna obravnava ne konča z vstavitvijo implantatov ali izdelavo novih zob. Dolgoročna stabilnost zobnih vsadkov je povezana tudi z ustrezno ustno higieno, rednimi kontrolami in spremljanjem zdravja tkiv okoli implantatov. Raziskave, ki jih navaja Ortoimplant DENTAL SPA, kažejo približno 95- do 96-odstotno desetletno preživetje vsadkov, vendar to ni zagotovilo za posameznega pacienta. V Ortoimplant DENTAL SPA zato poudarjajo pomen celostnega pristopa, ki pacienta spremlja od prvega pregleda do zaključka terapije in nadaljnjega vzdrževanja.

Pomembna prednost klinike je tudi lasten zobotehnični laboratorij, ki omogoča neposredno sodelovanje med zobozdravniki in zobotehniki. Tako lahko strokovnjaki natančno načrtujejo izdelavo protetičnih nadomestkov ter skrbijo za njihovo funkcionalnost, estetski videz in prilagojenost posameznemu pacientu.

Če tudi sami iščete dolgoročno rešitev za manjkajoče zobe ali so vam doslej povedali, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti niste primerni za implantološko zdravljenje, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. Nanj se lahko prijavite tudi po telefonu +385 1 3703 498.

PRVI KORAK Ortoimplant DENTAL SPA Ko so drugi rekli, da ne gre. Ilica 283, 10000 Zagreb, Hrvaška Telefon: +385 1 3703 498 E-pošta: info@ortoimplant.hr Prijava na pregled: ortoimplant.hr/sl/specialisticno-diagnosticni-pregled

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